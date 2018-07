TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h33 – A Avenida Washington Luis tem 3,5 km de lentidão, no sentido centro, da Rua Lacedemônia até o Viaduto Washington Luis.

17h29 –A Avenida dos Bandeirantes tem 7 km de congestionamento, no sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h27 – A Marginal Tietê tem 7,7 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rua Azurita.

15h58 – São Paulo tem 69 km de lentidão.

15h40 – Avenida dos Bandeirantes tem excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros, entre a Rua dos Maracatins e a Alameda Miruna.

15h38 – O tráfego flui sem problemas em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

14h41 – Avenida Nove de Julho tem 1,9 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Estados Unidos até a João Cachoeira.

14h33 – Avenida Vinte e Três de Maio com excesso de veículos no sentido Aeroporto. Há filas entre o Complexo João Jorge Saad e a Avenida Pedroso de Moraes.

14h30 – São Paulo tem 41 km de lentidão nas principais vias da capital.

14h27 – Dois carros bateram, um capotou e pegou fogo na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, no início desta tarde. O Corpo de Bombeiros atende a ocorrência e ainda não há informações sobre vítimas. Há congestionamento nos dois sentidos da rodovia.

14h05 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos no desde o Viaduto Luis Eduardo Magalhães até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar. São 2,4 km de lentidão.

13h47 – Avenida Nove de Julho tem trânsito intenso no sentido Centro. Há filas desde a Rua Estados Unidos até a Avenida João Cachoeira.

13h28 – Marginal do Pinheiros com tráfego intenso no sentido Castello Branco. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Avenida Juscelino Kubitschek.

13h07 – Corredor Bernardino / Jabaquara, sentido Centro, com 2,9 km de trânsito desde a Rua Diogo de Faria até a Avenida Paulista.

12h57 – Tráfego intenso na Avenida Paulista, sentido Consolação, desde a Praça Oswaldo Cruz e a Rua Frei Caneca.

12h17 – Trecho sul do Rodoanel Mário Covas apresenta tráfego fluindo normalmente, sem congestionamento ou acidentes.

12h12 – Avenida Washington Luis com tráfego intenso no sentido Centro. Há lentidão desde a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o término do Viaduto Dória.

11h53 – Liberada a faixa da esquerda da SP-248, no km 5 do sentido Guarujá. O bloqueio aconteceu depois de uma colisão entre uma carreta, um veículo de passeio e uma moto. As rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes têm boas condições de tráfego e visibilidade, afirma a Ecovias.

11h50 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido Curitiba, entre o km 34 ao km 42, na região de Campina Grande do Sul. O congestionamento é reflexo de um acidente envolvendo duas carretas no km 42, que restringiu o tráfego no local. No momento, não há mais restrições.

11h46 – A pista Sul da Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, está bloqueada no km 925, na região de Itapeva (MG), devido ao tombamento de uma carreta que derramou carga de papel na pista. No local, há retenção do km 922 ao km 925, entre as regiões de Camanducaia e Itapeva.

11h35 – Avenida Salim Farah Maluf tem excesso de veículos no sentido Vila Prudente. O motorista reduz a velocidade desde a Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello até a via Adelino.

11h11 – Há 5,6 km de filas na Marginal do Pinheiros no sentido Interlagos. O congestionamento está concentrado entre Ponte Cidade Universitária e a Ponte Transamérica.

10h33 – Colisão entre uma carreta, um veículo de passeio e uma moto interdita a faixa da esquerda da SP-248, no km 5. O bloqueio prejudica o tráfego de veículos e causa lentidão no sentido Guarujá, entre o km 5 e o km 7. O acidente aconteceu por volta das 10h e deixou uma vítima com ferimentos graves e outra com ferimentos moderados. Equipes da Ecovias realizam atendimento no local.

10h22 – São Paulo tem 92 km de lentidão nos 868 km de vias monitoradas pela CET.

9h59 – Uma manifestação de cerca de 40 mulheres contra o fechamento de uma creche causa lentidão por aproximação na esquina da Rua Ibitirama com a Rua Cavour, na saída do Terminal Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. O grupo chegou a ocupar totalmente a via das 8h40 às 9h40.

9h53 – Radial Leste tem 4,7 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Pires do Rio.

9h13 – Marginal do Tietê tem 5,5 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, de 500 metros antes da Ponte das Bandeiras até 700 metros depois do Hospital da Vila Maria.

8h24 – Marginal do Pinheiros tem 12 km de lentidão no sentido Castelo pela pista expressa, da Avenida Juscelino Kubitschek até Interlagos.

7h25– Cidade tem 38 km de lentidão.

6h55 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, acumulam juntas quase 17 quilômetros de trechos de lentidão, entre a Ponte Transamérica e a Avenida Juscelino Kubitschek.

6h50 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com três pontos de lentidão. Na pista local, entre as avenidas Jornalista Roberto Marinho e Juscelino Kubitschek, e entre a Rua Rubens Gomes Bueno e 1.300 metros antes da Ponte Nova Morumbi; na expressa, lentidão entre a Rua Quintana e a avenida Juscelino Kubitschek.