TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

23h: Pista SP-Rio: Nova Iguaçu – Rio de Janeiro com tráfego lento em Belford Roxo na pista expressa do km 175 ao km 171 devido a um acidente.

22h58: Dois acidentes congestionam o tráfego no trecho de serra da Imigrantes sentido litoral no km 55.

22h46: A cidade de São Paulo não apresenta pontos de lentidão entre os 686 km monitorados, segundo a CET.

22h26: Descida pela Imigrantes tem ponto de tráfego lento na praça de pedágio e no km 58. Chegada em São Vicente tem congestionamento do km 62 ao 65.

22h18: Estrada Rio-SP tem tráfego lento na pista expressa sentido São Paulo por excesso de veículos entre o km 230 e o km 231.

22h15: Descida pela Rodovia Anchieta tem tráfego normal. Bom momento para viajar!

22h12: Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego normal. Padre Manoel tem congestionamento do KM 277 ao 292.

22h11: Movimento segue intenso na BR-277 para quem vai até as praias do Paraná. Lentidão na PR-407 devido ao fluxo intenso.

22h01: A Rodovia Anchieta tem tráfego normal na região planalto, serra e baixada, nos dois sentidos.

21h53: A Padre Manoel da Nóbrega sentido Praia Grande ntem tráfego congestionado entre os km 276 e km 292.

21h47: A Rodovia BR 277 tem tráfego lento sentido Paranaguá, na região da Serra. Já no sentido contrário, sentido Curitiba, o trânsito é normal.

21h02: Já a cidade de São Paulo não registra agora congestionamento nos 868 quilômetros monitorados, de acordo com a Companhia de engenharia de Tráfego (CET).

21h00: O tráfego também continua congestionado entre o Km 276 e o Km 292 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, no sentido de Praia Grande, no litoral de São Paulo.

20h51: Os motoristas que sobem a serra em direção à capital paulista encontram tráfego normal. Entretanto, o trânsito está congestionado entre o Km 62 e o Km 65 da Rodovia dos Imigrantes em direção ao litoral de São Paulo. Existem pontos de lentidão também entre o Km 49 e o Km 50 da mesma rodovia.

20h32: A rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso no trecho entre Caraguatatuba e São José dos Campos, em São Paulo.

20h12: No Paraná, o tráfego é lento na BR 277, na serra, em Paranaguá. O movimento segue tranquilo no restante do percurso.

19h53: Ainda no Rio de Janeiro, o tráfego é intenso entre o Km 165 e o Km 167, na pista sentido São Paulo, em Belford Roxo.

19h52: A rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento entre o Km 179 e o Km 178, na pista sentido Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu.

19h37: Nas rodovias Fernão Dias, Ayrton Senna, Raposo Tavares, Anhanguera, Bandeirantes e Rodoanel a situação do tráfego é normal, informam as concessionárias.

19h33: O tráfego na Castello Branco tem apenas um trecho de lentidão, entre os quilômetro 23 e 24, na região de Barueri e Osasco, nos dois sentidos da pista.

19h31: A rodovia Presidente Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, tem lentidão em um pequeno trecho de um quilômetro na região de Taubaté, no sentido Rio. O motorista encontra dificuldades entre os quilômetros 108 e 107. No sentido oposto, o tráfego é normal.

19h30: O motorista que viajam pela rodovia Régis Bittencourt, que liga São Paulo ao Sul do País, irá encontrar 7 quilômetros de lentidão nas regiões de Juquitiba e Miracatu, entre os quilômetros 337 e 344, no sentido Curitiba. De acordo com a concessionária da pista, a lentidão é ocasionada pelo excesso de veículos. No sentido oposto, o motorista encontra tráfego normal.

19H24: A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega também tem lentidão entre o Km 276 e o Km 277, no sentido a Praia Grande, no litoral paulista.

19h22: Já no trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes o trânsito está lento entre o Km 53 e o Km 58, no acesso à Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

19h19: O movimento está mais intenso no Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI) no início da noite desta sexta- feira. Quem segue para o litoral paulista enfrenta congestionamento entre o Km 27 e o Km 32, no planalto, e entre o Km 61 e o Km 65, na Baixada Santista.

19h00: As vias com trânsito mais complicado são Marginal Pinheiros, na região do Morumbi; Avenida Eusébio Matoso, Marginal Tietê, em Aricanduva; e Radial Leste.

18h58: A cidade de São Paulo tem agora 14 quilômetros de lentidão nos 868 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

18h19: A BR-277 tem movimento intenso na saída de Curitiba, segundo a concessionária que administra a rodovia. O problema é provocado pelo excesso de veículos. Chove na região de Morretes.

18h03: Já em Nova Iguaçu, a lentidão no trânsito é registrada entre o Km 165 e o Km 166 e o Km 174 e o Km 176 da pista sentido São Paulo da Rodovia Dutra.

18h02: Em Belford Roxo o tráfego está congestionado entre o Km 165 e o Km 167 da pista sentido São Paulo da Rodovia Dutra.

18h02: Os motoristas já enfrentam congestionamento também na Rodovia Dutra, no Rio de Janeiro.

17h31: O excesso de veículos também causa 1 quilômetro de lentidão na pista sentido Praia Grande da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

17h27: O Sistema Anchieta/Imigrantes trabalha com a operação descida (7X3), com uma pista da Rodovia dos Imigrantes e as duas da Via Anchieta sentido litoral e apenas uma pista da Imigrantes sentido capital.

17h26: Já que segue para São Paulo tem congestionamento entre o Km 55 e o Km 51 da pista sul da Rodovia dos Imigrantes.

17h25: Quem segue em direção ao litoral paulista enfrenta lentidão entre o Km 27 e o Km 32 e entre o Km 38 e o Km 43 da pista sul da Rodovia dos Imigrantes.

17h24: Os motoristas já encontram congestionamento no Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI) no final da tarde desta sexta-feira. O trafego é intenso em ambos os sentidos.

16h59: São Paulo registra agora 6 quilômetros de congestionamento, o que representa 0,6% dos 868 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

16h33: O tráfego segue lento na serra da BR 277, na pista sentido Curitiba/Paranaguá, no Paraná. Entretanto, o movimento é normal no restante da rodovia.

16h11: Entre as vias de São Paulo que registram congestionamento estão as avenidas do Estado, Luiz Ignácio de Anhaia Mello, Rebouças e Eusébio Matoso.

16h09: São Paulo registra 4 quilômetros de congestionamento no momento. Isso representa 0,5% dos 868 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

15h34: A Rodovia Monoel Hyppolito Rego, antiga Rio-Santos, também tem tráfego intenso na pista sentido São Sebastião, no litoral de São Paulo.

15h32: O movimento continua intenso na Rodovia dos Tamoios, no trecho entre Caraguatatuba e São José dos Campos, em São Paulo. O congestionamento é provocado pelo excesso de veículos.

14h50: No Paraná, o tráfego está lento no trecho de serra da BR 277 na pista sentido Paranaguá. Na via que segue para Curitiba o movimento é normal.

14h46: No Rio de Janeiro, o tráfego está lento entre o Km 181 e o Km 178 da Rodovia Dutra, em Nova Iguaçu. O problema é provocado pelo excesso de veículos.

14h42: O Sistema Anchieta/Imigrantes trabalha com a operação descida (7X3), com uma pista da Rodovia dos Imigrantes e as duas da Via Anchieta sentido litoral e apenas uma pista da Imigrantes sentido capital.

14h38: O momento é ideal para quem pretender descer a serra e aproveitar as praias do litoral paulista neste final de ano. A concessionária Ecovias informou que o movimento é tranquilo em todo o Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI), sem pontos de lentidão.

PREVISÃO: ainda de acordo com o Climatempo, podem ocorrer temporais e chuva volumosa entre o norte e o nordeste do Rio Grande do Sul e o litoral de São Paulo.

PREVISÃO: o clima fica carregado entre o litoral e a região sul de São Paulo por causa de um sistema de baixa pressão que se formou, de acordo com o Climatempo.

14h14: As vias que apresentam lentidão em São paulo são as avenidas Eusébio Matoso, Rebouças e 23 de Maio.

14h13: O trânsito segue tranquilo nas ruas e avenidas de São Paulo, com 3 quilômetros de vias congestionadas dos 868 quilômetros monitorados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

13h26: Os motoristas que seguem pela Rodovia Mogi-Bertioga também encontram tráfego intenso, com tempo encoberto e neblina em pontos isolados, na pista sentido Bertioga, segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo.

13h22: O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo informou também que o trânsito é intenso na Rodovia Monoel Hyppolito Rego, antiga Rio-Santos, na pista sentido São Sebastião.

13h18: O tráfego está lento na Rodovia dos Tamoios, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira. O trânsito está congestionado entre Caraguatatuba e São José dos Campos, do Km 68 ao Km 81, por causa do excesso de veículos.

12h41: Ainda na Dutra, os motoristas enfrentam congestionamento entre o Km 182 e o Km 178, em Nova Iguaçu, na pista sentido Rio de Janeiro.

12h39: No Rio de Janeiro, o excesso de veículos provoca lentidão entre o Km 172 e o Km 171 na pista expressa da Rodovia Dutra, em Nova Iguaçu.

12h36: O excesso de veículos provoca lentidão também entre o Km 270 e o Km 268 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, no litoral de São Paulo.

12h34: O Sistema Anchieta/Imigrantes trabalha com a operação descida (7X3), com uma pista da Rodovia dos Imigrantes e as duas da Via Anchieta sentido litoral e apenas uma pista da Imigrantes sentido capital.

12h32: O movimento está tranquilo para quem segue para o litoral paulista pelo Sistema Anchieta/Imigrantes (SAI).

12h31: No momento, os motoristas que sobem para a capital de São Paulo encontram congestionamento no trecho de serra por causa do excesso de veículos.

12h26: A única maneira de evitar a lentidão, segundo a concessionária Ecovias, é começar a viagem de madrugada, antes das 6h. A previsão é que o trânsito melhore apenas a partir das 17h do domingo.

12h26: Nesta sexta-feira, são esperados pelo menos 7 mil veículos por hora no Sistema Anchieta-Imigrantes, mais do que o triplo do registrado em dias normais

12h24: Os motoristas que vão para o Litoral Paulista devem enfrentar congestionamento nesta sexta-feira. A previsão é que o tráfego nas estradas continue intenso, como aconteceu na quinta-feira (27/12)

12h22: As vias que apresentam pontos de lentidão no momento são as avenidas 23 de Maio e Rebouças e a Radia Leste.

12h21: O trânsito em São Paulo está tranquilo no início da tarde desta sexta-feira. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a capital registrou às 12 horas dois quilômetros de lentidão.