TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 8 de outubro

Está com problemas no trânsito nesta terça-feira? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito em São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

20h30 – Obrigada por acompanhar a cobertura. Encerramos o Trânsito em SP na noite desta terça-feira, 8.

20h26 – Ônibus quebrado na Avenida Doutor Arnaldo, sentido Sumaré, ocupa faixa à direita, próximo à Rua Teodoro Sampaio.

20h25 – Tráfego normalizado nos dois sentidos da Rodovia Anchieta. Rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem sem pontos de lentidão, segundo a concessionária Ecovias.

20h20 – Na capital, há 59 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, sentido bairro, é a via mais congestionada com 5,6 quilômetros de filas do Viaduto Pires do Rio até a Estação Vila Matilde.

20h10 – A pista local da Marginal do Pinheiros, sentido Castelo Branco, tem lentidão da Rua Quintana até Ponte Eusébio Matoso.

20h03 – No momento, há 86 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, sentido bairro, é a via mais congestionada com 5,6 quilômetros de filas do Viaduto Pires do Rio até a Estação Vila Matilde.

20h00 – Avenida Paulista tem lentidão, no sentido Paraíso, da Rua Oswaldo Cruz até a Rua Pamplona.

19h55 – Um acidente ocupa totalmente a Avenida Jules Rimet, no sentido bairro, próximo à Praça Roberto Gomes Pedrosa.

19h49 – Motorista que segue pela Rodovia Anchieta encontra tráfego intenso e sem pontos de parada nos dois sentidos no trecho de planalto.

19h50 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 6 quilômetros de congestionamento do Viaduto Borges Lagoa até a Praça da Bandeira.

19h42 – Na capital, há 125 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, sentido Bairro, é a via mais congestionada com 8 quilômetros de lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Praça Divinolândia.

19h31 – Radial Leste, sentido Bairro, tem 8 quilômetros de lentidão do Viaduto Pires do Rio até a Praça Divinolândia.

19h28 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7 quilômetros de lentidão da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro.

19h19 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem 14,4 quilômetros de lentidão da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Socorro.

19h17 – No momento, as três vias mais congestionadas da cidade são a Marginal do Pinheiros (sentido Interlagos), a Radial Leste (sentido Bairro) e a Avenida dos Bandeirantes (sentido Imigrantes).

19h12 – A pista central da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão de 3,7 quilômetros da Ponte das Bandeiras até a Ponte Jânio Quadros.

19h05 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 6 quilômetros de congestionamento do Viaduto Borges Lagoa até a Praça da Bandeira.

19h03 – A pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido Interior, tem tráfego lento em Sumaré do quilômetro 112 ao quilômetro 115.

19h00 – A pista expressa da Rodovia Anhanguera, sentido capital, tem tráfego lento do quilômetro 140 até o quilômetro 132 por causa de um acidente, na altura de Limeira.

18h56 – Radial Leste, sentido bairro, tem 8 quilômetros de lentidão da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio.

18h42 – Pista local da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4,5 quilômetros de lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte Cruzeiro do Sul.

18h40 – Pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem 4,6 quilômetros de lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte da Vila Guilherme.

18h36 – São Paulo tem 143 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. O percentual de lentidão é acima da média para o horário. Confira o gráfico da CET.

18h29 – Capital tem 139 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, é a via mais congestionada com 14,4 quilômetros de filas da Ponte Cidade Universitária até a Ponte do Socorro.

18h27 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Imigrantes, tem 7, 1 quilômetros de filas da Marginal do Pinheiros até o Viaduto Engenheiro Aliomar Baleeiro.

18h25 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem lentidão do Viaduto Pedroso até Avenida do Estado.

18h21 – A pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna tem lentidão da Ponte da Casa Verde até a Ponte Vila Guilherme.

18h20 – Rodovia Anchieta tem filas nos dois sentidos. No sentido capital, há lentidão do quilômetro 20 ao 18. No sentido litoral há filas do quilômetro 16 ao 18.

18h14 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão da Ponte Ary Torres até a Ponte Transamérica.

18h13 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni , no sentido São Paulo , tem lentidão do quilômetro 262 ao quilômetro 270, por causa do excesso de veículos.

18h12 – Na capital, há 124 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. Radial Leste, sentido bairro, é a via mais congestionada com 8 quilômetros de filas da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio.

18h08 – Radial Leste, sentido Penha, tem lentidão da Avenida Francisco Matarazzo até Praça Divinolândia.

18h01 – O Viaduto Dona Paulina foi liberado em relação a manifestação, proximo à Rua Asdrubal do Nascimento.

17h54 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão da Praça Divinolândia até o Viaduto Pires do Rio. O trecho, com oito quilômetros de congestionamento, é o de maior lentidão na Capital.

17h52 – Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, tem lentidão da Marginal do Pinheiros ao Viaduto João Julião da Costa Aguiar, com 3,6 quilômetros de congestionamento.

17h45 – Marginal do Pinheiros, sentido Interlagos, tem lentidão de seis quilômetros entre a Ponte Ari Torres e a Ponte Transamérica.

17h43 – São Paulo tem 116 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h42 – Rodovia Anhanguera, sentido Capital, tem tráfego lento em Limeira, entre os quilômetros 135 e 132, por conta de um acidente.

17h39 – Rodovia Anchieta tem tráfego intenso nos dois sentidos no trecho de planalto.

17h38 – Rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão do quilômetro 265 ao 270, no sentido São Paulo.

17h36 – Radial Leste, sentido bairro, tem lentidão na pista expressa da Rua Wandenkolk a Rua Pires do Rio. No trecho, há 4,7 quilômetros de congestionamento.

17h33 – Cerca de 50 alunos da USP fazem manifestação no Viaduto Dona Paulina, próximo à Rua Asdrúbal do Nascimento. Há ocupação de uma faixa. Segundo a Polícia Militar, eles reivindicam a posse da reitoria da Universidade.

17h30 – Rodovia Anhanguera tem lentidão no sentido interior, em Campinas, do quilômetro 106 ao 103.

17h28 – São Paulo tem 108 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h25 – Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, tem lentidão nas três pistas. Na via local, o trecho entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Tatuapé tem 7,5 quilômetros de congestionamento. Na pista expressa, o tráfego é intenso entre a Ponte Júlio de Mesquita Neto e Ponte da Vila Guilherme. Na pista central, a lentidão vai da Rua Cristina Tomás até a Ponte Presidente Jânio Quadros.

17h22 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Castelo Branco, ocupa a pista central, antes Ponte Julio de Mesquita Neto.

17h20 – Manifestação ocupa uma faixa do Viaduto Dona Paulina, próximo à Rua Asdrúbal do Nascimento.

17h15 – São Paulo tem 104 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET.

17h10 – Começa a cobertura do trânsito em SP no final de tarde e início de noite desta nesta terça-feira, 8 de outubro.

07h36 – Encerramos o blog nesta manhã.

07h33 – Anhanguera tem cinco quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido São Paulo, na altura de Campinas.

07h31 – Radial Leste tem lentidão de 4,5 quilômetros na pista expressa do sentido centro, entre o viaduto Pires do Rio e a rua Wandenkolk.

07h26 – Ponte dos Remédios tem lentidão no sentido Lapa. Reflexo de um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Uma faixa está bloqueada.

07h24 – Avenida dos Bandeirantes tem 5,1 quilômetros de lentidão entre o viaduto Aliomar Baleeiro e o viaduto Santo Amaro.

07h15 – Imigrantes tem sete quilômetros de lentidão na altura do Rodoanel, no sentido São Paulo. Reflexo de acidente.

07h10 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 22 e 19 e 16 e 10.

07h03 – Ônibus da viação Pirajuçara continuam impedidos de circular por conta de um protesto na porta da empresa, em Embu das Artes. A empresa atende municípios como Taboão da Serra e Embu.

07h00 – Capital tem 23 quilômetros de lentidão nas vias monitoradas pela CET. A de maior movimento é a Avenida Cruzeiro do Sul, com 3,6 quilômetros de lentidão no sentido Ipiranga, entre a rua Conselheiro Saraiva e a avenida do Estado.

06h54 – Rodoanel tem três quilômetros de lentidão na pista expressa do sentido Bandeirantes, em Osasco.

06h50 – Castelo Branco tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Barueri.

06h45 – Avenida Cruzeiro do Sul tem 3,6 quilômetros de lentidão no sentido Ipiranga, entre a rua Conselheiro Saraiva e a avenida do Estado.

06h40 – Anchieta tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura do Rodoanel. A pista sul da rodovia está bloqueada para obras. Subida para a capital está sendo feita normalmente pela Imigrantes.

06h35 – Corredor Norte-Sul tem 3,5 quilômetros de lentidão no sentido Aeroporto, entre a praça Campo de Bagatelle e a praça da Bandeira.

06h29 – Ônibus da viação Pirajuçara estão impedidos de circular por conta de um protesto na porta da empresa, em Embu das Artes. A empresa atende municípios como Taboão da Serra e Embu.

06h24 – Ponte dos Remédios tem lentidão no sentido Lapa. Reflexo de um acidente envolvendo um carro e um caminhão. Duas faixas estão bloqueadas.

06h22 – Dutra tem dois quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, na altura de Guarulhos.