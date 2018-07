TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 17 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta terça-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

21h00 – Encerramos o blog do trânsito em SP nesta terça-feira. Voltamos nesta quarta-feira, 18, às 6h.

20h49 – Avenida Paulista no sentido Paraíso tem lentidão da Praça Oswaldo Cruz até o acesso da Avenida Rebouças.

20h22 – São Paulo tem 64 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

20h20 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem pontos de lentidão nos dois sentidos. Quem vai para Guarujá enfrenta congestionamento entre os quilômetros 270 e 268 e no acesso aos terminais marítimos entre os quilômetros 3 e 5. Tráfego é intenso no sentido Cubatão entre os quilômetros 266 e 270.

20h12 – Radial Leste, no sentido bairro, tem trânsito intenso entre o Viaduto Alberto Badra e a Rua Pires do Rio.

20h10 – Na pista expressa da Marginal do Pinheiros, no sentido Interlagos, há lentidão entre a Avenida João Dias e o Viaduto Engenheiro Ari Torres.

19h58 – A Rodovia Fernão Dias foi totalmente liberada no sentido São Paulo, mas ainda há 18 quilômetros de congestionamento como reflexo de acidente com uma carreta mais cedo. Lentidão vai do quilômetro 44 ao 62, em Mairiporã.

19h56 – São Paulo tem 109 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h54 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros têm lentidão da Ponte Eusébio Matoso até a Rua Quintana.

19h48 – Lentidão em ambos os sentidos do Corredor Norte-Sul. Quem vai para o Aeroporto enfrenta tráfego intenso do Viaduto João Julião da Costa até a Rua Santa Generosa. Em direção ao Santana, trânsito é lento entre a Praça da Bandeira e Rua Tutóia.

19h45 – Quem chega a São Paulo pela pista expressa da Rodovia Presidente Dutra enfrenta congestionamento entre os quilômetros 210 e 213, por conta do excesso de veículos.

19h43 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem trânsito intenso da Ponte Jânio Quadros até a Rua Cristina Tomás. Lentidão é de 5,5 quilômetros no trecho.

19h41 – Avenida dos Bandeirantes é a via com maior congestionamento da capital. Lentidão é de sete quilômetros e vai do Viaduto Aliomar Baleeiro até a entrada da Marginal do Pinheiros.

19h40 – São Paulo tem 128 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h32 – Rodovia Anhanguera tem lentidão em dois pontos no sentido interior. Tráfego é intenso entre os quilômetros 69 e 73 e entre os quilômetros 112 e 115.

19h29 – São Paulo tem 140 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h18 – Faixa da esquerda da Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, foi liberada, após acidente mais cedo. Há 16 quilômetros de congestionamento na rodovia, entre os quilômetro 46 ao 62. A carreta continua na pista da direita e as equipes de resgate tentam retirar o veículo. Não há previsão de liberação total da via.

19h15 – Rodovia Anhanguera, no sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Louveira. Lentidão entre os quilômetros 69 e 73 é reflexo de um acidente que aconteceu no final da tarde.

19h12 – São Paulo tem 147 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h10 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem lentidão de 5,7 quilômetros entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Rua Santa Generosa.

19h03 – Marginal do Pinheiros, no sentido Castello Branco, tem lentidão nas pistas local e expressa entre a Ponte Eusébio Matoso e a Ponte Nova do Morumbi.

18h56 – São Paulo tem 152 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h42 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e a Marginal do Pinheiros.

18h37 – São Paulo tem 167 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h30 – Pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem trânsito intenso entre as Pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó. Há lentidão de 3,8 quilômetros no trecho.

18h22 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem lentidão entre os quilômetros 51 e 55, devido ao excesso de veículos.

18h21 – São Paulo tem 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h18 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego intenso nos dois sentidos devido ao excesso de veículos. Quem vai para a capital enfrenta pontos de lentidão entre os quilômetros 30 e 23. Em direção ao interior, há congestionamentos entre os quilômetros 16 e 26.

18h15 – Marginal do Tietê é a via com maior congestionamento na capital, nos dois sentidos. Quem vai para a Rodovia Ayrton Senna enfrenta trânsito intenso da Rua Cristina Tomás até a Ponte dos Remédios. No sentido Castello Branco, há lentidão entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte do Limão.

18h08 – São Paulo tem 158 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h05 – Radial Leste, no sentido bairro, tem lentidão da pista expressa entre as Ruas Pires do Rio e Wandenkolk. Congestionamento na via já chega a 4,7 quilômetros.

18h03 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento nos dois sentidos. Quem sai de São Paulo, enfrenta congestionamentos entre os quilômetros 11 e 15. Trânsito é intenso para quem chega a capital, entre os quilômetros 23 e 20.

17h59 – Rodovia Fernão Dias continua interditada na chegada a São Paulo. Congestionamento já chega a 11 quilômetros. Mais cedo, um acidente com uma carreta causou o fechamento da pista. Segundo a concessionária que administra a rodovia, as equipes de resgate já chegaram ao local, mas ainda não há previsão de liberação do tráfego.

17h56 – Rodovia Presidente Dutra tem sete quilômetros de lentidão na pista marginal em Guarulhos, no sentido São Paulo. A causa do congestionamento é o excesso de veículos.

17h52 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem lentidão nas pistas expressa e local entre a Ponte Eusébio Matoso e a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

17h50 – São Paulo tem 132 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h50 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas. O trânsito é intenso entre os quilômetros 107 e 104.

17h47 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso no sentido interior devido a um acidente em Louveira. Trânsito é lento na pista expressa entre os quilômetros 68 e 71.

17h46 – Na pista expressa da Rodovia Anhanguera há lentidão no sentido interior, próximo à cidade de Jundiaí. Tráfego é intenso entre os quilômetros 58 e 61.

17h44 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem trânsito intenso nos dois sentidos. Motoristas que vão para Guarujá enfrentam lentidão entre os quilômetros 270 e 268. Em direção a Cubatão, tráfego lento entre os quilômetros 266 e 270.

17h42 – Lentidão na Avenida Paulista, sentido Paraíso, se estende por 2,7 quilômetros, da Rua da Consolação até a Praça Oswaldo Cruz. No sentido contrário, motoristas enfrentam tráfego lento entre os cruzamentos das Ruas Itapeva e Augusta.

17h40 – Rodovia Anchieta, em direção ao litoral, tem lentidão entre os quilômetros 35 e 40, devido ao excesso de veículos.

17h38 – Pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Castello Branco, tem lentidão de 6,6 quilômetros entre a Ponte Atílio Fontana e a Ponte do Limão.

17h36 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem tráfego lento por conta de excesso de veículos entre os quilômetros 14 e 19.

17h34 – São Paulo tem 139 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h33 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera, no sentido interior, tem tráfego lento entre os quilômetros 103 e 106, em Campinas.

17h30 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem 5,7 quilômetros de lentidão. Trânsito é intenso entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Rua Santa Generosa.

17h27 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via com maior congestionamento na capital. Na pista expressa, o trânsito é intenso entre a Rua Cristina Tomás e a Ponte dos Remédios. Tráfego lento na pista local entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte dos Remédios. Na pista central, lentidão vai da Ponte da Casa Verde até a Ponte Atílio Fontana.

17h18 – Carreta em L interdita o sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, na altura do quilômetro 62, em Mairiporã. Não há vítimas. Há cinco quilômetros de congestionamento no local.

17h08 – São Paulo tem 126 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h06 – Duas pessoas morreram em um acidente na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte da Casa Verde. Não há mais informações sobre outras vítimas. Segundo a CET, o trânsito na pista local está interditado.

17h05 – Começamos a cobertura do trânsito em SP do final da tarde e início da noite desta terça-feira.

10h29 – Encerramos o blog nesta manhã.

09h51 – Marginal do Pinheiros tem 5,6 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a rodovia Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

09h36 – Anchieta tem tráfego interditado no sentido São Paulo, próximo à saída de Santos, devido à acidente.

09h03 – Capital tem 84 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Pinheiros tem maior retenção no momento. São 5,6 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre a rodovia Castelo Branco e a ponte Cidade Universitária.

08h53 – Bandeirantes tem lentidão no sentido capital, na chegada a São Paulo, por conta de obras na pista.

08h46 – Anchieta tem lentidão no sentido litoral, entre os quilômetros 53 e 55. Reflexo de uma carreta que pifou.

08h42 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo. São 12 quilômetros de retenção em diversos trechos a partir de Guarulhos.

08h37 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido do Aeroporto de Guarulhos.

08h30 – Marginal do Tietê tem 5,4 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da ponte do Limão.

08h17 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte do Jaguaré e a ponte Cidade Universitária.

08h10 – Cerca de setenta semáforos não funcionam na capital nesta manhã. Parte deles em vias movimentadas, como a avenida das Nações Unidas, no cruzamento com a avenida Octalles Marcondes Ferreira, e a avenida Brigadeiro Luís Antônio.

08h03 – Capital tem 51 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Tietê é a de maior movimento, com dez quilômetros de lentidão em vários trechos. O maior deles na pista expressa sentido Castelo Branco. São 4,1 quilômetros de retenção, a partir da ponte do Limão.

08h00 – Dutra tem sete quilômetros de congestionamento no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h55- Marginal do Tietê tem 4, 1 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da ponte do Limão.

07h50 – Corredor Norte-Sul tem 2,7 quilômetros no sentido Aeroporto, entre a rua Borges Lagoa e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h46 – Marginal do Tietê tem seis quilômetros de congestionamento no sentido Castelo Branco. Três na pista expressa e três na pista local, a partir da ponte Freguesia do Ó.

07h33 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros no sentido da Marginal do Pinheiros, entre o viaduto do Jabaquara e o viaduto Santo Amaro.

07h25 -Rodoanel tem lentidão de seis quilômetros na pista expressa do sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

07h18 – Marginal do Pinheiros tem três quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre a avenida Alexandre Mackenzie e a ponte Cidade Universitária.

07h13 – Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo: do quilômetro 30 ao 21, na altura de Guarulhos, e do 17 ao q5, próximo ao Parque Ecológico do Tietê.

07h08 – Sistema Anchieta-Imigrantes não tem registros de lentidão.

07h04 – Capital tem 26 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior lentidão é a Radial Leste, no sentido centro. A retenção é de 3,2 quilômetros, entre o viaduto Guadalajara e a rua Wandenkolk.

06h57 – Dutra tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

06h49 – Corredor Norte-Sul com 1,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a rua Ribeiro de Lima e o viaduto Santa Ifigênia.

06h43 – Radial Leste é a via monitorada de maior congestionamento da capital. São 2,1 quilômetros de lentidão, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.

06h40 – Cerca de quarenta semáforos estão desligados ou intermitentes na capital, por conta da chuva desta noite. Entre os que não funcionam estão os dos cruzamentos da avenida Ibirapuera com avenida República do Líbano e avenida Aricanduva com avenida Ragueb Chohfi.