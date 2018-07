TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 27 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta sexta-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

22h00 – Encerramos a cobertura do trânsito em SP desta sexta-feira, 27. Voltamos neste sábado, 28, às 10h. Boa noite!

21h45 – Avenida Guarapiranga, sentido centro, tem dois quilômetros de lentidão entre a Estrada M’Boi Mirim e a Rua Socorro.

21h34 – Manifestantes que protestam contra o governador Geraldo Alckmin bloqueiam a Praça da Sé, em frente ao Corpo de Bombeiros. Segundo a CET, eles caminham em direção à sede da Prefeitura Municipal.

21h28 – Avenida Carlos de Caldeira Filho, sentido centro, tem lentidão da Rua Thereza Maia Pinto até a Avenida Giovanni Gronchi.

21h21 – Ligação Leste Oeste, sentido Penha, tem trânsito intenso da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado. No trecho, lentidão é de 2,9 quilômetros.

21h18 – Corredor das Avenida Rebouças/Eusébio Matoso tem lentidão de 3,7 quilômetros no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Itu.

21h14 – São Paulo tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

21h07 – O usuário do Instagram brinkstovivao registrou a manifestação que ocorre na Rua da Consolação na noite desta sexta-feira, 27.

20h52 – Manifestantes do movimento Ocupa Alckmin bloqueiam totalmente o sentido Centro da Rua da Consolação junto à Rua Caio Prado.

20h37 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 18.

20h36 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h35 – A pista expressa do sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê continua congestionada. São mais de três quilômetros de lentidão da Ponte do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

20h33 – Sentido aeroporto do Corredor Norte-Sul tem mais de três quilômetros de lentidão entre os Viadutos Cebolinha e João Julião da Costa Aguiar.

20h30 – Motoristas que trafegam na direção bairro devem evitar a Radial Leste, que congestionada da Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

20h28 – A Avenida dos Bandeirantes não é uma boa opção para quem segue no sentido Imigrantes, são 3,6 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiro até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

20h26 – Quem segue em direção ao Centro pelas Avenidas Eusébio Matoso e Rebouças enfrenta quase quatro quilômetros de lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso e a Alameda Itu.

20h18 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h10 – Cerca de 100 manifestantes bloqueiam o sentido Consolação da Avenida Paulista. Segundo a Polícia Militar, os participantes do protesto fazem parte do movimento Ocupa Alckmin, que acusa o governador de São Paulo de corrupção e de conivência com ações truculentas da PM contra manifestantes. Na página do evento criado para a manifestação, os organizadores planejam caminhar até o Palácio dos Bandeirantes.

20h01 – São Paulo tem 137 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – Quem trafega pela Radial Leste, no sentido Bairro, enfrenta lentidão da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h58 – O Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, é a via mais movimentada de São Paulo, com 5,6 quilômetros de congestionamento entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

19h51 – São Paulo tem 165 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h46 – Rodovia dos Imigrantes continua com filas na chegada a São Vicente, do quilômetro 62 ao 65, por conta do excesso de veículos.

19h46 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue lenta nos dois sentidos. Em direção à Capital, congestionamento vai do quilômetro 266 ao 270. Quem vai para o litoral enfrenta trânsito intenso entre os quilômetros 270 e 268.

19h45 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem lentidão em Jundiaí na pista expressa. Tráfego intenso entre os quilômetros 57 e 59.

19h32 – A chegada a Santos pela Rodovia Anchieta tem tráfego lento do quilômetro 64 ao 65. Em direção a São Paulo, no trecho da Baixada, há filas do quilômetro 57 ao 55.

19h20 – Quem trafega pelo sentido Penha do Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva encontra lentidão entre a Avenida Francisco Matarazzo e a Rua da Consolação.

19h17 – Sentido Centro da Avenida Carlos Caldeira Filho registra tráfego intenso da Rua Teresa Maia Pinto até a Avenida Giovanni Gronchi.

19h14 – A Avenida do Estado, sentido Ipiranga, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre a Rua Doutor Rodrigo de Barros e o Viaduto Trinta e Um de Março.

19h12 – No sentido Bairro, a Avenida Celso Garcia segue congestionada da Avenida Salim Farah Maluf até a Rua Antônio de Barros.

19h10 – Motoristas que trafegam no sentido Ibirapuera da Avenida Brasil enfrentam 2,6 quilômetros de congestionamento da Rua Henrique Schaumann até a Avenida Pedro Álvares Cabral.

19h07 – A Ligação Leste-Oeste segue congestionada no sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

19h05 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento na pista expressa, na chegada a Capital, como reflexo da manifestação que bloqueou os dois sentidos da Marginal do Tietê. Lentidão na rodovia vai do quilômetro 14 ao 11.

19h03 – As Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso apresentam tráfego intenso nos dois sentidos. Quem segue para o Centro, enfrenta 4,3 quilômetros de lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Paulista. Já no sentido Bairro, o congestionamento se estende entre a Rua Doutor Arnaldo e a Ponte Eusébio Matoso.

18h59 – É cada vez maior o maior o congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, por conta de um acidente. Lentidão é de 14 quilômetros, entre os quilômetros 79 e 93.

18h58 – São Paulo registra 183 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h55 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento em Taubaté, entre os quilômetros 111 e 108, por conta do excesso de veículos.

18h54 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão do quilômetro 341 ao 315, no sentido Curitiba, em Miracatu. Em direção à Capital, tráfego é intenso entre os quilômetros 439 e 442, na cidade de Registro.

18h52 – A Radial Leste, sentido Bairro, apresenta mais de oito quilômetros de lentidão entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

18h50 – Motoristas que seguem no sentido Imigrantes pela Avenida dos Bandeirantes encontram mais de sete quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 137 e 141, em São José dos Campos. Congestionamento ocorre por conta de um acidente.

18h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais movimentada da Capital. São 9,7 quilômetros de lentidão da Ponte do Jaguaré até Ponte Engenheiro Ari Torres.

18h45 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento em Barueri. Congestionamento vai do quilômetro 31 ao 23.

18h44 – O sentido Santana do Corredor Norte-Sul apresenta lentidão do Viaduto República Árabe Síria até a Avenida do Estado.

18h37 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Jundiaí entre os quilômetros 53 e 61.

18h36 – Tráfego normalizado na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na chegada a São Vicente.

18h33 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, registra lentidão da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte da Vila Guilherme.

18h32 – Rodovia Hélio Smidt tem trânsito lento no sentido aeroporto. No sentido oposto, o tráfego flui normalmente.

18h23 – São Paulo registra 212 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Congestionamento é maior do que a média para o horário. Via mais movimentada é o Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, que apresenta tráfego lento da Praça da Bandeira até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento entre os quilômetros 143 e 141, em São José dos Campos.

18h15 – Aumenta o congestionamento na Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, por conta de um acidente que bloqueia a faixa da esquerda no quilômetro 93. Lentidão começa no quilômetro 84.

18h14 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento entre os quilômetros 58 e 61, em Jundiaí.

18h13 – Dois pontos de lentidão na Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, por conta do excesso de veículos. Tráfego é intenso entre os quilômetros 27 e 23 e entre os quilômetros 11 e 10.

18h12 – O Corredor Norte-Sul segue congestionado nos dois sentidos. São 8,6 quilômetros de tráfego lento no sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já quem trafega na direção Ayrton Senna enfrenta lentidão entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte da Vila Guilherme.

18h07 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem congestionamento de treze quilômetros por conta do excesso de veículos. Lentidão vai do quilômetro 12 ao 25.

18h06 – Na chegada a São Vicente, pela Rodovia dos Imigrantes, o tráfego é lento entre os quilômetros 62 e 65.

18h04 – Em Guarulhos, no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna, motoristas enfrentam tráfego lento entre os quilômetros 18 e 23.

18h03 – Continuam os dois pontos de lentidão na Rodovia Ayrton Senna próximo ao Parque Ecológico do Tietê. No sentido Capital, tráfego é intenso do quilômetro 17 ao 11. Em direção ao interior, congestionamento vai do quilômetro 11 e 17.

18h02 – A Avenida Nove de Julho tem quase três quilômetros de lentidão no sentido Centro, entre a Rua França e a Praça da Bandeira.

17h59 – Quem trafega em direção ao Centro pela Avenida Washington Luís encontra lentidão entre as Avenidas Santa Catarina e João Julião da Costa Aguiar.

17h56 – A Radial Leste não é uma boa opção para quem segue no sentido Bairro. Motoristas na via enfrentam 4,7 quilômetros de lentidão entre a Rua Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

17h54 – O usuário do Instagram mit_dob registrou o congestionamento na Marginal do Pinheiros na tarde desta sexta-feira, 27. A via tem 7,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, Ponte do Jaguaré e a Ponte Engenheiro Ari Torres.

17h51 – A Avenida dos Bandeirantes segue congestionada no sentido Marginal, são mais de cinco quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros até a Rua Augusto Rolim Loureiro.

17h50 – Veículo Quebrado na Rua Cardoso de Almeida, sentido bairro, ocupa totalmente a via próximo à Rua João Ramalho.

17h46 – Rua Bela Cintra foi liberada em relação à manifestação próximo à Rua Fernando de Albuquerque.

17h45 – Congestionamento chega a dez quilômetros na saída de São Paulo pela Rodovia Fernão Dias. Lentidão vai do quilômetro 18 ao 8, por conta de blitz da Polícia Rodoviária Federal.

17h45 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão na pista expressa por conta de um acidente em Caçapava. Trânsito intenso entre os quilômetros 131 e 141. Tráfego flui pela faixa da direita no trecho.

17h43 – São Paulo tem 206 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – No sentido Capital da Rodovia Anhanguera, em Sumaré, há lentidão entre os quilômetros 110 e 104.

17h41 – Rodovia Anhanguera tem tráfego lento em Jundiaí, no sentido interior, entre os quilômetros 56 e 61.

17h41 – Dois pontos de lentidão no sentido Sul da Rodovia Régis Bittencourt. Na Serra do Cafezal, congestionamento vai do quilômetro 342 ao 345. Na cidade de Registro, trânsito intenso entre os quilômetros 440 e 442, por conta de obras na pista.

17h40 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, na pista leste, tem tráfego lento entre os quilômetros 273 e 270.

17h39 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido litoral entre os quilômetros 270 e 268 e entre quilômetros 263 e 262. No sentido São Paulo, trânsito intenso entre os quilômetros 266 e 270.

17h39 – Rodovia Anchieta no trecho da Baixada tem três pontos de lentidão. Em direção ao litoral, tráfego intenso entre os quilômetros 59 e 60 e entre os quilômetros 63 e 65. Congestionamento no sentido Capital vai do quilômetro 57 e 55.

17h39 – Rodovia Anchieta tem lentidão no trecho de serra, em direção ao litoral, entre os quilômetros 51 e 55. A pista norte está bloqueada no trecho para inversão de mão de direção.

17h36 – Trânsito na Marginal do Tietê segue congestionado em ambos os sentidos. Quem vai na direção Castelo Branco enfrenta a maior lentidão, são 7,5 quilômetros de tráfego lento entre as Pontes do Limão e dos Remédios. Na pista expressa, a lentidão se estende entre a Ponte do Limão e a Ponte Velha Fepasa. Já motoristas que trafegam no sentido Ayrton Senna encontram 7,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Vila Guilherme, e na pista local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Piqueri.

17h27 – No momento, a via mais movimentada em São Paulo é o Corredor Norte-Sul, que tem 8,7 quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira.

17h25 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento no sentido interior, em Guarulhos, entre os quilômetros 18 e 20.

17h25 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão nos dois sentidos próximo ao Parque Ecológico do Tietê. Quem vai para a Capital enfrenta congestionamento entre os quilômetros 13 e 11. Em direção ao interior, tráfego intenso entre os quilômetros 13 e 17.

17h24 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa entre os quilômetros 88 e 93. A causa da lentidão é um acidente que bloqueia a faixa da esquerda no quilômetro 88.

17h22 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, é a via mais movimentada de São Paulo, com 13 quilômetros de lentidão entre a Ponte do Morumbi e a Rodovia Castelo Branco. No sentido Interlagos, motoristas enfrentam 7,4 quilômetros de congestionamento da Ponte do Jaguaré até a Ponte Engenheiro Ari Torres.

17h19 – A Avenida Marques de São Vicente, sentido Barra Funda, tem quase quatro quilômetros de lentidão da Rua Pedro Corazza até a Rua dos Americanos.

17h19 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento em Sumaré na pista expressa. Congestionamento vai do quilômetro 109 ao 104.

17h16 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente próximo à Avenida Alexandre Colares.

17h13 – Trânsito em São Paulo registra 191 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h12 – Quem segue no sentido Centro pela Avenidas Eusébio e Rebouças enfrenta mais de quatro quilômetros de lentidão entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Paulista. Já motoristas que trafegam em direção ao bairro encontram congestionamento entre a Rua Doutor Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

17h08 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, segue com 12 quilômetros de congestionamento entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a Rodovia Castelo Branco. Já quem segue para Interlagos enfrenta 7,4 quilômetros de lentidão da Ponte do Jaguaré até a Ponte Engenheiro Ari Torres.

17h00 – O Corredor Norte-Sul continua congestionado nos dois sentidos. Quem segue para Santana, enfrenta quase nove quilômetros de lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Praça da Bandeira. Já motoristas que trafegam em direção ao aeroporto reduzem a velocidade da Rua Pedroso Alvarenga até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h55 – A Marginal do Tietê registra mais de 15 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Ayrton Senna. Lentidão se estende entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Vila Guilherme.

16h51 – Trânsito em São Paulo registra 171 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h50 – A usuária do Instagram karydepieri registrou o congestionamento na Avenida Paulista na tarde desta sexta-feira. A via apresenta tráfego lento no sentido Consolação, da Alameda Joaquim Eugênio de Lima até a Rua Frei Caneca.

16h43 – A Marginal do Pinheiros também segue muito congestionada, já são mais de doze quilômetros de lentidão na pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rodovia Castelo Branco.

16h41 – A pista expressa da Marginal do Tietê já tem 12 quilômetros de congestionamento no sentido Ayrton Senna, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Rio Tamanduateí. Na via local, são 11,5 quilômetros de lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e a Rua Cristina Tomás.

16h38 – Um acidente entre um carro e uma moto bloqueia a faixa da esquerda da pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, próximo à Avenida Alexandre Colares.

16h26 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem mais de cinco quilômetros de lentidão entre a Marginal do Pinheiros e a Rua Augusto Rolim Loureiro.

16h22 – Congestionamento na Marginal do Pinheiros supera a lentidão da Marginal do Tietê. São quase onze quilômetros de tráfego lento na pista expressa que se estendem da Rua Quintana até a Rodovia Castelo Branco.

16h15 – A manifestação na Rua Bela Cintra ocupa, agora, uma faixa próximo à Rua Fernando de Albuquerque.

16h14 – São Paulo tem 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h13 – A Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente, no sentido Interlagos, junto à Avenida Interlagos.

15h57 – A Avenida Pacaembu também não é uma boa opção para quem segue no sentido da Marginal do Tietê, são quase três quilômetros de congestionamento da Rua Doutor Veiga Filho até a Ponte da Casa Verde.

15h53 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na chegada a São Paulo do quilômetro 16 ao 13. Lentidão é reflexo da manifestação que bloqueava a Marginal do Tietê.

15h44 – As Avenidas Professor Francisco Morato e Eusébio Matoso apresentam lentidão da Rua José Jannarelli até a Ponte Eusébio Matoso.

15h42 – O Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva não é uma boa opção para quem segue no sentido Penha. São quase três quilômetros de lentidão da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

15h39 – A Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, registra lentidão da Ponte do Jaguaré até a Rodovia Castelo Branco.

15h38 – A Marginal do Tietê foi completamente liberada, mas continua com mais de dez quilômetros de lentidão nas três pistas, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte da Casa Verde.

15h37 – Trânsito em São Paulo registra 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, muito superior à média do horário.

15h35 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, tem mais de sete quilômetros de lentidão da Rua Sabará até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h33 – Trânsito no Corredor Norte-Sul registra lentidão nos dois sentidos. Quem segue para Santana enfrenta quase nove quilômetros de congestionamento do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Praça da Bandeira. Já motoristas que trafegam em direção ao aeroporto encontram tráfego lento entre os Viadutos Santa Generosa e João Julião da Costa Aguiar.

15h29 – Segundo a Polícia Militar, manifestantes que bloqueavam o sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê reivindicavam o acesso à moradia.

15h25 – Permanece o acidente na Marginal do Pinheiros que ocupa duas faixas da pista local no sentido Interlagos junto à Avenida Interlagos.

15h23 – A Ligação Leste-Oeste também não é uma boa opção para quem segue na direção Penha. Via está congestionada entre as Avenidas Nove de Julho e Alcântara Machado.

15h20 – As vias alternativas à Marginal do Tietê também seguem congestionadas como reflexo da manifestação que bloqueava as três pistas próximo à Ponte Governador Orestes Quércia. A Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, registra quatro quilômetros de lentidão entre Pedro Corazza e Americanos.

15h15 – No Centro da Cidade, uma manifestação na Rua Bela Cintra, interdita uma pista próximo a Rua Fernando de Albuquerque.

15h10 – A pista expressa da Marginal do Tietê foi completamente liberada em relação à manifestação que bloqueava a via. Na pista local, a Polícia Militar liberou duas faixas para a passagem de carros.

15h09 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, registra lentidão do quilômetro 14 ao 11 como reflexo da manifestação que bloqueia a Marginal do Tietê. Na Rodovia dos Bandeirantes, o congestionamento começa no quilômetro 16 e vai até o 13, também no sentido São Paulo.

15h06 – As três pistas da Marginal do Tietê continuam congestionadas no sentido Ayrton Senna devido à manifestação que bloqueava a via. São mais de dez quilômetros de lentidão em cada uma, desde a Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Casa Verde.

15h03 – O usuário do twitter gringomanu007 registrou a manifestação que bloqueou toda a Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte Governador Orestes Quércia.

14h59 – O Acesso à Marginal do Tietê e a Avenida do Estado ainda não foram liberados pela Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros.

14h56 – Corpo de Bombeiros chega à região e consegue conter o fogo ateado por manifestantes em objetos na via. A pista expressa já foi liberada e a local continua interditada.

14h51 – Polícia Militar utiliza bombas de efeito moral em manifestantes que bloqueavam a Marginal do Tietê. PM atira dispositivos de gás lacrimôgenio na via e em casas de comunidade ao lado do protesto. A CET registra 95 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas.

14h45 – Manifestantes já se dispersaram da região, mas bloqueio de objetos queimados continua interditando a Marginal do Tietê.

14h44 – Apenas a faixa da esquerda da pista expressa está liberada pela manifestação na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna. A Polícia Militar tenta dispersar os manifestantes, que atearam fogo em pneus e objetos.

14h40 – O usuário do Instagram jr_silveira registrou o congestionamento causado pela manifestação na Marginal do Tietê.

14h30 – Cerca de 70 manifestantes bloqueiam completamente o sentido Ayrton Senna da Marginal do Tietê, próximo à Ponte Governador Orestes Quércia. Segundo a PM, os participantes do protesto atearam fogo em pneus. A CET registra dez quilômetros de congestionamento na via, entre a Ponte dos Remédios e a Ponte da Casa Verde, tanto na via local como na pista expressa.

11h30 – Obrigado por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na manhã desta sexta-feira, 27.

11h26 – A Marginal dos Pinheiros foi liberada em relação à interferência junto a Ponte Cidade Jardim.

11h15 – Na Marginal dos Pinheiros, sentido Castelo Branco, há lentidão nas pistas expressa e local da Ponte Transamérica até Ponte Cidade Jardim.

11h00 – Na capital, há 105 quilômetros de lentidão. Marginal dos Pinheiros é a via mais congestionada com 12,6 quilômetros de congestionamento da Avenida Interlagos até a Ponte Cidade Jardim.

10h50 – Avenida Rubem Berta foi liberada em relação ao acidente junto ao Viaduto Onze de Junho, sentido Aeroporto.

10h40 – A pista expressa da Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de lentidão.

10h15 – Rodovia Anchieta segue com filas, no sentido São Paulo, do quilômetro 15 ao quilômetro 10, por causa do excesso de veículos, entre São Bernardo do Campo e a chegada à capital.10h30 – Zona Sul tem 80 quilômetros de lentidão.

10h10 – Um acidente ainda ocupa três faixas da Marginal dos Pinheiros, na altura da Ponte Cidade Jardim. Uma faixa da ponte também está bloqueada.

10h00 – No momento, capital tem 124 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Lentidão é maior do que a média para o horário. Marginal dos Pinheiros é a via mais congestionada com 12,6 quilômetros de lentidão da Avenida Interlagos até a Ponte Cidade Jardim.

09h50 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido marginal, é a segunda via mais congestionada nesta sexta-feira, 27. São 4,9 quilômetros de lentidão da Avenida Miruna até a Marginal Pinheiros.

09h43 – A pista expressa da Marginal dos Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 12,6 quilômetros de lentidão da Avenida Interlagos até a Ponte Cidade Jardim. No sentido Interlagos, há 9,3 quilômetros de congestionamento na via expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

09h29 – A usuária do Instagram peixotothais registrou o trânsito na Marginal dos Pinheiros na manhã desta sexta-feira, 27. A via é a mais congestionada com 12,6 quilômetros de lentidão da Avenida Interlagos até a Ponte Cidade Jardim.

09h25 – Permanece acidente na Marginal dos Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, ocupa uma faixa, junto a Avenida Interlagos.

09h17 – Permanece acidente na Ponte Cidade Jardim, sentido bairro, junto a Marginal Pinheiros.

09h07 – Tráfego continua lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 15 ao quilômetro 10, por causa do excesso de veículos, entre São Bernado do Campo e a chegada à capital.

09h00 – Capital tem 118 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Marginal do Pinheiros é a de maior congestionamento (12 quilômetros), na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a avenida Interlagos e a ponte Cidade Jardim.

08h49 – A Radial Leste, sentido centro, tem lentidão de três quilômetros na pista expressa, entre o Viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

08h41 – Marginal do Pinheiros tem 12 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a avenida Interlagos e a ponte Cidade Jardim.

08h34 – Anchieta tem lentidão de cinco quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

08h24 – Ayrton Senna tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura do Parque Ecológico do Tietê.

08h12 – Radial Leste tem 6,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a avenida Bernardino Brito Fonseca De Carvalho e o viaduto Pires do Rio.

08h07 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido interior, na altura de Campinas.

08h00 – Capital tem 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas CET. Marginal do Pinheiros é a de maior congestionamento, totalizando 18 quilômetros de retenção nas pistas expressa e local do sentido Castelo Branco.

07h48 – Anchieta tem lentidão de dez quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel.

07h40 – Marginal do Pinheiros tem 8 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a ponte Transamérica e a ponte Cidade Jardim.

07h32 – Ayrton Senna tem lentidão de oito quilômetros no sentido São Paulo, em diversos trechos na altura de Guarulhos.

07h26 – Marginal do Pinheiros tem 10 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte do Socorro e a ponte Cidade Jardim.

07h18 – Corredor Norte-Sul tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, nas proximidades da praça da Bandeira.

07h08 – Régis Bittencourt não tem retenções em nenhum dos sentidos.

07h00 – Capital tem lentidão de 32 quilômetros nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros. O sentido Castelo Branco da via totaliza 15 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local, nas proximidades da ponte Cidade Jardim, por conta de um acidente. A ponte está sendo interditada nos dois sentidos.

06h53 – Castelo Branco tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h45 – Rodoanel tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

06h40 – Anchieta e Imigrantes têm tráfego fluente em ambos os sentidos.

06h36 – Ayrton Senna tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h28 – Marginal do Pinheiros tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco entre a avenida Jornalista Roberto Marinho e a ponte Cidade Jardim.

06h21 – Radial Leste tem três quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a avenida Bernardino Brito Fonseca De Carvalho e o viaduto Alberto Badra.