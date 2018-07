TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h25 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de trânsito intenso, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

20h19 – A Avenida João Dias registra 1,1 km de tráfego complicado, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

20h08 – A Avenida Washington Luís tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Doria até a Praça Pedro Chaves.

19h58 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,9 km de tráfego intenso, sentido Pinheiros, da Bandeira Paulista até a Marginal do Pinheiros.

19h42 – A Avenida Bandeirantes tem 3,2 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

19h35 – A cidade tem 95 km de vias congestionadas.

19h16 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 335 e o km 337, na região de Juquitiba, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido são Paulo, não há lentidão na noite de hoje.

19h13 – O Corredor Norte-Sul registra 5,4 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Complexo Viário João Jorge Saad.

19h10 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Augusta até a Avenida Alcântara Machado.

18h58 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h54 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 10,3 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte do Jaguaré.

18h48 – A Avenida Paulista tem 2,3 km de morosidade, sentido Paraíso, da Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h35 – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,4 km de morosidade, sentido bairro, da Enéas Carvalho de Aguiar até a Pedroso de Morais.

18h23 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,7 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Jânio Quadros.

18h15 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de trânsito carregado, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h11 – A Avenida Washington Luís tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Pirandello até a Praça Pedro Chaves.

18h02 – A Radial Leste tem 3 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Brasil até o Viaduto Pires do Rio.

17h50 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h46 – A Avenida dos Bandeirantes registra 2,4 km de trânsito intenso, sentido Imigrantes, da Independência até a Rua Antonio de Macedo Soares.

17h41 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 5,6 km de congestionamento, sentido Castelo, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Eusébio Matoso.

17h36 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

17h30 – A cidade tem 76 km de vias congestionadas no momento.

15h49 – Acidente na Radial Leste entre um ônibus e uma moto. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram para o local.

15h45 – A Alameda Barros de Albuquerque Lins foi liberada após policiais explodirem uma mala suspeita de conter bomba. O tráfego fui pela região que estava congestionada em função da interdição.

15h15 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem tráfego intenso entre a Alameda Joaquim Eugenio de Lima e a Praça Oswaldo Cruz.

14h45 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, com lentidão em toda sua extensão.

14H13 – Fechada Alameda Barros da Albuquerque Lins até o número 376, perto do Clube piratininga, na Avenida Angelica. Suspeita de bomba no local.

14h01 – A Avenida Paulista, sentido Consolação, congestionada entre a Rua Otavio Mendes e Praça Oswaldo Cruz.

13h52 – Acidente na Ponte Caio Pompeu de Toledo, sentido Marginal, junto à Rua Francisco Tramontano.

13h17 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Brasil e o Túnel Ibiapinópolis.

12h53 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, congestionada entre a Alameda Itu e Avenida São Gabriel.

12h43 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Julio de Mesquita Neto.

12h20 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre Viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

11h52 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 285 ao km 279, na região de Embu das Artes, reflexo de um acidente no Rodoanel. Na pista sentido Curitiba, o tráfego segue sem lentidão.

11h16 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, do km 49 ao km 53, na região de Mairiporã, devido a obras de fresagem no km 53, que restringem o tráfego na faixa 1. A faixa 2 e o acostamento estão liberados.

11h15 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, com lentidão da Rua Jandira até Viaduto Borges Lagoa.

10h53 – A Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com lentidão entre a Alameda Itu e Avenida São Gabriel.

10h33 – Permanecem as boas condições de tráfego e visibilidade em todo o trecho de concessão. No momento, a visibilidade é boa no Sistema Anchieta-Imigrantes. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

10h11 – A Avenida Professor Vicente Rao, sentido Marginal, tem lentidão entre a Avenida Santo Amaro e Rua Joviano Telles.

10h05 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, congestionada do Complexo Viário Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

9h50 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,1 km de lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

9h47 – Há retenção na pista Sul (sentido São Paulo) da rodovia Fernão Dias, entre o km 49 e o km 53, na região de Mairiporã, devido a obras de fresagem no km 53, que restringem o tráfego na faixa 1. A faixa 2 e o acostamento estão liberados. Na pista Norte (sentido Belo Horizonte), o tráfego segue sem retenção,

9h44 – Acidente na Avenida Nove de Julho, sentido centro, perto da Rua Dr. Renato Paes de Barros.

9h14 – Há tráfego bom ao longo das rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Na rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal. Há boa visibilidade em todos os trechos operados pela Ecopistas.

8h59 – A pista expressa da Marginal Pinheiros tem dois trechos congestionados no sentido Interlagos. Um entre as Pontes Cidade Universitária e Castelo Branco e outro entre as Pontes Transamérica e Morumbi. São Paulo com 82 km de filas. Zona sul com 45 km de lentidão.

8h27 – Anchieta tem lentidão sentido a São Paulo, por excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com fluxo bom. O SAI opera em esquema 5×5, em que a descida é feita pelas pistas sul da Imigrantes e norte da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h24 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Ponte Atilio Fontana até Rodovia Castelo Branco. São Paulo com 70 km de filas. Zonas ul com 38 km de morosidade.

8h12 – Radial Leste, sentido Centro, congestionada da Estação Belém do Metrô até a Rua Wandenkolk. São Paulo com 64 km de filas. Zona sul com 35 km de lentidão.

7h58 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Água Espraiada. São Paulo com 56 km de lentidão. Zona sul com 30 km de filas.

7h50 – A CET vai interditar a Marginal Tietê, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre 500m antes da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Governador Orestes Quércia, para obras de Fresagem e Pavimentação.

Horários

– Das 23h00 de segunda-feira (18/06) às 5h00 de terça-feira (19/06);

– Das 23h00 de terça-feira (19/06) às 5h00 de quarta-feira (20/06);

– Das 23h00 de quarta-feira (20/06) às 5h00 de quinta-feira (21/06);

– Das 23h00 de quinta-feira (21/06) às 5h00 de sexta-feira (22/06);

– Das 23h00 de sexta-feira (22/06) às 5h00 de sábado (23/06).

Alterações

Bloqueio da Marginal Tietê, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre a transposição da pista expressa para a central, 500m antes da Ponte Cruzeiro do Sul, até a Ponte Governador Orestes Quércia.

Como alternativa os motoristas deverão utilizar as demais pistas. Canalização na própria via.

7h48 – A pista expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão entre a Rodovia Castelo Branco e Ponte Atílio Fontana. São Paulo com 54 km de congestionamento. Zona sul com 29 km de filas.

7h34 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul com lentidão entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle. São Paulo com 45 km de filas. Zona sul com 20 km de trânsito intenso.

7h20 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito carregado entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 44 km de lentidão. Zona sul com 21 km de morosidade.

7h13 – Radial Leste, sentido Centro, com lentidão entre a Rua Wandenkolk e Metrô Belém. São Paulo com 38 km de filas. Zona sul com 15 km de congestionamento.

7h00 – CET registra um total de 30 quilômetros de congestionamento na capital.

6h56 – Chegada à capital paulista pela Rodovia Castello Branco com lentidão entre os quilômetros 15 e 13, pela pista marginal. Lentidão por aproximação na altura do quilômetro 22, em Barueri, também na pista marginal, em razão de uma carreta com princípio de incêndio. Veículo no acostamento e chamas extintas.

6h50 – CET registra um total de 25 quilômetros de congestionamento na capital.

6h45 – Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 6,7 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h40 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2,6 quilômetros entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

6h42 – Pista marginal da Via Dutra, sentido São Paulo, com lentidão entre os quilômetros 220 e 225, em Guarulhos.

6h35 – Radial Leste, sentido centro, com 3,6 quilômetros de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Ligação Leste-Oeste.

6h30 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, apresenta 1,5 quilômetro de tráfego lento a partir da Rua Moravia

6h28 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com lentidão de 1,6 quilômetro entre a Rua Robélia e a Avenida Santa Catarina.

6h17 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com 1 quilômetro de lentidão entre a Praça Campo de Bagatelle e a Avenida do Estado.

6h15 – Radial Leste, sentido centro, com 2,7 quilômetros de lentidão entre o metrô Vila Matilde e a Rua Pinhalzinho.

2h38 – Madrugada até agora de tráfego bom e sem registro de acidentes graves nas principais estradas estaduais e federais.