TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

20h – A Avenida Francisco Morato registra 2,2 km de lentidão, sentido bairro, da Imigrante Japonês até a Guilherme Dumont Vilares.

19h53 – O Viaduto Grande São Paulo tem morosidade, sentido Vila Prudente, da Avenida do Estado até a Avenida Luiz Ignacio Anhaia Mello.

19h41 – A Avenida Washington Luís tem 3,1 km de engarrafamento, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

19h30 – A Avenida Santo Amaro tem 2 km de lentidão, sentido centro, da Rouxinol até a Gastão Liberal Pinto.

19h08 – A Avenida Juscelino Kubitschek registra 1,3 km de morosidade, sentido Ibirapuera, do Túnel Sebastião Camargo até a Bandeira Paulista.

19h04 – A Avenida Vicente Rao tem 2,5 km de fluxo moroso, sentido Diadema, da Avenida Santo Amaro até a Avenida Washington Luís.

18h58 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,9 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Transamérica.

18h38 – A cidade tem 76 km de lentidão.

18h23 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Alves Pontual até o Centro Africana.

18h12 – A Avenida do Estado registra 1,5 km de trânsito lento, sentido Santana, do Viaduto 25 de Março até a Rua São Caetano.

17h51 – A Avenida Paulista tem lentidão, sentido Consolação, da Avenida Brigadeiro Luís Antonio até a Otávio Mendes.

17h44 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,7 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

17h35 – A cidade tem 49 km de vias congestionadas no momento.

17h30 – A Radial Leste registra 1,8 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Apucarana até o Viaduto Alberto Badra.

17h15 – A Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 km de trânsito intenso, sentido centro, da Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes.

17h – A Avenida Ibirapuera tem 2,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Douro até a Avenida dos Bandeirantes.

16h55 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3 km de lentidão, sentido Marginal, da Avenida Miruna até o Viaduto Santo Amaro.

16h47 – O Corredor Norte-Sul tem 3,8 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Pedroso até o Viaduto João Jorge Saad.

16h10 – Avenida Ibirapuera com lentidão no sentido Centro. O motorista reduz a velocidade entre a Avenida dos Bandeirantes e a Rua Douro.

15h49 – São Paulo com 29 km de filas nas principais vias da capital.

15h35 – Motorista encontra tráfego tranquilo em todas as rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes. No momento, chove em todo o trecho de concessão, de acordo com a Ecovias.

15h28 – Rua das Juntas Provisórias com lentidão no sentido Vila Prudente. Há filas entre o Viaduto Grande São Paulo e a Rua do Grito.

15h14 – Tráfego intenso na Marginal do Tietê no sentido Castelo Branco, entre a Ponte Janio Quadros e a Rua Massinet Sorcinelli.

15h08 – Avenida Vereador José Diniz com excesso de veículos no sentido Centro. Há congestionamento entre a Avenida dos Bandeirantes e o Complexo Ana Catharina Randi.

14h42 – Capital com 52 km de filas.

14h41 – Um caminhão tombou, no sentido Santana, na Avenida Vinte e Três de Maio e causa lentidão por aproximação. De acordo com a CET, há ocupação da calçada na altura do Centro Cultural.

14h14 – Corredor Norte / Sul, sentido Santana, com 3,9 km de filas entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto General Euclides Figueiredo.

14h06 – Radial Leste lidera índice de congestionamento neste momento na capital. A via tem 4,8 km de lentidão no sentido centro, entre a Avenida Pires do Rio e a Avenida Melchert.

13h55 – Há congestionamento na Avenida Vinte e Três de Maio, sentido Santana, entre a Avenida Euclides Figueiredo e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

13h54 – Avenida dos Bandeirantes com tráfego intenso no sentido Imigrantes. O motorista enfrenta lentidão entre a Avenida Antônio Macedo Soares e a Marginal do Pinheiros.

13h22 – Radial Leste tem 4,7 km de lentidão no sentido centro pela pista expressa, do Viaduto Wandenkolk até o Pires do Rio.

13h03 – Cidade tem 78 km de lentidão.

12h52 – Rua da Consolação com excesso de veículos no sentido Bairro, desde a Avenida Paulista até a Avenida Ipiranga.

12h49 – Radial Leste com tráfego intenso no sentido Centro. O motorista enfrenta lentidão entre a Avenida Wandenkolk e o Viaduto Pires do Rio.

12h32 – São Paulo tem 89 km de filas nas principais vias da capital.

12h31 – Avenida Washington Luís, sentido Centro, com 5 km de filas desde a Praça Ministro Pedro Chaves até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h31 – Marginal do Tietê tem 6 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Ponte Nova Fepasa até a Julio de Mesquita Neto.

11h19 – Cidade tem 86 km de lentidão.

10h37 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos entre o Viaduto João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Chaves.

10h11 – Apesar da chuva, a Ecovias informa que todas as rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes operam sem lentidão.

9h43 – Rodoanel Oeste tem lentidão no sentido Rodovia dos Bandeirantes, do km 29 ao 18, por excesso de veículos. No sentido litoral, tráfego é lento do km 4 a 7, pelo mesmo motivo.

9h22 – Via Anchieta tem tráfego lento na chegada a São Paulo. Interligação com planalto está fechada devido à neblina.

8h57 – Cidade tem 105 km de lentidão, acima da média para o dia e para o horário.

8h38 – Rodovia Ayrton Senna tem dois pontos de lentidão no sentido São Paulo, do km 15 ao 11, no Parque Ecológico do Tietê ao, e do km 24 ao 19, em Guarulhos. Também em Guarulhos, mas no sentido Rio, há congestionamento do km 18 ao 19.

8h30 – Via Dutra tem três pontos de lentidão no sentido São Paulo por excesso de veículos: do km 217 ao 225 e do km 206 ao 212, em Guarulhos; e do km 138 ao 142, em São José dos Campos.

8h15 – A queda de uma árvore de grande porte interdita totalmente a Rua Junqueira Freire no cruzamento com a Rua Barão de Iguape e complica o trânsito na região do Glicério, centro de São Paulo, na manhã desta terça-feira, 23. Há lentidão por aproximação no local e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio pela Rua Lavapés.

7h57 – Avenida Washington Luis tem 5 km de congestionamento no sentido centro, a partir do Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

7h32 – Avenida Carlos Caldeira Filho tem 2,8 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Giovanni Gronchi até o Campo Limpo.

7h26 – CET registra 48 quilômetros de vias congestionadas; quase 70% do total somente nas zonas sul e oeste.

7h24 – Radial Leste, sentido centro, com 7 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Carrão e a Ligação Leste-Oeste.

7h22 – Marginal do Tietê, sentido Castello, com 7 quilômetros de trechos de lentidão nas pistas local e expressa entre o Tatuapé e o Piqueri.

7h20 – Pistas local e expressa da Marginal do Pinheiros acumulam quase 9 quilômetros de congestionamento a partir da Ponte Transamérica.

6h57 – CET registra 30 quilômetros de vias congestionadas na capital, quase 60% deste montante nas zonas sul e oeste.



6h55 – Motorista encontra quase 3 quilômetros de lentidão na pista sentido centro da Avenida Carlos Caldeira Filho a partir da Estrada do Campo Limpo.

6h54 – Radial Leste, sentido centro, com 6 quilômetros de trechos de lentidão entre o metrô Carrão e a Ligação Leste-Oeste.