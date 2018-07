TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,1 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

19h58 – A Avenida Luis Carlos Berrini tem 1,2 km de lentidão, sentido Morumbi, da Rua Guararapes até a Avenida Roberto Marinho.

19h54 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

19h24 – A Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de morosidade, sentido centro, da Rua Urimonduba até a Rua Estados Unidos.

19h12 – A Avenida Roque Petroni Júnior tem 1,3 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Santo Amaro até a Chucri Zaidan.

19h – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,5 km de congestionamento, sentido Imigrantes, da Independência até a Rua Antonio de Macedo Soares.

18h55 – A Rua da Consolação registra 1,3 km de morosidade, sentido centro, da Fernando de Albuquerque até a João Guimarães Rosa.

18h46 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h32 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h20 – A cidade tem 88 km de vias congestionadas.

18h09 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,3 km de fluxo intenso, sentido Ayrton Senna, da Rua Azurita até a Ponte Jânio Quadros.

18h – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h48 – O Túnel Ayrton Senna I registra 1,6 km de tráfego complicado da Avenida 23 de Maio até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

17h32 – A Radial Leste tem 1,7 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Wandenkolk até a Avenida Brasil.

17h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso registra 1,6 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Alves Guimarães até o Túnel Maria Carolina.

16h55 – A Ligação Leste-Oeste registra 1,8 km de lentidão, sentido Penha, da Pérola Byington até a Avenida Alcântara Machado.

16h52 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto Indianópolis até a Praça da Bandeira.

16h11 – São Paulo com 30 km de lentidão.

16h10 – Tráfego intenso na Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, entre o Viaduto Grande São Paulo e a Rua do Grito.

15h50 – Capital com 24 km de filas.

15h46 – Avenida Rebouças com lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida Brasil e o Túnel Ibiapinópolis.

14h40 – Avenida Washington Luis tem 1,8 km de lentidão no sentido centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

14h37 – Cidade tem 16 km de filas.

13h49 – São Paulo com 12 km de lentidão em suas principais vias.

13h35 – Congestionamento na Avenida Brigadeiro Faria Lima desde a Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte Cidade Jardim.

13h21 – Corredor Norte/Sul, sentido Santana, com 5,7 km de congestionamento entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Santa Generosa.

13h18 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com excesso de veículos entre a Avenida João Jorge Saad e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

12h48 – Há 3,4 km de filas na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros. A lentidão está entre o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro e a Alameda dos Tupiniquins.

12h22 – São Paulo com 34 km de lentidão.

11h53 – Motorista enfrenta tráfego intenso na Avenida Washington Luis, sentido Centro. Há filas desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e a Ponte da Água Espraiada.

11h21 – Corredor Bernardino de Campos/Jabaquara, sentido Centro, com 3,1 km de congestionamento entre a Rua Borges Lagoa e a Avenida Paulista.

11h20 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Marginal do Pinheiros. Há filas entre a Alameda dos Tupiniquins e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h51 – Lentidão na Marginal do Pinheiros no sentido Castelo Branco. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte Ary Torres e a Ponte do Morumbi.

10h38 – Cidade tem 45 km de lentidão.

10h25 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Ary Torres até a Ponte do Morumbi.

10h07 – Anchieta tem tráfego lento no trecho de planalto na chegada a São Paulo, do km 13 ao 10, por excesso de veículos.

9h44 – São Paulo com 72 km de lentidão nas principais vias da capital.

9h34 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem congestionamento do km 32 ao 25, entre Itaquaquecetuba e Guarulhos, reflexo dos trabalhos que ocorrem no Trevo dos Pimentas, altura do km 25. No sentido interior, movimento é bom.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos – o tráfego também flui bem.

9h20 – Cidade tem 68 km de lentidão.

9h12 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,3 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Gabriel Piza.

8h58 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

8h47 – Rodovia Castelo Branco tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, entre Osasco e Itapevi. Congestionamento vai do km 34 ao 28, reflexo de acidente, e do km 14 ao 13, causado por excesso de veículos.

8h28 – Cidade tem 47 km de lentidão, 5,4% dos 868 km de vias monitoradas.

8h13 – Via Dutra está congestionada em dois pontos na altura de Guarulhos, sentido São Paulo, ambos por excesso de veículos. Lentidão vai do km 206 ao 212 e do km 223 ao 225.

7h55 – Cidade tem 32 km de lentidão.

7h35 – Avenida Abraão de Morais tem 2,9 km de lentidão no sentido São Paulo, da Elisa Silveira até a Matheus Torloni.

7h20 -Avenidas Vinte e Três de Maio e Moreira Guimarães tem 1 km de congestionamento no sentido Santana, da Rua Borges Lagoa até o Viaduto República Árabe Síria.

7h14 – Cidade tem 18 km de lentidão. Avenida Radial Leste tem 3,2 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Guadalajara.