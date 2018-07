TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h57 – Capital tem 23km de lentidão. A via com maior congestionamento é a Marginal do Tietê, na pista expressa, desde a Ponte Azurita até a Ponte da Casa Verde.

15h47 – Protesto ocupa uma faixa da Avenida Paulista, sentido Consolação. São cerca de 500 funcionários públicos que pedem melhores condições de trabalho. A região tem tráfego intenso.

15h18 – Capital paulista segue com 19 km de filas nas principais vias da região.

15h02 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com excesso de veículos entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

14h39 – São Paulo tem 15 km de filas. A Marginal do Tietê tem excesso de veículos no sentido Ayrton Senna na pista expressa. Há lentidão desde a Ponte Azurita até 490 m depois do Viaduto Massinet Sorcinelli.

14h09 – Avenida Professor Francisco Morato, registra 3,2 km de excesso de veículos no sentido Centro, desde a Avenida Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

13h59 – Permanece lentidão na chegada a São Paulo pela Rodovia Anchieta do Km 13 ao Km 10, por excesso de veículos.

13h39 – Avenida Eusébio Matoso com excesso de veículos entre a Rua Eugene Boudin e o Viaduto Jorge João Saad, sentido centro.

13h09 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, com 3,2 km de lentidão entre a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello até a Rua Senador Feijó.

12h50 – Cidade tem 23 km de lentidão. Anchieta vai devagar no sentido São Paulo entre o Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie e a Rua Gaucha.

12h07 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, entre o km 289,5 e o km 279, entre as regiões de Embu das Artes e Itapecerica da Serra, reflexo de um acidente no Rodoanel Sul.

12h09 – Capital paulista tem 22 km de lentidão entre as principais vias da região. O maior congestionamento está na Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal Tietê, desde a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello até a Rua Senador Feijó. São 3,2 km de filas.

11h40 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, lenta do Viaduto Grande São Paulo até o Complexo Viário Escola de Engenharia Mackenzie.

11h20 – Cidade tem 32 km de lentidão. Zona oeste é a pior região, com 12 km. Pior via é a Salim Farah Maluf, com 3,5 km de lentidão no sentido Marginal do Tietê, na pista expressa, a partir da Luiz Ignácio Anhaia Mello.

11h12 – Corredor Eusébio Matoso tem 5,7 km de lentidão no sentido Centro, desde a Rua Francisco Marson até a Ponte Eusébio Matoso.

10h51 – Há 4,9 km de filas na Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos. O congestionamento está entre a Ponte Transamérica até Nova do Morumbi.

10h38 – Rodoanel Oeste com lentidão no sentido da Rodovia dos Bandeirantes, entre os quilômetros 27 e 29. Houve um engavetamento no local.

10h24 – Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo, sentido bairro, lenta entre a Salim Farah Maluf e o Viaduto Grande São Paulo.

9h30 – Corredor Eusébio Matoso-Francisco Morato segue lento no sentido centro, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida João Jorge Saad.

9h07 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão pela pista local no sentido Castelo Branco, entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense.

8h45 – Avenida Marquês de São Vicente tem uma faixa interditada o sentido Barra Funda, na altura do número 2355. A interdição vai até o sábado para a realização de obras de galerias pluviais na região.

8h44 – Marginal do Tietê tem 4,1 km de lentidão pela pista local no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Nova Fepasa.

8h24 – Rodovia Ayrton Senna congestionada no sentido São Paulo dos quilômetros 20 ao 26. No sentido interior, trânsito lento dos quilômetros 13 ao 20, e na saída da alça de acesso para o Aeroporto de Cumbica. Não há gargalos no restante da estrada, segundo a concessionária Ecopistas. Via é melhor opção que a Rodovia Presidente Dutra, congestionada em vários pontos por conta de protestos de caminhoneiros.

8h11 – Avenida Eusébio Matoso tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida João Jorge Saad.

7h49 – Acidente na Avenida Jacu-Pêssego entre dois caminhões ocupa três faixas da esquerda o sentido Mauá. Trânsito lento por aproximação.

7h47 – Estrada de Itapecerica, altura do 1127, centro, acidente carro e moto, ocupa a faixa central e lento por aproximação.

7h25 – Via Dutra lenta do km 208 ao 212, na altura de Guarulhos, sentido Rio, por conta de excesso de veículos. Quilômetros 203 ao 205 estão lentos pelo mesmo motivo.

7h15 – Radial Leste lenta no sentido centro, pista expressa, do Viaduto Wandenkolk ao Guadalajara. Há 3 km de fila.

6h58 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com lentidão de 1,9 quilômetro a partir da Rua Tamoios e de 2,2 quilômetros a partir da Praça Pedro Chaves

6h55 – Duas das quatro faixas de rolamento da pista sentido interior da Rodovia Ayrton Senna estão bloqueadas desde as 6h15 no quilômetro 20, em Guarulhos. No local houve tombamento de um veículo de carga de pequeno porte, um HR. O congestionamento passava de 1,5 quilômetro. Na pista sentido capital, o motorista enfrenta lentidão entre os quilômetros 23 e 20, também em Guarulhos, em razão do excesso de veículos.