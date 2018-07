TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 15 de outubro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

11h12 – Encerramos o blog nesta manhã. Retornamos à noite.

11h03 – Capital tem 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

10h39 – Capital tem 102 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é maior que a média para o horário. Confira o gráfico de lentidão abaixo (Reprodução CET).

10h24 – Rodovia Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

10h08 – Avenida do Estado permanece com uma faixa bloqueada no sentido Santana, próximo ao Mercado Municipal. Um caminhão que transportava gás butano tombou na pista. Técnicos da Cetesb e bombeiros estão no local para retirar o veículo da via.

10h00 – Capital tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h42 – Marginal do Tietê tem 8,1 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a entrada da rodovia.

09h22 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, entre a avenida Alcântara Machado e a Avenida 23 de Maio.

09h08 – Avenida do Estado permanece com uma faixa bloqueada no sentido Santana, próximo ao Mercado Municipal. Um caminhão que transportava gás butano tombou na pista. Técnicos da Cetesb e bombeiros estão no local para retirar o veículo da via.

09h00 – Capital tem 90 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

08h47 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Arapuã e o Viaduto Santo Amaro.

08h30 – Avenida do Estado permanece com uma faixa bloqueada no sentido Santana, próximo ao Mercado Municipal. Um caminhão que transportava gás butano tombou na pista. Técnicos da Cetesb e bombeiros estão no local para retirar o veículo da via.

08h22 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Jardim.

08h15 – Anchieta tem seis quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, entre São Bernardo do Campo e a capital.

08h08 – Rodoanel tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

08h04 – Rodovia Ayrton Senna tem 15 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

08h00 – Capital tem 72 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 5,6 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Rodovia Castelo Branco e a Ponte Cidade Universitária.

07h55 – O usuário do Instagram Neto Vidal postou em sua conta a imagem acima, que mostra o acidente envolvendo um caminhão que transportava gás butano na Avenida do Estado. “Indo pro job e um acidente no meio do caminho”, escreveu ele.

07h50 – Radial Leste tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o Metrô Carrão e o Viaduto Pires do Rio.

07h40 – Avenida do Estado tem agora uma faixa bloqueada no sentido Santana, próximo ao Mercado Municipal. Um caminhão que transportava gás butano tombou na pista.

07h32 – Avenida Vereador José Diniz tem 3,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre a Rua Fraternidade e a Rua Vieira de Morais.

07h27 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Itapevi.

07h22 – Rodovia Ayrton Senna tem 14 quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h18 – Raposo Tavares tem duas faixas interditadas no quilômetro 14 do sentido São Paulo, devido a acidente entre carro e motocicleta. Lentidão vai até o quilômetro 22.

07h16 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Ponte do Jaguaré e a Ponte Cidade Universitária.

07h08 – Dutra tem oito quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h00 – Capital tem 31 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A mais congestionada é a Marginal do Tietê, com 3,6 quilômetros de retenção na pista local, entre a Ponte Jânio Quadros e a Ponte das Bandeiras.

06h55 – Avenida do Estado tem duas faixas bloqueadas no sentido Santana, próximo ao Mercado Municipal. Um caminhão que transportava gás butano tombou na pista. Técnicos da Cetesb estão no local para evitar que o combustível do veículo chegue ao Rio Tamanduateí.

06h48 – Radial Leste tem 2,5 quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o Metrô Carrão e o Viaduto Pires do Rio.

06h41 – Linha 10-Turquesa da CPTM com problemas entre as estações de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. O PAESE foi acionado para transportar os passageiros entre as estações.

06h37 – Capital tem 37 semáforos desligados ou intermitentes, entre eles o do cruzamento da Avenida Paulista com Rua Bela Cintra.

06h32 – Avenida do Estado tem interdição no sentido Santana, na altura da Rua Mercúrio. em frente ao Mercado Municipal. Uma faixa está bloqueada devido ao tombamento de um caminhão que transportava gás butano.