TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 11 de março

20h27 – Encerramos a cobertura do trânsito em São Paulo. Retornaremos amanhã, às 6h. Boa noite!

20h26 – A capital tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h13 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego lento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 216 ao 214.

20h12 – São Paulo tem 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – A Avenida Vinte e Três de Maio é a mais congestionada da capital neste momento, com 5,4 quilômetros de trânsito no sentido Santana, do Complexo Viário João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

19h45 – A capital paulista tem 108 quilômetros de congestionamento neste momento, nas vias monitoradas pela CET.

19h35 – Rodovia Imigrantes, sentido São Vicente, tem lentidão do quilômetro 70 ao 65.

19h34 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 22 ao 17. No sentido litoral, tráfego lento do quilômetro 63 ao 65, na chegada a Santos.

19h33 – São Paulo tem 120 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A zona sul é a mais afetada, com 41 quilômetros.

19h21 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 3,3 quilômetros de lentidão, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a rua Aliomar Baleeiro.

19h13 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 102 ao 105.

19h09 – Trens da linha 5 – Lilás da CPTM estão circulando com velocidade reduzida devido às chuvas.

19h07 – São Paulo tem 129 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h56 – São Paulo tem 153 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A região com menor lentidão é a leste, com 19 quilômetros. Na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, há 6,1 quilômetros de congestionamento da Rua Pedro de Toledo até a Praça da Bandeira.

18h48 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, do quilômetro 26 ao 24, na pista expressa.

18h41 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 265 ao 270.

18h40 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem tráfego lento do quilômetro 15 ao 22. Na chegada a Santos, lentidão do quilômetro 63 ao 65. No sentido São Paulo, o tráfego é congestionado do quilômetro 22 ao 17.

18h39 – Rodovia Imigrantes, sentido litoral, tem tráfego lento na região de São Vicente, do quilômetro 61 ao 65. Já no sentido São Paulo, tráfego congestionado do quilômetro 68 ao 65.

18h38 – O motorista enfrenta 150 quilômetros de lentidão na capital paulista, 47 deles na zona oeste.

18h33 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, na pista expressa, do quilômetro 103 ao 100.

18h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem congestionamento do quilômetro 24 ao 26, na pista local.

18h23 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido Curitiba, tem tráfego lento do quilômetro 338,5 ao 345,5, entre as cidades de Juquitiba e Miracatu. Na região de Embu das Artes, há lentidão do quilômetro 277 ao 280, por causa de um acidente envolvendo dois caminhões, restringindo o tráfego na faixa da direita.

18h22 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 12,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, do Rio Tamanduatei até a Rodovia Castelo Branco.

18h04 – Lentidão na capital paulista começa a diminuir. No momento, são 143 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h57 – Tráfego lento na Pista Expressa da Rodovia Anhanguera, na região de Jundiaí, do quilômetro 58 ao 62. No sentido Interior, o trânsito está lento na pista Expressa da região de Campinas, do quilômetro 103 ao 107.

17h53 – A pista Expressa da Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido interior, do quilômetro 19 ao 23, devido ao excesso de veículos.

17h44 – Termina o Estado de Atenção para alagamento em todas as regiões da capital.

17h32 – Linha 3-Vermelha do Metrô volta a operar normalmente. Linhas 2-Verde e 5-Lilás continuam operando com velocidade reduzida.

17h30 – CET contabiliza neste momento 150 quilômetros de congestionamento na capital paulista.

17h23 – Rodovia Castelo Branco, no sentido capital, tem tráfego lento na pista Expressa, na região de Barueri, do quilômetro 27 ao 23.

17h20 – Até o momento, a CGE registra dois pontos de alagamento na cidade. Um na Avenida Interlagos com a Avenida Engenheiro Dagoverto Salles Filho, e o segundo na avenida Guarapiranga com a Avenida Guido Caloi.



17h12 – A linha 1-Azul voltou a operar em velocidade normal. As linhas 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás continuam operando em velocidade reduzida. A linha 4-Amarela opera normalmente.

17h06 – A CGE suspende o Estado de Atenção nas Zonas Sudeste, Oeste e Marginal Pinheiros.

17h04 – O rodízio nesta terça-feira é para veículos com placas de final 3 e 4, e vai até as 20h.

17h02 – Avenida Ibirapuera, no sentido Bairro, está com 2,9 quilômetros de lentidão desde a rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

16h50 – Por causa da chuva, todos os túneis da capital também foram colocados em estado de alerta para alagamento.

16h48 – São Paulo registra neste momento 135 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h34 – A cidade tem neste momento, 29 semáforos desligados ou em amarelo intermitente.

16h29 – Termina o estado de atenção nas zonas Leste e Norte. A Zona Sul, Sudeste e Sudoeste continuam em estado de atenção para alagamentos.

16h26 – As pistas Central e Local da Marginal Tietê também sofrem com o excesso de veículos. São 10,1 quilômetros de lentidão na pista Central e 7 quilômetros na pista Local, sempre no sentido Castelo Branco.

16h24 – A pista Expressa da Marginal Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 10,8 quilômetros de lentidão, desde a ponte da Casa Verde até a Rodovia castelo Branco.

16h21 – São Paulo tem, neste momento, 102 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

16h18 – A faixa da direita da rodovia Cônego Domênico Rangoni, no km 264 do sentido Guarujá, está interditada devido a alagamento. O tráfego de veículos não foi prejudicado, e as chuvas já estão diminuindo.

16h13 – A passeata que segue agora pela Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, sentido Ibirapuera, é feita por professores, alunos e funcionários de Etecs e Fatecs, que reivindicam melhorias nos planos de carreira, salários e na estrutura das escolas.

16h09 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 quilômetros de congestionamento neste momento, no sentido Imigrantes, desde a Marginal Pinheiros até a rua Antônio de Macedo Soares.

16h06 – A CGE estende o Estado de Atenção para as Zonas Sudoeste, Oeste, Marginal Pinheiros e Parte da Zona Sul.

16h03 – A manifestação que ocupa duas faixas da Paulista está descendo a avenida Brigadeiro Luiz Antônio neste momento.

16h02 – O trânsito na capital paulista está aumentando rapidamente neste momento. Já são 79 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h57 – Metrô: as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 5-Lilás estão operando com velocidade reduzida, devido à chuva.

15h55 – Uma manifestação na Avenida Paulista, na altura do Masp, ocupa duas faixas inteiras no sentido Paraíso.

15h49 – A Radial Leste, no sentido Centro, tem 3,9 quilômetros de trânsito lento na via Expressa, desde o Metrô Belém até a rua Wandelkolk.

15h44 – A Marginal Tietê está com lentidão na pista Expressa, no sentido Ayrton Senna, desde a rodovia Castelo Branco até a rodovia dos Bandeirantes.

15h42 – A rodovia Castelo Branco tem lentidão em Osasco, no sentido Marginal, do quilômetro 15 ao 13, devido à lentidão para a entrada na Marginal Tietê.

15h37 – A Avenida Vinte Três de Maio tem 4,6 quilômetros de lentidão neste momento, no sentido Santana, desde o Cebolinha até o viaduto Jaceguaí.

15h32 – A CGE coloca toda a Zona Leste e as subprefeituras de Casa Verde, Jaçanã/Tremembé, Santana e Vila Maria/Guilherme, além da Marginal Tietê, em estado de atenção, devido às fortes chuvas que devem cair nesta tarde.

15h25 – Neste momento, a capital paulista tem 59 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

15h23 – Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta terça-feira, 11. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.

09h37 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 11 de março. Retornaremos na tarde de hoje. Bom dia!

09h36 – Acidente envolvendo três veículos na Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, na altura do quilômetro 17, interdita uma faixa. Congestionamento soma três quilômetros.

09h29 – Neste momento, São Paulo tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

09h26 – Radial Leste, sentido centro, também está liberada em relação ao acidente na região do Viaduto Dona Matilde.

09h24 – Avenida Guarapiranga, sentido bairro, liberada em relação ao acidente na altura da rua Irutim.

09h18 – Pista marginal da Rodovia Presidente Dutra tem congestionamento entre os quilômetros 230 e 231, em São Paulo, por conta da lentidão na Marginal do Tietê.

09h17 – Avenida Nova Cantareira liberada em relação ao acidente próximo à Rua Coronel Agostinho da Fonseca, no Tucuruvi, na zona norte de São Paulo.

09h08 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Ibirapuera, tem pouco mais de um quilômetro de congestionamento do Túnel Desembargador Sebastião Camargo à Rua João Cachoeira.

08h51 – Avenida Washington Luís, sentido centro, tem 2,5 quilômetros de lentidão entre a Avenida Água Espraiada e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

08h46 – O leitor do Estado Cléreston Machado nos enviou por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 o registro de um caminhão que tombou na Rua Riga, no bairro de Sacomã, zona sul de São Paulo.

08h38 – Acidente na Avenida Nova Cantareira, no Tucurivi, zona norte de São Paulo, próximo à Rua Coronel Agostinho Da Fonseca.

08h36 – Radial Leste, sentido centro, tem dois pontos de lentidão. Na via expressa, congestionamento tem quase cinco quilômetros de extensão, do Viaduto Pires do Rio até a Rua Wandenkolk. Já na central, tráfego carregado soma três quilômetros, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

08h32 – Acidente na Avenida Guarapiranga, sentido bairro, próximo à Rua Irutim, na zona sul de São Paulo.

08h26 – São Paulo tem, neste momento, 14 semáforos desligados ou em amarelo intermitente neste momento.

08h14 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem nove quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em São Paulo, em trecho que vai do quilômetro 22 ao 13.

08h13 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem seis quilômetros de lentidão na pista expressa, em São Paulo. Tráfego carregado vai do quilômetro 17 ao 11.

08h11 – Avenida Robert Kennedy, sentido centro, tem pouco mais de dois quilômetros de congestionamento da Avenida Doutor Arthur Cordeiro até o Largo do Socorro.

08h07 – Acidente na pista central da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, nas proximidades da Ponte da Vila Guilherme.

08h05 – São Paulo tem, neste momento, 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h04 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,5 quilômetros de lentidão na via expressa da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim. Na pista local, congestionamento é de quase três quilômetros, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte do Jaguaré.

07h27 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e Bandeira.

07h24 – Acidente entre um carro e uma moto na Radial Leste, sentido centro, na região do Viaduto Dona Matilde.

07h23 – Motorista encontra 3,5 quilômetros de retenção na Avenida Aricanduva, sentido Marginal do Tietê, a partir da Rua Rupiara.

07h16 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem 2,5 quilômetros de lentidão do Viaduto Jabaquara até a Alameda Tupiniquins.

07h13 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, retenção já soma quatro quilômetros tanto na via central quanto na expressa, entre as Pontes da Freguesia do Ó e Atílio Fontana. Na pista local, congestionamento tem 2,5 quilômetros, da Ponte do Piqueri à Atílio Fontana.

Já no sentido Rodovia Ayrton Senna, Marginal tem três quilômetros de lentidão na via expressa, entre a Ponte do Tatuapé e a Avenida Aricanduva.

06h59 – Neste momento, o motorista enfrenta 31 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

06h58 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa, em Campinas, entre os quilômetros 109 e 104.

06h55 – Rodovia Anchieta tem quatro quilômetros de tráfego lento na chegada a Santos, por conta de um acidente.

06h53 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem três quilômetros de lentidão entre o Viaduto Matheus Torloni e a Rua Elisa Silveira.

06h50 – Neste momento, todas as linhas do Metrô operam normalmente.

06h49 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem dois quilômetros de retenção na pista expressa, em São Paulo. Congestionamento começa no quilômetro 15 e vai até o 13.

06h48 – Motorista encontra dois quilômetros de lentidão na pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, em São Paulo. Tráfego carregado ocorre entre os quilômetros 14 e 12.

06h45 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem tráfego carregado em Guarulhos do quilômetro 220 a0 219.

06h42 – Motorista encontra lentidão em dois trechos da Radial Leste, sentido centro. Congestionamento chega a três quilômetros, da Avenida Bernardino Brito Fonseca de Carvalho até o Viaduto Alberto Badra, e 2,5 quilômetros entre os Viaduto Pires do Rio e Bresser.

06h35 – Rodovia Anchieta tem lentidão do quilômetro 13 ao 10 na chegada à capital.

06h06 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem seis quilômetros de lentidão em dois pontos: do quilômetro 22 ao 19 e do 13 ao 10.

06h02 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem cinco quilômetros de tráfego lento no trecho que vai do quilômetro 20 ao 15. No sentido interior, trânsito corre livremente.

06h00 – Bom dia, iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principaisrodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.