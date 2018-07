TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 31 de dezembro

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

19h53 – Encerramos as postagens de hoje. Obrigado por acompanhar.

18h23 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego sem retenções.

17h42 – Tráfego na Rio-Santos é intenso, mas flui bem no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, em ambos os sentidos.

16h44 – Tráfego na Rio-Santos permanece fluindo bem no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, em ambos os sentidos.

16h08 – Entorno da Avenida Paulista já está totalmente fechado para o trânsito, por conta do show que acontece na via para celebrar o ano novo.

15h45 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego sem retenções.

15h32 – Tráfego na Rio-Santos permanece fluindo bem no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, em ambos os sentidos.

15h06 – Tráfego na Rio-Santos flui bem no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, em ambos os sentidos. Segundo o DER, há pequenos pontos de lentidão que não atrapalham o motorista.

14h25 – A Ecovias, que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, afirma que tráfego deve ficar mais intenso a partir do fim da tarde.

14h18 – Estradas em direção ao interior de São Paulo não apresentam retenções.

14h12 – Rio-Santos tem diversos pontos de lentidão no trecho entre Caraguatatuba e Ubatuba, em ambos os sentidos. Já o Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego sem retenções.