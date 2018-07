TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta sexta-feira, 10 de maio

Está enfrentando transtornos no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao.

TEMPO REAL

10h05 – 55 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões:

Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, do Viaduto Dante Delmanto até o Viaduto Santo Amaro (4,6 km)

Radial leste, sentido centro, da Estação Metrô Belém até a Rua Wandenkolk (3,8 km)

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária (3,3 km)

Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, pista local, da Rodovia Castello Branco até a Ponte do Jaguaré (2,8 km)

9h22 – Principais lentidões do momento:

• Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

• Radial Leste, sentido Centro, da Estação de Metrô Belém até a Rua Wandenkolk (3,8 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte do Tatuapé até a Ponte Vila Guilherme (2,9 km)

• Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte do Piqueri até a Ponte Alílio Fontana (2,5 km)

9h19 – Trânsito em São Paulo está bem abaixo da média para o horário. Índice dos quilômetros monitorados pela CET que apresentam lentidão costuma variar entre 9,1% e 12,8%, por volta das 9h de sexta-feira, mas hoje, esse valor corresponde a 6,8%.

9h15 – Em São Paulo, 59 km de lentidão. Pista expressa da Marginal Pinheiros tem 5,6 km de lentidão no sentido Interlagos, da Castelo Branco até a Cidade Universitária.

8h27 – Marginal Pinheiros tem lentidão no sentido Interlagos, da Ponte Nova Morumbi até a Ponte Transamérica.

8h19 – 50 km de lentidão em São Paulo. Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, do Hospital da Vila Maria até a Ponte Vila Guilherme (3,4 km)

Avenida Washington Luís, sentido Centro, da Praça Ministro Pedro Chaves até a Rua Tamoios (3,2 km)

Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Guadalajara até a Rua Wandenkolk (3,2 km)

8h17 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, apresenta lentidão entre a Alameda Maracatins e o Viaduto Santo Amaro. A situação se complica na altura do n. 1100, no Itaim Bibi, próximo à Rua Conceição de Monte Alegre, por conta de uma batida entre um carro e uma moto, que deixa uma faixa interditada.

8h12 – Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, tem lentidão da Praça da Bandeira até o Emboque do Túnel Ayrton Senna.

7h57 – 45 km de lentidão em São Paulo. Marginal Tietê tem lentidão no sentido Castelo Branco, do Hospital Vila Maria até a Ponte Vila Guilherme.

7h48 – Na Rua da Consolação, um veículo pega fogo no sentido bairro, junto à Rua Rego Freitas.

7h43 – Em Santa Cecília, um veículo quebrou no Elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Lapa, junto à Avenida Angélica.

7h20 – Avenida Aricanduva tem lentidão no sentido Marginal, desde Benedita de Paula Coelho até a Radial Leste.

7h18 – Motoristas que seguem pelo Corredor Norte-Sul encontram lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle até a Avenida do Estado. Também há problemas de Santa Efigênia até a Praça da Bandeira.

7h14 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

• Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, do Viaduto Alcântara Machado até a Praça Perola Byington (18,4 km)

• Marginal Tietê, sentido Castello, pista local, do Hospital da Vila Maria até a Ponte Janio Quadros (1,8 km)

• Avenida Aricanduva, sentido Marginal, da Rua Benedia Paulo Coelho, até a Radial Leste (1,7 km)

• Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, da Ponte Nova Morumbi até a Ponte Transamérica (1,7 km)

7h11 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido São Paulo, do km 20 ao km 18 e do km 13 ao km 10, devido ao excesso de veículos.

7h08 – Um acidente ocupa a Avenida Marquês de São Vicente, sentido Barra Funda, perto da Praça Pascoal Martins.

7h05 – 15 km de lentidão em São Paulo. A Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, tem 1,8 km de tráfego lento, entre a Praça Pérola Byington e a Avenida Alcântara Machado.

7h02 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 270,5 ao km 269, na região de Taboão da Serra (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, o tráfego flui sem lentidão.

6h25 – Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem trânsito intenso, mas flui bem nas pistas local e expressa. Já a Radial Leste, sentido centro, apresenta lentidão e nevoeiro.

6h20 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 23 ao km 20 no sentido oeste. No sentido leste, o tráfego é normal.

6h10 – Bom dia! São Paulo ainda não enfrenta pontos de lentidão.