TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

21h27 – A cidade tem 3 km de lentidão, segundo dados da CET.

21h10 – O Corredor Norte-Sul tem 1,3 km de morosidade, sentido Santana, da Rua Mauá até a Avenida do Estado.

20h05 – A pista local da Marginal do Tietê tem 1,3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Centro de Treinamento do Corinthians.

19h50 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,7 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

19h33 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,2 km de trânsito intenso, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

19h20 – A Estrada de Itapecerica registra 1,6 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Giovanni Gronchi até a Thereza Mouco de Oliveira.

19h15 – A Avenida Ibirapuera registra 2,6 km de trânsito intenso, sentido bairro, da Rua Douro até a Jacira.

19h05 – A capital tem 120 km de vias congestionadas nesta noite.

18h57 – A Avenida José Diniz tem 2,6 km de tráfego intenso, sentido centro, da Rua Sebastião até a Morais de Barros.

18h47 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 5,9 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h41 – A pista central da Marginal do Tietê tem 2,1 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Ponte Vila Guilherme.

18h35 – A Radial Leste tem 4,7 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até o Viaduto Pires do Rio.

18h20 – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,1 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua João Carlos Mallet até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

18h15 – O Corredor Norte-Sul tem 4,2 km de engarrafamento, sentido Aeroporto, do Viaduto Santa Generosa até o Viaduto República Árabe Síria.

18h06 – A Avenida Faria Lima tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido Itaim, da Teodoro Sampaio até a Avenida Juscelino Kubitschek.

17h57 – A Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Mello registra 1,5 km de lentidão, sentido bairro, do Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

17h53 – A Rua da Consolação tem 1,8 km de lentidão, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

17h45 – A Avenida João Dias tem 2,5 km de fluxo intenso, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Avenida Giovanni Gronchi.

17h38 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 2,7 km de trÂnsito intenso, sentido Castelo, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte Cidade Jardim.

17h35 – A capital tem 70 km de vias congestionadas.

17h29 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 6,5 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Júlio de Mesquita Neto até a Rua Azurita.

17h21 – A Avenida do Estado registra 1,9 km de lentidão, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua São Caetano.

17h18 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de trânsito intenso, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h10 – A pista local da Marginal do Tietê registra 2,6 km de morosidade, sentido Ayrton Senna, da Ponte Freguesia do Ó até a Ponte da Casa Verde.

17h05 – O tráfego pela Rodovia Ayrton Senna é lento em direção ao interior, do km 23 ao 26, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal. Na Rodovia Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é normal. Há boa visibilidade por todos os trechos operados pela Ecopistas.

16h59 – A Ligação Leste-Oeste tem 2,9 km de lentidão, sentido Penha, da Praça Franklin Roosevelt até a Avenida Alcântara Machado.

16h44 – O Corredor Norte-Sul tem 5,4 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto João Jorge Saad até a Praça da Bandeira.

15h54 – Avenida Nove de Julho, tem tráfego intenso de veículos no sentido Centro, entre a Rua Estados Unidos e Urimonduba.

15h44 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Vila Prudente, tem lentidão entre o Viaduto Grande São Paulo até Avenida Almira. São Paulo tem 34 km de filas.

14h56 – Avenida Rebouças, sentido Centro, tem tráfego intenso entre a Avenida Brasil até a Joaquim Celidônio.

14h32 – Rodovia Anchieta mantém lentidão entre o Km 38 e o km 40, sentido litoral, por excesso de veículos. Segundo a Ecovias, os demais trechos seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade.

14h08 – Pista expressa da Marginal do Tietê é o ponto com maior congestionamento da capital neste momento. A via registra 3,8 km de lentidão entre a Ponte do Piqueri e a Ponte da Casa Verde.

13h11 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida Caetano e o Viaduto Trinta e Um de Março.

13h09 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Bairro, com 1,5 km de filas entre o Viaduto Grande São Paulo e a Rua Roberto Feijó.

12h51 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com lentidão entre a Ponte João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Ática.

12h24 – Lentidão na Rodovia Anchieta, sentido litoral, do Km 38 ao km 40, altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos. Demais trechos seguem com tráfego tranquilo e boa visibilidade.

12h18 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre o Viaduto Trinta e Um de Março até a Rua São Caetano.

11h34 – Avenida Professor Francisco Morato, sentido Centro, tem 3,1 km de filas entre a Avenida Jorge João Saad e Guilherme Dumont Vilares. São Paulo com 47 km de congestionamento.

11h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com tráfego intenso entre a Alameda dos Tupiniquins e o Viaduto Aliomar Baleeiro.

10h23 – Acidente na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, na região da Avenida Paulista, deixa duas pessoas feridas e duas faixas da pista, sentido centro, interditadas. O fluxo de veículos segue por apenas uma faixa após uma colisão entre um carro e uma moto. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), as interdições não causam lentidão por reflexo na Avenida Paulista.

Duas faixas do Viaduto Leste/Oeste estão ocupadas, no sentido Lapa, para o atendimento de uma pessoa ferida por um acidente envolvendo um carro a duas motos.

Avenida do Estado, o condutor de uma moto atropelou um pedestre na altura do Viaduto 25 de Março, por volta das 9h30 desta terça. Uma faixa está ocupada, no sentido Santana, e o pedestre está ferido no local.

9h58 – A Pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, com 6,2 km de congestionamento entre a Avenida Quintana e o Viaduto João Dias. Já a pista expressa da Marginal, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Cidade Universitária e a Castelo Branco.

9h31 – Lentidão do km 20 ao km 18 da rodovia Anchieta, sentido Capital, por excesso de veículos.

9h15 – Via expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 km de trânsito ruim entre Castelo Branco e ponte Cidade Jardim.

8h54 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 5,1 km de trânsito lento, do Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

8h32 – Marginal Pinheiros, pista local, no sentido Castelo Branco, tem 7,1 km de trânsito ruim da ponte da Transamérica até a rua Quintana.

No sentido Interlagos, a Marginal Pinheiros tem 5,6 km de trânsito ruim da Castelo Branco até a ponte Cidade Universitária.

E no sentido Castelo Branco, a Marginal Pinheiros tem 5,4 km de trânsito ruim da Rubens Gomes Bueno até a rua Quintana,

8h04 – Pista local da Marginal do Tietê tem trâsito ruim na aproximação da Ponte da Casa Verde e da Ponte do Limão

7h40 – Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, agora com 5,6 km de trânsito lento da Castelo Branco até a ponte Cida.de Universitária

7h29 – Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, com 7 km de trânsito lento da Freguesia do Ó até a Castelo Branco

7h00 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com quase 7 quilômetros de lentidão entre a Ponte Freguesia do Ó e o Cebolão.

6h45 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com 4,2 quilômetros de lentidão entre o Cebolão até 1.400 metros antes da Ponte Cidade Universitária.

6h43 – Pistas local e expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com 3 quilômetros de tráfego ruim entre a Ponte Attilio Fontana e o Cebolão.

6h41 – Radial Leste, sentido centro, com 5 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Ligação Leste-Oeste.

6h38 – Radial Leste, sentido centro, com 4 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Almirante Brasil.