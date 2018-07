TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 6 de agosto

Está com problemas no trânsito nesta terça-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

Motoristas precisaram dobrar a atenção em trechos com neblina na Rodovia Ayrton Senna na manhã desta terça-feira. Foto: Ecopistas/Reprodução

TEMPO REAL:

10h33 – Uma passeata bloqueia a faixa da direita da Avenida Paulista, sentido Paraíso, perto do metrô Trianon-Masp. Segundo a PM, há 200 manifestantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em frente ao prédio da Fiesp, acompanhados por carros de som.

10h24 – Zona sul tem 25 km de lentidão, segundo a CET, com tendência de baixa.

10h19 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem 7 km de congestionamento no sentido Cubatão. Já na chegada a Guarujá, lentidão é de 8 km.

10h11 – Rodovia Raposo Tavares permanece com tráfego lento do km 13 ao km 10, no sentido São Paulo, por causa do excesso de veículos.

10h05 – Avenida Vinte e Três de Maio segue com 8,7 km de congestionamento, no sentido Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

9h47 – Na chegada a São Paulo, Rodovia Anchieta ainda tem 5 km de lentidão.

9h43 – Acidente provoca 5 km de lentidão na pista expressa da Rodovia Castelo Branco, no sentido capital, na altura de Barueri.

9h29 – Na altura de Arujá, Via Dutra tem 8 km de lentidão na pista expressa, no sentido São Paulo.

9h23 – Rodovia Anchieta tem tráfego lento no sentido capital, na chegada a São Paulo, do km 16 ao km 10, e no acesso aos bairros entre o km 20 ao km 18.

9h21 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem tráfego lento no sentido Cubatão, do km 266 ao km 270, por causa do excesso de veículos.

9h18 – De acordo com a CET, há 83 km de vias congestionadas na capital e a tendência é de alta.

9h14 – Pista expressa da Rodovia Bandeirantes tem trânsito lento no sentido capital, por causa do congestionamento nas marginais.

9h06 – Acidente complica trânsito na pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, após a Ponte João Dias, em Santo Amaro, na zona sul.

8h59 – Rodovia Ayrton Senna tem trânsito lento no sentido São Paulo, do km 24 ao km 20, por excesso de veículos. No sentido Rio de Janeiro, fluxo é normal.

8h54 – Na altura de Barueri, pista expressa da Rodovia Castelo Branco tem 7 km de lentidão no sentido capital.

8h50 – Eixo Norte/Sul tem 12,6 km de lentidão no sentido Aeroporto. Na direção de Santana, congestionamento é de 1,5 km.

8h47 – Por causa de acidente, uma faixa da Rodovia Raposo Tavares foi interditada no km 28, sentido capital, na altura de Cotia.

8h41 – A rodovia Hélio Smidt tem tráfego lento no sentido Aeroporto.

8h39 – Avenida Vinte e Três de Maio tem quase 9 km de lentidão, no sentido Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

8h35 – Tráfego é lento na Rodovia Ayrton Senna, no sentido capital, do km 24 ao km 20.

8h30 – Zona sul tem 34 km de congestionamento, segundo a CET.

8h15 – Apesar da neblina, aeroportos de Congonhas e Guarulhos têm funcionamento normal nesta terça-feira.

8h09 – Tráfego é intenso na pista expressa da Rodovia Anhanguera, no sentido capital, na altura de Jundiaí.

8h06 – Avenida dos Bandeirantes tem 4,6 km de lentidão, no sentido Marginal.

8h04 – Defeito na rede de trólebus prejudica trânsito nos dois sentidos da Avenida Celso Garcia, perto da Rua Dr. Costa Valente, no Brás, zona leste.

8h03 – Principais vias de São Paulo têm 51 km de lentidão, com tendência de alta. Pior situação é da zona sul, com 33 km de filas.

8h01 – Com nova faixa exclusiva de ônibus, Avenida Vinte e Três de Maio tem 7,2 km de lentidão no sentido Aeroporto, entre a Praça da Bandeira e o Viaduto Indianópolis.

7h57 – Por causa de acidente, tráfego flui pela esquerda na pista expressa da Via Dutra, no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

7h54 – Eixo Norte/Sul já tem 8,9 km de lentidão no sentido Aeroporto. Na direção de Santana, congestionamento é de 2,5 km.

7h52 – Pista expressa da Radial Leste tem 3,1 km de lentidão no sentido centro, a partir da estação de metrô Belém.

7h48 – Motoristas encontram tempo encoberto na Rodovia Raposo Tavares. Na direção de São Paulo, lentidão se estende do km 15 ao km 10. Já no sentido Cotia, congestionamento é no trecho entre o km 21 e o km 25, por causa do excesso de veículos.

7h46 – Principais vias da capital têm 41 km de filas, de acordo com a CET. A tendência é de alta.

7h44 – Na chegada a São Paulo, acúmulo de lentidão na Rodovia Anchieta já é de 6 km.

7h42 – No segundo dia da faixa exclusiva de ônibus, Avenida Vinte e Três de Maio tem 4,2 km de lentidão no sentido Aeroporto, entre o Viaduto Santa Generosa e o Viaduto Indianópolis.

7h40 – Pista marginal da Via Dutra já apresenta 7 km de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.

Motoristas de São Paulo enfrentam neblina na manhã desta terça-feira. Foto: guigaldi-Instagram/Reprodução

7h37 – Rodovia Anchieta tem 4 km de lentidão na chegada a São Paulo.

7h33 – Pista expressa da Rodovia Castelo Branco já tem 7 km de lentidão, no sentido capital, na altura de Barueri.

7h29 – Avenida Interlagos tem quase 3,2 km de lentidão, no sentido centro, entre a Avenida Nossa Senhora de Sabará e a Praça Pedro Chaves.

7h24 – Segundo a concessionária Ecopistas, motoristas encontram neblina em alguns trechos do corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

7h22 – Acidente prejudica trânsito na Avenida Escola Politécnica, sentido Marginal, junto Praça César Washington de Proença, na região do Jaguaré, zona oeste.

7h16 – Pista expressa da Rodovia Anhanguera tem tráfego intenso no sentido interior, na altura do km 20.

7h13 – Principais vias da capital têm 23 km de filas, com tendência de alta.

7h09 – Trânsito na Rodovia Castelo Branco também é lento no sentido interior, na altura de Barueri.

7h03 – Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de lentidão no sentido Castelo. Eixo Norte/Sul já acumula 2 km de congestionamento no caminho para o Aeroporto.

6h59 – Na altura de Barueri, a Rodovia Castelo Branco tem trânsito intenso no sentido capital.

6h52 – Por causa do congestionamento nas marginais, a Rodovia Anhanguera tem fluxo intenso de veículos no sentido capital, na altura de Sumaré.

6h49 – Tráfego é intenso na Rodovia Castelo Branco, sentido capital, na altura de Osasco.

6h43 – Pista sul da Rodovia Anchieta está interditada para obras. A subida pela capital é feita pela Rodovia Imigrantes.

6h40 – Radial Leste já tem mais de 1,7 km de congestionamento, no sentido centro, a partir da estação de metrô Vila Matilde.

6h32 – Por causa de acidente, pista expressa da Via Dutra apresenta lentidão no sentido São Paulo, na região de Pinheiral, na altura do km 251.

6h24 – Tráfego é lento na Rodovia Anchieta na chegada a São Paulo.

6h19 – Excesso de veículos deixa o trânsito lento na Via Dutra no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos, entre o km 222 e o km 225.

6h13 – Motoristas encontram neblina na Rodovia Castelo Branco, na altura de Barueri, entre o km 21 e o km 45.