TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 28 de maio

TEMPO REAL

06h42 – É grande o congestionamento nas rodovias Anchieta e Cônego Domênico Rangoni, na descida para a baixada, nesta manhã. A Anchieta tem congestionamento entre o km 37 e o km 55, já a Cônego tem lentidão entre os km 270 e 262. Um fator que dificulta o trânsito na descida ao litoral sul é um decreto da Prefeitura de Cubatão que reduz horário de funcionamento de pátios de caminhões no sistema Anchieta-Imigrantes, do qual as rodovias citadas fazem parte. A Prefeitura decidiu que os pátios não podem funcionar 24 horas. A Anchieta também tem congestionamento no sentido São Paulo, do km 60 ao km 55.

06h40 – Nevoeiro nesta manhã em São Paulo dificulta a visibilidade na cidade. O Aeroporto Campo de Marte amanheceu fechado. Porém, Congonhas e Guarulhos não têm impedimento.

06h34– Na Rodovia Presidente Dutra, na pista sentido São Paulo, o tráfego é lento do km 220 ao 225. Já na pista sentido Rio de Janeiro, o tráfego é lento na pista Expressa, do km 168 ao km 164, e na pista Marginal a lentidão vai do km 166 ao 164.

06h28 – Importante esclarecer: Os funcionários do Metrô de São Paulo decidiram adiar a greve programada para esta terça-feira, 28.

06h25 – Acidente na Avenida Alcantara Machado, sentido bairro, junto à Rua João Tobias, ocupa a faixa da esquerda, de duas faixas. Houve uma vítima.

06h20 – O serviço de informações de trânsito da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) online está fora do ar.

06h17 – Bom dia.