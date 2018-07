TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h00 – Avenida Nove de Julho tem 1,2 km de lentidão no sentido centro, da Avenida Estados Unidos até a Rua Urimonduba.

14h48 – Avenida presidente Juscelino Kubitschek tem 1,2 km de congestionamento no sentido Ibirapuera, da João Cachoeira até a Avenida Chedit Jafet.

14h30 – Marginal do Tietê tem 2,6 km de lentidão pela pista central, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até 1,1 km depois da Ponte da Freguesia do Ó.

14h18 – Rodovia dos Bandeirantes tem lentidão na pista expressa do km 87 ao 92 no sentido interior, altura de Campinas, por conta de um acidente.

14h10 – São Paulo com 21 km de trânsito lento, valor abaixo da média.

13h56 – Avenida Nove de Julho, sentido bairro, com trânsito lento entre a Franca e a Groenlândia

13h40 – Trânsito abaixo da média em SP. Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 2,5 km de congestionamento.

13h30 – Vinte Três/R Berta/M Guimarães, sentido Santana, com trânsito lento entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar até rua Borges Lagoa

13h07 – Cidade tem 25 km de congestionamento.

12h55 – Avenida Nove de Julho tem 1,6 km de lentidão no sentido bairro, da Rua Groenlândia até 110 metros depois da Alameda Franca.

12h27 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,5 km de lentidão no sentido centro, da Avenida dos Bandeirantes até a Rua Ana Catharina Randi.

11h47 – Cidade tem 28 km de lentidão.

11h20 – Avenida Washington Luis tem 3,1 km de lentidão no sentido centro, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Palacete das Águias.

10h51 – Via Dutra tem trânsito lento no sentido São Paulo pela pista marginal, do km 219 ao 221, na altura de Guarulhos. Fila é causada por excesso de veículos.

10h29 – Avenida Santo Amaro tem 2,5 km de congestionamento no sentido bairro, da Avenida Nove de Julho até a Roque Petroni Júnior.

9h43 – Cidade tem 100 km de lentidão.

9h26 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 km de lentidão no sentido Ipiranga, da Avenida do Estado até a Rua Conselheiro Saraiva.

9h06 – Marginal do Tietê tem 4 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à Rodovia até 600 metros depois da Ponte Velha Fepasa.

8h40 – Cidade tem 83 km de lentidão.

8h18 – Corredor das Avenidas Vinte e Três de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães tem 2,6 km de lentidão no sentido Santana, da Rua Borges Lagoa até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h05 – Marginal do Pinheiros tem 3,2 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista local, da Avenida Juscelino Kubitschek até a Ponte do Morumbi.

7h51 – Cidade tem 53 km de lentidão.

7h39 – Marginal do Tietê tem 2,8 km de lentidão no sentido Castelo Branco pela pista expressa, do acesso à rodovia até a Ponte Atílio Fontana.

7h27 – Avenida dos Bandeirantes tem 3,4 km de lentidão no sentido Marginal, da Alameda dos Tupiniquins até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

7h21 – Cidade tem 43 km de lentidão.

7h00 – Avenida Interlagos, sentido centro, apresenta 2,5 quilômetros de lentidão a partir do autódromo.

6h55 – Corredor da Braz Leme, sentido centro, com 2,5 quilômetros de tráfego lento até a Ponte da Casa Verde.

6h52 – Radial Leste, sentido centro, com lentidão de quase 2 quilômetros entre a Rua Almirante Brasil e a Ligação Leste-Oeste

6h50 – Rodovia Ayrton Senna, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 30 e 27 e entre os quilômetros 24 e 20, região de Guarulhos. Duas faixas de rolamento ficaram interditadas no quilômetro 26 em razão da queda parcial de uma carga de garrafas de água que eram transportadas por um caminhão.

6h47 – Rodovia Raposo Tavares com lentidão entre os quilômetros 26 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10, no sentido capital.