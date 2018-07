TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 16 de julho

Passeata de médicos contra as medidas do governo federal na área de saúde chegou à Avenida Paulista na noite desta terça-feira. Foto: grazioliveira25/Instagram

TEMPO REAL:

21h46 – Tráfego é normal nas principais ruas e avenidas de São Paulo neste momento. Após manifestação, Avenida Paulista foi liberada e ôinibus voltam a circular na via.

21h01 – Tráfego é normalizado na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta e também nas vias Cônego Domênico Rangoni e Imigrantes.

20h57 – Veículo quebrado complica trânsito da pista central da Marginal do Tiête, no sentido Castelo Branco, após Ponte da Anhanguera.

20h53 – Cônego Domênico Rangoni permanece com trânsito lento, no sentido Guarujá.

20h47 – Manifestação de médicos bloqueia pista na Avenida Paulista, sentido Paraíso, junto à Praça do Ciclista.

20h33 – Viaduto Curuçá, na Vila Maria, está interditado nos dois sentidos.

20h28 – Excesso de veículos deixa tráfego lento na Via Dutra, sentido São Paulo, na altura de São José dos Campos.

20h12 – Rodovia Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido Praia Grande, do km 62 ao km 65.

20h08 – Zona oeste apresenta 14 km de lentidão neste momento, com tendência de alta.

19h58 – Acidente complica tráfego na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Aeroporto, antes do Viaduto Tutóia.

19h54 – Avenida dos Bandeirantes tem mais de 7 km de lentidão, no sentido Imigrantes, entre o acesso à Marginal do Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h45 – Rodovia Ayrton Senna segue com trânsito lento, no sentido São Paulo, entre o km 31 e o km 28.

19h40 – Manifestação de médicos ainda bloqueia pista da Avenida Paulista, em ambos os sentidos, junto ao Masp.

19h36 – Pista expressa da Marginal do Tietê tem 7,5 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte do Limão e a Ponte Jânio Quadros.

19h28 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni segue com trânsito carregado, na região da Baixada, nos sentidos Cubatão e Guarujá.

19h18 – Veículo quebrado prejudica trânsito na pista expressa da Marginal do Tiête, sentido Ayrton Senna, antes da Ponte Governador Orestes Quércia, na altura de Bom Retiro.

19h16 – Principais vias da capital registram 121 km de lentidão, segundo a CET. Zona sul é a região mais congestionada, com 40 km de filas.

19h14 – Via Dutra segue com trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, na altura do km 137, em São José dos Campos.

19h07 – Avenida dos Bandeirantes tem mais de 7 km de lentidão, no sentido Imigrantes, entre o acesso à Marginal do Pinheiros e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h05 – Câmeras da CET registram 121 km de congestionamento nas principais vias de São Paulo neste momento.

19h01 – Ônibus quebrado ocupa faixa direita da Avenida Brigadeiro Luís Antônio, sentido bairro, junto à Rua Henrique Martins, no Itaim.

18h58 – Marginal do Tietê tem quase 13 km de lentidão, no sentido Ayrton Senna, entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e a Ponte do Aricanduva.

18h56 – Passeata de médicos bloqueia a Avenida Paulista, no sentido Consolação, na altura da Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Grupo protesta contra medidas do governo federal na área de saúde pública. De acordo com a PM, há cerca de 200 manifestantes no local.

18h54 – Manifestação prejudica trânsito na Rodovia Anchieta, na chegada a Santos, entre o km 61 e o km 65.

18h50 – Duas faixas da Rodovia Ayrton Senna estão bloqueadas no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos. Congestionamento, entre o km 33 e o km 28, foi provocado por uma carreta quebrada.

Médicos fazem passeata entre a sede do Conselho Regional de Medicina e o Largo São Francisco no início da noite desta terça-feira. Foto: Evelson de Freitas/Estadão

18h48 – Zona sul acumula 42 km de lentidão, segundo a CET.

18h44 – Excesso de veículos deixa trânsito complicado na Via Dutra no sentido Rio de Janeiro, região de Guarulhos, na altura do km 223.

18h42 – Em congestionamento superior à média do horário, principais vias de São Paulo já tem 118 km de lentidão. De acordo com a CET, a tendência é de alta.

18h39 – Acidente prejudica tráfego na Avenida Ermano Marchetti, sentido Barra Funda, próximo à Rua Tenente Landi, na Lapa, zona oeste da capital.

18h37 – Trânsito é bastante intenso na Rodovia Anhanguera, no sentido capital, na altura do km 104, em Sumaré.

18h35 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, registra quase 2 km de lentidão da Rua Quintana até Rua Tucumã.

18h32 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego ruim na direção de Guarujá, do km 1 ao km 5. No sentido Cubatão, a via tem congestionamento do km 262 ao km km 269.

18h29 – Acidente deixa trânsito complicado na pista expressa da Via Dutra no sentido Rio de Janeiro, na altura de São José dos Campos, no km 143.

18h26 – Protesto de médicos interdita uma pista no Largo São Francisco, sentido bairro, próximo ao Viaduto Brigadeiro Luís Antônio, na região da Sé.

18h22 – Passeata de médicos bloqueia viaduto Brigadeiro Luís Antônio, nos dois sentidos, na região da Sé. Grupo protesta contra medidas do governo federal na área de saúde.

18h21 – Rodovia Castelo Branco tem tráfego normal nos dois sentidos.

18h19 – Tráfego está congestionado na Rodovia Anchieta no sentido litoral, no acesso ao porto de Santos, no trecho entre o km 61 e o km 64.

18h18 – Acidente complica trânsito na pista expressa da Rodovia Bandeirantes no sentido capital, na altura do km 52, região de Jundiaí.

18h08 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito congestionado entre o km 33 e o km 28, no sentido São Paulo. Fluxo de veículos é normal em direção ao interior.

18h03 – De acordo com a CET, há 103 km de filas nas principais vias em São Paulo. Pista expressa da Marginal do Tietê é a mais congestionada, com 10 km de lentidão entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Ponte Jânio Quadros, no sentido Ayrton Senna.

Terça-feira começa com trânsito intenso na Ayrton Senna, sentido São Paulo. FOTO: Ecopistas

10h17- Ecovias volta a implantar Operação Comboio a partir das praças de pedágio da Anchieta e da Imigrantes

10h07- São Paulo registra 23 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Principais pontos de congestionamento são:

Marginal Tietê , sentido Castello, do Hospital da Vila Maria até a Ponte Jânio Quadros (2,3 km)

, sentido Castello, Túnel Ayrton Senna , sentido único, do inicio da Avenida Vinte e Três de Maio até o Termino da Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade (1,7 km)

, sentido único, Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Limão até a Ponte da Casa Verde (1,3 km)

sentido Ayrton Senna, Corredor Eusébio/Rebouças, sentido Bairro, da Avenida Pedroso de Morais até a Rua Antônio Sabino (1,2 km)

09h50- Trânsito segue tranquilo em São Paulo na manhã desta terça-feira, gráfico mostra que lentidão está abaixo da média registrada no período:

09h46- São Paulo tem agora 29 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET e tendência é de estabilidade

09h22- Foi encerrada a Operação Comboio na Anchieta. Via ainda registra lentidão dos km 13 ao 10, na chegada a São Paulo

09h20- Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na pista Expressa sentido capital, do km 16 ao 13, já em São Paulo

09h15- Zona Sul concentra maior parte do tráfego na capital, com 18 km de congestionamentos registrados pela CET

09h07- São Paulo registra agora 33 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, valor abaixo da média para o horário

09h06- Neste momento, principais pontos de congestionamento na capital são:

Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

sentido Aeroporto, Corredor Norte/Sul , sentido Santana, d o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto General Euclides Figueiredo (4,0 km)

, sentido Santana, d Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

sentido Marginal, Túnel Ayrton Senna, sentido único, do inicio da Avenida Vinte e Três de Maio até o Termino da Avenida Antonio Joaquim de Moura Andrade (1,7 km)

08h58- Castelo Branco segue com lentidão na pista Expressa sentido São Paulo, do km 30 ao 24, na altura de Barueri

08h49- Dutra segue com lentidão na pista Marginal sentido São Paulo. Congestionamento vai do km 222 ao 225

08h45- Ligação Leste-oeste tem agora 1,6 km de lentidão no sentido Lapa, da Av. Alcântara Machado até a Av. Vinte três de Maio

08h32- Corredor Norte-Sul tem 2,7 km de lentidão no sentido centro, da altura do Complexo Viário Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso

08h25- A Rodovia Raposo Tavares segue com lentidão na chegada a São Paulo, do km 13 ao 10

08h22- Av. dos Bandeirantes segue com 3 km de lentidão no sentido Marginal, da Av. Miruna até o Viaduto Santo Amaro

08h14- Tráfego segue abaixo da média para o período em São Paulo, confira o gráfico abaixo:

08h05- Anhanguera também tem lentidão na pista Expressa, sentido capital, do km 62 ao 59, na altura de Jundiaí

08h12- Neste momento, principais pontos de lentidão na capital são:

Marginal Pinheiros , sentido Castelo Branco, pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rua Tucumã (3,2 km)

, sentido Castelo Branco, pista expressa, Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro (3,0 km)

, sentido Marginal, Corredor Avenida Professor Eusébio Matoso/Avenida Francisco Morato , sentido Centro, da Avenida Jorge João Saad até Ponte Eusébio Matoso (1,2 km)

, sentido Centro, Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Ponte Ary Torres (1,9 km)

08h03- São Paulo tem agora 27 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h56- Anhanguera segue com lentidão na pista Expressa no sentido capital, devido a um acidente na altura do km 110. Congestionamento vai até o km 104, na altura de Sumaré

07h54- Dutra segue com lentidão na pista Marginal na chegada a São Paulo, do km 225 a 220

07h50- A queda de uma moto bloqueia a faixa da esquerda da Rodovia Régis Bittencourt sentido Curitiba, na altura do km 283, em Embu das Artes

07h40- São Paulo tem agora 16 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET

07h37- Ecovias implantou a Operação Comboio na Anchieta, a partir da praça de pedágio. Medida foi tomada por segurança, já que a via segue com má visibilidade e lentidão entre os km 13 e 10, na chegada a São Paulo

07h35- Marginal Pinheiros registra agora 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco, da altura da Av. Jornalista Roberto Marinho até a Rua Tucumã

07h33- Castelo Branco também tem lentidão na pista Expressa, sentido capital, entre os km 26 e 25, na altura de Barueri

07h23- Rodovia Castelo Branco registra lentidão na pista Marginal, no sentido interior, entre os km 21 e 19

07h15- Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista Expressa, sentido capital, do km 108 ao 104, na altura de Sumaré

07h12- São Paulo tem agora 14 km de lentidão nas vias monitoradas pela CET, principais pontos são:

Marginal Pinheiros , sentido Castelo Branco, pista expressa, da Avenida Jornalista Roberto Marinho até a Rua Tucumã (3,2 km)

, sentido Castelo Branco, pista expressa, Avenida Aricanduva , sentido Marginal, da Rua Moravia até a Radial Leste (1,3 km)

, sentido Marginal, Radial Leste , sentido Centro , da Avenida Melchert até o Viaduto Engenheiro Alberto Badra (1,2 km)

, sentido Centro Avenida João Dias, sentido Centro, do início ao término da Ponte João Dias (0,4 km)

06h59- Rodovia Anchieta registra lentidão do km 13 ao 10 na chegada a capital

06h50- Ayrton Senna registra agora lentidão do km 17 ao 11, sentido São Paulo

06h43- A colisão entre um carro e uma moto bloqueia uma faixa da Ponte Eusébio Matoso, no sentido centro

06h36- Metrô informa que a Linha 3-Vermelha opera com velocidade reduzida na manhã desta terça-feira devido a restrições operacionais na Linha 1-Azul

06h27- A Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista Marginal sentido São Paulo, entre os km 221 e 225, em Guarulhos

06h22- Já na Marginal Pinheiros, um acidente envolvendo um carro e uma moto interdita uma faixa da pista Expressa antes da Ponte Eusébio Matoso, no sentido Castelo Branco

06h20- Um acidente envolvendo dois caminhões bloqueia a faixa esquerda da pista Central da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, próximo à Ponte Atílio Fontana

06h12- Bom dia! Neste momento, a Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido capital entre os km 23 e 20