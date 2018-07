TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

23h05 – A cidade de Sâo Paulo tem pistas livres no momento.

22h08 – O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema de descida 7X3 com boas condições de tráfego em todas as rodovias. A descida da serra é feita pelas pistas norte e sul pela Anchieta e também pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida da serra é feita apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Na última hora, 3.669 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes e 1.632 subiram a serra. Desde as 0h de sexta-feira, 27, foi registrada a passagem de mais de 55.588 veículos sentido litoral e 35.098 sentido São Paulo.

22h05 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 330 e o km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, não há lentidão.

21h30 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Joaquim Nabuco.

20h15 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

20h10 – A Avenida Francisco Morato tem 1,2 km de lentidão, sentido bairro, da Caminho do Engenho até a Guilherme Dumont Vilares.

19h50 – A Avenida Santo Amaro tem 1,4 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Viaduto Santo Amaro até a Avenida Roberto Marinho.

19h42 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h28 – A capital tem 87 km d evias congestionadas no momento.

19h25 – O tráfego segue lento na rodovia Ayrton Senna, no sentido Interior, do km 11 ao 25 (região entre São Paulo e Guarulhos), devido ao excesso de veículos. Já em direção à Capital, o tráfego é lento do km 26 ao 23, por reflexo de um caminhão que quebrou sobre faixa no acesso à Avenida Jacú – Pêssego. O veículos já foi retirado do local. Na Rodovia Hélio Smidt, ligação com o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento já é normal em direção à Ayrton Senna, assim como no sentido oposto.

19h15 – A Radial Leste tem 4,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

19h04 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de morosidade, sentido centro, da Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

19h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 7,2 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h57 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de tráfego intenso, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

18h45 – O motorista que segue em direção ao litoral encontra tráfego lento na chegada a São Vicente pela rodovia dos Imigrantes, entre o km 61 e km 65, e na chegada a Santos pela via Anchieta, entre o km 63 e km 65, devido excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema de descida 7X3. A descida da serra é feita pelas pistas norte e sul pela Anchieta e também pela pista sul da rodovia dos Imigrantes. A subida da serra é feita apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes. Na última hora, 4.631 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes e 2.393 subiram a serra.

18h28 – O motorista ainda encontra tráfego lento na Rodovia Ayrton Senna, no sentido Interior, do km 11 ao 25, entre São Paulo e Guarulhos, devido ao excesso de veículos. Em direção à capital e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na Rodovia Hélio Smidt, ligação com o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o tráfego também é lento em direção à rodovia Ayrton Senna.

18h25 – A Avenida João Dias tem 3,7 km de engarrafamento, sentido bairro, da Alves Pontual até a Avenida Giovanni Gronchi.

18h23 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de tráfego carregado, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5,5 km de morosidade, sentido Castelo Branco, da Ponte Tatuapé até a Rua Massinet Sorcinelli.

18h10 – A Rodovia Régis Bittencourt tem trânsito complicado no acesso ao Rodoanel, sentido Curitiba, no km 278, em Embu das Artes, por excesso de veículos. Na entrada da serra do cafezal, a via tem lentidão do km 337 ao 333, sentido Curitiba. No acesso a São Paulo, o motorista encontra 2 km de tráfego intenso a partir do km 273.

17h52 – A capital tem 97 km de vias congestionadas.

17h48 – A Rodovia dos Bandeirantes tem congestionamento, sentido interior, do km 27 ao 30, em São Paulo. Também no sentido interior, a Rodovia Anhanguera tem morosidade do km 103 ao 105, em Campinas.

17h42 – A Rodovia Ayrton Senna tem lentidão do km 11 ao 25, região entre São Paulo e Guarulhos, sentido Interior. No sentido Capital e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

17h39 – A Avenida Brigadeiro Faria Lima tem 1 km de morosidade, sentido Itaim, da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Tucumã.

17h32 – A Radial Leste tem 3,5 km de congestionamento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h31 – A cidade tem 96 km de vias congestionadas, sendo que a zona sul concentra 27 km desse total.

17h30 – A pista central da Marginal do Tietê tem 4,2 km de lentidão, sentido Castelo Branco, da Ponte Jânio Quadros até a Rua Massinet Sorcinelli.

17h20 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

17h18 – O Corredor Norte-Sul tem 2,9 km de lentidão, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h15 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3 km de morosidade, sentido Marginal, da Rua Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

17h12 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego intenso, com pontos de parada, do km 11 ao 25, região entre São Paulo e Guarulhos, sentido Interior. No sentido Capital e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o fluxo é tranquilo.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

16h54 – O trânsito continua lento pela Cônego D. Rangoni do km 251 ao Km 248 do Km 1 ao km 5 pelo acostamento da SP 248, reflexo de obras fora do trecho de concessão na altura da Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego. No momento, chove na região de planalto e do litoral, e há ocorrência de neblina no topo de serra.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera em esquema normal 5X5, em que a subida da serra é feita pela pista norte da Imigrantes e Anchieta, enquanto a descida funciona normalmente pelas pistas sul da Anchieta e da Imigrantes.

Na última hora, 4.567 veículos desceram a serra pela Anchieta e pela Imigrantes e 2.405 subiram a serra. Desde as 0h de sexta-feira, 27, foi registrada a passagem de mais de 32.999 veículos sentido litoral e 24.179 sentido São Paulo.

16h47 – O Corredor Norte-Sul tem 8,7 km de engarrafamento, sentido aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h42 – O tráfego no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto flui sem problemas. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o fluxo é tranquilo. Há tempo encoberto por todos os trechos operados pela Ecopistas.

16h37 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

16h33 – A capital tem 106 km de vias congestionadas no momento.

16h30 – A Avenida Paulista registra 1,3 km de lentidão, sentido Consolação, da Rua Teixeira da Silva até a Otavio Mendes.

16h26 – A Via Anchieta tem 1,3 km de morosidade, sentido Santos, da Escola de Engenharia Mackenzie até a Alberto Conte.

16h20 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,4 km de engarrafamento, sentido Castelo Branco, da Ponte Imigrante Nordestino até a Rua Massinet Sorcinelli.

16h05 – Avenida Vinte e Três de Maio tem 8,7 km de lentidão no sentido Aeroporto. O congestionamento está entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e a Rua da Bandeira.

15h44 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, tem tráfego intenso entre o viaduto Grande São Paulo e a Avenida Professor Salim Farah Maluf.

15h08 – Avenida dos Bandeirantes, tem 4 km de tráfego lento, sentido Marginal, entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Jabaquara. Já no sentido Imigrantes, a rodovia tem excesso de veículos entre a Avenida Antonio de Macedo Soares até a Marginal do Pinheiros.

14h59 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem 12 km de tráfego intenso por excesso de veículos entre a Ponte da Casa Verde e Imigrante Nordestino. São Paulo com 90 km de filas.

14h42 – Avenida Rebouças registra 2,1 km de congestionamento, sentido centro, entre a Rua Oscar Freire e a via Joaquim Celidônio.

14h08 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 9,3 km de filas entre a Ponte Cruzeiro do Sul e Imigrante Nordestino. Já a pista local, segundo a CET, tem tráfego intenso entre a Avenida Massinet Sorcinelli e Aricanduva.

13h40 – Avenida Aricanduva tem interdição na faixa da direita em função de uma colisão envolvendo um ônibus e três carros. Lentidão de 4,5 km na Radial Leste, entre Viaduto Pisres do Rio até a Rua Vanderwolk.

13h22 – Permanece a lentidão na Cônego D. Rangoni do km 251 ao Km 248 do Km 1 ao km 5 pelo acostamento da SP 248.

12h58 – Radial Leste, sentido Centro, tem lentidão entre a Avenida Pires do Rio e Avenida Melchert.

12h15 – Marginal do Tietê mantém tráfego intenso por 9,3 km da via no sentido Castelo Branco. A lentidão está entre a Ponte Cruzeiro do Sul e a pista Imigrante Nordestino. São Paulo com 83 km de filas.

11h53 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 285 ao km 282, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel.

11h42 – Motorista ainda encontra lentidão, sentido Guarujá, pela faixa da direita da Rodovia Cônego D. Rangoni, entre o km 248 ao Km 1 da SP-248. E do Km 1 ao km 5 pelo acostamento da SP-248, reflexo de obras fora do trecho de concessão na altura da Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego.

11h25 – Radial Leste, sentido Centro, com trêfego intenso entre a Pires do Rio e o Oposto da Avenida Melchert.

10h49 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com 10 km de filas entre a pista Massinet Sorcinelli e Imigrante Nordestino.

10h37 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,1 km de filas entre o Viaduto Santo Amaroe o término da Aliomar Baleeiro.

10h33 – Rodovia Ayrton Senna, sentido Capital, segue com tráfego lento entre o km 23 e o km 11 (região entre São Paulo e Guarulhos), por excesso de veículos. No sentido contrário e na Rodovia Carvalho Pinto, o tráfego flui normalmente.

10h21 – Lentidão na chegada a São Paulo permanece do Km 13 ao Km 10, pela Rodovia Anchieta, devido ao excesso de veículos.

10h17 – Há retenção na pista Sul, sentido São Paulo, da Rodovia Fernão Dias, do km 88 ao km 90, na região de Guarulhos, devido ao tráfego intenso.

10h – Pista local da Marginal do Tietê fica interditada em função de evento na capital. Há grande reflexo no trânsito da via que registra 11km de lentidão.

9h58 – Marginal do pinheiros com 9 km de filas no sentido interlados. A lentidão concentra-se entre a Rodovia Castelo Branco até Rodovia Cidade Jardim.

9h56 – Túnel Jornalista Vieira de Melo, sentido bairro, colisão entre carro e moto, não há feridos. Faixa da direita está interditada em função do veículo que permanece no local aguardando perícia.

9h28 – Agora, a Marginal do Tietê tem 11 km de trânsito lento no sentido da Castelo Branco, da ponte Imigrante Nordestino até a rua Milton Rodrigues

9h08 – Os 164 km de trânsito lento às 9h registrados em São Paulo são o terceiro pior tráfego pela manhã da história, segundo a CET. Às sextas, o horário de pico costuma ser às 9h30. A zona sul tem 50 km de congestionamento e a Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, concentra 5,1 km de trânsito carregado.

8h52 – São Paulo com trânsito muito acima da média: 159 km de trânsito lento e iguala recorde do ano pela manhã.

8h38 – Trânsito lento na rodovia Anchieta, sentido São Paulo, km 23 ao km 18 e do km 13 ao km 10; no sentido litoral, trânsito lento do km 64 ao km 65, por excesso de veículos.

Rodovia Imigrantes tem lentidão no sentido capital do km 17 ao km 14, por excesso de veículos.

São Paulo tem 142 km de congestionamento agora.

8h29 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos tem 9,3 km de trânsito lento, da rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

8h13 – São Paulo com 127 km de trânsito lento.

8h08 – Motorista encontra trânsito lento na chegada a São Paulo pela Imigrantes (km 16 ao 13) e pela Anchieta (km 23 ao 18 e do km 13 ao 10)

7h54 – São Paulo com 114 km de trânsito lento, bastante acima da média para o horário.

7h47 – A CET informa: por causa da Fórmula Indy 300, estão bloqueadas a pista local da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, entre as pontes das Bandeiras e da Casa Verde, e a Avenida Olavo Fontoura, entre a rua Brazelisa Alves de Carvalho e a praça Campo de Bagatelle.

7h36 – Marginal Pinheiros, no sentido da rodovia Castelo Branco, tem 8,7 km de trânsito lento, da ponte Transamérica até a ponte Cidade Jardim.

7h30 – São Paulo agora com 90 km de trânsito lento; zona sul concentra 34 km de congestionamentos.

7h03 – Pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam quase 13 quilômetros de trechos de lentidão entre as Pontes Tatuapé e o Cebolão. Pior trecho, de 4,6 quilômetros, é registrado na pista central, entre as pontes Vila Guilherme e Casa Verde.

6h55 – Pistas local, expressa e central da Marginal do Tietê, sentido Castello, acumulam 9 quilômetros de trechos de lentidão entre as Pontes Tatuapé e Casa Verde.

6h53 – Radial Leste, sentido centro, com 8 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste

6h25 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com 2 quilômetros de lentidão a partir da Rua Rubens Gomes Bueno (750 metros após a Ponte João Dias)

6h23 – Radial Leste, sentido centro, com 4,5 quilômetros de trechos de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Almirante Brasil