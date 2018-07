TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

19h55 – Pista central da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento de 600 metros antes da Dutra até a Ponte das Bandeiras

19h34 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Aeroporto, com trânsito lento da Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo

19h15 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da Ponte da Casa Verde até Azurita

19h05 – São Paulo com 109 km de trânsito lento, de acordo com a CET

19h – Operação comboio na rodovia Anchieta finalizada

18h56 –Eixo Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão da Rua Jandira até Viaduto Pedroso

18h50 – Ligação Leste-Oeste/Radial Leste, sentido Penha, com trânsito lento da Rua Wandenkolk até Rua Apucarana

18h45 – Eixo Norte-Sul, sentido Santana, tem trânsito lento do Rua Jandira até Viaduto República Árabe Síria

18h35 – Pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, com trânsito lento da Avenida Jornalista Roberto Marinho até Ponte Eusébio Matoso

18h23 – Pista central da Marginal Tietê tem lentidão da Ponte Freguesia do Ó até Ponte Jânio Quadros.

18h11 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com 9,5 km de trânsito lento da Ponte do Piqueri até Rua Azurita

17h56 – São Paulo agora com 94 km de trânsito lento, de acordo com a CET

17h43 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com trânsito lento da Funchal até o Viaduto Amaro

17h32 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, com trânsito lento da Consolação até a Joaquim Eugenio de Lima

17h20 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com trânsito lento da Quintana até Tucumã

17h10 – Corredor Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido aeroporto, com 4,5 km de trânsito lento entre Praça da Bandeira até o Viaduto Euclides Figueiredo

16h54 – Pista expressa da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento de Ponte da Piqueri até Rua Azurita

16h47 – Por causa de neblina, Rodovia Anchieta tem operação comboio a partir do pedágio.

16h02 – São Paulo com 49 km de lentidão nas principais vias da capital.

16h01 – Avenida Brasil, sentido Ibirapuera, com lentidão entre a Avenida Armando de Sales Oliveira e a Rua Venezuela.

15h51 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 2,5 km de excesso de veículos entre a Ponte Azurita e o Rio Tamanduateí.

15h39 – Avenida Vinte e Três de Maio congestionada no sentido Aeroporto. Há excesso de veículos entre a Rua Euclides Figueiredo e a Ponte da Bandeira.

15h06 – Corredor Norte/Sul, sentido Aeroporto, com 2,9 km de lentidão entre a Ponte das Bandeiras até o Viaduto Santa Generosa.

15h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com excesso de veículos entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Funchal.

14h40- Cidade tem 26 km de lentidão. Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,9 km de congestionamento no sentido aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até a Praça da Bandeira.

13h49 – Cidade tem 27 km de lentidão. Pista central da Avenida Marginal do Tietê é pior via no momento, com 2,6 km de fila no sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Ponte Júlio de Mesquita Neto.

13h24 – Rua das Juntas Provisórias tem morosidade no sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Avenida Almira.

13h13 – Engavetamento causa 13 km de congestionamento na Régis Bittencourt. Mais informações: http://migre.me/atA9D

13h12 – Marginal do Tietê, sentido Castello Branco, com 13,8 km de filas na pista expressa. Motorista reduz a velocidade entre a Ponte Cruzeiro do Sul até a Rodovia Castello Branco.

12h17 – Capital paulista com 90 km de filas. A Avenida Brigadeiro Faria Lima, no sentido Itaim, com excesso de veículos entre a Avenida Juscelino Kubitschek e a Rua Teodoro Sampaio.

11h07- Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso. Há lentidão entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Doria.

10h51 – Rodoanel Oeste tem três quilômetros de lentidão no sentido capital, do km 16 ao km 13, por conta o excesso de veículos.

10h29 – Ligação Leste-Oeste vai devagar no sentido Lapa, da Praça Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

10h03 – Cidade tem 99 kmde congestionamento. Avenida Washington Luis tem 4,2 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rolando Ângelo Tenuto.

9h43 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de lentidão no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Ana Catarina Randi.

9h13 – Avenida Faria Lima segue lenta no sentido Pinheiros da Pedroso de Morais até a Leopoldo Couto de Magalhães.

8h45 – Cidade tem 115 km de lentidão. Marginal do Pinheiros é via mais congestionada, com 5,6 km de tráfego lento na pista expressa, sentido Interlagos, da Cidade Universitária até a Castelo Branco.

8h13 – Avenida Rebouças tem duas faixas interditadas no sentido bairro por conta de um acidente entre a Avenida Henrique Schaumann e a Rua Joaquim Antunes. Trânsito vai da Avenida Doutor Arnaldo até a Rua Capitão Antonio Rosa.

8h04 – Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,5 km de lentidão no sentido Santana, da Euclides Figueiredo até o Viaduto República Árabe Síria.

7h52 – Via Dutra tem tráfego lento na altura de São José dos Campos, sentido São Paulo, do km 144 ao km 145, por conta de excesso de veículos.

07h32 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco, pela pista local, da Rua Américo Brasiliense até a Ponte Transamérica.

7h18 – Cidade tem 41 km de lentidão. Marginal do Tietê tem 5,4 km de congestionamento no sentido Castelo Branco, do acesso à rodovia até a Ponte do Piqueri.

6h58 – São quase 3 quilômetros de lentidão na pista sentido centro da Avenida Washington Luís a partir da Avenida Santa Catarina.

6h50 – Rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, sentido São Paulo, com tráfego lento em vários trechos na região de Guarulhos.

6h45 – Lentidão de 1,5 quilômetro na pista sentido Marginal no corredor Aricanduva até a chegada à Radial Leste

6h40 – Avenida João Dias, sentido centro, com 1,2 quilômetro de tráfego ruim desde a Avenida Giovanni Gronchi.

6h38 – Lentidão de cerca de 2 quilômetros na pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, a partir da Rua Rubens Gomes Bueno.

6h35 – Motorista encontra 3 quilômetros de congestionamento na pista sentido centro da Avenida Carlos Caldeira Filho a partir da Estrada do Campo Limpo.

4h10 – Permanece bom o tráfego nas principais estradas estaduais e federais dentro do Estado de S ão Paulo.

0h30 – Tráfego bom, sem registro de acidentes graves e pontos de congestionamento, nas principais estradas estaduais e federais neste início de madrugada de terça-feira.