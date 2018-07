TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 31 de março

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

20h14 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Boa noite!

20h11 – São Paulo tem 30 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

20h06 – Linha 1-Azul continua circulando com velocidade reduzida. Demais linhas do Metrô operam normalmente.

20h04 – Manifestação contra a Ditadura Militar que estava na Avenida Paulista desceu a rua da Consolação e agora está na Praça da República. Todas as vias já foram liberadas para o trânsito.

19h55 – Chuva faz a Linha 1-Azul do Metrô operar com velocidade reduzida.

19h41 – Avenida Ermano Marchetti, no sentido Lapa, tem 1,8 quilômetro de lentidão entre a Praça Pedro Corazza e a Ponte do Piqueri.

19h39 – Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre os viadutos do Tatuapé e do Aricanduva.

19h27 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Imigrantes, tem 3,1 quilômetros de congestionamento entre a saída da Marginal Pinheiros e a rua Antônio Macedo de Soares.

19h26 – São Paulo tem 67 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

18h52 – Trens da Linha 8-Diamante da CPTM estão com problemas de equipamento, e circulam com velocidade reduzida e maior tempo de parada.

18h48 – São Paulo tem 92 quilômetros de trânsito nas vias monitoradas pela CET.

18h42 – Avenida Pacaembú, no sentido Marginal Tietê, tem 2,1 quilômetros de lentidão entre as ruas Doutor Veiga Filho e Baronesa de Porto Carreiro.

18h37 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem 2,7 quilômetros de lentidão entre a rua Capitão Antônio Rosa e a Avenida Paulista.

18h30 – Avenida Prestes Maia, no sentido Santana, tem 2,9 quilômetros de lentidão entre a Praça da Bandeira e a Avenida do Estado.

18h26 – Todas as linhas de Metrô operam normalmente.

18h23 – Avenida Paulista liberada para circulação. Uma manifestação em repúdio ao Golpe Militar de 1964, organizada pelo Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e outros movimentos sociais, ocupava a avenida desde o começo da tarde.

18h20 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, no sentido Capital, tem lentidão entre os quilômetros 266 e 270.

18h16 – CET registra 32 semáforos apagados ou em amarelo intermitente na cidade de São Paulo.

18h14 – Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco, tem 4,7 quilômetros de lentidão na pista Local, entre a Avenida Jornalista Roberto Marinho e a ponte Eusébio Matoso.

18h10 – Avenida Washington Luís, no sentido Bairro, tem 6,1 quilômetros de lentidão entre a rua Tamoios e a Avenida Vitor Manzini.

18h07 – São Paulo tem 73 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

18h05 – Boa tarde! Voltamos com a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede transporte público na tarde desta terça-feira, 1º de abril.

10h59 – Encerramos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e das principais rodovias do Estado, além da rede de transporte público na manhã desta terça-feira, 1. Retornaremos à tarde. Bom dia!

10h50 – A situação na Linha 12 – Safira, da CPTM, cujos trens circulavam em intervalos maiores, foi normalizada.

10h41 – Começou a funcionar nesta terça feira, 1, o primeiro semáforo exclusivo para ônibus de São Paulo na Rua Clélia com a Rua Tibério na Lapa, na zona oeste. O sistema integra um tipo de concepção de trânsito inédito na cidade, o chamado “queue jump” (“fura-fila”, em uma tradução livre do inglês) e funcionará nos horários de pico das 6 as 11h da manhã e das 16 as 20h. (Laura Maia de Castro – O Estado de S. Paulo)

10h38 – Kombi incendiada interdita a faixa do meio na Avenida Francisco Matarazzo. Uma viatura do Corpo de Bombeiros está no local. Não houve vítima.

09h35 – Acidente na Rua Vergueiro, sentido centro, na altura da Praça Doutor Teodoro de Carvalho, na zona sul da capital.

09h30 – São Paulo tem, neste momento, 82 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Zona Sul é a mais complicada, com 32 quilômetros de retenção.

09h16 – Rodovia Raposo Tavares tem retenção nos dois sentidos. Motorista que segue para São Paulo encontra dez quilômetros de congestionamento, a partir do 32. Já na direção de Cotia, há oito quilômetros de morosidade, entre o 14 e o 22.

09h09 – Trânsito complica na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, e lentidão chega a sete quilômetros, entre o 24 e o 17, em Guarulhos.

09h02 – Trânsito na pista local da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, chega a 5,5 quilômetros. Motorista enfrenta congestionamento do Hospital da Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul.

Já nas vias central e expressa, lentidão soma três quilômetros. Na primeira, da Ponte Atílio Fontana à Rodovia Castelo Branco. Na segunda, entre as Pontes do Tatuapé e Vila Guilherme.

08h59 – Acidente na Radial Leste, sentido Bairro, na altura da Rua Maciel Monteiro, na zona sul de São Paulo.

08h57 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros, tem mais de dois quilômetros de congestionamento do Viaduto Aliomar Baleeiro até a Alameda Miruna.

08h51 – A usuária do Instagram Aline Reis Miranda registrou passageiros aguardando o trem da Linha 7 – Rubi, da CPTM, na escada de acesso à plataforma por causa da lotação.

08h46 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto de Guarulhos, tem quatro quilômetros de lentidão entre as Praças Campo de Bagatelle e da Bandeira.

08h42 – São Paulo tem 94 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h30 – Linha 12 – Safira, da CPTM, opera com velocidade reduzida.Falha equipamento de via faz com que os trens circulem em intervalos maiores.

08h26 – Na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo,tráfego flui apenas pela faixa da esquerda entre os quilômetros 140 e 141, por causa de um acidente em São José dos Campos. Trânsito está congestionado no local.

08h24 – São Paulo tem 89 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h23 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 5,5 quilômetros de lentidão na pista local, de 700 metros após o Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul.

08h21 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Brando até a Cidade Jardim.

08h19 – Na pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo,tráfego flui apenas pela faixa da esquerda entre os quilômetros 140 e 141, por causa de um acidente. Trânsito está congestionado no local.

08h16 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento entre os quilômetros 20 e 17 em Guarulhos.

08h12 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, tem quatro quilômetros de congestionamento, do 268 ao 264, reflexo de acidente.

08h10 – São Paulo tem 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h03 – Houve um atropelamento na rua Waldermar Martina, 109, na Casa Verde. A vítima está consciente, segundo o Corpo de Bombeiros.

08h02 – A Avenida Deputado Emílio Carlos foi liberada após acidente, sentido centro, próximo à Rua Edmundo Krug.

07h53 – São Paulo tem 83 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h46 – Linha 1 – Azul do Metrô opera normalmente neste momento.

07h46 – Rodoanel, sentido Rodovia dos Bandeirantes, tem dois quilômetros de tráfego em Carapicuiba, entre o 18 e o 16.

07h44 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão, da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

07h41 – Acidente na Marginal Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, pista local, após Ponte Dr. Miguel Arraes.

07h38 – São Paulo tem 66 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

07h25 – A Linha 1 – Azul, do Metrô, opera com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Problema foi provocado por uma falha no trem entre as estações Portuguesa-Tietê e Tucuruvi.

07h18 – Uma colisão entre quatro veículos na Rodovia Castelo Branco, sentido São Paulo, interdita duas faixas da direita entre os quilômetros 19 e 18. Não houve vítimas. A informação é da CCR Viaoeste.

07h16 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento do quilômetro 32 ao 31, 27 ao 26 e 18 ao 16.

07h11 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Itapevi, pista expressa, do quilômetro 32 ao 31.

07h10 – Rodovia Bandeirantes, sentido capital, tem congestionamento em São Paulo, pista expressa, do quilômetro 16 ao 13.

07h09 – Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 16, sentido São Paulo.

07h08 – São Paulo tem 54 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h08 – Motorista enfrenta congestionamento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, do quilômetro 13 ao 10 e do 20 ao 18.

07h07- Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista expressa e outros 2,8 quilômetros na pista local, ambos da Rodovia Castelo Branco até Jaguaré.

07h06 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, pista central, antes da Ponte Jornalista Ary Souza, na Luz.

06h54 – Corredor Norte Sul tem 3,1 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, da Praça Campo de Bagatelle até o Viaduto Santa Ifigênia.

06h53 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 3,2 quilômetros de congestionamento da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Cruzeiro do Sul.

06h52 – São Paulo tem 42 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h51 – Acidente na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, sentido centro, ocupa duas faixas próximo à rua Cônego Araújo Marcondes, no Limão.

06h42 – Acidente na Avenida Deputado Emílio Carlos, sentido centro, interdita via próxima à Rua Edmundo Krug, no Limão.

06h40 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão da Vila Matilde até o Viaduto Pires do Rio.

06h37 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego com retenção em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 24 ao 20.

06h36 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem congestionamento na pista marginal, em Guarulhos, do quilômetro 219 ao 225.

06h35 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Osasco, na pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

06h33 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo e nas principais rodovias do Estado. Acompanhe também a situação na rede de transporte público.