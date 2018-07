TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h59 – A cidade tem 47 km de vias congestionadas no momento.

20h50 – A Avenida Santo Amaro tem 1,7 km de fluxo intenso, sentido centro, da Sebastião até a Avenida Roberto Marinho.

20h32 – A Avenida Ibirapuera registra 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Republica do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

20h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 5,4 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Independência até o Viaduto Jabaquara.

20h05 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de trânsito ruim, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

20h – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,8 km de morosidade, sentido Pinheiros, da Avenida Santo Amaro até o emboque Túnel Jânio Quadros.

19h45 – A cidade tem 108 km de vias com lentidão.

19h40 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de morosidade, sentido Santana, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto Pedroso.

19h31 – A Avenida Doutor Arnaldo tem 1,4 km de lentidão, sentido Consolação, da Amália de Noronha até a Avenida Rebouças.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem Cidade Jardim 7,2 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte João Dias até a Ponte Cidade Jardim.

19h09 – A cidade tem 150 km de vias congestionadas.

19h07 – A Avenida Faria Lima tem 2,5 km de lentidão, sentido Itaim, da Rua Teodoro Sampaio até a Horácio Lafer.

19h02 – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 1,9 km de fluxo moroso, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até a Rua Oscar Freire.

18h55 – A Avenida Washington Luís tem 4,1 km de tráfego intenso, sentido bairro, da Renascença até a Praça Pedro Chaves.

18h37 – A Radial Leste tem 3,5 km de morosidade, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h30 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de congestionamento, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

18h15 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, do Rio Tamanduateí até a Rua Azurita.

18h07 – A Avenida Guarapiranga tem 1,7 km de morosidade, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Rua Amaro Velho.

18h – O Elevado Costa e Silva tem 2,7 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h58 – A capital tem 103 km de engarrafamento.

17h50 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h40 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,7 km de trânsito carregado da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h30 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

17h16 – A cidade tem 70 km de vias congestionadas.

17h14 – A Avenida Paulista tem 1,6 km de tráfego intenso, sentido Paraíso, da Consolação até a Joaquim Eugenio de Lima.

17h06 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

17h – A pista local da Marginal do Tietê registra 2,6 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Ponte da Casa Verde.

16h47 – A Avenida Bandeirantes tem 3,1 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

16h22 – O tráfego é intenso na pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 342 ao km 349, na região de Miracatu, devido ao fluxo de veículos em direção ao Paraná. Na pista sentido São Paulo, o tráfego segue sem problemas na tarde de hoje.

16h04 – Avenida do Estado tem excesso de veículos no sentido Santana. O congestionamento está entre a Rua Caetano e a Rua Trinta e Um de Março.

15h19 – Corredor Francisco Morato, sentido Centro, com 3,2 km de trânsito entre a Avenida Jorge João Saad até a Ponte Eusébio Matoso.

14h28 – São Paulo com 38 km de lentidão nas principais vias da capital.

14h15 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta sentido litoral, do km 35 ao km 42, por excesso de veículos.

14h13 – Avenida Aricanduva, sentido Marginal, com morosidade entre a Avenida Rio das Pedras até a Rua da Fortuna.

13h17 – Avenida João Dias, sentido Centro, com 1,8 km de filas desde a Avenida Giovanni Gronchi até a Rua João Abrantes.

12h48 – Cidade tem 40 km de lentidão. Corredor das avenidas Francisco Morato e Eusébio Matoso tem 3,2 km de fila no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida João Jorge Saad.

12h35 – Via Dutra está congestionada na altura de São José dos Campos, sentido São Paulo, por conta de reflexos de um acidente. Lentidão vai do km 150 ao km 158.

12h22 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello Branco, com excesso de veículos na pista local. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte João Dias e a Ponte Ary Torres.

12h20 – Uma carreta tombou no km 32 da Rodovia dos Imigrantes sentido São Paulo. A faixa da direita está interditada e causa lentidão do km 33 ao km 32. Houve queda de carga na pista no acostamento. Acidente deixou uma vítima com ferimentos leves, encaminhada ao Hospital Municipal de Diadema.

12h08 – Tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt.

11h29 – Avenida Santo Amaro vai lenta no sentido centro, do Viaduto Santo Amaro até a Avenida Vicente Rao.

11h04 – Avenida Washington Luis tem 3,5 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Lacedemônia.

10h47 – São Paulo segue com 88 km de lentidão nas principais vias da capital. A Avenida dos Bandeirantes registra 5,1 km de filas, no sentido Marginal do Pinheiros, entre o Viaduto Aliomar Baleeiro e o Viaduto Santo Amaro.

10h33 – Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto tem tráfego bom nos dois sentidos.

10h14 – Marginal do Tietê com 7km de congestionamento no sentido Castello Branco. A lentidão concentra-se entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Rodovia Castello Branco.

10h02 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 4 km de filas entre a Rua Danta Michelette e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h44 – Corredor das avenidas Eusébio Matoso e Francisco Morato tem 3,2 km de lentidão no sentido centro, da Ponte Eusébio Matoso até a Avenida Jorge João Saad.

9h25 – Avenida dos Bandeirantes tem 4 km de lentidão no sentido Marginal, entre os viadutos Santo Amaro e Jabaquara.

9h05 – Marginal do Tietê tem 8,2 km de lentidão na pista expressa sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

8h48 – Na Régis Bittencourt, permanece lentidão no sentido Curitiba por conta de um tombamento de uma carreta no km 545. Pista já foi liberada, mas motorista enfrenta congestionamento do km 529 ao km 543, na região da Barra do Turvo. Na pista sentido São Paulo, os usuários não encontram retenção.

8h34 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 km de lentidão no sentido Marginal, do Viaduto Santo Amaro até o Aliomar Baleeiro.

8h25 – Via Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa na altura de Guarulhos, sentido São Paulo, do km 207 ao km 212. Há excesso de veículos no local.

8h00 – Avenida Carlos Caldeira Filho tem 2,8 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até Campo Limpo.

7h44 – Cidade tem 44 km de trânsito lento. Radial Leste é via mais congestionada no momento, com 4,7 km de fila entre o Viaduto Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

7h33 – Pista sentido Curitiba da rodovia Régis Bittencourt tem tráfego restrito no km 543, na região de Barra do Turvo, devido ao tombamento de uma carreta no km 545. O tráfego está parado do km 536 ao km 543. A faixa da direita está com o tráfego restrito e há lentidão entre o km 543 e o km 545. Os veículos seguem pela faixa da esquerda. Equipes da concessionária trabalham no atendimento à ocorrência e remoção do veículo.



7h27 – Complexo Viário Maria Maluf tem 1,9 km de congestionamento no sentido Imigrantes, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Rua Boqueirão.

7h15 – Cidade tem 33 km de congestionamento. Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de congestionamento na pista local, sentido Rodovia Castelo Branco, da Rua Américo Brasiliense até a Avenida João Dias.

6h41 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, apresenta 3 quilômetros de lentidão entre as pontes Jaguaré e Cidade Universitária.6h46 – Avenida Radial Leste, sentido centro, com acúmulo de 7,5 quilômetro de trechos de congestionamento entre o Metrô Carrão e a Rua Wandenkolk.

6h38 – Avenida Radial Leste, sentido centro, com 3,5 quilômetro de congestionamento, entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Wandenkolk.

6h32 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com lentidão de 2 quilômetros a partir da Rua Rubens Gomens Bueno.

6h30 – Avenida Radial Leste, sentido centro, com 1,6 quilômetro de congestionamento, entre o Viaduto Guadalajara e a Rua Almirante Brasil.

6h23 – Avenida João Dias, sentido centro, com 1,2 quilômetro de lentidão a partir da Avenida Giovanni Gronchi

6h20 – Motorista encontra morosidade no tráfego entre os quilômetros 23 e 18, região de Guarulhos, na pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna.

6h18 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital com tráfego lento entre os quilômetros 22, em Cotia, e 17, na capital.

5h44 – Praça de pedágio localizada na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 543, em Barra do Turvo, está fechada em razão de tombamento de carreta ocorrido às 4h10 no quilômetro 544. Há três quilômetro de filas.

5h27 – Praça de pedágio localizada na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt no quilômetro 543, em Barra do Turvo, está fechada em razão de tombamento de carreta ocorrido às 4h10 no quilômetro 544. Há um quilômetro de filas.