TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

21h35 – Sistema Anchieta/Imigrantes apresenta tráfego normal em ambos os sentidos.

21h29 – Rodovia dos Bandeirantes registra neste momento, tráfego normal, em ambos os sentidos.

21h15 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

20h55 – Rodovia Régis Bittencourt registra lentidão, entre o km 558 e o km 550, na região de Barra do Turvo, devido a obras de alargamento de ponte no km 550.

20h39 – São Paulo registra neste momento, 0 km de congestionamento.

20h36 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes liberada para descida. Implantada operação normal 5×5.

20h28 – Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal nos dois sentidos, de Cotia a Araçoiaba da Serra.

20h10 – Trecho São Paulo da Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego congestionado em Guarulhos, do km 216 ao km 215, sentido Rio de Janeiro, devido a acidente.

19h45 – Avenida do Estado, sentido Santana, liberada em relação ao acidente, ocorrido próximo da Rua dos Patriotas.

19h41 – Pista norte da Rodovia Anchieta liberada no sentido São Paulo. Implantada operação subida no Sistema Anchieta/Imigrantes.

19h24 – São Paulo registra neste momento apenas 4 km de lentidão.

19h22 – Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego normal nos dois sentidos, tempo encoberto e boa visibilidade.

19h00 – Tráfego intenso na subida pela Rodovia dos Imigrantes. Restante do Sistema Anchieta/Imigrantes tem trânsito bom.

18h46 – Rodovia Anhanguera está com tráfego normal em ambos os sentidos.

18h43 – Rodovia dos Bandeirantes apresenta congestionamento entre os km 60 ao km 58, no sentido capital, devido a tráfego intenso.

18h23 – Tráfego normal na descida da Serra pela Rodovia Anchieta norte.

18h13 – Acidente na Avenida do Estado, sentido Santana, ocupa duas faixas, antes da Rua dos Patriotas.

18h03 – Rodovia Régis Bittencourt, sentido São Paulo, está com 16 km de congestionamento próximo a Campina Grande do Sul, devido a acidente no local.

17h47 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes liberada para tráfego em direção a São Paulo.

17h44 – Rodovia Ayrton Senna, Carvalho Pinto e Hélio Smidt estão com tráfego normal em ambos os sentidos.

17h31 – Rodovia Padre Manoel da Nóbrega tem tráfego bom. Trânsito intenso na subida pela Rodovia dos Imigrantes.

17h27 – Corredor Norte-Sul, apresenta lentidão em ambos os sentidos.

17h21 – Pista sul da Rodovia Imigrantes bloqueada no trecho de Serra para operar em direção a São Paulo.

17h12 – Rodovia Presidente Dutra apresenta tráfego congestionado em Queluz, do km 10 ao km 12, sentido São Paulo devido ao excesso de veículos.

16h57 – Rodovia Fernão Dias apresenta tráfego intenso próximo a Bragança Paulista, sentido capital.

16h54 – Pista norte da Rodovia Anchieta liberada para tráfego no sentido litoral.

16h52 – Rodovia dos Tamoios e Rodovia Mogi-Bertioga estão com tráfego normal, tempo bom e boa visibilidade.

16h28 – Pista norte da Rodovia Anchieta bloqueada na Serra para inversão de direção. Subida apenas pela Rodovia dos Imigrantes.

15h26 – Rodovia Castello Branco está com tráfego normal no sentido capital e interior.

14h39 – Acidente interdita parte da Avenida Ibirapuera nas proximidades da Avenida República do Líbano. Não há vítimas.

14h36 – Semáforo apagado na Avenida Pompeia com a Rua Tavares Bastos.

14h26 – Término da manifestação na Rua da Consolação, sentido Centro, sobre a Praça Roosevelt.

14h23 – A Autopista Régis Bittencourt preparou uma operação especial para o feriado de 1º de maio. A programação conta com recursos operacionais extras (guinchos, ambulâncias e contingente). Serão realizadas as operações de liberação do acostamento e implantação de faixas reversíveis, de acordo com o volume de tráfego e caso haja necessidade, com autorização e apoio da Polícia Rodoviária Federal.

14h11 – Manifestação na Rua da Consolação, sentido Centro, sobre a Praça Roosevelt, sem ocupação de via.

14h10 – Rua Brigadeiro Galvão tem um semáforo apagado na região da Rua Lopes de Oliveira.

13h56 – Rua da Consolação, sentido Centro, registra lentidão em função de protesto. O congestionamento está entre o acesso da Ligação Leste-Oeste até alameda Piauí.

13h49 – Segundo a Ecovias, a previsão para a operação subida no Sistema Anchieta/Imigrantes é de acontecer no final da tarde.

13h47 – Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, sentido Pinheiros, tem excesso de veículos entre a Avenida Faria Lima e a João Cachoeira.

13h31 – Rodovia Fernão Dias e Régis Bittencourt tem tráfego tranquilo no início desta tarde.

13h29 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco. A colisão ocupa parte da faixa central na região da Ponte Adhemar F. da Silva.

13h22 – Alameda Santos, no Jardim Paulista, e Rua Bento do Sul, no centro da capital, registram queda de árvore. Motorista que pretende passar pela região deve ficar atento aos desvios.

13h18 – A Ecovias tem previsão de movimento intenso no período da tarde em todo o Sistema Anchieta/Imigrantes. A melhor opção é viajar após 22h.

13h14 – Aeroporto Santos Dumont está fechado para pousos e opera com instrumentos para as decolagens.

13h06 – Avenida Brasil, no Jardim Paulista, tem um semáforo apagado na altura da Rua Venezuela.

12h58 – Tráfego segue tranquilo nas rodovias Anchieta e Imigrantes de acordo com a Ecovias. O tempo está encoberto, mas com visibilidade boa.

12h31 – Incêndio na Avenida Professor Lourenço Filho, na altura do número 511, em Osasco. De acorodo com o Corpo de Bombeiros, não há vítimas.

12h30 – Manifestação na Rua da Consolação, sentido Centro, após Avenida Paulista

12h14 – Marginal do Pinheiros liberada em relação ao acidente após Ponte Ary Torres, sentido Interlagos, pista Local.

12h12 – Manifestação na Avenida Paulista, sentido Consolação, ocupação de duas faixas, junto ao Vão do MASP.

12h02 – A Ciclofaixa de lazer está com trecho reduzido entre a Rua Doutor Zuquim e a Praça Heróis da FEB, em função dos eventos que acontecem na capital.

12h – A Marginal do Pinheiros permanece com duas faixas interditadas na pista local, sentido Interlagos em função de acidente que aconteceu após a Ponte Ary Torres.

11h40 – Sistema Anchieta/Imigrantes opera em esquema normal com boas condições de tráfego.

11h29 – Pista central da Marginal do Tietê tem um caminhão quebrado. O motorista deve ficar atento na região da Ponte da Casa Verde.

11h – Uma árvore caiu na Avenida Conceição, no Centro de São Paulo.

10h59 – Um atropelamento interdita parcialmente a Avenida Alcântara Machado na altura do número 1.459. Não há congestionamento na região.

10h53 – A Ecovias espera que 38 mil veículos subam a serra pelo Sistema Anchieta/Imigrantes ainda nesta terça-feira.

10h44 – Semáforo com amarelo intermitente também na Avenida Alcântara Machado com a Rua Piratininga. Motorista deve redobrar a atenção ao trafegar pela região.

10h42 – Avenida João Dória registra semáforo com amarelo intermitente na região da Avenida Doutor Chucri Zaidan.

10h26 – São Paulo segue sem grandes pontos de congestionamento nesta terça-feira, segundo a CET.

10h19 – Um caminhão quebrou e interdita parcialmente a Avenida Antônio Estevão de Carvalho, na altura da Rua Bernardino Brito F. de Carvalho.

10h06 – O Sistema Anchieta/Imigrantes espera que 42 mil veículos subam a serra nesta terça-feira. Neste momento o tempo nas vias é encoberto, mas com boa visibilidade.

10h04 – O rodízio municipal de veículos e caminhões está suspenso nesta terça-feira, 1, mas retorna na próxima quarta-feira, 2, de acordo com a CET.

10h – Pista norte da Rodovia Anchieta, sentido capital, interditada para inversão de sentido. Subida apenas pela pista norte da Rodovia dos Imigrantes que segue com tráfego livre.

9h43 – Avenida Doutor Francisco Mesquita tem semáforo com amarelo intermitente com a Rua Vemag.

9h26 – Pista sul da Rodovia Anchieta liberada para tráfego no trecho de serra.

9h22 – Semáforo apagado na Avenida Pedroso de Moraes com a Rua Banibas.

9h21 – Pista sul da Rodovia dos Imigrantes opera no sentido litoral com trânsito normal.

9h11 – Liberada para tráfego a pista expressa norte no km 13 da Rodovia Anchieta que ficou interditada por quatro horas nesta manhã em função de um capotamento de veículo. Houve um óbito no local.

9h – Avenida Ragueb Chohfi tem semáforo com amarelo intermitente no cruzamento com a Avenida Bento Guelfi.

8h41 – Semáforo com amarelo intermitente nos dois sentidos da Avenida Lins de Vasconcelos com a Rua Basílio da Cunha.

8h34 – Marginal do Pinheiros foi liberada em relação ao acidente antes Ponte João Dias, sentido Interlagos, pista Expressa.

8h29 – São Paulo segue sem grandes pontos de congestionamento na manhã desta terça-feira, 1. Há 5 semáforos apagados em toda a capital e 10 semáforos com amarelo intermitente.

8h14 – Acidente na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, ocupa duas faixas da pista local, após Ponte Ary Torres.

8h08 – Estrada das Lágrimas, região do Ipiranga, está liberada após acidente que aconteceu próximo à Rua Tamuata, sentido Bairro.

8h03 – Mesmo com duas interdições ao longo da Rodovia Anchieta, a Ecovias afirma que o tráfego segue normal em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

7h53 – Acidente grave na Marginal do Pinheiros, na altura do número 4.800, no Morumbi. A pista local tem interdição, próxima à Ponte Estaiada. De acordo com o Corpo de Bombeiros as vítimas estão presas nas ferragens. Tráfego intenso na região.

7h37 – Semáforo apagado na Rua da Consolação com a Rua Fernando de Albuquerque. A CET pede que o motorista redobre a atenção na região.

7h33 – Rua Lopes Neto, junto à Rua Cojuba, na região do Itaim Bibi, será interditada das 8h às 14h pela CET para estacionamento de guindaste.

7h30 – Estrada das Lágrimas está bloqueada, próximo à Rua Tamuata, sentido Bairro, em função de acidente. Há lentidão por aproximação.

7h28 – Uma carreta-tanque biarticulada, carregada com álcool, tombou e pegou fogo, no início da madrugada desta terça-feira, 1, na pista sul (de descida), da Rodovia Anchieta no km 47, limite entre as cidades de São Bernardo do Campo, no ABC, e Cubatão, Baixada Santista.

7h27 – Faixa da esquerda bloqueada no km 13 da Rodovia Anchieta, sentido SP, devido capotamento. Trânsito normal pelo local.