TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 4 de junho

TEMPO REAL

10h06 – Rodovia Ayrton Senna ainda tem reflexos do movimento intenso na Marginal Tietê. Há lentidão entre os quilômetros 11 e 23, no sentido capital.

09h59 – Tráfego na Rodovia Anchieta fluente nos dois sentidos.

09h49 – Trecho da Avenida Washington Luiz no sentido centro, próximo a Avenida Dória, acaba de ser liberado. Um acidente que aconteceu a pouco bloqueava a via em duas faixas.

09h40 – Marginal Pinheiros com cerca de dez quilômetros de congestionamento no sentido Interlagos, no trecho entre a Rodovia Castello Branco e a Ponte Cidade Jardim.

09h18 – Outro acidente na Avenida Washington Luiz, no sentido centro. As duas faixas estão ocupadas, próximo a Avenida Dória.

08h51 – CET informa que há 74 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão.

08h36 – Trecho da Avenida Washington Luiz próximo a rua Tamoios no sentido centro foi liberado. Acidente aconteceu no local há alguns minutos.

08h28 – Rodovia Ayrton Senna tem 18 quillômetros de congestionamento no sentido São Paulo. Segundo a Ecopistas, a lentidão é reflexo do acidente na Marginal Tietê envolvendo um caminhão que fechou a pista central da via.

08h25 – Acidente na Avenida Washington Luiz, próximo a rua Tamoios no sentido centro. Avenida tem três quilômetros de congestionamento, de acordo com a CET.

08h20 – Rodovia Anchieta tem retenções no sentido São Paulo. Dois trechos têm lentidão: do quilômetro 10 ao 13 e do 18 ao 21.

08h07 – Marginal Pinheiros tem nove quilômetros de congestionamento entre a Avenida Interlagos e Ponte do Morumbi.

07h42 – Avenida dos Bandeirantes tem cinco quilômetros de congestionamento entre o Viaduto Jabaquara e o Viaduto Santo Amaro no sentido Marginal Pinheiros.

07h34 – O congestionamento na Marginal Tietê traz reflexos a quem vem pela Via Dutra no sentido São Paulo. Segundo a concessionária NovaDutra, trânsito está lento entre os quilômetros 216 e 227.

07h30 – CET informa liberação da avenida Santos Dumont, no Bom Retiro, próximo à rua Guaporé no sentido Santana. Mais cedo, um acidente fechou a via.

07h25 – Marginal Tietê continua como a via mais congestionada da capital nesta terça-feira. Há sete quilômetros de engarrafamento entre as pontes Aricanduva e Cruzeiro do Sul. A pista central tem cinco quilômetros de congestionamento entre a Ponte do Tatuapé e a Ponte das Bandeiras.

07h20 – Avenida Washington Luiz tem retenções próximo ao aeroporto de Congonhas nos dois sentidos. CET informa 3 quilômetros de congestionamento na via.

07h00 – Segundo a CET, capital tem 50 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pelo órgão.

06h53 – Pista central da Marginal Tietê liberada. Congestionamento na via totaliza 13 quilômetros.

06h36 – Capital já tem 22 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h20 – Pista central da Marginal Tietê ainda interditada no sentido Castello Branco, por conta do acidente com um caminhão que tombou por volta de 1h e já foi retirado. Mas homens estão removendo a carga de celulose que o veículo transportava para liberar a pista. A estimativa é que o trecho seja liberado às 7h.

06h12 – Rodovia Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 10 e 13, segundo a Ecovias.

06h06 – Lentidão na Rodovia Ayrton Senna no sentido São Paulo. O tráfego tem retenções entre os quilômetros 20 e 23, no acesso ao Aeroporto de Guarulhos.