TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 3 de dezembro

20h15 – Encerramos a cobertura do trânsito nesta terça-feira, 3 de dezembro. Voltamos amanhã. Até lá. Boa noite!

20h11 – São Paulo tem neste momento 63 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Rodízio de veículos encerrado. Carros com placas finais 3 e 4 podem circular no Centro Expandido da Capital.

19h59 – O tráfego foi normalizado na Rodovia Anhanguera.

19h55 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Sumaré, do quilômetro 112 ao 114.

19h51 – As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto apresentam tráfego normal.

19h49 – São Paulo tem neste momento 74 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h47 – O trânsito flui bem nos dois sentidos da Avenida Paulista. Em direção à Consolação, há 600 metros de retenção, da Alameda Joaquim Eugênio de Lima à Rua Itapeva. Já no sentido Paraíso, o tráfego lento se resume a um quarteirão, da Alameda Joaquim Eugênio de Lima à Avenida Brigadeiro Luís Antônio.

O usuário do Instagram Raphael Luhan registrou o bom trânsito na Avenida Paulista, sentido Paraíso.



19h36 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem 13 quilômetros de lentidão, do quilômetro 10 ao 23.

19h33 – São Paulo tem neste momento 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A Radial Leste, sentido bairro, é a via mais congestionada na Capital neste momento, com dois pontos de retenção: 4,7 quilômetros na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio; e 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

19h30 – Avenida Vereador José Diniz, sentido bairro, tem 1,8 quilômetro de lentidão, da Avenida dos Bandeirantes à Rua Joaquim Nabuco.

19h28 – Ligação Leste-Oeste, sentido leste, tem 2,9 quilômetros de congestionamento, da Praça Franklin Roosevelt ao Viaduto Alcântara Machado.

19h23 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim Bibi, tem 2,9 quilômetros de lentidão, de 96 metros depois da Rua Teodoro Sampaio à Avenida Presidente Juscelino Kubitschek.

19h20 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 2,6 quilômetros de lentidão, da Rua Araberi à Rua Antônio de Macedo Soares.

19h17 – O corredor formado pelas avenidas Rebouças, Eusébio Matoso e Professor Francisco Morato, sentido bairro, tem dois pontos de lentidão: 3,1 quilômetros, da Ponte Eusébio Matoso à Avenida Jacob Salvador Zveibil; e 1,9 quilômetro, da Rua Oscar Freire à Avenida Pedroso de Morais.

19h12 – Tráfego lento na descida pela Rodovia Anchieta do quilômetro 41 ao 43. A Rodovia dos Imigrantes tem boas condições de trânsito em toda a sua extensão.

19h10 – Radial Leste, sentido bairro, tem dois pontos de lentidão: 4,7 quilômetros na pista expressa, da Rua Wandenkolk ao término do Viaduto Pires do Rio; e 3,5 quilômetros, do Viaduto Pires do Rio ao Viaduto Engenheiro Alberto Badra.

19h05 – São Paulo tem neste momento 97 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h03 – A Marginal do Pinheiros tem dois pontos de lentidão em cada sentido: em direção a Interlagos, há 7,2 quilômetros de congestionamento na pista expressa, de 710 metros depois da Ponte Ary Torres à Ponte Transamérica, e 2,2 quilômetros na pista local, de 730 metros depois da Ponte Ary Torres à Ponte Nova do Morumbi; já no sentido da Rodovia Castelo Branco, há 4,7 quilômetros na pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso, e 3,2 quilômetros na pista expressa, Avenida Jornalista Roberto Marinho à Rua Tucumã.

O usuário do Instagram Robson Menezes registrou o tráfego lento na Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, na altura da Ponte Estaiada.

18h50 – O tráfego está normal nos dois sentidos na Rodovia dos Imigrantes.

18h48 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, tem três quilômetros de lentidão, do 13 ao 16. Em direção à Capital, são dois quilômetros de retenção, do 20 ao 18.

18h46 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa, em Barueri, entre os quilômetros 30 e 23. Em direção ao interior, há tráfego lento apenas entre os quilômetros 23 e 24, também em Barueri.

18h43 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem 17 quilômetros de lentidão na pista expressa por causa de um acidente, do quilômetro 24 ao 7, trecho que abrange as cidades de Osasco, Barueri e São Paulo.

18h37 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem quatro quilômetros de tráfego lento na pista expressa, em Campinas, do quilômetro 99 ao 95, em função de um veículo quebrado na faixa da marginal.

18h35 – Rodovia Raposo Tavares, sentido Cotia, tem três quilômetros de lentidão, do quilômetro 10 ao 23. No sentido oposto, há congestionamento entre os quilômetros 11 e 10.

18h31 – Rodovia Anhanguera, sentido interior, tem dois pontos de lentidão na pista expressa: do quilômetro 104 ao 106, em Campinas; e do 110 ao 114, em Sumaré.

18h28 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem tráfego lento na pista marginal do quilômetro 229 ao 230, em São Paulo, também por causa do excesso de veículos.

18h25 – Tráfego lento pela Rodovia Cônego Domênico Rangoni, do quilômetro 267 ao 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos.

18h24 – Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, tem lentidão na pista expressa entre os quilômetros 224 e 223, em Guarulhos, por causa do excesso de veículos.

18h16 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem quatro pontos de lentidão: na pista expressa, há retenção da Ponte da Vila Maria à Ponte Aricanduva (4,2 quilômetros) e da Ponte do Limão ao Rio Tamanduateí (2,6 quilômetros); já na pista local, o motorista enfrenta dificuldade da Ponte Atílio Fontana à Ponte do Piqueri (2,5 quilômetros) e de 890 metros depois do Arco da Sabesp à Ponte do Tatuapé (1,3 quilômetro). Na foto, o tráfego lento na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, na altura da Ponte do Limão.

Foto: Felipe Cordeiro/Estadão

17h59 – Todas as linhas do Metrô operam normalmente neste momento.

17h58 – Rodízio está em operação nesta terça-feira, 3, no Centro Expandido da Capital para veículos com placas finais 3 e 4, das 17h00 às 20h00.

17h57 – No sentido Castelo Branco, a Marginal do Pinheiros apresenta 4,7 quilômetros de lentidão na pista local, da Avenida Jornalista Roberto Marinho à Ponte Eusébio Matoso.

17h55 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 7,2 quilômetros de lentidão na pista expressa, de 710 metros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres à Ponte Transamérica.

17h53 – O Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Congonhas, é a via mais congestionada neste momento, com 8,7 quilômetros de lentidão no trecho formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães, da Praça da Bandeira ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

17h43 – São Paulo tem neste momento 110 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h40 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado.

10h35 – Encerramos o blog nesta manhã.

10h15 – Dutra tem tráfego normal no sentido São Paulo, a partir de Guarulhos.

10h00 – Capital tem 112 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. A via de maior movimento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

09h50 – Marginal do Tietê tem sete quilômetros de lentidão no sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

09h30 – Anhanguera tem sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, em Sumaré. Reflexo de acidente.

09h20 – Radial Leste tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido centro, a partir do Viaduto Pires do Rio.

09h00 – Capital tem 117 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O índice é acima da média para o horário. A via de maior movimento é a Marginal do Pinheiros, com 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Rodovia Castelo Branco.

08h40 – Avenida Vereador José Diniz tem 2,4 quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir da Rua Ana Catharina Randi.

08h32 – Dutra tem quatro quilômetros de lentidão na pista marginal no sentido São Paulo, em Guarulhos.

08h25 – Carro bate em alambrado no quilômetro 24 da Imigrantes, no sentido São Paulo. Não há interdição de faixa.

08h15 – Marginal do Pinheiros tem 6,5 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

08h00 – Capital tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

07h47 – Marginal do Pinheiros tem 2,7 quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Interlagos, a partir da Ponte do Jaguaré.

07h36 – Radial Leste tem dois quilômetros de lentidão no sentido centro, a partir do Metrô Vila Matilde.

07h30 – Ayrton Senna tem oito quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, em dois trechos.

07h20 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão no sentido Marginal do Pinheiros, a partir do Viaduto Aliomar Baleeiro.

07h13 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, no trecho de planalto.

07h09 – Corredor Norte-Sul tem 3,9 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, a partir da Praça Campo de Bagatelle.

07h00 – Capital tem 40 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Marginal do Tietê, com sete quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Castelo Branco, a partir da Ponte Freguesia do Ó.

06h53 – Castelo Branco tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal do sentido São Paulo, em Osasco.

06h43 – Dutra tem cinco quilômetros de lentidão na pista marginal no sentido São Paulo, em Guarulhos.

06h40 – Ayrton Senna tem quatro quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.