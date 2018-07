TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 6 de maio

Está com problemas no trânsito? Mande seu relato para o Estado por WhatsApp para o número (11) 9-7069-8639 e ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos. Durante todo o dia recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não se esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo Twitter do Estadão, usando a hashtag #TransitoEstadao.

19h56 – Encerramos aqui a cobertura do trânsito em São Paulo . Boa noite!

19h51 – São Paulo tem neste momento 66 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h48 – No cruzamento da Rua Augusta com a Avenida Paulista, um atropelamento deixou uma vítima. Viatura do Corpo de Bombeiros faz atendimento no local.

19h47 – Tráfego está normalizado no sentido Interior da Rodovia Ayrton Senna.

19h45 – Um acidente de trânsito na Avenida Marginal do Rio Pinheiro, na altura do número 1000, deixou uma vítima. Uma viatura do Corpo de Bombeiros se dirige ao local para realizar atendimento.

19h42 – Acidente na Marginal do Pinheiros, pista única, ocupa uma faixa, sentido Interlagos, após Ponte Eusébio Matoso, no Butantã.

19h40 – Neste momento, São Paulo tem 91 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

19h35 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do quilômetro 16 ao 23, sentido Interior, devido ao excesso de veículos. No sentido São Paulo, o movimento é tranquilo.

19h33 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem 7,1 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o início do Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro.

19h30 – Situação normalizada na Rodovia Anchieta. Tráfego flui bem em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI).

19h29 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, registra 7,2 quilômetros de tráfego lento do Viaduto República Árabe Síria até a Ponte das Bandeiras.

19h25 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, na região de Guarulhos, o tráfego é lento do quilômetro 227 ao 223 devido ao excesso de veículos.

19h20 – Lentidão na chegada a Santos pela Rodovia Anchieta, entre o quilômetro 64 e 65. O tráfego é normal nos demais trechos.

19h10 – O tráfego é lento na pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio, em São Paulo, do quilômetro 229 ao 223, por excesso de veículos.

19h01 – São Paulo tem neste momento 123 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h – Acidente na Avenida Affonso D’ Escragnolle Taunay, sentido Marginal, junto ao Viaduto Wanderley Taffo, em Jabaquara.

18h58 – O tempo está encoberto, mas a visibilidade é boa no Sistema Anchieta-Imigrantes.

18h43 – Tráfego segue lento no sentido interior da Rodovia Ayrton Senna. No momento, há lentidão do quilômetro 14 ao 23 e, pela pista local, do 24 ao 26.

18h40 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, nas pistas expressa e local, há lentidão da Ponte Adhemar Ferreira da Silva (anterior à ponte do Limão) até a Ponte Jânio Quadros.

18h37 – Na zona leste de São Paulo, em Mooca, um acidente na Avenida Paes de Barros, sentido bairro, ocupa corredor de ônibus, próximo da Rua Visconde de Inhomerim.

18h35 – Rodovia Castelo Branco, sentido Capital, apresenta retenção na pista expressa em Barueri, do quilômetro 27 ao 23.

18h32 – Na Avenida Ministro Petrônio Portela, altura do 333, na Freguesia do Ó, houve acidente de trânsito entre automóvel e moto. Uma vítima foi levada ao Pronto-Socorro Mandaqui, segundo informações do Corpo de Bombeiros.

18h25 – Na Radial Leste/Ligação Leste-Oeste, sentido Lapa, há lentidão da Rua Humaitá até a Avenida Francisco Matarazzo.

18h23 – Há lentidão na pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt, do quilômetro 337 ao 345, nas regiões de Juquitiba e Miracatu (SP), devido ao tráfego intenso. Na pista sentido São Paulo, os usuários seguem sem restrições.

18h21 – São Paulo tem neste momento 117 quilômetros de retenção nas vias monitoradas pela CET.

18h15 – Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 21 ao 17. No sentido litoral, há lentidão do quilômetro 64 ao 65.

18h14 – Na Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, há tráfego lento na pista expressa devido a acidente, do quilômetro 139 ao 142, em São José dos Campos.

18h13 – Excesso de veículos na Rodovia Ayrton Senna provoca dois pontos de lentidão no sentido Interior: Do quilômetro 17 ao 23 e, na pista local, do 24 ao 26.

18h10 – Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem morosidade na pista expressa, em Jundiaí, do quilômetro 58 ao 61, por tráfego intenso.

18h04 – Marginal do Pinheiros, sentido Castelo, tem 9,3 quilômetros de trânsito lento na pista expressa, da Avenida Roberto Marinho até a Ponte do Jaguaré. Já no sentido oposto (Interlagos), a retenção é de 7,9 quilômetros na pista expressa, 1,8 quilômetros depois da Ponte Engenheiro Ary Torres até a Ponte do Jaguaré.

17h59 – São Paulo tem 109 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h52 – Rodovia Ayrton Senna segue com tráfego lento no sentido Interior do quilômetro 14 ao 20. Na pista local, a retenção se concentra do quilômetro 24 ao 26, por excesso de veículos.

17h43 – Rodovia Anchieta tem lentidão em dois pontos: no sentido São Paulo, do quilômetro 20 ao 17; e do quilômetro 64 ao 65 no sentido litoral.

17h38 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Cubatão, tem tráfego lento do quilômetro 267 ao 270, devido ao excesso de veículos.

17h30 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 8,8 quilômetros de lentidão na pista local, 1,1 quilômetros depois da Ponte da Freguesia do Ó até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h28 – Rodovia Ayrton Senna tem lentidão no sentido Interior do quilômetro 13 ao 15 e na pista local do quilômetro 24 ao 26, por conta do excesso de veículos.

17h25 – Obras finalizadas e faixas liberadas na Rodovia Ayrton Senna do quilômetro 39 ao 40, sentido Interior, e na Hélio Smidt, quilômetro 2,2, sentido Aeroporto.

17h23 – Um incêndio em ônibus na Rua Paulo Tapajós, 186, no Itaim Paulista. Não há informações de vítimas. Uma viatura do Corpo de Bombeiros foi encaminhada ao local.

17h19 – São Paulo tem neste momento 88 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h06 – Obras finalizadas e faixa liberada na Rodovia Carvalho Pinto do quilômetro 73 ao 74 (região de Jacareí), sentido Interior.

17h05 – Rodovia Presidente Dutra tem tráfego lento do quilômetro 227 ao 223 na pista marginal por excesso de veículos em Guarulhos.

16h49 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem dois trechos de retenção: da Rua Estado de Israel até a Praça da Bandeira (5,4 quilômetros); e entre as Praças da Bandeira e Campo de Bagatelle (quatro quilômetros).

16h47 – Rodovia Raposo Tavares, sentido São Paulo, tem quatro quilômetros de retenção, do 26 ao 22.

16h46 – Obras ocupam duas faixas da Rua São Caetano, no centro de São Paulo, na altura da Avenida do Estado.

16h44 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Ayrton Senna, tem 8,4 quilômetros de congestionamento na pista expressa, a partir da Ponte do Piqueri. Há também 7,5 quilômetros de filas na pista local entre as Pontes do Limão e Presidente Jânio Quadros.

16h40 – Neste momento, todas as linhas do Metrô e da CPTM operam normalmente.

16h39 – Rodovia Ayrton Senna, sentido interior, tem dez quilômetros de lentidão em Guarulhos, do 11 ao 21. No sentido capital, não há restrições no fluxo.

16h36 -Voltamos com a cobertura do trânsito de São Paulo nesta terça-feira, 6. São Paulo tem neste momento 69 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h08 – São Paulo tem 101 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

11h01 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 4,6 quilômetros de lentidão entre os viadutos Dante Delmanto e Santo Amaro.

10h57 – Acidente interdita totalmente quilômetro 50 da pista norte da Rodovia Anchieta, no sentido litoral.

10h54 – Um grupo de manifestantes bloqueia a Estrada do Iguatemi, sentido centro, na zona leste de São Paulo. A Polícia Militar acompanha o protesto. Ainda não há informações sobre o número de manifestantes.

10h41 – Leia a reportagem de José Maria Tomazela sobre a manifestação do MST que começou na manhã desta terça-feira, 6. – http://www.estadao.com.br/noticias/nacional,mst-faz-marcha-pela-reforma-agraria-na-grande-sao-paulo,1162886,0.htm

10h35 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 9,3 quilômetros de congestionamento na pista expressa, da Rodovia Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

10h17 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 9,3 quilômetros de lentidão na pista expressa, da Ponte do Limão até a Rodovia Castelo Branco.

10h07 – Cerca de mil integrantes do Movimento dos Sem-Terra (MST) provenientes de várias regiões do interior do Estado marcham na manhã desta terça-feira (6) em direção à capital paulista. Os manifestantes se concentraram em Itapevi, na Grande São Paulo, durante a madrugada e às 9h30 seguiam em marcha por Jandira. O grupo deve chegar à noite em Osasco, devendo montar acampamento no Jardim das Flores. Na manhã de quarta-feira (7) a marcha segue para São Paulo. O deslocamento acontece por vias internas, com reflexos no trânsito. (José Maria Tomazela)

10h05 – São Paulo tem 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

10h01 – Rodovia Castelo Branco, sentido capital, tem tráfego lento em Barueri, pista marginal, do quilômetro 15 ao 13.

09h58 – Para o militante do Movimento dos Trabalhadores sem Teto, Luiz Giovani, a passeata que partiu de Itapevi na manhã desta terça-feira é uma forma de apoio ao grupo, que ocupa desde sábado, 4, um terreno no Parque do Carmo, a quatro quilômetros da Arena Corinthians. Segundo Giovani, há pelo menos 1500 pessoas na ocupação. “Não para de chegar gente”, afirmou. O movimento quer pressionar a Câmara Municipal de São Paulo para incluir o terreno invadido em Itaquera na Zona Especial de Interesse Social (Zeis) do Plano Diretor. Com isso, a área ficaria reservada à construção de conjuntos habitacionais que seriam destinados às famílias que ocupam o local.

09h46 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem lentidão do quilômetro 876 ao 878 por causa das obras de construção da terceira faixa do quilômetro 878. Há interdição de uma faixa.

09h41 – A CET está ciente da vinda dos manifestantes do MST a São Paulo, mas diz não saber se haverá congestionamento em algum trecho por causa do protesto, que teve início na manhã de hoje, em Itapevi.

09h31 – Rodovia dos Bandeirantes, sentido capital, tem tráfego lento em São Paulo, na pista expressa, do quilômetro 16 ao 13.

09h28 – Há interdição da faixa da direita na alça de acesso à avenida Jacu-Pêssego, quilômetro 23 da rodovia Ayrton Senna, sentido capital. Houve um acidente no local.

09h02 – São Paulo tem 114 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h56 – Avenida Carlos Caldeira Filho, no sentido Centro, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida Giovanni Gronchi.

08h50 – Avenida 23 de Maio, no sentido Santana, tem 3,2 quilômetros de lentidão entre o viaduto João Julião da Costa Aguiar e o complexo viário João Jorge Saad (Cebolinha).

08h48 – Cerca de 400 manifestantes ligados ao Movimento dos Trabalhadores sem Terra estão reunidos no ginásio João Savalini, na Estrada da Roselândia (SP-029), trecho urbano de Itapevi. Eles fazem manifestação pacífica que deve seguir até a cidade de Osasco, passando por Jandira, informou a assessoria da Polícia Militar. O objetivo da passeata “é chamar a atenção das autoridades para a necessidade da reforma agrária”, segundo o que o movimento informou à PM. Há dois carros de som no protesto, além de faixas e cartazes.

08h42 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 4,2 quilômetros de lentidão entre os viadutos Arapuã e Santo Amaro.

08h37 – Um acidente na Avenida Professor Francisco Morato, sentido centro, ocupa duas faixas na altura da Rua Doutor Clóvis de Oliveira.

08h36 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 4,7 quilômetros de lentidão entre a rua Wandenkolk e o viaduto Pires do Rio.

08h30 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 7,4 quilômetros de lentidão na pista Local, entre as avenidas Aricanduva e Cruzeiro do Sul.

08h27 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos, tem 9 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre o acesso à Castelo Branco e a ponte da Cidade Jardim.

08h15 – A linha 1-Azul do Metrô opera com velocidade reduzida no momento, por causa da presença de um passageiro na via da estação Ana Rosa.

08h12 – São Paulo tem 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

08h09 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 3,9 quilômetros de lentidão entre a avenida dos Bandeirantes e a Praça Campo de Bagatelle.

08h – Na Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, o trânsito piorou muito depois de um acidente envolvendo uma moto e um carro na altura do Jóquei. 7,3 quilômetros de lentidão entre o acesso à Castelo Branco e a ponte Eusébio Matoso.

07h58 – Rodovia Presidente Dutra tem trânsito na chegada a São Paulo. Lentidão entre os quilômetros 219 ao 231.

07h56 – Avenida Washington Luís, no sentido Centro, tem 4,5 quilômetros de lentidão entre a Rua Robelia e o viaduto João Julião da Costa Aguiar.

07h49 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro.

07h42 – Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, tem 9,4 quilômetros de lentidão na pista expressa, entre as pontes Imigrante Nordestino e Cruzeiro do Sul.

07h34 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h33 – Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, tem lentidão na pista expressa, em Guarulhos, do quilômetro 209 a0 210.

07h31 – Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento em Campinas, pista expressa, do quilômetro 107 ao 104.

07h26 – A usuária do Twitter Patrícia Delgado (@xpatyxpsycox) registra a situação no Metrô Palmeiras-Barra Funda nesta manhã. Uma composição teve problemas para seguir no sentido Corinthians-Itaquera e teve que ser esvaziada, gerando filas e velocidade reduzida. O metrô informa que a situação já voltou ao normal.

Foto: Twitter/Patrícia Delgado/Divulgação

07h23 – São Paulo tem 99 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

07h20 – Radial Leste, no sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre o metrô Vila Matilde e o viaduto Pires do Rio.

07h19 – Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo, tem tráfego lento do quilômetro 19 ao 17 e do 14 ao 11.

07h17 – Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, tem 7,8 quilômetros de lentidão na via Expressa, entre as pontas do Imigrante Nordestino e da Vila Guilherme.

07h13 – Linha 3-Vermelha do Metrô opera com velocidade reduzida por causa de um problema nos trens da Estação Palmeiras-Barra Funda.

07h09 – Avenida Prestes Maia, no sentido Aeroporto, tem 2,4 quilômetros de lentidão entre a avenida dos Bandeirantes e a Praça da Bandeira.

07h03 – O rodízio nesta terça-feira é para veículos com placa de final 3 e 4, e vai das 7h as 10h.

07h01 – Avenida dos Bandeirantes, no sentido Marginal, tem 5,1 quilômetros de lentidão entre os viadutos Ministro Aliomar Baleeiro e Santo Amaro

06h54 – A usuária do Twitter Tatiana Talacka (@talacka) registra a situação na Marginal do Pinheiros nesta manhã. A via tem 2,8 quilômetros de lentidão no sentido Interlagos, entre o acesso à Castelo Branco e a ponte do Jaguaré.

Crédito: Twitter/Tatiana Talacka/Divulgação

06h51 – Avenida do Estado, no sentido Santana, tem 2 quilômetros de lentidão entre o viaduto 31 de Março e a Rua João Teodoro.

06h49 – São Paulo tem 60 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h43 – Avenida Carlos Caldeira Filho, no sentido Centro, tem 2,8 quilômetros de lentidão entre a Estrada do Campo Limpo e a Avenida Giovanni Gronchi.

06h38 – Avenida João Dias, no sentido Centro, tem 2,3 quilômetros de lentidão entre a avenida Gionvanni Gronchi e a rua Vigário Taques Bitencourt.

06h36 – Marginal Tietê tem 2,8 quilômetros de lentidão na pista Expressa, entre a ponte Atílio Fontana e o acesso à rodovia Castelo Branco.

06h33 – Radial Leste, sentido Centro, tem 5,6 quilômetros de lentidão entre o metrô Vila Matilde e o Viaduto Pires do Rio.

06h31 – Rodovia dos Bandeirantes tem problemas na chegada à capital. Um veículo capotou na altura do quilômetro 22, o que causou uma interdição parcial.

06h30 – São Paulo já soma 29 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

06h28 – O trânsito foi liberado nas duas faixas da Radial Leste, sentido Bairro, que estavam bloqueadas por causa de um caminhão que raspou e deixou ferragens do viaduto Bresser à mostra.

06h09 – Rodovia Anchieta, na chegada à São Paulo, tem lentidão entre os quilômetros 13 e 10, por causa do excesso de veículos.

06h07 – A Estrada de Itapecerica da Serra, no sentido Centro, tem 1,6 quilômetros de lentidão entre a Avenida Giovanni Gronchi e a Rua Thereza Mouco de Oliveira.

05h42 – Um poste caído bloqueia totalmente a Rua São Caetano, perto da Avenida do Estado. Segundo a CET um caminhão bateu e derrubou um poste na altura do número 817.

05h36 – A rodovia Cônego Dômenico Rangoni teve um pequeno congestionamento no km 256, sentido Guarujá. Uma carreta que transportava algodão pegou fogo. O acidente ocorreu por volta das 3h e não houve vítimas. A pista já está liberada.

05h27 – A Radial Leste tem duas faixas interditadas na altura do viaduto Bresser, sentido Bairro. Um caminhão com altura maior do que a permitida raspou no viaduto.

05h26 – Bom dia! Iniciamos a cobertura do trânsito na cidade de São Paulo, principais rodovias do estado e transporte público na capital.