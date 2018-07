TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no Itunes.

20h05 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de lentidão da Pedro Álvares Cabral até a Antonio J. de Moura Andrade.

19h55 – A Radial Leste tem 1,3 km de morosidade, sentido bairro, da Francisco Marengo até o Viaduto Alberto Badra.

19h42 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, do km 274 ao km 273, na região de Taboão da Serra, devido ao tráfego intenso. Na pista sentido Curitiba, não há lentidão na noite de hoje.

19h39 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

19h32 – A Ponte Ary Torres registra 1,2 km de lentidão, da Marginal do Pinheiros até a Avenida dos Bandeirantes.

19h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1 km de morosidade, sentido Interlagos, da Ponte Ary Torres até a Ponte Nova do Morumbi.

19h05 – A Avenida Washington Luís tem 3,2 km de lentidão, sentido bairro, da Rua dos Tamoios até a Praça Pedro Chaves.

18h57 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso tem 2,2 km de morosidade, sentido bairro, da Ovídio Pires de Campos até o Túnel Maria Carolina.

18h55 – A capital tem 100 km de vias congestionadas no momento, segundo dados da CET.

18h51 – A Avenida Juscelino Kubitschek tem 1,7 km de lentidão, sentido Pinheiros, da João Cachoeira até a Marginal do Pinheiros.

18h42 – O trecho de planalto da Via Anchieta apresenta tráfego lento nos dois sentidos na região de São Bernardo do Campo. Para o motorista que está indo em direção ao Litoral, as dificuldades estão do km 15 ao km 22. Já quem segue no sentido capital enfrenta lentidão do km 20 ao 16. O tráfego também é lento na chegada a Santos, do km 63 ao 65 da Anchieta, e na Cônego Domênico Rangoni, no sentido Cubatão, do km 264 ao 270. Em todos os casos, o motivo é o excesso de veículos.

O SAI já opera em esquema normal (5×5). A pista sul da Anchieta, que permaneceu fechada durante boa parte do dia para obras de manutenção, já foi liberada e opera normalmente no sentido Litoral, assim como a pista sul da Imigrantes. Para subida, o motorista pode também usar as duas rodovias.

18h35 – A Avenida João Dias registra 2,4 km de engarrafamento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

18h25 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 9,2 km de congestionamento, sentido Castelo, da Acari até a Ponte Eusébio Matoso.

18h15 – A Rua da Consolação registra 1,8 km de morosidade, sentido centro, da Avenida Paulista até o acesso à Ligação Leste-Oeste.

18h10 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h – A Avenida dos Bandeirantes tem 2,2 km de congestionamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

17h46 – A Avenida do Estado tem 2 km de tráfego intenso, sentido Santana, do Viaduto Trinta e Um de Marco até a Rua João Teodoro.

17h31 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de morosidade, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h25 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 3,9 km de trânsito intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

17h20 – O trânsito é na Rodovia Ayrton Senna em direção ao Interior, do km 11 ao 17, região de São Paulo, por excesso de veículos. No sentido Capital e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

17h15 – A cidade tem 75 km de vias congestionadas.

17h05 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 3,4 km de morosidade, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Ponte Eusébio Matoso.

16h56 – O Corredor Norte-Sul tem 7,2 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto República Árabe Síria até a Praça da Bandeira.

16h46 – A Avenida Ibirapuera tem 3,2 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida dos Bandeirantes.

16h35 – A Radial Leste tem 3,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

15h44 – Tráfego lento na descida da serra pela Rodovia Anchieta, entre o km 42 e km 44, devido excesso de veículos.

15h39 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, com tráfego intenso entre a Avenida dos Bandeiras e Vila Guilherme.

15h10 – Avenida do Estado, sentido Santana, com lentidão entre o Viaduto Vinte e Um de Março até a Rua João Teodoro.

14h57 – Lentidão do km 39 ao km 40 da Rodovia Anchieta, sentido litoral, altura de São Bernardo do Campo, por excesso de veículos.

14h47 – Acidente na Rua Engenheiro Caetano Alvares, altura da Rua João Romeiro, sentido centro, ocupa a faixa da direita. Colisao entre moto e onibus, uma vitima no local.

14h24 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Itaim, tem lentidão entre a Rua Angelina Maffei Vita até Avenida Eusébio Matoso.

13h51 – Avenida Vital Brasil, sentido Bairro, com congestionamento entre a Avenida Corifeu de Azevedo Marques e Jorge de Lima.

13h32 – Colisão entre duas carretas no Km 41 da Rodovia Anchieta, bloqueia a fx da direita e causa lentidão do km 40 ao km 41. Não houve vítimas.

13h10 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros mantém lentidão sentido Interlagos entre a Cidade Universitaria até Jaguaré.

12h53 – Avenida Paulista, sentido Consolação, tem lentidão entre a Rua Otavio Mendes e a Alameda Oswaldo Cruz.

12h41 – Avenida do Estado, sentido Santana, tem tráfego intenso entre a Avenida João Teodoro e Trinta e Um de Março.

12h02 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 354 ao km 352, na região de Miracatu (SP), devido a obras de recuperação do pavimento no km 350,9, que restringem o tráfego na faixa da direita. A faixa da esquerda está liberada.

11h47 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna tem lentidão entre a Ponte Aricanduva e o Viaduto Tatuapé.

11h17 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão de 5,6 km entre a Ponte Cidade Universitária e Castelo Branco.

10h33 – Avenida João Dias, sentido Bairro, com 2,9 km de congestionamento até a Avenida Alves Pontual. São Paulo com 50 km de lentidão.

10h17 – Tráfego pela Rodovia Ayrton Senna é lento em direção a Capital, do km 21 ao 13, região entre Guarulhos e São Paulo, reflexo de duas quedas de moto que ocorreram mais cedo. No sentido inverso e na rodovia Carvalho Pinto, flui normal.

10h09 – Tráfego pela Rodovia Ayrton Senna segue lento em direção a Capital, do km 24 ao 20, região de Guarulhos, reflexo de uma queda de moto, que ocupou a faixa da esquerda (1) no km 18, sentido Capital, das 8h25 às 9h20.

9h47 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com tráfego intenso entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o Viaduto Doria.

9h34 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trànsito da Castelo Branco até a ponte Cidade Jardim.

9h18 – Acidente na avenida Radial Leste, sentido centro, próximo à rua Pinhalzinho.

8h40 – O trecho de serra da pista sul da Rodovia Anchieta está bloqueado para obras de manutenção até quinta-feira.

8h37 – São Paulo com 75km de trânsito lento, valor abaixo da média.

8h24 – Pista local da Marginal Tietê, sentido Ayrton Senna, com trânsito lento da ponte Limão até a ponte da Casa Verde.

8h02 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com trânsito lento do viaduto João Julião da Costa Aguiar ao viaduto Amaro.

7h42 – Pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento entra a ponte Jaguaré e a ponte Cidade Universitária.

7h21 – São Paulo agora com 47 km de trânsito lento.

7h02 – Avenida Professor Abraão de Moraes, sentido Ipiranga, com lentidão de 3 quilômetros entre as ruas Matheus Torloni e Elisa Silveira.

7h00 – Avenida Washington Luís, sentido centro, com 2,5 quilômetros de tráfego ruim entre a Praça Ministro Pedro Chaves e a Avenida Santa Catarina.

6h52 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Castello, com lentidão de 2,7 quilômetros entre as pontes Cruzeiro do Sul e Casa Verde.

6h51 – São quase 3 quilômetros de lentidão na pista local da Marginal do Pinheiros sentido Castello entre a Ponte João Dias e a Rua Américo Brasiliense

6h50 – Radial Leste com 4 quilômetros de lentidão no sentido centro entre a Rua Álvaro Ramos e a Ligação Leste-Oeste.