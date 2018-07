TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 7 de junho

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

22h43 – Segundo a CET, os manifestantes voltaram a se concentrar no vão livre do Masp, na Av. Paulista, por volta das 21h40. A Polícia Militar monitora a situação e interdita as duas faixas da direita do sentido Consolação da via. Os manifestantes ainda estão na Paulista.

20h15 – Manifestação chegou ao Largo do Batata, onde começou a se dispersar.

20h06 – 132 km de lentidão, com tendência de baixa. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte Jânio Quadros (8,7 km)

• Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, da Marginal Pinheiros até o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro (7,1 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso (5,7 km)

19h50 – 180 km de lentidão em São Paulo.

19h32 – O internauta Ismael Paulo Santos (@i1982) postou, no Instagram, uma foto da manifestação na pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.

19h21 – Manifestação segue pela Marginal Pinheiros, que está totalmente interditada no sentido Castelo Branco. Grupo está na altura da ponte Bernardo Goldfarb.

19h17 – O usuário do Instagram @ivanmontaner registrou a manifestação, que agora segue pela Avenida Rebouças em direção à Francisco Morato.

19h15 – 226 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Jânio Quadros (14,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte do Tatuapé (12,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, do Rio Tamanduateí até a Rodovia Castelo Branco (12,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista central, do Rio Tamanduateí até a Ponte dos Remédios (11,5 km)

18h53 – A usuária do Instagram @isaahborgess postou uma foto do protesto contra o aumento da tarifa do ônibus na Avenida Brigadeiro Faria Lima.

18h31 – Manifestantes seguem pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, que está parcialmente interditada, em direção à estação de metrô.

18h17 – 24,2% das vias monitoradas pela CET apresentam lentidão no começo da noite desta sexta-feira. Índice normal é de 18,8%. São 224 km de trânsito lento.

18h15 – A CET informa que os manifestantes contra o aumento da passagem de ônibus ainda concentram-se na calçada, na altura do Largo do Batata, e que a Rua Fernão Dias está interditada.

18h08 – 219 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista expressa, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Jânio Quadros (14,0 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Castelo Branco (13,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista expressa, da Ponte das Bandeiras até a Rodovia Castelo Branco (13,2 km)

• Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte do Tatuapé (12,9 km)

17h33 – Lentidão em São Paulo chega a 159 km e já começa a passar da média mais alta para o horário. No Largo do Batata, começa uma nova manifestação contra o aumento da tarifa de ônibus.

17h31 – A usuária do Instagram Thyffany Sant’Anna (@thysantanna) postou, utilizando a hashtag #TransitoEstadao, uma foto do congestionamento já sendo formado na Avenida Vinte e Três de Maio.

08h45 – A Marginal Pinheiros tem 6,5 km de lentidão no sentido Interlagos até perto da Ponte Cidade Jardim. Esta é a via que tem maior trecho de lentidão na cidade, dentro do total de 72 km de morosidade apontados pelo monitoramento da CET.

08h34 – A cidade tem 69 km de lentidão, diz a CET.

07h51 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego lento do km 27 ao 19 e do km 16 ao 10 devido ao excesso de veículos.

07h46 – Na zona sul, ocorreu há pouco um acidente na Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, junto Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

07h44 – A cidade apresenta, no momento, 46 km de lentidão, afirma a CET.

06h44 – Acidente no Viaduto Veredor José Diniz ocupa duas faixas no sentido centro, próximo à Avenida Roque Petroni Júnior, informa a CET.

07h30 – Diz a CET que São Paulo tem no momento 32 km de lentidão nas vias monitoradas.

06h35 – Rodovia Raposo Tavares tem 4 km de lentidão na chegada a SP, a partir do km 23

06h30 – Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego de São Paulo (CET-SP) não há congestionamentos no momento na cidade. Na verdade, a Radial Leste já apresenta lentidão no Brás, no Belém e no Tatuapé.

06h20 – Bom dia!