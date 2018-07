TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

6h55 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de lentidão entre a Avenida Melchert e a Rua Wandenkolk.

6h43 – Congestionamento de três quilômetros na chegada à capital pelas pistas central e marginal da Rodovia Anchieta entre os quilômetros 13 e 10.

6h30 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 27 e 20, região de Guarulhos.

6h25 – Lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 22 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.