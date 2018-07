TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 7 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

22h21 – Encerramos por hoje a cobertura do blog do Trânsito. Boa noite e até amanhã, às 6h!

22h00 – Há 28 quilômetros de congestionamento na capital paulista, 13 deles na região sul.

21h44 – São Paulo tem 41 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Avenida Washington Luís registra o maior congestionamento: 5,1 quilômetros no sentido bairro, da rua Pedro Chaves até o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

21h24 – Alagamento ocupa ambos os sentidos da Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello, próximo à Rua Pinheiro Guimarães, na Vila Prudente.

21h24 – São Paulo tem 55 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

21h23 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 213 ao 208.

21h23 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 2,6 quilômetros de congestionamento, da Ponte dos Bandeirantes até a Marginal Pinheiros.

21h20 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 215 ao 210.

21h08 – São Paulo tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET, com maior foco na região sul. A Marginal Pinheiros, a mais congestionada, tem 5,5 quilômetros de retenção, da Ponte Eusébio Matoso até a Ponto Morumbi.

20h49 – A capital paulista tem 119 quilômetros de lentidão neste momento. A zona norte é a menos congestionada, com 12 quilômetros.

20h42 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 215 ao 210, em Guarulhos.

20h37 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, segue bloqueada do quilômetro 10 ao 18, com possibilidade de alagamento.

20h35 – São Paulo tem 138 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,1 quilômetros de lentidão, da Ponte do Jaguaré até a Ponte do Morumbi.

20h30 – São Paulo encerra, neste momento, o Estado de Atenção em todas as regiões da cidade.

20h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego intenso do quilômetro 20 ao 23.

20h09 – São Paulo tem 148 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. As zonas oeste (42 quilômetros) e sul (45 quilômetros) são as com maior lentidão. Na Radial Leste, sentido bairro, o motorista enfrenta 4,7 quilômetros de retenção, do viaduto Pires do Rio até a rua Wandenkolk.

19h58 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido aeroporto, tem 5,6 quilômetros de congestionamento, do viaduto João Julião da Costa Aguiar até o viaduto Santa Generosa.

19h54 – Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 14 ao 13.

19h52 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 17 ao 23.

19h50 – Reduza a velocidade: Chuva intensa em pontos alternados da Rodovia Régis Bittencourt, no trecho que corta o estado de São Paulo.

19h48 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Osasco, na pista expressa, do quilômetro 19 ao 23.

19h47 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista expressa, do quilômetro 219 ao 210, em Guarulhos.

19h46 – Estado de atenção para as chuvas nas seguintes regiões: zona norte, leste, sudeste e Marginal do Tietê.

19h39 – São Paulo tem 152 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Na zona norte está a menor concentração: 12 quilômetros. A Marginal Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,1 quilômetros de retenção, da Ponte do Jaguaré até a Ponte do Morumbi.

19h34 – Rodovia Anchieta tem pista expressa bloqueada, sentido litoral, do quilômetro 10 ao 17, com possibilidade de alagamento. Pontos de lentidão: quilômetro 14 ao 16, 30 ao 40, e na chegada a Santos, do quilômetro 63 ao 65. No sentido São Paulo, o tráfego é congestionado do quilômetro 22 ao 18.

19h27 – Alagamento interdita pista na Avenida Interlagos, em ambos os sentidos, próximo à Avenida Yervant Kissajikian, na zona sul da cidade.

19h28 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido capital, tem tráfego congestionado do quilômetro 266 ao 270.

19h26 – Assessoria da CPTM informa que a circulação de todas as linhas de trem está normalizada.

19h21 – São Paulo tem 157 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Zonas sul , 49 quilômetros e oeste, 45 quilômetros, são as vias com maior lentidão.

19h09 – Rodovia Castelo Branco, sentido interior, tem tráfego lento em Barueri, na pista expressa, do quilômetro 21 ao 24, por causa da chuva.

19h07 – A Radial Leste, sentido bairro, tem 3,9 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de Avenida Álvaro Ramos até a Rua Wandenwolk.

19h04 – Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 5,1 quilômetros de congestionamento entre a Rua Pedro Chaves e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h02 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, entre os quilômetros 231 e 223.

19h00 – Alagamento interdita pista na Avenida Rubem Berta, sentido bairro, próximo à Avenida Onze de Junho, na zona sul da cidade.

18h58 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de 1050 metros antes da Rua José Maria até 1919 metros após a Ponte Ary Torres.

18h56 – Marginal do Tietê, próximo à Rua da Despedida, na Vila dos Remédios, já foi liberada em relação ao alagamento.

18h56 – A Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 10,1 quilômetros de retenção da Ponte do Jaguaré até a Ponte do Morumbi.

18h54 – São Paulo tem 161 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. 31% destes estão na região Sul. A regiões norte e centro são as menos afetadas, com 14%.

18h51 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 79,5 ao 82,5, por causa de um alagamento no quilômetro 82,5.

18h50 – Rodovia Imigrantes, sentido São Vicente, tem tráfego lento do quilômetro 62 ao 65. Já a Rodovia Anchieta, sentido capital, tem tráfego congestionado do quilômetro 22 ao 18.

18h49 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem tráfego congestionado do quilômetro 260 ao 270. Já no sentido Guarujá, o tráfego é lento do quilômetro 266 ao 262.

18h48 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 58 ao 61.

18h42 – Na Mooca, um alagamento na Avenida Paes de Bairros com a Professor Luiz Ignacio A. Mello, interdita ambos os sentidos.

18h26 – A CET contabiliza, neste momento, 27 pontos de alagamento e 36 semáforos desligados ou em amarelo intermitente na capital.

18h25 – Rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, sentido oeste, tem tráfego lento em Jundiaí, na pista expressa, do quilômetro 62 ao 64.

18h19 – O usuário Wellington Lacerda mostra a situação da estação Anhangabaú, onde a fila para entrar na catraca chega à porta da estação:

18h13 –Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Praia Grande, tem faixa da direita interditada no quilômetro 276.

18h11 – Um alagamento na Radial Leste, na altura da Rua Bresser, deixa ambos os sentidos intransitáveis.

18h07 – No momento, a capital conta 137 quilômetros de congestionamento das vias monitoradas pela CET.

18h05 – A Avenida Washington Luís, sentido bairro, tem 5,9 quilômetros lentidão desde o viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Avenida Manoel dos Reis Araújo.

17h53 – No momento, 27 semáforos da capital estão apagados ou em amarelo intermitente, de acordo com a CET.

17h50 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, apresenta no momento 6,7 quilômetros de de lentidão, desde a Ponte das Bandeiras até o CT do Corinthians.

17h43 – Segundo a CET, a pista Local da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, sofre com um alagamento que ocupa três faixas, na altura da Rua da Despedida.

17h41 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido São Paulo, tem tráfego congestionado do quilômetro 260 ao 270.

17h39 – A Marginal Pinheiros, no sentido Castelo, apresenta no momento 10,1 quilômetros de lentidão na via Expressa, desde a Ponte do Morumbi até a Ponte do Jaguaré.

17h36 – De acordo com a CGE, as chuvas já começaram a diminuir na capital. As imagens de radar mostram que ela continua forte apenas na Zona Leste e na Zona Norte, entre Jaçanã e Tremambé.

17h27 – A CGE registra no momento oito pontos de alagamentos na capital. A Lapa é a região mais afetada, com pontos intransitáveis na Praça Marrey Junior, na Avenida Marquês de São Vicente, altura da Praça Pascoal Martins; na Avenida Antártica, altura da Praça Luiz Carlos Mesquita; e na Avenida Francisco Matarazzo com a Avenida Pompeia.

17h20 -Lembrando que hoje o rodízio é para os veículos com placas de final 9 e 0, das 17h até as 20h.

17h17 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 32 ao 28, devido a um acidente que bloqueou faixa por cerca de 30 minutos.

17h16 – Rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, tem tráfego lento em Osasco na pista expressa, do quilômetro 24 ao 20.

17h16 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 224 ao 223, por causa de um acidente.

17h13 – Trens da Linha 8 – Diamante da CPTM não circulam entre as estações da Lapa e Barra Funda, devido a um alagamento.

17h07 – Alagamentos identificados nos cruzamentos da Avenida Queiroz Filho com a Ponte Hirant Sanazar, sentido Lapa; na Avenida General Edgar Faco com a Avenida Paula Ferreira, ambos os sentido; e Na Francisco Matarazzo com a Avenida Pompeia, em todos os sentidos.

17h04 – A prefeitura de São Paulo acaba de colocar toda a capital paulista em estado de atenção devido à forte chuva.

17h02 – No momento, a CET contabiliza 105 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas por ela.

17h – As linhas 1 – Azul, 2 – Verde, 3 – Vermelha e 5 – Lilás do metrô estão operando com velocidade reduzida.

16h58 – Alagamento na Avenida Sumaré, na altura da Praça Marrey Junior, no sentido Limão/Sumaré.

16h55 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni, sentido Guarujá, tem tráfego lento do quilômetro 270 ao 268. Já no sentido capital, o tráfego está congestionado do quilômetro 262 ao 270.

16h53 – No momento, a CET contabiliza 19 semáforos apagados ou em amarelo intermitente na capital.

16h51 – Chuva forte deixa capital está em estado de alerta nas regiões Norte, Oeste, Leste, Centro e nas Marginais.

16h50 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 7. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

09h31 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta sexta-feira, 7 de março. Retornaremos na tarde de hoje. Bom dia!

09h28 – São Paulo tem neste momento 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h27 – Corredor Norte-sul, sentido Aeroporto, acumula 3,8 quilômetros de retenção da Praça Campo de Bagatelle até a Praça da Bandeira.

09h24 – Marginal do Pinheiros, sentido Rodovia Castelo Branco, apresenta 7 quilômetros de retenção na pista expressa, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco.

09h21 – A Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa em Osasco do quilômetro 16 ao 13 devido à liberação de rodízio/restrição.

08h40 – Há dois pontos de lentidão na Rodovia Castelo Branco:

No sentido Capital, tráfego lento em Osasco, na pista marginal do quilômetro 14 ao 13;

No sentido Interior, um acidente causa retenção também na pista marginal de Osasco entre o quilômetro 18 e o 19.

08h37 – O trânsito segue lento no sentido São Paulo da Rodovia Anchieta do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10. Já a Rodovia dos Imigrantes tem fluxo bom nos dois sentidos.

08h36 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 2,3, quilômetros de tráfego lento do Viaduto Jabaquara até a Alameda dos Tupiniquins.

08h31 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, apresenta 3,8 quilômetros de retenção da Praça Campo de Bagatelle até Praça da Bandeira.

08h23 – A Rodovia Anhanguera, sentido Capital, apresenta morosidade na pista expressa em São Paulo. Tráfego intenso do quilômetro 14 ao 12.

08h22 – São Paulo tem neste momento 58 quilômetros de tráfego lento nas vias monitoradas pela CET.

08h10 – Radial Leste, sentido Centro, tem congestionamento de 5,2 quilômetros do Metrô Vila Matilde até a Avenida Pires do Rio.

08h08 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 267 ao 270. Em direção ao Guarujá, flui bem.

08h06 – Rodovia Castelo Branco, em direção ao Interior, apresenta morosidade do quilômetro 18 ao 21 na pista marginal em Barueri devido a acidente.

08h03 – O tráfego é bom em todas as vias do corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto.

08h02 – Conforme determinação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a Autopista Fernão Dias comunica que, , começará às 0h do deste sábado, 8, a cobrança de pedágio na praça defasada do quilômetro 67, sentido Belo Horizonte, na região de Mairiporã. A tarifa básica será de R$ 1,50

07h59 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 7,4 quilômetros na pista expressa, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Eusébio Matoso.

07h53 – A Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem retenção de 6,5 quilômetros na pista local, de 60 metros depois da Ponte do Tatuapé até o Sambódromo. Ainda na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, há também 2,1 quilômetros de tráfego lento, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Presidente Jânio Quadros. Já na pista central, lentidão de 1,3 quilômetro da Ponte do Tatuapé até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

07h48 – São Paulo soma neste momento 46 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h47 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento em Jundiaí na pista expressa. O tráfego é intenso do quilômetro 62 ao 58.

07h45 – A Rodovia Anchieta, em direção à Capital, continua com filas do quilômetro 20 ao 18 e do 13 ao 10. No sentido litoral, o tráfego é bom.

07h20 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem oito quilômetros de retenção, do 22 ao 19 e do 14 ao 10, por causa do excesso de veículos.

07h16 – Trecho Oeste do Rodoanel, sentido litoral, tem retenção na pista expressa entre os quilômetros 28 e 29, em Embu, por causa de um acidente.

07h15 – Rodízio está em operação no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 9 e 0, das 07h00 às 10h00.

07h14 – Duas pessoas atearam fogo em um ônibus na noite desta quinta-feira, 7, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por volta das 22h, a dupla abordou um coletivo do Consórcio Unileste Radial, no ponto final da linha intermunicipal número 318, que liga as cidades de Guarulhos e Poá, na Avenida 11 de Agosto, no Jardim Zaira. Veja mais.

07h12 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, apresenta quase três quilômetros de lentidão na via local, da Rodovia Castelo Branco à Ponte do Jaguaré. Já no sentido Rodovia Castelo Branco, tráfego carregado chega a dois quilômetros na via local, na altura da Ponte Atílio Fontana até a Ponte dos Remédios.

07h07 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de lentidão, do 20 ao 18, em São Bernardo do Campo, e do 13 ao 10, na chegada à Capital.

07h06 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, tem 2,2 quilômetros de tráfego lento da Avenida do Estado até o Viaduto Santa Ifigênia.

07h05 – Acidente entre carro e moto na Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 64, em São Bernardo do Campo. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está a caminho do local.

06h51 – Acidente entre automóvel e motocicleta na Estrada Edgar Máximo Zamboto, 10, em Franco da Rocha. Uma viatura do Corpo de Bombeiros realiza atendimento no local.

06h49 – Acidente entre automóvel e motocicleta na Estrada do M’Boi Mirim, 5737, no Jardim Ângela. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi enviada ao local.

06h47 – Acidente na Avenida Ibirapuera, sentido centro, na altura da Avenida Jamaris, em Indianópolis, zona sul.

06h44 – Radial Leste, sentido centro, tem 2,7 quilômetros de tráfego lento, da Estação Vila Matilde à Estação Carrão.

06h39 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem oito quilômetros de lentidão, entre os quilômetros 20 e 12.

06h37 – Os trens da Linha 2-Verde estão circulando com velocidade reduzida e maior tempo de parada nas estações por causa de falha em composição na Estação Clínicas. O problema operacional já foi resolvido, mas o ramal ainda está em processo de normalização. As demais linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

06h35 – Avenida Doutor Gastão Vidigal, sentido Pinheiros, tem 1,5 quilômetro de retenção, da Rua Major Paladino ao lado oposto da Rua Froben.

06h32 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 2,1 quilômetros de lentidão na pista local, da Ponte Atílio Fontana à Ponte dos Remédios.

06h30 – Acidente na Radial Leste, sentido centro, na altura da Rua Astorga, na Vila Guilhermina, zona leste.

06h28 – Rodovia Anchieta tem três quilômetros de lentidão na chegada a São Paulo, do 13 ao 10.

06h24 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem dois quilômetros de morosidade na pista marginal, do quilômetro 15 ao 13, na divisa entre Osasco e São Paulo. Já na expressa, há retenção entre os quilômetros 17 e 16, em São Paulo.

06h23 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão, do 23 ao 19 e do 13 ao 10. O tempo está encoberto no local.

06h18 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento na pista marginal, do quilômetro 221 ao 225, em Guarulhos, e do 227 ao 228, na chegada à capital paulista.

06h15 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta sexta-feira, 7. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.