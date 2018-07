TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

23h40 – A Rodovia Fernão Dias, no sentido capital, possui tráfego lento, do km 54 ao 59, devido ao excesso de veículos.

23h38 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento do km 60 ao 30, na região de Itapevi, devido ao excesso de veículos.

23h16 – A Avenida Brasil, no sentido do Ibirapuera, possui tráfego lento, desde a Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Nove de Julho.

23h10 – A Avenida Doutor Arnaldo, no sentido Consolação, apresenta lentidão entre a Avenida Rebouças e a Rua Cardeal Arcoverde.

23h03 – O motorista enfrenta 14 quilômetros de trânsito, na cidade de São Paulo. O pior trecho é a Avenida Paulista, no sentido Paraíso, na altura da Alameda Ministro Rocha Azevedo, onde as duas faixas da direita foram interditadas para a circulação de pedestres.

22h47 – A Rodovia Oswaldo Cruz flui normalmente em ambos os sentidos.

22h45 – A Rodovia Monoel Hyppolito Rego (Rio-Santos) possui tráfego normal nos dois sentidos.

22h41 – O Sistema Anchieta-Imigrantes está com o tráfego normal nos dois sentidos.

22h39 – A Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, possui tráfego lento, do km 35 ao 32, na altura do pedágio.

22h35 – A Rodovia Régis Bittencourt possui tráfego normal nos dois sentidos.

22h33 – A Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão, no sentido São Paulo, entre km 229 e 230, na entrada da Marginal Tietê. Já no sentido Rio de Janeiro, o tráfego flui normalmente.

22h28 – A Rodovia Anhanguera possui tráfego normal em ambos os sentidos.

22h24 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento nos km 65 e 30, na região de Itapevi, devido ao excesso de veículos.

22h20 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, está com tráfego intenso entre os km 67 e 58, na região de Jundiaí, e entre os km 16 e 13, na entrada de São Paulo. Já no sentido interior, o tráfego flui normalmente.

21h54 – A Avenida Rebouças possui tráfego lento, no sentido centro, entre a Avenida Paulista e a Rua Capitão Antônio Rosa.

21h51 – A Rua Vergueiro possui tráfego lento no sentido da Avenida Paulista.

21h49 – A Avenida 23 de Maio, no sentido do Aeroporto, está congestionada desde a saída do Anhangabaú até o Ibirapuera.

21h46 – O motorista enfrenta 19 quilômetros de trânsito, na cidade de São Paulo. O pior trecho é a Avenida Paulista, no sentido Paraíso, na altura da Alameda Ministro Rocha Azevedo, onde as duas faixas da direita foram interditadas para a circulação de pedestres.

21h44 – A Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, possui tráfego lento, do km 42 ao 32, por causa do pedágio.

21h41 – A Rodovia dos Tamoios apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

21h37 – A Rodovia Régis Bittencourt possui tráfego normal nos dois sentidos.

21h36 – A Rodovia Fernão Dias, no sentido capital, possui tráfego lento, do km 50 ao 65, devido ao excesso de veículos.

21h34 – A Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão, no sentido São Paulo, do km 228 ao 230. No sentido Rio de Janeiro, o congestionamento está na região de Nova Iguaçu, do km 181 ao 179 e do km 176 ao 174, devido ao excesso de veículos.

21h31 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento nos km 68 e 30, na região de Itapevi, devido ao excesso de veículos.

21h29 – A Rodovia Anhanguera, no sentido capital, possui tráfego intenso, do km 60 ao 59, na região de Jundiaí, devido ao excesso de veículos.

21h25 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, está com tráfego intenso entre os km 77 e 58, na região de Jundiaí, devido ao excesso de veículos.

21h23 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto possui tráfego normal nos dois sentidos.

21h20 – A Rodovia dos Imigrantes apresenta tráfego lento na altura do km 32, por causa do pedágio.

21h13 – A Avenida Doutor Arnaldo, no sentido Consolação, apresenta lentidão entre a Avenida Rebouças e a Rua Cardeal Arcoverde.

20h57 – A Avenida Brasil, no sentido do Ibirapuera, possui tráfego lento, desde a Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Nove de Julho.

20h55 – A Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, está com tráfego lento, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a ponte da Vila Guilherme.

20h50 – A Marginal Pinheiros apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

20h48 – O motorista enfrenta 17 quilômetros de trânsito, na cidade de São Paulo. O pior trecho é a Avenida Paulista, no sentido Paraíso, na altura da Alameda Ministro Rocha Azevedo, onde as duas faixas da direita foram interditadas para a circulação de pedestres.

20h42 – A Rodovia Fernão Dias, no sentido capital, possui tráfego lento, do km 50 ao 66, devido ao excesso de veículos.

20h40 – A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) tem tráfego normal nos dois sentidos.

20h37 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento do km 68 ao 30, na região de Itapevi, devido ao excesso de veículos.

20h32 – A Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, possui tráfego lento do km 43 ao 32, na região de Mogi das Cruzes, devido ao excesso de veículos. Já no sentido interior, o tráfego flui normalmente.

20h30 – A Rodovia Raposo Tavares possui tráfego normal nos dois sentidos.

20h28 – O Sistema Anchieta-Imigrantes apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

20h24 – A Rodovia Monoel Hyppolito Rego possui tráfego normal em ambos os sentidos.

20h22 – A Rodovia Anhanguera, no sentido capital, possui tráfego intenso, do km 65 ao 58, na região de Jundiaí. Outro trecho com lentidão está entre os km 33 e 26, na região de Perus, devido ao excesso de veículos.

20h19 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, está com tráfego intenso entre os km 76 e 58, na região de Jundiaí, e entre os km 40 e 36, na região de Caieiras. Já no sentido interior, o congestionamento está na região de Campinas, entre os km 95 e 89, devido ao excesso de veículos.

20h16 – A Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

20h14 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento nos km 69 e 52, na região de Itapevi, devido ao excesso de veículos.

20h11 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto possui tráfego normal nos dois sentidos.

20h09 – A Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão, no sentido São Paulo, do km 205 ao 208, na região de Arujá, e do km 106 ao 108, na região de Taubaté. No sentido Rio de Janeiro, o tráfego está normal.

19h46 – A Avenida Eusébio Matoso apresenta tráfego lento, da Avenida Paulista até a Alameda Jaú.

19h43 – A Rodovia Régis Bittencourt possui tráfego normal nos dois sentidos.

19h40 – A Rodovia Raposo Tavares, no sentido capital, apresenta lentidão entre os km 13 e 10, devido ao excesso de veículos.

19h37 – A Rodovia Fernão Dias, no sentido capital, possui tráfego lento, do km 52 ao 66, devido ao excesso de veículos.

19h34 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto possui tráfego normal nos dois sentidos.

19h30 – A Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, está com tráfego lento, entre a Avenida Cruzeiro do Sul e a ponte da Vila Guilherme.

19h21 – A Rodovia Oswaldo Cruz tem tráfego normal nos dois sentidos.

19h15 – A Rodovia dos Tamoios, apresenta tráfego intenso, no trecho de Serra, nos dois sentidos, devido ao excesso de veículos.

19h09 – A Rodovia Presidente Dutra enfrenta lentidão, no sentido São Paulo, do km 205 ao 208, na região de Arujá. No sentido Rio de Janeiro, o congestionamento está na região de Nova Iguaçu, entre o km 175 e 174, devido ao excesso de veículos.

19h04 – A Rodovia Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) tem tráfego normal nos dois sentidos.

19h – A Rodovia Raposo Tavares apresenta tráfego normal nos dois sentidos.

18h57 – A Rodovia Anhanguera, no sentido capital, possui tráfego intenso, do km 33 ao 26, na região de Perus. Outro trecho com lentidão está entre os km 65 e 58, na região de Jundiaí, devido ao excesso de veículos.

18h54 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, está com tráfego intenso entre os km 76 e 58, na região de Jundiaí.Já no sentido interior, o congestionamento está na região de Campinas, entre os km 95 e 93, devido ao excesso de veículos.

18h48 – O motorista não enfrenta lentidão na cidade de São Paulo. A Companhia de Engenharia de Tráfego constata dois acidentes na região Sul da cidade. Uma colisão envolvendo um ônibus e uma moto, na Avenida Washington Luís, na altura do número 6.811, no sentido centro. E outro acidente envolvendo dois automóveis, na Avenida Interlagos, na altura da Praça Enzo Ferrari, no sentido bairro.

18h35 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, está com tráfego intenso entre os km 75 e 58, na região de Jundiaí, devido ao excesso de veículos.

18h12 – A Rodovia Anhanguera, no sentido capital, possui tráfego intenso, nos km 27 e 26, na região de Perus. Outro trecho com lentidão está entre os km 63 e 58, na região de Jundiaí, devido ao excesso de veículos.

18h07 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, está com tráfego intenso entre os km 69 e 58, na região de Jundiaí, devido ao excesso de veículos.

17h57 – O Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto possui tráfego normal nos dois sentidos.

17h54 – A Rodovia Presidente Dutra está com o tráfego normal em ambos os sentidos.

17h50 – A Rodovia Régis Bittencourt possui tráfego normal nos dois sentidos.

17h45 – A Rodovia Castello Branco, no sentido capital, tem tráfego lento nos km 53 e 52, na região de Itapevi, devido ao excesso de veículos.

17h40 – Atenção Caminhoneiros, a Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, tem trânsito proibido para caminhões, entre os km 48 ao 23. Utilizem a Rodovia Anhanguera.

17h38 – A Rodovia Anhanguera possui tráfego normal nos dois sentidos.

17h35 – A Rodovia dos Bandeirantes, no sentido capital, possui tráfego lento entre os km 64 e 48. Outro trecho com congestionamento está entre os km 41 e 36, devido ao excesso de veículos.

17h24 – A Rodovia dos Tamoios está com o tráfego normal nos dois sentidos.

17h18 – O Sistema Anchieta-Imigrantes está com o tráfego normal nos dois sentidos.

17h16 – Amanhã, dia 26, o Rodízio Municipal continua suspenso para veículos de passeio e caminhões.