TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h32 – A pista local da Marginal do Pinheiros tem lentidão, sentido Castelo, da Ponte Ary Torres até a Ponte Cidade Jardim.

20h25 – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt está liberada no km 404, na região de Miracatu. No local, houve uma manifestação que restringiu o tráfego na pista. O tráfego está lento entre o km 395 e o km 404.

20h20 – Cidade registra 16 km de morosidade.

20h05 – A Avenida Guarapiranga tem 2,1 km de lentidão, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Estrada do M´boi Mirim.

20h – A pista sentido Curitiba da Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego intenso do km 395 ao km 404, em Miracatu, devido a uma manifestação na altura do km 404. Equipes da Polícia Rodoviária Federal acompanham a ocorrência.

Na pista sentido São Paulo, há lentidão entre o km 551 e o km 545, na região de Barra do Turvo, reflexo de uma operação para destombamento de uma carreta. Não há interdições no local. Ainda nesse sentido, há lentidão entre o km 278 e o km 273, entre as regiões de Taboão da Serra e Embu das Artes, devido ao tráfego intenso.

19h45 – A Avenida Santo Amaro registra 2 km de trânsito carregado, sentido bairro, da Rua Gastão Liberal Pinto até a Rua Casa do Ator.

19h41 – A pista local da Marginal do Tietê tem 3 km de lentidão, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Centro de Treinamento do Corinthians.

19h33 – Índice de trânsito começa a cair e capital paulista registra 87 km de lentidão.

19h26 – A Avenida Washington Luís tem 3,8 km de morosidade, sentido bairro, da Rua Vieira de Morais até a Praça Pedro Chaves.

19h17 – A pista local da Marginal do Tietê tem 4,2 km de tráfego intenso, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até a Rua Professor Milton Tavares.

19h14 – O Corredor Norte-Sul registra 4,6 km de lentidão, sentido Santana, da Rua Professor Euclides Figueiredo até a Praça da Bandeira.

19h08 – A Rodovia Ayrton Senna tem tráfego lento do km 18 ao 11, em direção a São Paulo, devido ao excesso de veículos. Uma colisão interdita a faixa da esquerda no km 17 da via, também no sentido São Paulo, e dificulta o tráfego. No sentido oposto, o trânsito segue normal. Nas rodovias Carvalho Pinto e Hélio Smidt, acesso ao Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, há trânsito tranquilo em ambas as direções.

19h – A pista expressa da Marginal do Pinheiros registra 10,1 km de engarrafamento, sentido Interlagos, da Rodovia castelo Branco até a Ponte Ary Torres.

18h50 – Um acidente interdita a Rua Major Sertório, na altura da Rua Doutor Cesário Mota Júnior, na Consolação. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montou um desvio pelas ruas Cunha Horta e Amaral Gurgel.

18h38 – A Avenida dos Bandeirantes tem 1,7 km de morosidade, sentido Imigrantes, da Rua Funchal até o Viaduto Santo Amaro.

18h26 – A Avenida Guarapiranga tem 2,1 km de fluxo intenso, sentido bairro, da Ponte do Socorro até a Estrada do M’boi Mirim.

18h20 – A cidade tem 81 km d evais congestionadas no momento, segundo dados da CET.

18h18 – A pista local da Marginal do Tietê registra 4,2 km de congestionamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte Jânio Quadros até o Viaduto Milton Tavares de Souza.

18h12 – A Avenida Washington Luís tem 2,6 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida Água Espraiada até a Praça Pedro Chaves.

18h02 – A Avenida Aricanduva tem 3,6 km de lentidão, sentido Marginal, da Rua Benedita de Paula Coelho até a Ponte Aricanduva.

17h48 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 7,6 km de congestionamento, sentido Interlagos, da Ponte do Jaguaré até a Ponte do Morumbi.

17h38 – A Avenida João Dias tem 2,4 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida João Carlos da Silva Borges até a Avenida Alberto Augusto Alves.

17h26 – O Túnel Ayrton Senna I tem 1,6 km de morosidade da Avenida 23 de Maio até a Rua Antonio J. de Moura Andrade.

17h20 – A Rua da Consolação tem 1,5 km de lentidão, sentido bairro, da Avenida Ipiranga até a Rua Maceió.

17h10 – A pista expressa da Marginal do Pinheiros tem 1,9 km de trânsito intenso, sentido Castelo, da Rua Quintana até a Rua Tucumã.

17h – A Avenida Ibirapuera tem 1,9 km de morosidade, sentido bairro, da Avenida República do Líbano até a Avenida dos Bandeirantes.

16h50 – O Corredor Norte-Sul tem 6 km de lentidão, sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até a Rua Borges Lagoa.

16h36 – A pista expressa da Marginal do Tietê registra 3,8 km de engarrafamento, sentido Ayrton Senna, da Ponte da Casa Verde até a Rua Azurita.

16h27 – A Radial Leste tem 3,9 km de congestionamento, sentido bairro, da Rua Wandenkolk até a Avenida Álvaro Ramos.

16h12 – Corredor Norte-Sul, sentido Santana, tem 2,2 km de filas entre o Viaduto Santa Ifigênia e a Avenida do Estado.

15h36 – Pista expressa da Marginal do Pinheiros com 2 km de lentidão, sentido Interlagos, entre a avenida Socorro e a ponte Transamérica. São Paulo registra 22 km de congestionamento.

15h04 – Radial Leste registra 3,9 km de filas, sentido Bairro, entre a rua Piratininga até o Viaduto Pires do Rio.

14h48 – Rua da Consolação com lentidão por excesso de veículos entre a alameda Piauí e a rua Ipiranga.

14h30 – Túnel Ayrton Senna I, com tráfego intenso entre a via Antonio J. de Moura Andrade até o início da avenida Vinte e Três de Maio.

14h03 – Avenida Paulista apresenta lentidão no sentido Consolação entre a alameda Otavio Mendes e Oswaldo Cruz.

13h57 – Avenida do Estado, sentido Santana, com congestionamento entre Pari e Vinte e Cinco de Março.

13h51 – Tráfego permanece em boas condições em todo o Sistema Anchieta-Imigrantes.

13h40 – Avenida Nove de Julho, sentido Centro, com tráfego intenso de veículos entre a rua Estados Unidos e a via Groenlândia. São Paulo com 14 km de filas.

13h25 – Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, sentido Centro, com tráfego intenso entre o viaduto Grande São Paulo e a avenida Salim Farah Maluf.

13h06 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, tem lentidão entre as Pontes do Piqueri e Atilio Fontana.

8h56 – A pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos, com lentidão entre as Pontes Cidade Jardim e Jaguaré. São Paulo com 65 km de filas. Zona sul com 30 km de trânsito lento.

8h53 – A Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, tem 5,2 km de lentidão entre os Viadutos Santo Amaro e Aliomar Baleeiro. São Paulo com 65 km de lentidão. Zona sul com 30 km de filas.

8h48 – Os usuários não encontram lentidão em ambos os sentidos da rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba).

8h47 – Os cerca de 100 integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem-terra (MST) que bloquearam a Rodovia Anhanguera, na região de Cajamar, na região metropolitana, já liberaram a estrada, segundo a concessionária Autoban, empresa que administra a rodovia.

Os manifestantes interditaram os dois sentidos da rodovia na altura do km 28 por volta das 8 horas e cerca de meia hora depois deixaram a via. A manifestação faz parte da Jornada Nacional de Lutas pela Reforma Agrária, que ocorre no mês de abril. Mesmo após a liberação da via, às 8h45 ainda havia um congestionamento de três quilômetros em cada sentido da rodovia, segundo a AutoBan.

8h39 – Motorista encontra lentidão na chegada a São Paulo pela Anchieta do Km 13 ao km 10, por excesso de veículos. Demais rodovias seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

8h28 – Manifestação de sem terra interdita os dois sentidos da Rodovia Anhanguera, no km 28, em São Paulo.

8h12 – A pista local da Marginal Tietê, sentido Penha, com 2,7 km de lentidão entre as Pontes da Casa Verde e Freguesia do Ó. São Paulo com 58 km de trânsito lento. Zona sul com 27 km de filas.

7h50 – A Avenida Professor Abraão de Morais, sentido São Paulo, tem lentidão entre as Ruas Elisa Silveira e Matheus Torloni. São Paulo com 51 km de filas. Zona sul com 25 km de lentidão.

7h32 – O sentido Aeroporto do corredor Norte-sul registra lentidão entre a Praça da Bandeira e Avenida dos Bandeirantes. São Paulo com 43 km de trânsito lento. Zona sul com 19 km de filas.

7h19 – As pistas expressa e local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo, estão com 4 km de congestionamento entre a Ponte Américo Brasiliense e Rua José Maria. São Paulo com 43 km de trânsito lento. Zona sul com 13 km de filas.

7h13 – Radial Leste, sentido Centro, com 5 km de lentidão entre a Rua Wandenkolk e Viaduto Pires do Rio. São Paulo com 41 km de filas. Zona sul com 19 km de lentidão.

6h44 – Radial Leste, sentido centro, com 5 quilômetros de trechos de lentidão entre as Ruas Carlos Ferraci e Almirante Brasil.

6h40 – Lentidão de 3 quilômetros nas pistas central e marginal da Via Anchieta na chegada à capital entre os quilômetros 13 e 10.

6h33 – Marginal do Pinheiros, sentido Castello, com acúmulo de 5,5 quilômetros de lentidão nas pistas local e expressa a partir da Ponte Transamérica.

06h31 – Rodovia Ayrton Senna com tráfego ruim entre os quilômetros 23 e 20, em Guarulhos.

6h30 – Rodovia Raposo Tavares, sentido capital, com lentidão entre os quilômetros 21 e 19 e entre os quilômetros 13 e 10.

06h29 – Corredor Aricanduva, sentido Marginal, com 1,5 quilômetro de lentidão entre a Rua do Rodeio e a Radial Leste

06h27 – Radial Leste, sentido centro, com 3 quilômetros de lentidão entre o Viaduto Pires do Rio e a Rua Almirante Brasil.

01h33 – Todas as principais estradas federais e estaduais dentro do Estado de São Paulo não apresentam problemas significativos ou pontos de lentidão neste início de madrugada.