TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no i tunes.

21h58 – O Corredor Rebouças/Eusébio Matoso registra 2 km de morosidade, sentido bairro, da Enéas Carvalho de Aguiar até a Antonio Rosa.

21h45 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de lentidão, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

20h35 – A Ponte Jânio Quadros tem morosidade da Avenida Juscelino Kubitschek até a Rua Oscar Americano.

20h29 – A Avenida dos Bandeirantes tem 3,1 km de lentidão, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

20h24 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,3 km de morosidade, sentido Castelo, da Ponte Cidade Jardim até a Ponte Eusébio Matoso.

19h55 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de trânsito lento, sentido bairro, da João Carlos da Silva Borges até a Alberto Augusto Alves.

19h50 – A cidaade tem 49 km de vias congestionadas.

19h32 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 4,2 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Ponte Aricanduva.

19h26 – A Avenida República do Líbano tem 1,8 km de morosidade, sentido bairro, da Dia do Senhor até a Canário.

19h15 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,3 km de congestionamento, sentido Imigrantes, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Aliomar Baleeiro.

19h – O Corredor Rebouças/ Eusébio Matoso tem 4,2 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Doutor Arnaldo até a Ponte Eusébio Matoso.

18h50 – A pista expressa da Marginal do Tietê tem 1,4 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Rua Massinet Sorcinelli até a Rua Azurita.

18h46 – A Radial Leste tem 3,5 km de trânsito complicado, sentido bairro, do Viaduto Pires do Rio até o Viaduto Alberto Badra.

18h43 – A Avenida do Estado tem 2,9 km de congestionamento, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Avenida Tiradentes.

18h42 – O Túnel Ayrton Senna II tem 1,8 km de morosidade da Avenida Pedro Álvares Cabral até a Avenida Antonio J. de Moura Andrade.

18h30 – A Avenida Vereador José Diniz tem 1,8 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida dos Bandeirantes até a Joaquim Nabuco.

18h15 – A Avenida dos Bandeirantes registra 3,1 km de trânsito carregado, sentido Imigrantes, da Marginal do Pinheiros até a Rua Antonio de Macedo Soares.

18h07 – A Avenida Francisco Morato tem 3,4 km de lentidão, sentido bairro, da Albina até a Taboão.

18h05 – A Avenida João Dias tem 3,6 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Alves Pontual até a Avenida Alberto Augusto Alves.

18h – A Radial Leste tem 2,2 km de trânsito complicado, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a estação Bresser.

17h54 – A cidade tem 92 km de lentidão no momento.

17h12 – O Elevado Costa e Silva tem 2,3 km de lentidão, sentido Penha, da Rua Conselheiro Brotero até a Rua da Consolação.

17h08 – A cidade tem 73 km de vias congestionadas.

17h – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h54 – A Avenida do Estado tem 2,9 km de trânsito intenso, sentido Santana, do Viaduto Vinte e Cinco de Marco até a Avenida Tiradentes.

16h49 – A Avenida Washington Luís registra 3,2 km de lentidão, sentido centro, da Rua Doria até o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

16h42 – O Corredor Norte-Sul tem 7 km de engarrafamento, sentido Santana, do Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Viaduto Pedroso.

16h20 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 3,6 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte Nova do Morumbi até a Ponte Transamérica.

16h08 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e a Rua Miruna.

15h48 – Avenida Washington Luis, sentido Centro, com excesso de veículos entre a Avenida João Julião da Costa Aguiar e o término do Viaduto Doria.

15h22 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego intenso de veículos entre a Avenida Transamérica e a Ponte Ary Torres.

15h13 – A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai interditar o acesso da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello para a Avenida Salim Farah Maluf, sentido bairro, das 23h00 de quinta-feira (31/05) às 5h30 de sexta-feira (01/06), para obras da linha 2 do Metrô Monotrilho.

15h09 – Avenida Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, com lentidão entre Luiz Ignacio Anhaia Mello até 170 m depois de Florindo Bras

14h53 – Rua das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, com tráfego intenso entre a Avenida Almira até a Avenida do Estado.

14h38 – Rodovia Anchieta, sentido litoral, com tráfego lento entre o Km 38 ao km 40, por excesso de veículos.

14h36 – Avenida Vinte Três de Maio, com lentidão no sentido Santana, com lentidão entre a Avenida São Joaquim e João Julião da Costa Aguiar.

14h09 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão entre a Avenida Transamerica até 1970 m depois da Ponte Ary Torres.

13h35 – O caminhão que estava entalado na Ponte das Bandeiras, na pista expressa, sentido Ayrton Senna, já foi retirado e o fluxo começa a fluir na região.

13h25 – As pistas local e expressa da Marginal Tietê, sentido Penha, congestionamento entre o Rio Tamanduateí e Ponte da Freguesia do Ó.

12h59 – Avenida Brigadeiro Faria Lima, sentido Pinheiros, entre a Cidade Jardim e a Avenida Juscelino Kubitschek.

12h43 – Um carro e uma moto colidiram na Rua dos Ingleses com a Avenida Brigadeiro Luis Antônio. Uma faixa está interditada e há uma vítima no local.

12h17 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido bairro, com 1,5 km de filas entre o Viaduto Grande São Paulo até a Rua Roberto Feijó.

12h14 – Avenida do Estado, sentido Santana, com tráfego intenso entre a Avenida Tiradentes e Trinta e Um de Março.

11h42 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com lentidão entre o Viaduto Santo Amaro e o Viaduto João Julião da Costa Aguiar.

11h15 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão de 6,5 km entre a Ponte do Jaguaré até a Ponte Cidade Jardim.

10h29 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal Pinheiros, com tráfego intenso por 5,1 km entre o Viaduto Aliomar Baleeiro até o Viaduto Santo Amaro.

9h49 – Motorista encontra boas condições de tráfego e visibilidade na Rodovia Anchieta e na Rodovia dos Imigrantes.

9h46 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, com tráfego intenso entre a Ponte Cidade Jardim e a Rodovia Castelo Branco.

9h35 – Avenida Washigton Luis, sentido centro, com trânsito lento entre a Pedro Chaves Interlagos e o viaduto Joao Juliao da Costa Aguiar.

9h12 – Pista expressa na Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com trânsito lento entre a Castelo Branco e a ponte Cidade Jardim.

8h56 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, com 4 km de lentidão entre a Alameda dos Maracatins e viaduto Aliomar Baleeiro. São Paulo com 96 km de filas. Zona sul com 39 km de lentidão.

8h42 – Tráfego na rodovia Ayrton Senna é lento em direção a Capital, do km 27 ao 24, região de Guarulhos, por excesso de veículos. No sentido Interior, flui normal.

Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, o movimento também é tranquilo.

8h38 – As pistas central e expressa da Marginal Tietê, sentido Castelo Branco, registram lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Vila Guilherme. São Paulo com 85 km de lentidão. Zona sul com 36 km de trânsito lento.

8h21 – Tráfego lento no sentido litoral pela via Anchieta, na alça de acesso ao viaduto Alemoa, sentido porto de Santos, devido excesso de veículos. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) têm trânsito bom. O SAI opera em esquema normal 5X5. A descida da serra é feita pelas pistas sul da Anchieta e da rodovia dos Imigrantes. Para a subida o motorista utiliza as pistas norte das duas rodovias.

8h20 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, tem 6,5 km de lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 80 km de lentidão. Zona sul com 35 km de filas.

7h59 – O elevado Arthur da Costa e Silva, sentido Penha, tem congestionamento entre a Rua da Consolação e Avenida Francisco Matarazzo. São Paulo com 64 km de filas. Zona sul com 31 km de trânsito carregado.

7h48 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, congestionada entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 62 km de trânsito carregado. Zona sul com 29 km de filas.

7h34 – A pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, com lentidão entre as pontes Américo Brasiliense e Transamérica. São Paulo com 60 km de lentidão. Zona sul com 28 km de filas.

7h22 – O sentido Aeroporto do Corredor Norte-sul cognestionado entre as Praças da Bandeira e

Campo de Bagatelle. São Paulo com 55 km de filas. Zona sul com 25 km de congestionamento.

7h16 – Motoristas encontram tráfego tranquilo na Rodovia Régis Bittencourt.

7h15 – Rodovia Fernão Dias com tráfego normal.

7h08 – A Avenida Washington Luís, sentido Centro, com lentidão entre Viaduto João Julião da Costa Aguiar e Avenida Pedro Chaves. São Paulo com 54 km de filas. Zona sul com 23 km de lentidão.

6h55 – Pista sentido centro da Radial Leste registra acúmulo de 8 quilômetros de trechos de lentidão, entre o Viaduto Aricanduva e a Ligação Leste-Oeste.

6h53 – Pista sentido centro da Avenida Washington Luís com 5,5 quilômetros de congestionamento a partir da Praça Pedro Chaves.

6h48 – Corredor Norte-Sul, sentido Aeroporto, com lentidão de 3,2 quilômetros a partir da Praça Campo de Bagatelle.

6h47 – Motorista encontra vários trechos de lentidão na pista sentido capital da Rodovia Raposo Tavares entre os quilômetros 23 e 19 e entre os quilômetros 14 e 10.

6h46 – Pista sentido capital da Rodovia Ayrton Senna com lentidão entre os quilômetros 24 e 20, em Guarulhos.

6h45 – Avenida Doutor Vital Brasil, no Butantã, zona oeste, com tráfego ruim em toda a extensão da pista sentido Marginal do Pinheiros.

6h41 – Marginal do Pinheiros, no sentido Castello, com 3,7 quilômetros de lentidão até a Rua Américo Brasiliense nas pistas local e expressa.

6h37 – Pista sentido centro da Radial Leste registra acúmulo de 7 quilômetros de trechos de lentidão, entre o Viaduto Aricanduva e a Ligação Leste-Oeste.