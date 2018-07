TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira, 9 de julho

Trânsito flui sem problemas na Rodovia Ayrton Senna neste feriado. FOTO: Ecopistas

Está com problemas no trânsito neste feriado? Ajude outros motoristas a fugir dos congestionamentos mandando seu relato para o Estado. Durante todo o dia, recebemos informações e imagens de ruas e avenidas paradas com a hashtag #TransitoEstadao no Instagram. Não esqueça de citar o local, o número aproximado e o sentido. As principais dicas vão aparecer no nosso Instagram e no nosso site. Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo também pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transitoestadao.

TEMPO REAL

22h58 – Não há registro de lentidão na Rodovia Imigrantes neste momento.

22h46 – Rodovia Raposo Tavares tem fluxo normal de veículos, nos dois sentidos. Rodovia Cônego Domênico Rangoni também não apresenta problemas aos motoristas.

22h30 – Tráfego está tranquilo nas principais rodovias que ligam o interior à capital.

22h21 – Avenida Salim Farah Maluf já está liberada em relação ao acidente, sentido Marginal, junto ao Viaduto Pires do Rio, no Tatuapé.

22h02 – Tráfego é normalizado no Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

21h47 – Pista expressa da Via Dutra tem trânsito normal no sentido Rio de Janeiro.

21h36 – De acordo com a CET, foi encerrada a manifestação que bloqueava vias na zona leste da capital.

21h34 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes tem circulação normal de veículos neste momento, nos dois sentidos.

21h22 – Avenida Governador Carvalho Pinto está liberada em relação ao protesto junto ao Viaduto General Milton Tavares, na zona leste da capital, de acordo com a CET.

21h12 – Rodovias estaduais apresentam tráfego normal, de acordo com o DER.

21h08 – Retenções na Marginal do Tietê prejudicam tráfego na Rodovia Ayrton Senna, entre o km 13 e o km 11, no sentido capital.

21h03 – De acordo com o DER, tráfego agora é normal na Rodovia dos Tamoios, nos dois sentidos.

21h01 – Duas faixas da pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf continuam interditadas, no sentido Marginal, junto ao Viaduto Pires do Rio, no Tatuapé. Uma viatura dos Bombeiros já está no local.

20h57 – Segundo a CET, manifestantes se deslocaram da Marginal do Tietê para a Avenida Governador Carvalho Pinto, junto da Ponte Milton Tavares de Souza, na zona leste da capital.

20h56 – Estrutura metálica que caiu de caminhão bloqueia totalmente a passagem de veículos na Marginal do Tietê, no sentido Castelo Branco, junto da Ponte do Aricanduva.

20h48 – Rodovias Anhanguera, Imigrantes e Anchieta tem fluxo normal de veículos neste momento.

20h38 – Acidente entre dois automóveis ocupa duas faixas da pista expressa da Avenida Salim Farah Maluf, sentido Marginal, junto ao Viaduto Pires do Rio, no Tatuapé.

20h29 – Pista local da Marginal do Tietê é bloqueada por manifestantes no sentido Ayrton Senna, junto da Ponte Dr. Miguel Arraes.

20h25 – Manifestantes ocupam a pista local da Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Aricanduva, sentido Ayrton Senna. Grupo de quase 200 pessoas, que protesta por causa da morte de MC Daleste, deve seguir na via até a altura da Avenida Governador Carvalho Pinto e depois retornar à Penha, de acordo com a CET.

20h11 – Sistema Anchieta- Imigrantes tem boas condições de tráfego nos dois sentidos.

20h01 – Manifestação por causa da morte de MC Daleste interdita pista na Avenida Airton Pretini, no sentido bairro, na zona leste da capital. Bloqueio está próximo à Rua Roger Ducasse, na Penha. Segundo a CET, grupo segue rumo à Marginal do Tietê, na altura da Ponte do Aricanduva.

19h54 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego intenso, na direção de São Paulo. No sentido Campos do Jordão, o fluxo de veículos é normal.

19h50 – Fila na Rodovia Tamoios ainda é de 23 km, entre o km 35 e o km 12, no sentido São José dos Campos. Segundo o DER, não há registro de lentidão nas demais vias.

19h37 – Motoristas encontram movimento tranquilo no corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto, segundo a Ecopistas.

19h31 – Marginais Pinheiros e Tietê apresentam tráfego normal neste fim de feriado, segundo a CET.

19h23 – Interferência na Avenida Airton Pretini, na Penha, afeta a circulação dos ônibus no local, segundo a SPTrans.

19h19 – Encerrada operação comboio pelas rodovias Anchieta e Imigrantes.

19h10 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego intenso no sentido São Paulo.

19h09 – Permanece a interferência na Avenida Almirante Delamare, no Sacomã, na zona sul da capital. Pista segue interditada em ambos os sentidos, próximo à Rua Cônego Xavier.

19h03 – Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro segue com fluxo normal de veículos, no sentido Campos do Jordão.

18h59 – Rodovia dos Tamoios permanece com 23 km de congestionamento, entre o km 35 e o km 12, no sentido São José dos Campos.

18h47 – Apesar do tempo encoberto, há boa visibilidade na Rodovia Raposo Tavares, que segue com tráfego normal nos dois sentidos.

18h40 – Cerca de 300 pessoas iniciaram manifestação na zona leste da capital por causa da morte de MC Daleste. Grupo partiu do Shopping da Penha e seguiu pela Rua João Ribeiro. Segundo a CET, não há registro de retenções no trânsito.

18h38 – Dutra não apresenta ocorrências de lentidão no momento.

18h29 – Rodovia Régis Bittencourt tem lentidão no sentido São Paulo, entre os quilômetros 44 e 49. O motivo é o desvio para obras de recuperação da ponte sobre a Represa Capivari, no km 44.

18h26 – Rodovia dos Tamoios permanece com 23 km de lentidão. A retenção vai de Paraibuna até São José dos Campos.

18h22 – Floriano Rodrigues Pinheiro tem tráfego intenso no sentido Taubaté.

18h03 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem tráfego normal em ambos os sentidos.

17h55 – Acidente na Dutra na altura de Pindamonhangaba deixa trânsito lento no sentido São Paulo.

17h45 – Rodovia dos Tamoios tem 23 km de lentidão. A retenção vai de Paraibuna até São José dos Campos.

17h42 – Capital tem apenas 2 km de lentidão.

17h33 – Dutra tem pequena lentidão no sentido São Paulo, na altura de Taubaté, por conta de excesso de veículos.

17h27 – Fernão Dias é liberada nos dois sentidos. Há lentidão de 3 km no sentido São Paulo, reflexo da manifestação que aconteceu mais cedo.

17h22 – Capital tem trânsito fluente.

17h18 – Raposo Tavares tem tráfego normal em ambos os sentidos.

17h12 – Imigrantes tem lentidão no sentido São Paulo, próximo ao Rodoanel.

17h02 – Fernão Dias no sentido São Paulo tem 9 km de congestionamento na altura de Vargem, devido a protesto. Os manifestantes, que anteriormente ocupavam as duas pistas, liberaram a via no sentido Belo Horizonte.

16h55 – Tráfego normalizado no Sistema Anchieta-Imigrantes. A Operação Comboio por conta da forte neblina permanece nas duas rodovias.

16h45 – Ocorrências em rodovias:

Fernão Dias permanece bloqueada nos dois sentidos.

Anchieta tem lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 50 e 53.

Outras rodovias que cortam o Estado de São Paulo têm tráfego normal.

16h28 – Fernão Dias bloqueada nos dois sentidos na altura da cidade de Vargem, por conta de protesto. Os manifestantes exigem que a tarifa de pedágio seja extinta para os moradores do município. O congestionamento no sentido São Paulo é de 3,7 km e no sentido Belo Horizonte de 1,1 km.

16h18- Tráfego na Imigrantes já flui normalmente. Porém, a interligação com a Anchieta, que tem lentidão entre os quilômetros 50 e 53, está bloqueada por conta de neblina.

16h12– Não há mais lentidão na Dutra próximo a Taubaté. As retenções na rodovia no sentido São Paulo acontecem em 3 cidades fluminenses: São João de Meriti, Nova Iguaçu e Porto Real.

16h10 – Metrô de São Paulo anuncia que, por conta da volta do feriado, a operação nesta quarta-feira das linhas 1, 2 e 3 será iniciada às 4h.

16h00 – Raposo Tavares tem tráfego normal em ambos os sentidos . A Rodovia dos Tamoios tem tráfego intenso no sentido São José dos Campos, porém fluente. As informações são do DER.

15h50 – Dutra e Sistema Anchieta-Imigrantes são as estradas que cortam São Paulo que apresentam lentidão no momento.

15h36 – Trânsito tranquilo na capital.

15h34 – Castelo Branco tem tráfego fluindo bem nos dois sentidos.

15h20 – Dutra tem 8 km de lentidão no sentido São Paulo na altura de Taubaté, por conta de excesso de veículos.

15h03 – Sistema Anchieta-Imigrantes já apresenta lentidão no sentido São Paulo.

13h35 – Acidente na Rodovia Presidente Dutra gera 10 km de lentidão no sentido São Paulo, do km 209 ao 219, na região de Seropédica (RJ).

13h32 – Anchieta tem tráfego lento no km 44, sentido São Paulo, devido a uma carreta quebrada.

13h30 – A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego congestionado no sentido São Paulo. Caminhões e ônibus com destino a São Paulo devem seguir pela serra da Rodovia Anchieta. A interligação do planalto está bloqueada devido à neblina, informa a Ecovias.

13h25 – Boa tarde! Motoristas encontram boas condições de tráfego nas Rodovias Ayrton Senna, Hélio Smidt, Tamoios, Anchieta, Padre Manoel da Nóbegra, Cônego Domênico Rangoni, Carvalho Pinto, Sistema Anhanguera-Bandeirantes e RodoAnel.

07h40- Um carro bateu em uma grade e bloqueia uma faixa da direita e a calçada da Avenida Vital Brasil, sentido centro, próximo à Avenida Caxingui

07h17- De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não há previsão de chuvas na manhã desta terça-feira

07h14- Um acidente envolvendo um ônibus e uma moto interdita uma faixa da Av. Eduardo Cotching, no sentido centro, próximo à Praça Nossa Senhora das Vitórias

07H08- A Rodovia Rio-Santos segue com tráfego normal, tempo instável e neblina em trechos isolados neste feriado

07h03- Linhas de ônibus municipais têm itinerário alterado neste feriado. Confira as mudanças na página da SPTrans

06h45- Um acidente na Ponte Velha João Dias, interdita a pista no acesso para a Marginal Pinheiros

06h35- Com trânsito tranquilo nesta manhã de feriado, motoristas devem ficar atentos à neblina no Sistema Anchieta-Imigrantes

06h33- Rodízio de carros segue suspenso na capital. Confira quais serviços funcionam neste feriado

06h17- A Av. Paulista passa a contar com corredor de ônibus em ambos os sentidos a partir de amanhã, da altura da Praça Oswaldo Cruz até a Rua Augusta

06h13- Bom dia! O trânsito está proibido partir das 14 horas deste feriado na Rodovia Castelo Branco, do km 129 ao 13, no sentido São Paulo. Via fica fechada até as 7 horas da manhã desta quarta, exceto para cargas perecíveis