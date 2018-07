TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 24 de setembro

Está com problemas no trânsito nesta terça-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

23h02 – Obrigado por acompanhar a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 24. Voltamos nesta quarta-feira, 25, às 6h. Boa noite.

23h00 – A pista expressa da Rodovia Anchieta está bloqueada na altura do quilômetro 24, em São Bernardo do Campo (SP), no sentido litoral. Cerca de cem moradores da comunidade Jardim Silvina reivindicam a melhoria de condições de moradia na região, segundo a Polícia Militar.

O bloqueio começou por volta de 20h desta terça-feira, 24. No local há congestionamento entre os quilômetros 27 e 24. Apenas a pista marginal está livre para os motoristas. Para evitar acidentes, a concessionária que administra a via interditou a pista central na altura do protesto e sugere aos usuários que utilizem a Rodovia dos Imigrantes para acessar a Capital.

20h55 – Rodovia Anchieta também tem lentidão no trecho de serra, entre os quilômetros 40 e 55, sentido litoral, por causa do excesso de veículos.

20h47 – Cem moradores da comunidade Jardim Silvino, em São Bernardo do Campo, bloqueiam o sentido Capital da Rodovia Anchieta, na altura do quilômetro 24. Lentidão na via já é de quatro quilômetros. Eles reivindicam a melhoria de condições de moradia na região.

20h11 – Uma colisão entre dois carros ocupa a faixa da esquerda do sentido Santana da Avenida do Estado, na altura da rua da Mooca.

19h58 – São Paulo tem 80 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h45 – Uma colisão entre dois ônibus ocupa a faixa da esquerda da Avenida Guarapiranga, na altura da Rua República de El Salvador, sentido centro.

19h40 – Cerca de 150 manifestantes continuam bloqueio em ambos os sentidos da Avenida Itaquera. O protesto se concentra agora próximo ao número 3888 da via.

19h38 – A Avenida Ibirapuera, sentido Bairro, foi liberada em relação ao acidente próximo à Avenida República do Líbano.

19h36 – São Paulo tem 114 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h29 – A saída da Avenida Pacaembu para a Marginal do Tietê apresenta lentidão desde a Praça Charles Miller até a Ponte da Casa Verde.

19h26 – As Avenidas Professor Francisco Morato e Eusébio Matoso registram lentidão no sentido bairro, desde o Viaduto Eusébio Matoso até a Avenida Deputado Jacob Salvador Zveibil.

19h25 – Acidente entre um ônibus e uma bicicleta na Avenida Senador Teotônio Vilela bloqueia a faixa exclusiva no sentido bairro, próximo à Rua Doutor Paulo de Barros Whitaker.

19h24 – Colisão entre um carro e uma moto interdita a faixa da esquerda da Avenida Ibirapuera no sentido bairro, próximo à Avenida República do Líbano.

19h22 – Acidente na Avenida Presidente Tancredo Neves, sentido Imigrantes, ocupa duas faixas próximo à Rua Cinco de Julho.

19h16 – São Paulo tem 132 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h11 – Rua Consolação foi liberada em relação à manifestação de bancários em greve.

19h07 – São Paulo tem 135 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h56 – A Avenida Washington Luís apresenta lentidão no sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até Avenida Interlagos.

18h55 – Rodovia Anchieta tem lentidão nos dois sentidos. Quem vai para o litoral enfrenta congestionamento entre os quilômetros 59 e 64. Em direção a Capital o tráfego é intenso entre os quilômetros 57 e 55.

18h54 – São Paulo tem 136 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h53 – Motoristas devem evitar o sentido Imigrantes da Avenida dos Bandeirantes, que tem tráfego lento em toda sua extensão. São mais de sete quilômetros de congestionamento entre a Marginal do Pinheiros o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

18h52 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego intenso por conta de excesso de veículos na saída para o Rio de Janeiro. Tráfego é lento na pista marginal entre os quilômetros 228 e 222. Na pista expressa, congestionamento vai do quilômetro 225 ao 223.

18h49 – Bancários em greve que fazem manifestação na Rua da Consolação ocupam duas faixas próximo à Praça Franklin Roosevelt.

18h48 – A usuária do Instagram Laura Natale registrou o protesto de bancários que bloqueia duas faixas da Rua da Consolação.

18h46 – Rodovia Presidente Dutra tem diversos pontos de lentidão na pista marginal no sentido São Paulo. Entre os quilômetros 228 e 230, o congestionamento é por conta do trânsito intenso na Marginal do Tietê. Há lentidão também entre os quilômetros 217 e 220 e entre os quilômetros 222 e 224.

18h36 – Motoristas na Ligação Leste-Oeste, no sentido Penha, enfrentam congestionamento da Avenida Pacaembu até o Viaduto Pires do Rio.

18h34 – No sentido Santana, o Corredor Norte-Sul registra tráfego lento entre o Viaduto General Marcondes Salgado e a Ponte das Bandeiras.

18h33 – Sentido Aeroporto do Corredor Norte-Sul tem lentidão da Avenida Senador Queiros até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

18h28 – Na zona leste, cerca de 150 manifestantes bloqueiam a Avenida Itaquera em ambos os sentidos, próximo à Avenida Líder. Eles protestam contra a interdição de um prédio da CDHU pela defesa civil. Segundo a PM, o edifício corria risco de explosão.

18h25 – Devido à manifestação de bancários em greve, o sentido centro da Rua da Consolação registra tráfego intenso da Avenida Paulista até a Praça Franklin Roosevelt.

18h24 – São Paulo tem 122 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h20 – Quem segue pela Avenida do Estado no sentido Ipiranga enfrenta congestionamento entre as Ruas Doutor Rodrigo de Barros e Vinte e Cinco de Março.

18h16 – Avenida Paulista foi liberada em relação à protesto de bancários em greve. Eles seguem no sentido centro da Rua da Consolação, onde ocupam duas faixas. Cerca de 200 participantes do protesto se encontram próximo à Rua Pedro Taques.

18h14 – No sentido Santana, as Avenidas Santos Dumont, Tirandentes e Prestes Maia registram lentidão da Praça da Bandeira até a Avenida do Estado.

18h13 – Obras na pista expressa deixam o tráfego lento na Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté, no sentido Rio de Janeiro, entre os quilômetros 109 e 107.

18h09 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem 2,3 quilômetros de congestionamento da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

18h07 – Marginal do Pinheiros apresenta trânsito intenso na pista local do sentido Castelo Branco, desde a Rua Quintana até a Avenida Eusébio Matoso.

18h05 – São Paulo tem 119 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h04 – A Avenida Aricanduva tem tráfego lento no sentido Marginal. São 2,6 quilômetros de congestionamento da Rua Rodeio até o término do Elevado Armando Cardoso Alves.

18h03 – Já chega a oito quilômetros o congestionamento na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido São Paulo. Lentidão vai do quilômetro 262 ao 270.

18h02 – Motoristas que seguem no sentido bairro da Avenida Ibirapuera enfrentam quase três quilômetros de lentidão entre a Rua Menaldo Rodrigues e a Avenida dos Bandeirantes.

18h01 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento na pista expressa em Jacareí, entre os quilômetros 162 e 159, por conta do excesso de veículos.

18h00 – A Avenida dos Bandeirantes registra lentidão no sentido Imigrantes da Marginal do Pinheiros até a Rua Antônio de Macedo Soares.

17h59 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso em Sumaré, na pista expressa, no sentido Capital. Lentidão vai do quilômetro 107 ao 102.

17h56 – A Marginal do Tietê foi liberada em relação ao acidente próximo à Ponte da Freguesia do Ó.

17h52 – A Marginal do Tietê segue congestionada nas três pistas do sentido Ayrton Senna. A via local é a mais movimentada, com 7,5 quilômetros de lentidão entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Tatuapé. Quem dirige pela pista central reduz a velocidade da Ponte do Rio Tamanduateí até a Rodovia Presidente Dutra. Já o motorista que vai pela expressa encontra tráfego lento em dois pontos: da Ponte Presidente Jânio Quadros até o Viaduto Aricanduva e da Ponte do Rio Tamanduateí até a Ponte da Vila Guilherme.

17h49 – São Paulo tem 108 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h48 – Rodovia Raposo Tavares tem dois pontos de congestionamento no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos. Há lentidão entre os quilômetros 27 e 23 e entre os quilômetros 11 e 10.

17h44 – Rodovia dos Bandeirantes tem tráfego intenso na pista expressa, sentido interior, por conta de obras na pista. Lentidão vai do quilômetro 18 ao 26.

17h40 – Manifestação de bancários em greve interdita duas faixas do sentido Consolação da Avenida Paulista. Os cerca de 200 participantes do protesto seguem em direção ao Centro da Cidade com carro de som e cartazes. A via registra tráfego lento entre a Alameda Joaquim Eugênio de Lima e a Rua Peixoto Gomide. No momento, os manifestantes se encontram na proximidade da Rua Augusta.

17h38 – Obras deixam o tráfego intenso no sentido interior da Rodovia Anhanguera, na pista expressa. Lentidão vai do quilômetro 64 ao 66.

17h37 – Aumenta a lentidão na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, no sentido Cubatão. Congestionamento já vai do quilômetro 263 ao 270. Na chegada ao Guarujá, permanecem as filas entre os quilômetros 2 e 5.

17h33 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso na pista expressa, em Sumaré, por conta de acidente. Lentidão no sentido interior vai do quilômetro 103 ao 105.

17h31 – Rodovia Dom Gabriel tem tráfego lento em Jundiaí, sentido Oeste da via, na pista expressa. Congestionamento vai do quilômetro 62 ao 64.

17h29 – Rodovia Anhanguera tem lentidão na pista expressa no sentido interior, por conta de obras na via. Tráfego é intenso entre os quilômetros 113 e 115.

17h27 – Quem segue pelas Avenidas Rebouças e Eusébio Matoso enfrenta lentidão entre as Avenida Doutor Arnaldo e Pedroso de Morais. No total, são quase três quilômetros de congestionamento.

17h23 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, tem quase seis quilômetros de tráfego lento entre o Viaduto Santa Generosa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h22 – O congestionamento na Marginal do Tietê começa a afetar o trânsito de quem chega a São Paulo pela Rodovia Presidente Dutra. Há lentidão entre os quilômetros 229 e 230.

17h20 – Na Rodovia Presidente Dutra, no sentido Rio de Janeiro, há tráfego lento na pista marginal por conta do excesso de veículos. Congestionamento vai do quilômetro 229 ao 222.

17h17 – Via com maior congestionamento na Capital é a Marginal do Tietê, no sentido Castello Branco, onde há dois pontos de lentidão. Na pista expressa, motoristas enfrentam trânsito intenso entre a Ponte da Vila Guilherme e a Ponte do Piqueri. Na pista local, o tráfego é lento entre a Pontes da Vila Guilherme e a da Freguesia do Ó.

17h14 – São Paulo tem 100 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h10 – A concessionária que administra a Rodovia Anchieta implantou a operação comboio a partir da praça de pedágio, no quilômetro 31, por conta da neblina.

17h05 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento, do quilômetro 15 ao 18, sentido Cotia, por conta do excesso de veículos.

17h04 – Motorista encontra tráfego lento na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, entre os quilômetros 58 e 64, por excesso de veículos.

17h03 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem lentidão entre os quilômetros 266 e 270, no sentido Cubatão. Na chegada ao Guarujá, há filas entre os quilômetros 2 e 5.

16h50 – A Rua do Paraíso foi liberada em relação à manifestação próximo à Rua Vergueiro.

16h39 – Trânsito em São Paulo registra 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h38 – Motoristas que vão no sentido Ayrton Senna devem evitar a pista local da Marginal do Tietê, que tem tráfego lento entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a Ponte Presidente Jânio Quadros.

16h35 – Um acidente bloqueia a alça de acesso da Ponte Aricanduva no sentido Ayrton Senna.

16h23 – Chegada a Santos tem lentidão pela Rodovia Anchieta entre os quilômetros 61 e 64 devido ao excesso de veículos.

16h22 – A Rodovia Cônego Domênico tem lentidão do quilômetro 266 ao 270, no sentido Cubatão, devido ao excesso de veículos.

16h21 – A Avenida Alcântara Machado, sentido Bairro, foi liberada em relação ao ônibus quebrado junto à Avenida Álvaro Ramos.

16h07 – Trânsito em São Paulo registra 70 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

16h06 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, segue congestionada da Ponte da Vila Guilherme até a Ponte do Piqueri. A via local também registra congestionamento, da Rua da Coroa até a Ponte da Freguesia do Ó.

16h00 – A Avenida do Estado tem quase três quilômetros de tráfego lento no sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Março e a Avenida Tiradentes.

15h57 – A Radial Leste não é uma boa opção para quem segue no sentido Bairro. São quase quatro quilômetros de lentidão entre a Rua Wandenkolk e a Avenida Álvaro Ramos.

15h53 – Um acidente entre dois ônibus e um caminhão, que mais cedo bloqueava a faixa da direita da Marginal do Tietê, interdita agora duas faixas da via. No sentido Castelo Branco, são quase quatro quilômetros de congestionamento na pista central, onde ocorreu a colisão. Motoristas reduzem a velocidade entre a Rua Brazelisa Alves de Carvalho e a Ponte da Freguesia do Ó.

15h45 – Na chegada ao Guarujá, a Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem filas do quilômetro 2 ao 5.

15h44 – A Rodovia Anchieta tem lentidão na chegada a Santos entre os quilômetros 62 e 64.

15h41 – Apenas a faixa central está liberada na Rua Paraíso, onde uma manifestação de sem-tetos continua seguindo no sentido da Avenida Paulista.

15h39 – A via mais movimentada é o Corredor Norte-Sul, sentido aeroporto, com quase seis quilômetros de congestionamento entre o Viaduto Santa Generosa e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

15h37 – Trânsito em São Paulo registra 53 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

15h35 – Um ônibus quebrado bloqueia a faixa da direita da Avenida Alcântara Machado no sentido Bairro, próximo à Avenida Álvaro Ramos.

15h05 – Manifestação na Rua do Paraíso segue ocupando duas faixas, próximo à Rua Vergueiro.

15h00 – Um acidente bloqueia a faixa da direita da pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco após Ponte Freguesia do Ó.

14h52 – No momento, há 47 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada ainda é a Marginal do Tietê agora com 6,2 quilômetros de fila, no sentido Rodovia Castelo Branco. Mais cedo a via chegou a ter 16 quilômetros de lentidão devido ao capotamento de uma caminhão.

14h24 – No momento, há 68 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada ainda é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com mais de 16 quilômetros de fila na pista expressa e 14 quilômetros de congestionamento na pista local.

13h12 – No momento, há 93 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada ainda é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com mais de 16 quilômetros de fila na pista expressa e 14 quilômetros de congestionamento na pista local. O Trânsito ainda é o reflexo de uma capotamento de um caminhão (sem vítima) que aconteceu na manhã de hoje na altura da Ponte Freguesia do Ó na Marginal do Tietê. Segundo a CET, no momento um caminhão pipa limpa a pista que está coberta de lama.

12h38 – Um grupo de sem-teto faz uma manifestação na Rua do Paraíso. Eles ocupam duas faixas próximo à Rua Vergueiro e caminham sentido Avenida Paulista.

12h22 – Operação comboio continua em andamento nas rodovias Anchieta e Imigrantes, em direção ao litoral.

12h21 – Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) seguem sem pontos de lentidão.

12h06 – No momento há 113 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada ainda é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com mais de 14 quilômetros de fila, tanto na pista expressa quanto na pista local.

11h52 – O Túnel Anhangabaú liberado em relação ao acidente, sentido Santana.

11h47 – A Rodovia dos Imigrantes flui bem nos dois sentidos. Em direção ao litoral, há operação comboio a partir da praça de pedágio.

11h43 – A Radial leste, sentido Lapa, tem lentidão do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até a Avenida Vinte e Três de Maio.

11h40 – Permanece o acidente que interdita a pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, após a Ponte Freguesia do Ó.

11h35 – O usuário do twitter leoraposobr registrou o trânsito na Rodovia dos Bandeirantes, na chegada a São Paulo. De acordo com a concessionária AutoBan a Rodovia dos Bandeirantes têm lentidão na pista expressa, sentido São Paulo, do quilômetro 17 ao quilômetro 13. A lentidão é um reflexo do congestionamento nas Marginais.

11h29 – Um acidente no meio do Túnel Anhangabaú, sentido Santana, ocupa duas faixas.

11h23 – Trânsito está acima da média superior do horário. Confirma o gráfico da CET.

11h15 – Capital tem 95 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco. Tanto a pista expressa quanto a pista central da Marginal têm mais de 10 quilômetros de fila.

11h11 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte Presidente Dutra.

11h00- Capital tem 92 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Tietê, com dez quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a saída da Dutra e a ponte do Piqueri.

10h49 – Rua Apeninos está bloqueada nos dois sentidos, próximo à rua do Paraíso, por conta de manifestação.

10h40 – Marginal do Tietê tem dez quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a saída da Dutra e a ponte do Piqueri.

10h30 – Anchieta tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel. Por conta da neblina, há Operação Comboio na rodovia.

10h22 – Marginal do Tietê permanece com a pista central totalmente ocupada no sentido São Paulo, na altura da ponte Freguesia do Ó. Um caminhão tombou na via.

10h08 – Raposo Tavares tem tráfego fluente em todos os sentidos.

10h00 – Capital tem 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

09h55 – Avenida Nove de Julho tem 4,6 quilômetros de lentidão no sentido Bairro, entre a praça da Bandeira e a rua Groenlândia.

09h46 – Marginal do Tietê com a pista central totalmente ocupada no sentido São Paulo, na altura da ponte Freguesia do Ó. Um caminhão tombou na via.

09h38 – Ayrton Senna tem tráfego fluente nos dois sentidos.

09h34 – Corredor Norte-Sul com três quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle até o viaduto Santa Ifigênia.

09h28 – Ligação Leste-Oeste tem 1,6 quilômetros de lentidão no sentido Lapa, entre a avenida Alcantâra Machado e a avenida 23 de Maio.

09h24 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

09h19 – Anhanguera tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Caieiras.

09h11 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto do Jabaquara e o viaduto Santo Amaro.

09h01 – Capital tem 77 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de retenção na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h56 – Anchieta tem lentidão de três quilômetros no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

08h50 – Imigrantes tem tráfego fluente nos dois sentidos.

08h45 – Marginal do Tietê tem 3,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, entre a ponte do Piqueri e a entrada da rodovia.

08h39 – Elevado Costa e Silva, o Minhocão, tem 1,3 quilômetro de lentidão no sentido Penha, entre a rua Conselheiro Brotero e rua Ana Cintra.

08h31 – Marginal do Pinheiros tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa do sentido Interlagos, entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

08h24 – Imigrantes permanece com lentidão de cinco quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Diadema. Reflexo de um engavetamento envolvendo dez veículos.

08h20 – Rodovia Hélio Smidt tem lentidão no sentido Aeroporto de Guarulhos.

08h09 – Imigrantes tem lentidão em três pontos no sentido São Paulo: dos quilômetros 22 ao 20, 18 ao 16 e do 13 ao 10.

08h00 – Capital tem 58 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior congestionamento é a Radial Leste no sentido centro (5,6 quilômetros), entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h53 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 quilômetros de congestionamento no sentido Marginal do Pinheiros, entre o viaduto Arapuã e o viaduto dos Bandeirantes.

07h43 – Imigrantes tem lentidão de cinco quilômetros no sentido São Paulo, na altura de Diadema. Reflexo de um engavetamento envolvendo dez veículos.

07h40 – Marginal do Pinheiros tem 3,6 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, entre a ponte nova do Morumbi e a ponte Transamérica.

07h33 – Marginal do Tietê tem 4,1 quilômetros de lentidão na pista expressa sentido Castelo Branco, entre a ponte Freguesia do Ó e a ponte Atílio Fontana.

07h25 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 23 e 19 e também do 15 ao 10, no sentido São Paulo.

07h19 – Marginal do Tietê tem 1,5 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, entre a ponte Vila Guilherme e a ponte Cruzeiro do Sul.

07h15 – Corredor Norte-Sul tem 2,2 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a avenida do Estado e o viaduto Santa Ifigênia.

07h07 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

07h00 – Capital tem 28 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET. A de maior lentidão é a Radial Leste no sentido centro (5,6 quilômetros), entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

06h54 – Castelo Branco tem dois quilômetros de lentidão na pista Marginal do sentido São Paulo, na altura de Osasco.

06h47 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 23 e 20 e 17 ao 11.

06h39 – Rodoanel tem lentidão de dois quilômetros na pista sentido Bandeirantes, na altura de Osasco.

06h34 – Marginal do Pinheiros tem dois quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, entre o shopping SP Market e a avenida Padre José Maria.

06h28 – Ayrton Senna tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 23 e 20, por excesso de veículos.

06h22 – Imigrantes tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, reflexo de acidente envolvendo dez veículos na altura de Diadema.

06h20 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Alberto Badra.

06h12 – Avenida 23 de maio tem uma faixa interditada no sentido Aeroporto, próximo ao viaduto Pedroso. Capital tem 35 semáforos desligados ou intermitentes.