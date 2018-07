TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h28 – A Avenida Santo Amaro tem 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Gastão Liberal Pinto até a Hélio Pellegrino.

19h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,1 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

19h05 – A Ligação Leste-Oeste tem 1,8 km de morosidade, sentido Penha, da Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

18h52 – O Corredor Norte-Sul tem 2,5 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Pedro de Toledo até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h46 – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

18h38 – A Radial Leste tem 3,5 km de tráfego intenso, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até a Júlio Colaço.

18h30 – A Avenida República do Líbano tem 2 km de congestionamento, sentido bairro, da Teixeira Pinto até a Arapanés.

18h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

18h08 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de fluxo moroso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h52 – A cidade tem 73 km de vais congestionadas no momento.

17h43 – A Avenida Paulista tem 1,4 km de lentidão, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Joaquim Eugenio de Lima.

17h36 – A Avenida dos Bandeirantes registra 1,7 km de morosidade, sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Santo Amaro.

17h25 – A Avenida Nove de Julho tem 1,8 km de trânsito intenso, sentido centro, da Rua Urimonduba até a José Maria Lisboa.

17h11 – A Avenida do Estado registra 1,9 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

17h03 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

16h52 – A operação comboio permanece em vigor na Via Anchieta, sentido litoral, devido a queda da visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31. Nessa operação, a cada meia hora, grupos de 500 veículos são escoltados por viaturas da Ecovias e da Polícia Militar Rodoviária até um ponto onde a visibilidade é melhor.

A chegada a Santos pela Anchieta tem lentidão do km 64 ao km 65, por excesso de veículos. Os demais trechos do Sistema Anchieta-Imigrantes têm o fluxo tranquilo e boa visibilidade. O SAI opera em esquema normal 5×5, em que a descida é feita pelas sul da Imigrantes e da Anchieta. Para a subida da serra, o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

16h46 – O Corredor Norte-Sul tem 4,7 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo.

16h08 – Capital paulista com 37 km de filas nas principais vias. O maior congestionamento está na Avenida Vinte e Três de Maio, no sentido Aeroporto, com 2,2 km de lentidão entre a Beneficência Portuguesa e a Praça da Bandeira.

15h17 – Operação Comboio na Rodovia Anchieta no sentido litoral. O esquema está em vigor devido a queda da visibilidade causada pela forte neblina. Tráfego é represado nas praças de pedágio do Km 31.15h29 – Avenida Nove de Julho, sentido Bairro, com excesso de veículos entre a Rua Gabriel e o término da avenida.

15h10 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, com 2,2 km de excesso de veículos entre o Viaduto Jabaquara até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h48 – Ligação Leste-Oeste tem 2,8 km de lentidão no sentido Lapa, da Praça Franklin Roosevelt até a Alcântara Machado.

14h28 – Radial Leste tem 4,7 km de lentidão sentido centro, do Viaduto Wandenkolk até o Pires do Rio.

13h34 – Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, com lentidão pela pista local desde a Ponte Vila Guilherme até a Ponte da Casa Verde. São 4,5 km de filas.

12h53 – Cidade tem 53 km de lentidão. Marginal do Tietê está congestionada no sentido Castelo Branco, pista local, da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

10h24 – Cidade tem 115 km de lentidão. Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 k de congestionamento no sentido Santana, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

9h49 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 km de lentidão na pista expressa, sentido Interlagos, da ponte Cidade Jardim até a Castelo Branco. Cidade tem 123 km de congestionamento.

9h27 – Avenida do Estado tem 3,8 km de lentidão no sentido Santana, a partir do cruzamento com a Avenida Mercúrio. Três faixas interditadas da Avenida Mercúrio, para perícia policial, causam reflexos nas ruas da região central.

8h57– Avenida dos Bandeirantes tem 3,3 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Aliomar Baleeiro.

8h34 – Na Avenida Mercúrio, interdição de três faixas no sentido Santana por causa de uma ocorrência policial causa congestionamento na Avenida do Estado. Corredor Norte-sul é melhor opção, mas tem 2,6 km de lentidão no mesmo sentido, da Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.



8h31 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

8h10 – Marginal do Pinheiros tem 12,9 km de lentidão pela pista expressa no sentido Castelo Branco, da Castelo Branco até a Ponte do Morumbi.

7h38 – Cidade tem 38 km de lentidão. Avenida Washington Luis com 4,9 km de congestionamento, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Chaves.



7h24 – Marginal do Pinheiros lenta no sentido Interlagos pela pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a Ponte Cidade Jardim.

7h10 – Corredor Avenida e Ponte Cruzeiro do Sul, sentido Ipiranga, com 3,7 quilômetros de congestionamento até a Avenida do Estado.



7h08 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com quase 7,5 quilômetros de lentidão no sentido Castello entre a Ponte Cidade Universitária e o Cebolão, em razão de acidente com moto. No mesmo sentido são mais 2 quilômetros de lentidão nas pistas expressa e local entre as ruas Rubens Gomes Bueno e Américo Brasiliense.

6h45 – Avenida Mercúrio parcialmente bloqueada junto ao cruzamento com a Avenida do Estado em razão de uma ocorrência policial. São 500 metros de lentidão tanto na expressa como na local.

6h43 – Radial Leste, sentido centro, com 2,5 quilômetros de lentidão, entre o Viaduto Guadalajara e a Ligação Leste-Oeste

6h41 – Pista expressa, sentido Castello, da Marginal do Pinheiros com lentidão de quase 3 quilômetros, entre a Ponte do Jaguaré e o Cebolão.

6h40 – Rodovia Presidente Dutra com lentidão no sentido SP na região de Guarulhos. São 3 quilômetros a partir do 225 e mais 3 a partir do quilômetro 212.

6h20 – Pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares com lentidão entre os quilômetros 21 (Cotia) e 19 (SP) e entre os quilômetros 14 e 10 (SP). Excesso de veículos.

6h15 – Veículo capotado bloqueia uma das faixas da pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna no quilômetro 27, em Guarulhos. O congestionamento é de 5 quilômetros, até o 32.

0h40 – Em razão de um bloqueio (já encerrado) da pista para retirada de carreta tombada, à 0h40 o motorista encontrava lentidão na Rodovia Régis Bittencourt em ambos os sentidos na Serra do Cafezal. No sentido São Paulo, tráfego lento entre os quilômetros 354 e 351; no sentido Paraná, a lentidão ocorria entre os quilômetros 348 e 351.