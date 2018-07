TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 26 de novembro

Está com problemas no trânsito? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h10 – Termina a cobertura do trânsito em SP nesta terça-feira, 26. Voltamos nesta quarta, 27, às 6h. Boa noite!

20h07 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 2,2 quilômetros na pista local da Ponte da Vila Guilherme ao acesso à Rodovia Presidente Dutra.

20h05 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de 2,5 quilômetros entre as Pontes Ari Torres e João Dias.

20h03 – Corredor Vale/Prestes Maia, sentido zona norte, tem lentidão de três quilômetros da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

20h02 – São Paulo tem lentidão de 48 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

20h00 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 3,1 quilômetros da Rua Nova York a Rua Joao Carlos Mallet.

19h58 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,2 quilômetros na pista expressa da Avenida Cruzeiro do Sul à Ponte Jânio Quadros.

19h56 – Corredor Norte-Sul, sentido zona norte, tem lentidão de 3,5 quilômetros da Rua Estela à Praça da Bandeira.

19h53 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 4,5 quilômetros na pista local da Avenida Cruzeiro do Sul à Ponte do Tatuapé. Trecho é o de maior congestionamento na Capital.

19h48 – Avenida do Estado, sentido zona norte, tem lentidão de 1,5 quilômetros a partir da Rua Vinte e Cinco de Março.

19h46 – São Paulo tem 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h45 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego Domênico Rangoni e na Rodovia Anchieta, na altura de São Bernardo do Campo.

19h43 – Manifestação na interdita o sentido centro da Avenida General Edgar Facó, na altura da Ponte do Piqueri.

19h39 – Rodovia Raposo Tavares, sentido interior, tem trânsito intenso do quilômetro 20 ao 23.

19h35 – Operação comboio é implantada no sentido litoral da Rodovia dos Imigrantes.

19h32 – Rodovia Presidente Dutra tem dois pontos de lentidão na pista expressa no Vale do Paraíba. Em Caçapava, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 120 ao 112. Em Taubaté, trânsito intenso do quilômetro 108 ao 104.

19h30 – São Paulo tem lentidão de 113 quilômetros nas vias monitoradas pela CET.

19h29 – Avenida Nove de Julho, sentido centro, tem lentidão de 1,3 quilômetros da Rua Rocha à Praça da Bandeira.

19h27 – Avenida Pedro Álvares Cabral, sentido zona sul, tem lentidão de 1,6 quilômetros da Avenida Armando de Sales Oliveira à Passarela Ciccilo Matarazzo.

19h25 – Elevado Presidente Arthur da Costa e Silva, sentido zona oeste, tem lentidão de 1,7 quilômetros da Rua Santa Isabel à Rua Conselheiro Brotero.

19h23 – Rodovia Carvalho Pinto, sentido interior, tem tráfego lento do quilômetro 128 ao 130.

19h21 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Louveira do quilômetro 69 ao 74.

19h19 – Rua Melo Peixoto, sentido bairro, tem lentidão de 1,8 quilômetros da Rua Tuiuti à Rua Cesário Galero.

19h17 – Motorista encontra lentidão na Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, do quilômetro 267 ao 270, por causa do excesso de veículos.

19h14 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão de 7,1 quilômetros da Marginal do Pinheiros ao Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h11 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem congestionamento do quilômetro 10 ao 18, em São Bernardo do Campo, devido excesso de veículos. Em direção a São Paulo, tráfego normalizado.

19h03 – São Paulo tem neste momento 133 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h51 – Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso na pista expressa, em Jundiaí, no sentido Capital. Lentidão vai do quilômetro 56 ao 53.

18h50 -Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa em Campinas. Trânsito é intenso do quilômetro 89 ao 95.

18h49 – Um incêndio atinge um galpão de uma fábrica na zona sul de São Paulo. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros estão se encaminhando para o local. O prédio se localiza na Rua Tomás de Souza, número 244, no Jardim São Luís.

18h48 – Operação comboio é novamente implantada no sentido litoral da Rodovia Anchieta, por causa de neblina.

18h47 – As avenidas Pacaembu e Abraão Ribeiro estão completamente paradas no sentido Marginal do Tietê, da Praça Charles Miller à Ponte da Casa Verde.

18h44 – Rodovia Dom Gabriel tem lentidão em ambos os sentidos na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 62 ao 64.

18h43 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, segue lenta do quilômetro 265 ao 270. Em direção ao Guarujá flui bem.

18h40 – Rodovia Raposo Tavares tem tráfego lento em ambos os sentidos. Em direção ao interior, trânsito intenso do quilômetro 14 ao 23. No sentido Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 28 ao 23 e do quilômetro 11 ao 10.

18h39 – Radial Leste, sentido bairro, tem dois pontos de lentidão: 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra; e três quilômetros, da Rua Almirante Brasil ao término do Viaduto Pires do Rio.

18h33 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, é a via mais congestionada da Capital neste momento, com 8,8 quilômetros de retenção nas pistas expressa e local, da Ponte do Limão à Ponte do Tatuapé.

18h30 – Rodovia Anchieta tem filas em ambos os sentidos. Em direção à Capital, lentidão vai do quilômetro 21 ao 17. No sentido litoral, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 10 ao 18. No quilômetro 20, a faixa da esquerda foi liberada em relação a um acidente, que envolveu uma moto e uma van.

18h27 – São Paulo tem neste momento 150 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h26 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 93 ao 95, como reflexo de um acidente.

18h25 – Aumenta o congestionamento na Rodovia Anhanguera, em Louveira, como reflexo de acidente no quilômetro 74. Lentidão agora começa no quilômetro 66. A segunda faixa na altura do quilômetro 74 foi liberada.

18h24 – Avenida João Dias, sentido bairro, tem 1,7 quilômetro de lentidão, da Avenida João Carlos da Silva Borges ao término da Ponte João Dias.

18h22 – Corredor formado pelas avenidas Rebouças e Eusébio Matoso tem 1,9 quilômetro de tráfego lento no sentido bairro, da Rua Oscar Freire à Avenida Pedroso de Morais.

18h21 – Complexo Viário Maria Maluf, sentido Anchieta, tem 1,9 quilômetro de lentidão, do término do Viaduto Aliomar Baleeiro à Rua Nossa Senhora da Saúde.

18h18 – Avenida Ibirapuera, sentido bairro, tem 1,9 quilômetro de lentidão, da Avenida República do Líbano à Avenida dos Bandeirantes.

18h15 – Manifestação bloqueia totalmente a Rua Peixoto Werneck, na zona leste, na altura da Rua Pedreira de Magalhães. Segundo a Polícia Militar, cerca de 40 pessoas participam do ato. Não há informações sobre as causas do protesto e se os manifestantes são os mesmos que bloquearam vias na região de Artur Alvim na manhã desta terça-feira, 26.

18h13 – Avenida Paulista, sentido Paraíso, está completamente parada, em seus 2,7 quilômetros de extensão, do acesso às avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo à Praça Oswaldo Cruz.

18h12 – Ligação Leste-Oeste, sentido leste, tem 2,8 quilômetros de lentidão, da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

18h11 – Acidente, sem detalhes, bloqueia faixa da esquerda do quilômetro 20 da Rodovia Anchieta, no sentido litoral. Há lentidão como reflexo do quilômetro 14 ao 20.

18h10 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem 3,4 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa, da Rua Quintana à Ponte Eusébio Matoso.

18h08 – São Paulo tem neste momento 161 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A via mais congestionada neste momento é a Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, com 17 quilômetros. A usuária do Instagram Mari registrou o tráfego lento no local.

18h04 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem tráfego lento na pista expressa, em Barueri, do quilômetro 27 ao 23.

18h03 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 103 ao 105.

18h02 – Aumenta o congestionamento na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra na região de Taubaté. O tráfego está interrompido no quilômetro 103. Como reflexo, lentidão começa no quilômetro 119.

18h01 – Saída complicada de São Paulo pela pista expressa da Rodovia Presidente Dutra. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 228 ao 223.

17h55 – Corredor Norte-Sul tem 8,7 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto de Congonhas, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar. Já em direção a Santana, a retenção soma 2,9 quilômetros e vai da Praça da Bandeira à Avenida do Estado.

17h52 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, segue lenta do quilômetro 267 ao 270, por excesso de veículos.

17h51 – Tráfego interrompido na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, em Taubaté. Como reflexo, lentidão vai do quilômetro 113 ao 103.

17h50 – Corredor das rodovias Ayrton Senna/Carvalho Pinto segue com boas condições de tráfego em ambos os sentidos.

17h49 – Operação comboio é finalizada nas rodovias Anchieta e dos Imigrantes, pois melhorou a visibilidade.

17h48 – Rodovia Anchieta tem lentidão em ambos os sentidos. Em direção à Capital, motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 21 ao 17. No sentido litoral, trânsito intenso do quilômetro 64 ao 65.

17h47 – Motorista que chega a São Paulo pela pista expressa da Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão por conta do excesso de veículos. Trânsito é intenso do quilômetro 210 ao 212.

17h46 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista expressa, em Pindamonhangaba, como reflexo de um acidente. Motoristas reduzem a velocidade do quilômetro 100 ao 103.

17h45 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem tráfego lento na pista expressa, em Louveira, por causa de um acidente, que bloqueia a segunda faixa no quilômetro 74. Motoristas reduzem a velocidade a partir do quilômetro 68.

17h38 – A Marginal do Tietê é a via mais congestionada da Capital neste momento. A pista expressa sentido Castelo Branco tem 17 quilômetros de lentidão, de 560 metros depois da Ponte Presidente Dutra à Rodovia Castelo Branco. Já na pista central, a retenção soma 15,5 quilômetros e vai da Ponte da Vila Maria ao lado oposto da Avenida Doutor Gastão Vidigal. Por sua vez, na pista local, há 12,3 quilômetros, da Ponte da Vila Maria à Ponte Velha Fepasa.

No sentido oposto, em direção à Rodovia Ayrton Senna, são 14 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte Atílio Fontana à Ponte da Vila Maria; e 10 quilômetros na pista local, da Ponte da Freguesia do Ó à Ponte da Vila Maria.

17h28 – São Paulo tem neste momento 180 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

17h26 – Boa tarde, voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado nesta terça-feira, 26.

10h25 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h00 – Capital tem 100 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com 11,6 quilômetros de retenção na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

09h49 – Avenida Paulista tem lentidão de 1,6 quilômetro no sentido Consolação, a partir da Praça Oswaldo Cruz.

09h27 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

09h00 – Capital tem 90 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com 11,6 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

08h48 – Avenida dos Bandeirantes tem quatro quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Jabaquara.

08h28 – Marginal do Tietê tem 11 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Aricanduva.

08h10 – Radial Leste foi liberada nos dois sentidos. Mais cedo, um protesto por moradia bloqueava a via.

08h07 – Radial Leste tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do metrô Belém. Via continua ocupada nos dois sentidos por protesto.

08h00 – Capital tem 71 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 5,2 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

07h51 – Imigrantes tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo.

07h42 – Raposo Tavares tem lentidão do quilômetro 26 ao 19 e do 16 ao 10 no sentido São Paulo, por conta do excesso de veículos.

07h25 – Protesto permanece bloqueando a Radial Leste nos dois sentidos. Os manifestantes, que fazem protesto por moradia, bloqueiam a via com ônibus. Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas participam do ato.

07h14 – Avenida dos Bandeirantes tem três quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir da Avenida Miruna.

07h10 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido capital, em Barueri.

07h00 – Capital tem 19 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é o Corredor Norte-Sul, com dois quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Rua Rodolfo Miranda.

06h53 – Marginal do Tietê tem 1,2 quilômetros de lentidão na pista local do sentido Ayrton Senna, a partir da Ponte do Limão.

06h48 – Dutra tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Arujá.

06h45 – Marginal do Pinheiros tem 1,7 quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Avenida Padre José Maria.

06h38 – Anhanguera tem dois quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido interior, em Jundiaí. Um veículo está quebrado na pista e causa a retenção.

06h32 – Protesto bloqueia a Radial Leste nos dois sentidos. Os manifestantes, que fazem protesto por moradia, bloqueiam a via com ônibus. Segundo a Polícia Militar, cerca de 100 pessoas participam do ato.

06h30 – Ayrton Senna tem nove quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em diversos trechos.

06h17 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

06h10 – Radial Leste bloqueada por um protesto nos dois sentidos, na altura do metrô Artur Alvim.