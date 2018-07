TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta quinta-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h38 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de trânsito lento, sentido Imigrantes, da Avenida Independência até o Viaduto dos Bandeirantes.

20h28 – O Corredor Norte-Sul tem 5,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto República Árabe Síria.

20h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Aricanduva até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h57 – A Avenida Nove de Julho tem 1 km de lentidão, sentido centro, da Avenida São Gabriel até a Rua Estados Unidos.

19h43 – A Rua Engenheiro Oscar Americano tem 1,4 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Américo de Moura até a Avenida do Morumbi.

19h38 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,7 km de trânsito complicado, sentido centro, da Avenida Vicente Rao até a Rua Jesuíno Maciel.

19h26 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito lento, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

19h18 – A Rodovia Dutra tem lentidão no sentido São Paulo do km 219 ao 221, do km 222 ao 224, e do km 215 ao 217, em Guarulhos. No sentido Rio, a via tem morosidade do km 228 ao 226, em São Paulo, do km 22 ao 227, e do km 224 ao 223, em Guarulhos.

19h13 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de fluxo intenso, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h09 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 12,4 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Imigrante Nordestino.

19h05 – O Túnel Ayrton Senna II da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 11 ao 27, sentido interior. Além do excesso de veículos, a curiosidade em torno de um acidente, que não interdita faixas, no km 27, interferem no tráfego. Em direção a São Paulo pela Ayrton Senna, o movimento segue tranquilo, assim como nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

18h55 – A capital tem 109 km de vias engarrafadas no momento, segundo dados da CET.

18h48 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Alameda Joaquim Eugenio de Lima.

18h35 – A Avenida do Estado tem 1,6 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

18h24 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 4,2 km de tráfego intenso, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Rua Tucumã.

18h19 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,1 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte Aricanduva.

18h12 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h05 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,7 km de morosidade, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Shuhei Uetsuka C. Furtado.

18h – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de lentidão, sentido Pinheiros, da João Cachoeira até a Marginal do Pinheiros.

17h55 – A cidade tem 93 km de vias congestionadas, índice dentro do normal para o horário.

17h50 – A Avenida Ibirapuera tem 1,5 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Avenida Juriti até a Avenida dos Bandeirantes.

17h45 – O Viaduto Grande São Paulo tem 1 km de morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

17h41 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h31 – A Radial Leste tem 1,7 km de lentidão, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h26 – O Corredor Norte-Sul registra 2,9 km de engarrafamento, sentido Santana, da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

17h20 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de congestionamento, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 2,8 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Jaguaré até a Ponte Cidade Universitária.

17h05 – O tráfego continua lento pela rodovia Cônego D. Rangoni sentido Guarujá, a partir do km 256 ao km 248 e do kKm 0 ao km 5 da SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho. As demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes tem boas condições de tráfego e visibilidade. O SAI opera em esquema normal (5×5), com subida da serra pelas pistas norte da Imigrantes e da Anchieta. A descida é feita pelas pistas sul das duas rodovias.

17h – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de tráfego intenso da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

16h54 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

16h48 – A pista central da Marginal do Tietê registra 2,6 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h40 – O Corredor Norte-Sul tem 6,6 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Onze de Junho.

16h20 – A Avenida do Estado tem 1,6 km de fluxo intenso, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Rua João Teodoro.

15h56 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Rio Tamanduateí.

15h30 – A Rua da Consolação tem 2 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Ipiranga até a Avenida Paulista.

15h17 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão, sentido Lapa, da Avenida Alcântara Machado até a Praça Franklin Roosevelt.

14h55 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, está com lentidão de 3,6 km, de 1980 m antes de Cidade Universitaria até Castelo Branco.

14h00 – A Rua da Consolação, sentido Bairro, com 2 km de lentidão entre as Avenidas Paulista e Ipiranga.

13h16 – Motorista ainda encontra congestionamento na Cônego D. Rangoni sentido Guarujá, a partir do km 256 ao km 248 e do Km 0 ao Km 5 da SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, por reflexo de obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho e uma manifestação sindical fora do trecho de concessão, iniciada por volta das 11h40.

13h14 – As pistas expressa, local e central da Marginal do Tietê registram 3 km de congestionamento no sentido Castelo Branco, entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana.

12h57 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcântara Machado.

12h20 – A Avenida do Estado, sentido Santana, com 2 km de congestionamento entre Ruas João Teodoro e Trinta e Um de Março.

12h05 – As pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, registram lentidão entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco, que segue até a Ponte Atílio Fontana, na Marginal do Tietê.

11h56 – A faixa da direita da pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt está com o tráfego restrito no km 55, na região de Campina Grande do Sul, devido a um engavetamento envolvendo duas carretas e um caminhão. O tráfego segue pela faixa da esquerda. Há lentidão do km 51 ao km 55. Equipes da Concessionária estão no local e trabalham no atendimento à ocorrência, remoção dos veículos e liberação da via.

11h50 – Pista marginal da Rodovia Presidente Dutra,na altura do km 228, sentido São Paulo, já foi liberada, após engavetamento entre 5 carros.

11h38 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, congestionada entre os Viadutos Santo Amaro e Dante Delmanto.

11h16 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio.

11h02 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre as Pontes Ary Torres e Jaguaré.

10h38 – Radial Leste, sentido Centro, tem mais de 8 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Alberto Badra.

10h11 – A Avenida Edgar Facó, sentido Centro, tem lentidão entre a Ponte do Piqueri e Rio Verde.

9h59 – Congestionamento permanece na Cônego D. Rangoni sentido Guarujá, do km 256 ao km 248 e do Km 0 ao Km 5 da SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, devido as obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho, trecho fora de concessão. Chegada a Capital tem lentidão pela Anchieta do km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

9h50 – Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, com lentidão entre a Praça Franklin Roosevelt e Avenida Alcântara Machado. São Paulo com 85 km de filas. Zona sul com 32 km de trânsito complicado.

9h31 – Tráfego é normal ao longo do corredor das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

9h24 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 93 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

9h05 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 7 km de trânsito carregado entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 100 km de filas. Zona sul com 39 km de lentidão.

9h00 – Congestionamento na Cônego Domênico Rangoni sentido Guarujá, do km 254 ao km 248 e do Km 0 ao Km 5 da SP 248, rodovia que dá acesso ao Guarujá, devido as obras na Rua do Adubo, em Vicente de Carvalho, trecho fora de concessão.

Lentidão na Anchieta do Km 16 ao km 10, no sentido São Paulo e do km 64 ao km 65, na chegada a Santos. Imigrantes também tem tráfego lento na altura do km 16, no acesso a Diadema. O motivo dos pontos de lentidão é o excesso de veículos.

8h49 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h48 – Os dois sentidos do Corredor Norte-sul registram congestionamento de 4 km cada. No sentido Aeroporto, lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle e do outro lado entre o Viaduto Euclides Figueiredo e Avenida Miruna. São Paulo com 101 km de filas. Zona sul com 36 km de lentidão.

8h39 – A CET vai interditar a Marginal do Tietê (sentido Castello Branco), entre a Ponte dos Remédios e 600 metros antes, até próxima quinta-feira, 26, sempre das 23h às 5h, para obras na Ponte dos Remédios.

Bloqueios

Bloqueio parcial da pista expressa: Das 23h de quinta-feira às 5h de sexta-feira e das 23h de sexta-feira às 5h de sábado;

Bloqueio parcial da pista central: Das 23h de sábado às 5h de domingo e das 23h de segunda-feira às 5h de terça-feira;

Bloqueio parcial da pista local: Das 23h de terça-feira às 5h de quarta-feira e das 23h de quarta-feira às 5h de quinta-feira.

Alternativa

Como alternativa, os motoristas devem utilizar as pistas liberadas da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco.

8h33 – Motorista encontra boas condições de tráfego nas rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto.

8h15 – As pistas expressa e local da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 7 km de congestionamento entre a Rodovia Castelo Branco e Freguesia do Ó. São Paulo com 92 km de filas. Zonas sul e oeste com 30 km de lentidão cada.

7h45 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 79 km de lentidão. Zona oeste com 28 km de filas.

7h29 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Guadalajara. São Paulo com 62 km de filas. Zona oeste com 27 km de trânsito lento.

7h23 – Um esquema especial de trânsito será montado na próxima semana pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) para a realização da corrida São Paulo Indy 300, que acontecerá em Santana, na zona norte de São Paulo, entre os dias 27 e 29 de abril.

Segundo a CET, o esquema especial de tráfego e transporte será implantado para garantir a acessibilidade do público, bem como a segurança e a fluidez do trânsito no entorno do Parque do Anhembi, para o dia do treino livre, na sexta-feira, 27, dia dos treinos classificatórios que será feito no sábado, 28, e no domingo, 29, dia da corrida São Paulo Indy 300.

A prova será realizada em um circuito de rua e as ações programadas pela CET incluem o bloqueio de vias como a Avenida Olavo Fontoura e um trecho da pista local da Marginal do Tietê, bem como a implantação de uma Central de Gerenciamento de Operações na Praça Campo de Bagatelle, e reforço do monitoramento, da orientação e da fiscalização do tráfego.

BLOQUEIOS OPERACIONAIS

Como o circuito da corrida de Fórmula Indy será prioritariamente de rua – num total de 4.180 metros e 11 curvas – a CET já está realizando intervenções no entorno do Anhembi. A Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura, já está parcialmente bloqueada e será totalmente fechada para a construção de uma passarela no local. O bloqueio prossegue até as 23h59 de domingo.

À partir das 23h59 de quinta-feira, 26, até as 23h59 de domingo, 29, serão bloqueadas as seguintes vias:

Pista local da Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde;

Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana, entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Praça Campo de Bagatelle;

Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura;

Rua Marechal Leitão de Carvalho, entre a Rua Massinet Sorcinelli e a Avenida Santos Dumont, com alteração de circulação de sentido único para duplo;

Rua Massinet Sorcinelli, entre a Marginal Tietê e a Rua Marechal Leitão de Carvalho.

Das 21h00 de sexta-feira às 23h59 de domingo, passam a valer também os seguintes bloqueios:

Avenida Olavo Fontoura, sentido Casa Verde, entre Praça Campo de Bagatelle e a Rua Brazelisa Alves de Carvalho

Rua Professor Luciano Prata

Rua Doutor Melo Nogueira

Rua Brazelisa Alves de Carvalho (Interdição parcial)

Rua Anita Malfatti (Interdição parcial)

E a inversão de mão de direção na Rua Professor Hermenegildo de Campos Almeida, entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Avenida Braz Leme.

O acesso à Avenida Olavo Fontoura será restrito às pessoas devidamente credenciadas. Os veículos com destino ao Aeroporto Campo de Marte deverão acessá-lo pela Avenida Santos Dumont, sentido Centro, portaria oposta à Rua Santa Eulália.

CAMINHOS ALTERNATIVOS

Ponte Governador Orestes Quércia: opção de caminho alternativo para veículos que trafegam pelo Eixo Norte/Sul com destino à Santana ou que desejem acessar as rodovias dos Bandeirantes, Anhanguera ou Castelo Branco;

Pista Expressa da Marginal Tietê: opção para a Pista Local da Marginal Tietê;

Avenida Braz Leme ou Pistas Expressa e Central da Marginal Tietê: opção para a Avenida Olavo Fontoura.

Na ocorrência de lentidões na Praça Campo de Bagatelle, ela poderá ser bloqueada junto à Avenida Santos Dumont. Neste caso, a opção de desvio será a Avenida Santos Dumont (sentido Bairro), Praça Heróis da FEB, Avenida Santos Dumont (sentido Centro), acessando a Praça Campo de Bagatelle.

TRANSPORTE COLETIVO

Como não há previsão de bolsões de estacionamento para veículos de passeio nas proximidades do circuito da corrida, a CET sugere que o público utilize o transporte público para chegar ao local do evento.

ÔNIBUS MUNICIPAIS – A SPTrans estará disponibilizando cinco linhas expressas de ônibus partindo de mini-terminais temporários implantados na Avenida Paulista (em frente ao Parque Trianon), na Praça da República com Rua do Aouche, no Aeroporto de Congonhas, na Estação Tietê do Metrô (Avenida Cruzeiro do Sul) e na Estação Barra Funda do Metrô (Rua Professor Wilfrides Alves de Lima, entre a Rua Tagipuru e a Av. Auro Soares de Moura Andrade). As linhas expressas seguirão direto para o Anhembi, sem paradas no percurso.

ÔNIBUS FRETADOS – Será ativado bolsão de ônibus para fretados na Avenida Braz Leme, sentido Centro, entre a Rua do Aclamado e a Rua Sóror Angélica. O embarque/desembarque de passageiros deverá ser realizado na mesma avenida, ambos os sentidos, entre as ruas Doutor Melo Nogueira e Marambaia.

METRÔ – As estações Tietê e Barra Funda terão os horários de funcionamento mantidos nos dias de treino e corrida. Haverá linha de ônibus fazendo integração entre os terminais e o local da corrida.

TÁXI – Na chegada ao evento, o desembarque deverá ser realizado na Rua Brazelisa Alves de Carvalho (local de menor trajeto até os portões do evento). Para a saída foram credenciados 3.500 táxis, que serão distribuídos em dois pontos: um na junção da Rua Anita Malfatti com Avenida Olavo Fontoura; e outro na Praça Campo de Bagatelle, junto à Avenida Olavo Fontoura.

MOBILIDADE REDUZIDA – Estará disponível serviço especial de transporte do Atende às pessoas com Deficiência Física e Mobilidade Reduzida, partindo dos cinco mini-terminais: Avenida Paulista (em frente ao Parque Trianon), na Praça da República com Rua do Aouche, Aeroporto de Congonhas, Estação Tietê do Metrô (Rua Marechal Odylio Dennys) e Estação Barra Funda do Metrô (Avenida Auro Soares de Moura Andrade, internamente ao terminal, ao lado da rampa de acesso de deficientes).

RECOMENDAÇÕES AO PÚBLICO

Os motoristas que utilizam as rodovias no entorno da Capital, em especial os que conduzem veículos de carga, devem evitar acessar o sistema viário da Cidade, especialmente a Marginal Tietê, entre os dias 26 e 29 de abril.

Os motoristas vindos da Região Norte do país pelas rodovias Presidente Dutra, Fernão Dias e Ayrton Senna, com destino ao Sul; assim como os provenientes da região Sul pelas rodovias Régis Bittencourt, Raposo Tavares, Castelo Branco e sistema Anhanguera/Bandeirantes, com destino ao Norte, todos devem utilizar a Rodovia D. Pedro I ou o Rodoanel Mário Covas. Aos motoristas oriundos do interior do Estado com destino ao Litoral através do sistema Anchieta/Imigrantes, também recomendamos a utilização do Rodoanel Mário Covas.

Não estacione veículos sobre calçadas, canteiros centrais, ajardinamentos e frente a guias rebaixadas;

7h13 – As pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 5,5 km de lentidão cada entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte do Piqueri. São Paulo com 51 km de filas. Zona oeste com 24 km de lentidão.

7h11 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7 km de congestionamento entre as Pontes Eusébio Matoso e Castelo Branco. São Paulo com 50 km de lentidão. Zona oeste com 24 km de filas.

6h51 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 6 quilômetros de congestionamento entre a Ponte do Piqueri e o Cebolão.

6h50 – São 3 quilômetros de trechos de lentidão acumulados nas pistas local e expressa da Marginal do Tietê entre as pontes Bandeiras e Piqueri no sentido Castello.

6h46 – Radial Leste, sentido centro, com 6 quilômetros de trechos de lentidão entre o Viaduto Aricanduva e a Ligação Leste-Oeste.

6h45 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com acúmulo de 10 quilômetros de trechos de lentidão entre o Cebolão e a Ponte Eusébio Matoso

6h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão de 4,5 quilômetros entre as pontes Jaguaré e Eusébio Matoso

6h40 – Radial Leste, sentido centro, com 4,5 quilômetros de trechos de lentidão entre o Viaduto Aricanduva e o metrô Belém.

1h03 – Lentidão entre os quilômetros 343 e 346 na pista sentido Paraná da Rodovia Régis Bittencourt na Serra do Cafezal, em Miracatu, Vale do Ribeira.