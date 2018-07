TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 28 de fevereiro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h47 – Encerramos a cobertura ao vivo do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado. Retornaremos amanhã, às 7h. Boa noite!

22h42 – São Paulo tem 23 quilômetros de lentidão no momento. Destes, 6,2 estão na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, da Casa Verde até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

22h27 – Rodovia Padre Manoel de Nóbrega, sentido Praia Grande, tem lentidão do quilômetro 285 ao 292.

22h22 – Radial Leste, sentido bairro, tem 4,4 quilômetros de lentidão da Rua Divinolândia até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

22h20 – Zona leste: Duas faixas da Rua João Lopes Maciel, sentido bairro, estão ocupadas por causa de um acidente.

22h15 – Rodovia Imigrantes, sentido litoral, tem tráfego intenso com ponto de lentidão na chegada a São Vicente, do quilômetro 64 ao 70. Já a Rodovia Anchieta, pista norte, tem tráfego lento do quilômetro 51 ao 55.

22h14 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem tráfego congestionado do quilômetro 276 ao 292.

21h48 – ATENÇÃO: Saída para o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, será no quilômetro 21 da Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, a partir da 00h30 de domingo. A outra saída, pela Rodovia Hélio Smidt, será bloqueada.

21h36 – Rodovia Anchieta tem congestionamento na pista norte, do quilômetro 51 ao 55.

21h29 – Tráfego lento na Rodovia Imigrantes, na chegada a São Vicente, do quilômetro 62 ao 70.

21h24 – Acidente na Avenida do Rio Bonito, sentido Bairro, congestiona duas faixas, próximo à Avenida Antonio Barbosa da Silva Sandoval, zona sul da cidade.

21h22 – Um acidente na Avenida Senador Queirós, no centro, ocupa duas faixas, junto à Rua da Cantareira.

21h21 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, do quilômetro 14 ao 24, por excesso de veículos.

21h13 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 89 ao 93.

21h09 – O motorista enfrenta lentidão na Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior do quilômetro 129 ao 130, no acesso à rodovia BR-116.

20h41 – Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 128 ao 130, no acesso à rodovia BR-116.

20h39 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 83 ao 93.

20h34 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem tráfego congestionado do quilômetro 276 ao 292. Já a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem tráfego congestionado do quilômetro 270 ao 268 e do quilômetro 252 ao 248. No sentido Cubatão/São Paulo, o tráfego é lento do quilômetro 254 ao 270.

20h27 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri na pista marginal, do quilômetro 22 ao 24.

20h25 – São Paulo tem 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A região mais afetada é a zona oeste, com 11 quilômetros.

20h23 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego congestionado do quilômetro 31 ao 40, região do Planalto. Na pista sul, região da Serra, o tráfego está congestionado do quilômetro 50 ao 55. Já a pista norte sofre lentidão do quilômetro 44 ao 55. No sentido São Paulo, também há lentidão do quilômetro 59 ao 55.

20h11 – Lentidão diminui na Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior. O tráfego lento ocorre do quilômetro 127 ao 130, no acesso à BR-116.

20h08 – A Ecovias, responsável pelo sistema das Rodovias Anchieta e Imigrantes, diz que este é um bom horário para descer para o litoral, pois o tráfego está melhor, com apenas alguns pontos de lentidão. Na região da Baixada, sentido São Vicente, há lentidão do quilômetro 62 a0 70.

20h03 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, há tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 50 ao 53. Na Rodovia Anhanguera, sentido interior, o tráfego é lento na pista expressa, do quilômetro 52 ao 61.

20h00 – O motorista enfrenta 61 quilômetros de congestionamento em São Paulo, nas vias monitoradas pela CET. Na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista expressa, há 5 quilômetros de lentidão do término do Viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

19h56 – Ecopistas prevê tráfego intenso até às 22h na Rodovia Ayrton Senna.

19h53 – Radial Leste, sentido bairro, tem 5,6 quilômetros de congestionamento, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

19h48 – Rodovia Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 87 ao 93.

19h44 – São Paulo tem 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h41 – Rodovia Carvalho Pinto segue com lentidão no sentido interior, do quilômetro 125 ao 130.

19h35 – Rodovia Imigrantes soma 26 quilômetros de congestionamento neste momento. No sentido São Paulo, estende-se do quilômetro 40 a0 58, na região da Serra. Já na região da Baixada, a lentidão chega a São Vicente, do quilômetro 62 ao 70.

19h25 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego congestionado no sentido Guarujá, do quilômetro 270 ao 268 e do 252 ao 248. No sentido São Paulo, há lentidão do quilômetro 252 ao 270.

19h22 – A Avenida João Dias, sentido bairro, na zona sul de São Paulo, foi liberada em relação a um acidente próximo à Rua Doutor Rubens Gome Bueno.

19h19 – Zona Leste: Acidente na Avenida Carlos de Campos, sentido bairro, ocupa duas faixas, próximo à Praça Ito Ottani.

19h19 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h18 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, foi liberada após acidente próximo à Ponte Cruzeiro do Sul.

19h15 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 12,3 quilômetros de congestionamento na pista local (de Ponte do Imigrante Nordestino até Casa Verde), 5,5 quilômetros na pista central (de Ponte Presidente Jânio Quadros até Rua Cristina Tomas) e outros 4,9 quilômetros na pista expressa (de Ponte do Imigrante Nordestino até Tatuapé).

19h12 – A Ecopistas aponta que a melhor rodovia para ir ao litoral neste momento é a pista norte da Anchieta, com pequenos pontos de lentidão.

19h10 – Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem tráfego lento no quilômetro 276.

19h08 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 11 ao 24 e do 24 ao 26, pela pista local. Há excesso de veículos.

19h04 – Veja fotos do trânsito em São Paulo na véspera do feriado de carnaval:

18h53 – Rodovia Imigrantes soma 21 quilômetros de congestionamento neste momento. No sentido São Paulo, estende-se do quilômetro 40 a0 58, na região da Serra. Já na região da Baixada, a lentidão chega a São Vicente, do quilômetro 62 ao 65.

18h45 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego intenso na pista expressa, do quilômetro 18 ao 20.

18h44 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, tem tráfego lento na pista expressa, em Caçapava, entre os quilômetros 125 e 116.

18h37 – Radial Leste, sentido Penha, está com lentidão da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h34 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

18h31 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem tráfego lento em Sorocaba na pista expressa, do quilômetro 99 ao 102.

18h28 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, há lentidão do Viaduto João Jorge Saad até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h21 – No caminho do litoral, a Rodovia dos Imigrantes é a mais congestionada, com 34 quilômetros de lentidão. Quem vai pela Rodovia Anchieta encontra 13 quilômetros de retenção. Na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, os congestionamentos, no sentido Guarujá, são entre os quilômetros 270 e 262 e do 252 ao 248.

18h02 – Depois de manifestação, Rodovia dos Imigrantes tem trânsito congestionado, no sentido litoral, entre os quilômetros 27 e 31 e também do 40 a 58.

17h54 – Marginal do Pinheiros, no sentido Rodovia Castelo Branco, acumula 7,9 quilômetros de retenção em dois pontos de congestionamentos. O mais crítico é de 5,6 quilômetros, na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Eusébio Matoso. No sentido Interlagos, a Marginal tem 4,3 quilômetros de lentidão entre as pontes João Dias e Ary Torres, na pista expressa.

17h48 – Rodovia Mogi-Bertioga (SP 098), no sentido litoral, apresenta lentidão entre os quilômetros 58 e 63 e também do 75 ao 82.

17h41 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 15 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Ponte do Imigrante Nordestino até a Ponte Júlio de Mesquita Neto. Na pista local, são quase 13 quilômetros de lentidão desde a Ponte Aricanduva. Já na pista central, há congestionamento de seis quilômetros da Rodovia Presidente Dutra até a Ponte Cristina Tomás.

No sentido Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Tietê tem 6,1 quilômetros de retenção entre as pontes Velha Fepasa e Casa Verde.

17h33 – Rodovia Fernão Dias, no sentido Minas Gerais, tem congestionamento entre os quilômetros 65 e 56, próximo a Atibaia, por causa do excesso de veículos.

17h15 – Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, tem sete quilômetros de congestionamento nas pistas marginal e expressa, em São Paulo, entre os quilômetros 230 e 220, por causa do excesso de veículos.

17h02 – Rodízio em operação para veículos com placa de final 9 e 0, das 17h até as 20h.

16h56 – Segundo informações da Ecovias, a Rodovia dos Imigrantes está totalmente liberada depois de manifestantes ocuparem as pistas dos dois sentidos. Congestionamento ainda é grande na altura do quilômetro 34 para quem desce para o litoral.

16h52 – Marginal do Tietê, no sentido Rodovia Ayrton Senna, já acumula 48,3 quilômetros de lentidão, em cinco pontos de congestionamentos, nas pistas expressa, central e local. O mais crítico é de 21 quilômetros na pista expressa entre as pontes Imigrante Nordestino e Gastão Vidigal.

No sentido Rodovia Castelo Branco, a Marginal do Tietê soma 22,7 quilômetros em três pontos de retenção.

16h38 – Manifestantes interditaram parcialmente a Rodovia dos Imigrantes, no sentido litoral, na altura do quilômetro 34, próximo ao pedágio do Riacho Grande. Segundo informações da Ecovias, uma faixa está liberada para o tráfego de veículos. Agentes da empresa fazem a limpeza da via, onde foram queimados pneus. O congestionamento no local é do quilômetro 24 até o 34.

16h31 – Atenção! O rodízio está suspenso desta segunda-feira até a quarta-feira de cinzas. Veja aqui o que abre e o que fecha durante o feriado.

16h24 – Rodovia dos Bandeirantes, no sentido interior, tem cinco quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre os quilômetros 24 e 29, por causa de excesso de veículos e obras na pista.

16h11 – Em véspera de carnaval, São Paulo tem neste momento 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, que tem 20,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa entre a Ponte Imigrante Nordestino e a Ponte Atílio Fontana. Na pista local, há 8,3 quilômetros de lentidão da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte da Freguesia do Ó.

16h08 – Atenção! A CPTM informou que as linhas de trem da Grande São Paulo circularão com maior tempo de intervalo durante o carnaval, por causa de obras em estações. Confira os detalhes por linha:

Linha 7-Rubi

Domingo: Intervalo médio será de 15 minutos no trecho entre as estações Luz e Caieiras e, de 30 minutos, entre as estações Caieiras e Francisco Morato.

Terça-feira: Intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Luz e Francisco Morato.

Linha 8-Diamante

Domingo: Intervalo médio será de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Terça-feira: Intervalo médio será de 16 minutos entre as estações Júlio Prestes e Itapevi.

Linha 9-Esmeralda

Sábado: Intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Osasco e Grajaú

Domingo: Intervalo médio será de 22 minutos entre as estações Osasco e Grajaú.

Segunda-feira: Intervalo médio será de 22 minutos entre as estações Osasco e Grajaú.

Terça-feira: Intervalo médio será de 20 minutos entre as estações Osasco e Grajaú.

Quarta-feira: Intervalo médio será de 14 minutos entre as estações Osasco e Grajaú.

Linha 10-Turquesa

Terça-feira: devido às obras de modernização que serão realizadas na Linha 11-Coral (Expresso Leste), excepcionalmente, das 4h às 12h, os trens circularão até a Estação Luz.

Linha 11-Coral/Expresso Leste

Domingo: Intervalo médio será de 26 minutos entre as estações Luz e Guaianazes.

Terça-feira: das 4h até as 12h, a circulação ficará interrompida entre as estações Brás e Luz para realização de serviços nos equipamentos da via e no sistema de rede aérea. Para completar a viagem, os usuários deverão utilizar os trens da Linha 10-Turquesa, que, excepcionalmente, circularão até a Estação Luz. O intervalo médio será de 15 minutos entre as estações Guaianazes e Brás, das 12h até o fim da operação, será de 15 minutos entre as estações Luz e Guaianazes.

Linha 11-Coral/Extensão

Domingo: Intervalo médio será de 22 minutos entre as estações Guaianazes e Estudantes.

Terça-feira: Intervalo médio será de 26 minutos entre as estações Guaianazes e Estudantes.

Linha 12-Safira

Sábado e Domingo: Intervalo médio será de 35 minutos entre as estações Brás e Calmon Viana.

Terça-feira: Intervalo médio será de 25 minutos entre as estações Brás e Calmon Viana.

16h00 – Assaltantes se aproveitaram do congestionamento para roubar um carro no acesso entre a Rodovia Imigrantes e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido Guarujá, litoral sul de São Paulo. Internautas têm relatado assaltos no mesmo trecho, mas ainda não há confirmação de que houve arrastão. Leia mais

15h51 – Rodovia Padre Manoel de Nóbrega, no sentido Cubatão, tem seis quilômetros de congestionamento na baixada.

15h18 – Na Rodovia dos Imigrantes, sentido litoral, há retenção dos quilômetros 33 até o 40, no planalto. E, na serra, congestionamento entre os quilômetros 40 e 58. No sentido São Paulo, a serra tem tráfego intenso, mas sem retenções.

15h13 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, na baixada, nos dois sentidos, tem congestionamentos. No sentido Guarujá, entre os quilômetros 274 e 262. E no sentido São Paulo, do quilômetro 255 até o 270.

15h02 – As estradas que vão para o litoral paulista já sentem reflexos da véspera de feriado. Na Rodovia Anchieta, há dois pontos de retenção. O primeiro é na serra, no sentido Santos e Guarujá, entre os quilômetros 35 e 55. Na baixada, o tráfego está lento no sentido São Paulo, dos quilômetros 58 ao 55.

14h32 – Em véspera de carnaval, São Paulo tem neste momento 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O ponto mais crítico é na Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, com 7,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, entre a Ponte da Vila Guilherme e a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

Mais cedo, motoristas já enfrentavam trânsito intenso nas saídas da capital. Na foto, filas de veículos na Rodovia Castelo Branco, na altura do quilômetro 25.

14h30 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 28. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

11h – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na noite desta sexta-feira, 28. Retornaremos durante a tarde.

10h55 – São Paulo tem neste momento 32 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Às 10h30 desta sexta-feira, 28, o trânsito está abaixo da média para o horário.

10h54 – O tráfego continua lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10. Em direção ao litoral, flui bem.

10h52 – Acidente na Avenida Rebouças, sentido bairro Jardim Paulista, junto à Rua Alves Guimarães, na zona oeste de São Paulo.

10h51 – A Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem lentidão na pista expressa em Jundiaí. O tráfego é intenso do quilômetro 57 ao 60.

10h48 – Chove nos trechos entre São Paulo e Jacareí no corredor das Rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto. A Ecopistas, concessionária responsável pela via, recomenda cautela aos motoristas.

10h40 – O Metrô preparou um esquema especial de operação para atender a população durante o Carnaval. Neste sábado, 28, para atender os usuários que estiverem saindo da cidade, todas as linhas metroviárias contarão com frota máxima de trens em circulação. Para quem não for viajar, mas pretende assistir aos desfiles das escolas de samba no Sambódromo, a dica é deixar o carro em casa e utilizar linhas de ônibus da SPTrans que partem dos terminais de ônibus das estações Palmeiras/Barra Funda e Portuguesa/Tietê do Metrô.

No sábado e no domingo de Carnaval, o número de trens em operação em todas as linhas metroviárias será equivalente a de um final de semana normal.

Já na segunda-feira, dia 3, véspera do feriado, a frota em operação será semelhante à que circula num domingo, porém, com reforço de 236 viagens a mais na Linha 1-Azul e 251 viagens extras na Linha 3-Vermelha.

Na terça-feira, dia 4, a oferta de viagens em todas as linhas metroviárias será equivalente a de um domingo.

10h21 – Faixa direita da pista marginal continua bloqueada no quilômetro 18 da Rodovia Anchieta, no sentido litoral. Há lentidão do quilômetro 15 ao 18.

10h10 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Interior, apresenta cinco quilômetros de lentidão em Barueri como reflexo de acidente. Na pista expressa, o tráfego é lento do quilômetro 24 ao 28 e na pista marginal, do 23 ao 24.

10h08 – Pista norte da Rodovia Anchieta é bloqueada na serra para inversão de sentido e início da Operação Descida.

10h07 – São Paulo tem neste momento 38 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h46 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 4 quilômetros de tráfego lento entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro.

09h39 – A Rodovia Régis Bittencourt, sentido Paraná, tem 14 quilômetros de congestionamento. O tráfego foi interrompido do quilômetro 466 ao 480 devido a acidente.

09h30 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, apresenta retenção na pista expressa por excesso de veículos em São José dos Campos do quilômetro 147 ao 145.

09h26 – A Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 5,6 quilômetros de tráfego lento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Universitária.

09h22 – A Rodovia Anchieta, em direção ao litoral, continua com lentidão do quilômetro 15 ao 18, reflexo de acidente que bloqueia faixa direita da pista marginal.

09h20 – A Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apresenta tráfego lento na pista marginal por excesso de veículos entre o quilômetro 228 e 229, em São Paulo. Lentidão também de seis quilômetros na pista marginal em Guarulhos, entre o 218 e o 224, sentido Capital.

09h16 – A Rodovia Anchieta, no trecho do planalto, sentido São Paulo, está lenta do dos quilômetros 20 ao 18 e do 13 ao 10.

09h11 – Manifestação de estudantes bloqueia a faixa da direita na Avenida Guilherme Cotching, sentido centro, junto à Rua Alcântara, na Vila Maria, zona norte de São Paulo. A CET não soube informar o número de participantes no protesto.

09h09 – São Paulo tem neste momento 29 semáforos apagados ou em amarelo intermitente na vias monitoradas pela CET.

09h06 – A Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, segue com lentidão de nove quilômetros devido ao excesso de veículos, entre o quilômetro 20 e 11. No sentido Interior, o movimento é normal.

8h53 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão nos dois sentidos. No sentido Guarujá, há oito quilômetros de tráfego lento, entre o quilômetro 271 e 263. Em direção a Cubatão, a retenção vai do quilômetro 268 ao 270.

8h51 – A leitora do Estado Cássia Coelho enviou para o número (11) 9-7069-8639, via Whatsapp, uma imagem do trânsito carregado na Avenida Guarapiranga e Estrada M’Boi Mirim. “Muitas pessoas desceram dos ônibus e vão caminhando”, afirma.

08h45 – Na Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, o tráfego é pesado do quilômetro 286 ao 282 em função de acidente na via. Em direção ao Paraná, o tráfego foi interrompido entre os quilômetros 470 e 480 também devido a acidente.

08h43 – O tráfego está lento na Rodovia Ayrton Senna, dos quilômetros 18 ao 11, sentido São Paulo, devido ao excesso de veículos.

08h42 – Acabou de ser liberada a faixa da direita do quilômetro 45 da Rodovia Anchieta, no sentido litoral. Uma carreta havia tombado e bloqueado a via. Há lentidão como reflexo do tombamento entre os quilômetros 39 e 45.

08h34 – O leitor do Estado Douglas Grava enviou, via Whatsapp, para o número (11) 9-7069-8639, o registro do local do acidente na Rodovia Anchieta, sentido litoral, no quilômetro 18.

08h24 – O leitor do Estado Miguel Basílio enviou, via Whatsapp, duas imagens para o número (11) 9-7069-8639. A primeira mostra a movimentação na Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, em Osasco. A segunda é um registro da Marginal do Tietê, sentido Cebolão, na altura da Ponte do Piqueri. “A pista local está carregada”, conta.

Marginal do Tietê na manhã desta sexta-feira

Rodovia Castelo Branco na manhã desta sexta-feira

08h22 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em direção ao Guarujá, tem congestionamento de oito quilômetros em função de excesso de veículos comerciais, entre o quilômetro 271 e o 263.

08h20 – Uma carreta tomba e bloqueia faixa da direita do quilômetro 45 da Rodovia Anchieta, no sentido litoral. Há lentidão de três quilômetros no trecho de serra. Mais informações em instantes. Com este, são dois acidentes na Rodovia nesta manhã.

08h18 – O Corredor Norte-Sul tem agora 3,9 quilômetros de lentidão no sentido aeroporto, da altura da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Jaceguai.

08h16 – São Paulo tem neste momento 96 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h12 – Um lembrete para quem vai à praia neste carnaval: o Sistema Anchieta-Imigrantes implantará a Operação Descida a partir das 11h de hoje, que se estenderá até às 20h deste sábado, 28 de fevereiro.

08h08 – Uma colisão entre dois carros, seguida de capotamento, teve uma morte na Rodovia Anchieta. O acidente, que ocorreu às 5h15, bloqueia a faixa da direita da pista marginal do quilômetro 15 a 18 no sentido litoral. Duas pessoas tiveram “ferimentos moderados” e foram encaminhadas para o Pronto-Socorro de São Bernardo do Campo. Uma vítima foi atendida no local. As informações são da Ecovias, concessionária que administra a rodovia.

07h55 – Um carro alegórico da Escola de Samba Prova de Fogo prejudicou o trânsito ao bloquear a pista local da Marginal do Tietê na manhã desta sexta-feira, em direção ao Sambódromo do Anhembi. Segundo a CET, a Escola foi autuada por circular fora do horário permitido. Uma viatura da CET acompanhou o carro até o Sambódromo, quando foi retirado da via. A Companhia não soube informar quantos quilômetros a Escola percorreu. Esse tipo de deslocamento deve ser feito somente de madrugada e com escolta. A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem neste momento 6,2 quilômetros de lentidão da Ponte do Imigrante Nordestino até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

07h48 – Acidente na Rodovia Anchieta. Em direção ao litoral, a via tem lentidão dos quilômetros 15 ao 18, devido a acidente que bloqueia faixa direita da pista marginal, em São Bernardo.

07h34 – O usuário do Instagram Guilherme de Oliveira Silva registrou a lentidão de cinco quilômetros na Radial Leste nesta manhã.

07h31 – O tráfego também é lento no sentido litoral da Rodovia Anchieta do quilômetro 59 ao 60, devido ao excesso de veículos.

07h28 – A Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem tráfego lento dos quilômetros 267 ao 262. Em direção a Cubatão, o fluxo é bom.

07h26 – A Radial Leste, sentido Centro, tem oito quilômetros de tráfego lento da Rua Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio.

07h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista marginal em Osasco do quilômetro 17 ao 13 e na pista expressa, do quilômetro 18 ao 16. Em Barueri, lentidão na pista expressa do quilômetro 26 ao 25. E na pista marginal, também há morosidade entre o quilômetro 20 e o 21.

07h19 – São Paulo tem neste momento 28 semáforos apagados ou em amarelo intermitente nas vias monitoradas pela CET.

06h47 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem quatro quilômetros de lentidão na pista local, das Pontes Atílio Fontana à da Freguesia do Ó. Carros alegóricos estão sendo transportados na via. A rigor, deslocamento deveria ocorrer apenas em horário limitado, das 23h às 5h.

06h41 – São Paulo tem neste momento 35 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h40 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, por causa do congestionamento nas Marginais. Morosidade vai do quilômetro 15 ao 13.

06h39 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, apresenta dois pontos de contenção. O primeiro do quilômetro 14 até o 11, o outro do 109 ao 107.

06h36 – Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, apresenta lentidão do quilômetro 230 ao 231 por conta do congestionamento na Marginal do Tietê.

06h34 – Radial Leste, sentido centro, tem quatro quilômetros de tráfego carregado da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho à Estação Carrão.

06h31 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem congestionamento de dois quilômetros, do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro à Avenida Miruna.

06h27 – Avenida Conselheiro Carrão, na zona leste de São Paulo, liberada em relação ao acidente próximo à Rua Winifred.

06h24 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem sete quilômetros de lentidão na pista local, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte da Freguesia do Ó. Já no sentido Castelo Branco, lentidão na via expressa tem 1,2 quilômetro, das Pontes da Vila Guilherme à Cruzeiro do Sul.

06h16 – Rodovia Anchieta tem cinco quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo. A morosidade ocorre em dois pontos: do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10.

06h13 – Acidente na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, na altura da Ponte Cruzeiro do Sul. Trânsito na região tem 1,5 quilômetro.

06h10 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem lentidão de sete quilômetros. Tráfego carregado vai do quilômetro 23 ao 19 e do 13 ao 10.

06h07 – Acidente entre um ônibus e um carro na Avenida Conselheiro Carrão, na zona leste, sentido bairro, deixa duas faixas interditadas na altura da Rua Winifred.

06h03 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, apresenta tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 223 ao 224.

06h02 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h00 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principaisrodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.