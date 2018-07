TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h18 – A Radial Leste tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Apucarana até a Júlio Colaço.

20h12 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1 km de lentidão, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Jabaquara.

20h – O corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 2,3 km de morosidade, sentido centro, do Túnel Maria Carolina até Franca.

19h46 – A Avenida João Dias tem 1,1 km de fluxo intenso, sentido bairro, do Centro Africana até a Avenida Alberto Augusto Alves.

19h38 – A Avenida Ipiranga registra trânsito carregado da Alfredo Issa até a Sete de Abril.

19h27 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

19h15 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h54 – A Avenida Abraão de Morais registra 3,6 km de lentidão, sentido São Paulo, da Matheus Torloni até a Chagas Santos.

18h45 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 4,6 km de engarrafamento, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Eusébio Matoso.

18h38 – A Avenida Paulista registra 2,3 km de engarrafamento, sentido Paraíso, da Rua Haddock Lobo até a Praça Oswaldo Cruz.

18h32 – A pista central da Marginal do Tietê tem 3,6 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

18h20 – A Avenida Robert Kennedy tem 5,1 km de tráfego ruim, sentido bairro, da Inocentes até a Domenico Lauro.

18h07 – A Avenida do Estado tem 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto 31 de Março até a Rua São Caetano.

18h – O Elevado Costa e Silva registra 2,6 km de fluxo intenso, sentido Penha, da Avenida Francisco Matarazzo até a Rua da Consolação.

17h56 – A cidade tem 101 km de vias congestionadas no momento.

17h41 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2 km de tráfego intenso, sentido Imigrantes, da Conceição de Monte Alegre até a Antônio de Macedo Soares.

17h31 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de tráfego carregado, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

17h27 – O Corredor Norte-Sul tem 4,4 km de morosidade, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até a Borges Lagoa.

17h21 – A Rodovia Ayrton Senna apresenta dois pontos de tráfego lento em direção ao Interior do km 11 ao 14, em São Paulo, e do km 22 ao 24, na região de Guarulhos. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt – acesso ao Aeroporto de Cumbica -, o trânsito é tranquilo. Há boa visibilidade em todo trecho concedido à Ecopistas.

17h13 – A Radial Leste registra 3,9 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Álvaro Ramos.

17h08 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 17,7 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte do Piqueri até a Ponte Imigrante Nordestino.

17h05 – A cidade tem 85 km de vias congestionadas.

17h02 – Há retenção na pista sentido São Paulo da Rodovia Fernão Dias, entre o km 500,5 e o km 504,5, na região de Betim, devido a obras de fresagem no km 504,5 que restringem o tráfego na faixa 2. O fluxo de veículos segue pela faixa 1 no local. Na pista sentido Belo Horizonte, o tráfego segue sem retenção.

16h41 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de lentidão, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte João Dias.

16h23 – As duas faixas da direita da Rodovia Ayrton Senna ficaram bloqueadas até às 16 horas, no sentido interior. Devido ao acidente, o trânsito é ruim em ambas as direções: Capital – do km 23 ao 20; Interior – do km 11 ao 20.

16h03 – Rodovia Ayrton Senna com 9 km de filas no sentido interior. A lentidão é reflexo do acidente entre um caminhão e uma moto na altura do km 19, região de Guarulhos. A colisão aconteceu às 14h40, de acordo com a concessionária que administra o trecho, a Ecopistas. Os motoristas que seguem no lado oposto, sentido capital, enfrentam lentidão de 4 km.

15h49 – Tráfego intenso na Ligação Leste-Oeste desde a Avenida Alcantara Machado e o Viaduto Shuhei Uetsuka Furtado. São 2 km de lentidão no sentido Penha.

15h36 – Viaduto Grande São Paulo tem excesso de veículos no sentido Vila Prudente. Há filas entre a Avenida Luiz Ignacio de Anhaia Mello e a Avenida do Estado.

15h28 – Acidente entre caminhão e moto, no km 19 da Rodovia Ayrton Senna, sentido Interior, região de Guarulhos, ocupa as faixas da direita (3 e 4), desde as 14h40. As vítimas desta ocorrência estão sendo socorridas pelo Corpo de Bombeiros e Helicóptero Águia da Polícia Militar. A que foi socorrida pela Ecopistas, foi transferida, com ferimentos graves, para o Hospital dos Pimentas, em Guarulhos. Por conta do acidente, o trânsito é ruim em ambas as direções: Capital – do km 23 ao 20; Interior – do km 14 ao 20.

15h04 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com excesso de veículos da Rodovia Castelo Branco até a Ponte do Jaguaré.

14h56 – Marginal do Tietê com lentidão no sentido Castelo Branco, desde a Ponte Atílio Fontana até o início da Rodovia Castelo Branco.

14h26 – Tráfego intenso na Avenida Nove de Julho, sentido Centro. Há lentidão desde a Avenida José Maria Lisboa e a Rua Urimonduba.

14h11 – Avenida do Estado segue lenta no sentido Santana. Há congestionamento entre o Viaduto Vinte e Cinco de Março e a Rua São Caetano.

14h07 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, com 2,0 km de filas desde a Rua Conceição de Monte Alegre até a Avenida Antonio de Macedo Soares.

13h06 – São Paulo com 29 km de lentidão nas principais vias da capital.

12h49 – Avenida Rebouças, sentido Centro, com filas desde a Avenida Joaquim Antunes e o Túnel Maria Carolina.

12h25 – Avenida Paulista tem 1,8 km de filas no sentido Consolação. A lentidão é reflexo de ato que acontece na altura da Alameda Ministro Rocha de Azevedo. Manifestantes chegaram a ocupar a faixa da direita, mas a via já está liberada. Há tráfego intenso desde a Praça Oswaldo Cruz até a Rua Peixoto Gomide.

12h19 – Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, com lentidão entre o Viaduto Indianópolis e a Avenida João Julião da Costa Aguiar.

12h07 – Capital paulista com 61 km de filas.

12h05 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com tráfego intenso entre a Ponte do Tatuapé e a Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello.

12h04 – Avenida dos Bandeirantes tem excesso de veículos no sentido Marginal do Pinheiros. O motorista enfrenta lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e a Ponte Miruna.

11h44 – A Marginal Tietê tem 10,8 km de lentidão, na pista expressa sentido Castelo Branco, da Ponte da Casa Verde até a Rodovia Castelo Branco.

11h13 – Tráfego intenso na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos. Há filas desde a Rodovia Castello Branco até a Ponte Cidade Universitária.

10h52 – Capital com 60 km de filas.

10h24 – Pista expressa da Marginal do Tietê com lentidão no sentido Castello Branco. Motorista reduz a velocidade entre a Ponte Freguesia do Ó e a Rodovia Castello Branco.

9h51 – Na Rodovia Ayrton Senna, o motorista encontra excesso de veículos do km 22 ao km 17 (região entre Guarulhos e São Paulo), sentido Capital.

8h25– A Avenida Vinte e Três de Maio tem 2,6 km de congestionamento, no sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Borges Lagoa.

8h22 – O tombamento de um caminhão no km 51 da Rodovia Anchieta interdita a faixa da direita, no sentido litoral, deixando o trânsito ruim entre os km 47 e 51. Também há lentidão na rodovia na chegada a Santos, do km 64 ao 65, e na chegada a São Paulo, do km 14 ao 12.

8h05 – A Radial Leste, no sentido centro, tem 2,2 km de lentidão, do Viaduto Bresser até a Rua Wandenkolk.

7h48 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de engarrafamento, no sentido Marginal Pinheiros, do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda dos Tupiniquins.

7h46 – A Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, tem 5,4 km de congestionamento, da Ponte do Piqueri até a Rodovia Castelo Branco.

6h58 – Radial Leste, sentido centro, com quase 2,5 quilômetros de trechos de lentidão entre o Viaduto Guadalajara e a Ligação Leste-Oeste.

6h52 – Motorista encontra lentidão de quase 2 quilômetros nas pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castello, até a Rua Rubens Gomes Bueno; no sentido Interlagos, são mais 2 quilômetros de lentidão pela expressa até a Ponte Transamérica.