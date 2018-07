TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h01 – São Paulo com 70 km de filas.

18h57 – Rodovia dos Imigrantes com excesso de veículos no sentido litoral desde o km 40 e o km 44.

18h53 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna por reflexo de um acidente que envolveu um motoqueiro na Ponte do Tatuapé. O condutor da moto, segundo o Corpo de Bombeiros, perdeu o controle do veículo e caiu do acesso à Avenida Salim Farah Maluf. Uma faixa da pista expressa da Marginal está interditada para o socorro à vítima que está em estado grave. Duas viaturas dos bombeiros e o helicóptero Águia, da PM, estão no local.

18h37 – São Paulo com 68 km de lentidão nas principais vias da capital.

18h25 – Continua a lentidão na Rodovia Cônego D. Rangoni no sentido Cubatão. O motorista reduz a velocidade entre o km 262 e o km 266, por conta de um acidente que interdita a pista. Tráfego flui pela via marginal.

18h23 – Avenida dos Bandeirantes com excesso de veículos no sentido Rodovia dos Imigrantes. Há filas entre a Rua Antonio de Macedo Soares e a Rua da Independência.

18h06 – Avenida do Estado com excesso de veículos no sentido Vila Prudente. O motorista enfrenta lentidão desde a Rua Municipalidades e o Viaduto Grande São Paulo.

17h40 – Há 4 km de lentidão na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Azurita e a Ponte da Casa Verde.

17h37 – Avenida Guarapiranga com excesso de veículos no sentido Bairro, desde a Avenida Amaro Velho e a Rua Socorro.

17h02 – Engavetamento entre 5 carretas bloqueia totalmente o tráfego de veículos na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido Cubatão. O acidente aconteceu no km 266 e causa lentidão desde o km 265. De acordo com a Ecovias, há desvio pela pista marginal. Uma pessoa ficou ferida.

16h58 – São Paulo com 42 km de trânsito nas principais vias da capital. Índice de lentidão chega a 15 km nos corredores da região central.

16h49 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido Capital, do km 11 ao 19, por excesso de veículos. No sentido RJ, flui normalmente.

16h30 – Ponte Cruzeiro do Sul com excesso de veículos no sentido Ipiranga, desde a Avenida do Estado até a Rua Eulália.

16h13 – Rua da Consolação com lentidão no sentido Bairro. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Maceió e a Rua Maria Antonia.

16h10 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento nos dois sentidos – Rio e São Paulo – na região de Nova Iguaçu. O excesso de veículos causa filas entre o km 176 e o km 173.

15h56 – O tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na tarde de hoje.

15h21 – Marginal do Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Janio Quadros e o Hospital Vila Maria.

14h29 – Avenida do Estado tem 5 km de congestionamento no sentido Vila Prudente. O motorista reduz a velocidade desde a Rua das Juntas Provisórias até a Rua Trinta e Um de Março.

14h05 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm tráfego tranquilo e boas condições de visibilidade.

13h54 – Avenida Vinte e Três de Maio lidera o índice de congestionamento nesta tarde. A via tem 8,6 km de filas no sentido Santana, desde a Ponte da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h51 – São Paulo tem 53 km de lentidão nos principais corredores da capital.

13h49 – Avenida Rebouças com excesso de veículos no sentido Centro, desde a Rua Oscar Freire até o Túnel Maria Carolina.

12h56 – Rodovia Castelo Branco tem lentidão do km 22 ao 24 no sentido interior, entre Osasco e Barueri, na pista expressa, por conta do excesso de veículos.

12h54 – Anhanguera tem lentidão do km 32 ao 37 no sentido interior, entre São Paulo e Jundiaí, na pista expressa, por conta de obras que obstruem uma faixa.

12h50 – Corredor as Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 8,6 km de lentidão no sentido Santana, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Trânsito é causado por excesso de veículos em direção ao centro da cidade, em função das compras de fim de ano.

12h41 – Via Dutra tem lentidão na pista marginal do km 211 ao 210, em Guarulhos, por conta do excesso de veículos.

12h39 – Avenida do Estado tem 4,9 km de lentidão no sentido Santana pela pista expressa, da Avenida Trinta e Um de Março até 210 metros depois da Avenida Presidente Wilson.

9h46 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão do km 16 ao 13, sentido capital, pela pista expressa, por reflexo de congestionamento nas marginais.

8h26 – Marginal do Pinheiros tem 2,4 km de lentidão no sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte da Cidade Universitária. Pela pista local, no mesmo sentido, há congestionamento de 1,6 km, da represa Billings até a Ponte do Jaguaré.

8h07 – Via Dutra tem lentidão do km 176 ao 174 no sentido Rio, entre Nova Iguaçu e a capital fluminense, por causa do excesso de veículos.

7h33 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem registro de lentidão.

7h21– Cidade não tem registro de lentidão.