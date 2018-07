TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h40 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,1 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Ponte do Tatuapé.

20h30 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até o Viaduto dos Bandeirantes.

20h15 – A cidade tem 60 km de vias congestionadas.

20h03 – O Corredor Norte-Sul tem 6,4 km de congestionamento, sentido Santana, da Onze de Junho até a Praça da Bandeira.

19h57 – A Avenida Aricanduva registra 1,7 km de trânsito moroso, sentido Marginal, da Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

19h45 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,2 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, do Centro de Treinamento do Corinthians até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h35 – A Avenida Santo Amaro tem 3 km de morosidade, sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Rua Gastão Liberal Pinto.

19h12- A pista central da Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

19h – A Avenida Faria Lima tem 2,4 km de lentidão, sentido Itaim, da Avenida Eusébio Matoso até a Avenida Juscelino Kubitschek.

18h53 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 8,9 km de tráfego carregado, sentido Castelo, da Rubens Gomes Bueno até a Ponte Eusébio Matoso.

18h43 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do km 347 ao km 348, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem lentidão, na noite de hoje.

18h38 – O tráfego está congestionado nos dois sentidos da Rodovia Ayrton Senna. Em direção ao Interior, há congestionamento entre o km 11 e 25. No sentido São Paulo, o tráfego também está congestionado do km 33 ao 19, por reflexo de lentidão na Hélio Smidt, sentido Aeroporto. Esta interferência no tráfego é causada pelo bloqueio total da alça de acesso da Hélio Smidt para a via Dutra (em direção ao Rio de Janeiro), gerado pelo tombamento de um caminhão. Não há previsão de liberação da alça, já que será necessário fazer o transbordo da carga, óleo vegetal, para destombar o veículo.

Na rodovia Carvalho Pinto, o movimento é normal.

18h33 – A capital tem 141 km de engarrafamento. Desse total, 51 km está concentrado na zona sul.

18h25 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade, da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h22 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,9 km de lentidão, sentido Pinheiros, da Renato Paes de Barros até a Marginal do Pinheiros.

18h11 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 10,1 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte do Tatuapé.

18h05 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Oscar Freire até a Avenida Pedroso de Morais.

18h – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até a Rua João Guimarães Rosa.

17h57 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de trânsito carregado, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h53 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h45 – A Radial Leste tem 3,5 km de tráfego lento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

17h37 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

17h32 – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

17h29 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de fluxo intenso, sentido Marginal, da Alameda dos Maracatins até a Marginal do Pinheiros.

17h26 – A cidade tem 98 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

17h15 – O tráfego permanece lento na Rodovia Ayrton Senna em direção ao interior do km 14 ao 25, em função de obras que interditam a faixa da direita, no km 25, e de um engavetamento que envolveu três veículos, e bloqueou a faixa da esquerda, no km 21, por cerca de 15 minutos. No sentido São Paulo, o tráfego também é lento do km 24 ao 19, por reflexo de lentidão na Hélio Smidt, sentido Aeroporto. Esta interferência no tráfego é causada pelo bloqueio total da alça de acesso da Hélio Smidt para a via Dutra (em direção ao Rio de Janeiro), gerado pelo tombamento de um caminhão.

17h10 – A pista local da Marginal do Pinheiros registra 5,7 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

17h05 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

16h58 – O Corredor Norte-Sul tem 8,6 km de congestionamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h50 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com tráfego intenso entre a Ponte do Piqueri até Avenida Atílio Fontana. São Paulo registra 37 km de filas.

15h44 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, congestionada entre Avenida Roberto Feijó até Viaduto Grande São Paulo.

15h21 – Avenida Vinte e Três de Maio com tráfego intenso no sentido Aeroporto. Congestionamento está entre a Avenida João Jorge Saad Cebolinha até Generosa.

15h09 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com lentidão entre a Avenida Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

14h43 – Viaduto Grande São Paulo, sentido Vila Prudente, enfrenta tráfego intenso entre Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello Avenida do Estado.

13h44 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, apresenta tráfego intenso entre a Praça Franklin Roosevelt até Avenida Shuhei Uetsuka C. Furtado.

13h13 – Avenida Aricanduva, sentido Itaquera, tem tráfeog intenso entre a Avenida Aricanduva até a Rua Luis Carlos.

12h48 – Pista expressa da Marginal do Tietê, com lentidão entre a Ponte Atílio Fontana e a região do Piqueri, no sentido Castelo Branco.

12h23 – Avenida Vereador José Diniz, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida dos Bandeirantes até Ana Catharina Randi.

11h37 – Avenida Ibirapuera, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Borges Lagoa e a Rodovia dos Bandeirantes. São Paulo tem 84 km de filas.

11h24 – Colisão entre um carro e uma moto na Marginal do Tietê, na região da Ponte Anhanguera, no sentido Castelo Branco. O motorista deve redobrar atenção no local e reduzir a velocidade.

11h06 – Marginal do Tietê atingiu mais de 10km de morosidade tanto na pista expressa quanto na pista local. O motorista encontrou lentidão entre a Rodovia Castelo Branco até o Sambódromo, na região da Casa Verde.

10h36 – São registrados 3,3 km de filas na Avenida Washington Luis, sentido Centro. A lentidão está entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o término do Viaduto Doria.

10h16 – Tráfego flui bem e com boa visibilidade em todas as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

9h46 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem tráfego intenso entre a Ponte Eusébio Matoso até a Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 106 km de filas.

9h02 – Rodoanel tem tráfego lento, no trecho São Paulo-Embu, do km 21 ao km 18.

8h56 – Congestionamento na Rodovia Castelo Branco, no trecho Osasco-Barueri, na pista expressa, do km 26 ao km 25.

8h41 – Rodovia Anhanguera tem lentidão do km 105 ao km 104, na pista expressa, no trecho Campinas-Cordeirópolis.

8h33 – Chegada a Santos tem lentidão pela Rodovia Anchieta.

8h21 – Rodovia Anhanguera tem congestionamento do km 100 ao km 103, na pista expressa, no trecho Jundiaí-Campinas.

8h14 – Chegada a Santos pela Rodovia Anchieta tem lentidão do km 64 ao km 65, da Anchieta, por excesso de veículos.

8h05 – Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Santana, tem 8,2 km de lentidão da Rua Paulina até Viaduto João Julião da Costa Aguiar.