TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça-feira,18 de junho

22h10 – CPTM informa que a operação comercial da Linha 9-Esmeralda será retomada às 4h de quarta-feira.

21h02 – CET informa que agora somente a Avenida Paulista nos dois sentidos e a Avenida Senador Teotônio Vilela no sentido centro estão ocupadas por manifestantes.

20h55 – Raposo Tavares tem lentidão entre os quilômetros 29 e 34 no sentido São Paulo, por conta de manifestação.

20h17 – Avenida Senador Teotônio Vilela é ocupada por manifestantes no sentido centro, junto a Avenida Atlântica.

20h12 – CPTM informa que não há previsão de retorno das operações da Linha 9-Esmeralda. PAESE continua ativo para transportar os passageiros do ramal.

20h05 – Pista local da Marginal Pinheiros interditada por conta de protesto no sentido Castelo Branco, próximo a Ponte Ary Torres.

19h56 – A usuária do Instagram lailinha89 postou foto da manifestação que acontece neste momento na Raposo Tavares, na altura de Cotia. Os dois sentidos estão bloqueados.

19h50 – Vias bloqueadas pela manifestação no momento, segundo a CET:

Avenida Paulista na altura da Avenida Brigadeiro Luiz Antônio: ambos os sentidos interditados

Rua da Consolação, na altura da Praça Roosevelt: ambos os sentidos interditados

Avenida das Nações Unidas no sentido Castelo Branco, na altura da Avenida Padre José Maria

Avenida Dona Belmira Marin, no sentido centro junto ao ao Parque das Árvores

19h36 – Pista Local da Marginal Pinheiros tem pouco mais de cinco quilômetros e meio de congestionamento no sentido Castelo Branco. Trecho crítico é entre a Ponte Nova do Morumbi e Avenida Eusébio Matoso. Pista expressa entre as ruas Américo Brasiliense e Tucumã tem a mesma lentidão.

19h33 – Capital tem 97 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

19h26 – O usuário do Instagram sukevicius postou a foto acima. Ele estava na Linha 9-Esmeralda, suspensa por conta de vandalismo. “Um trem foi depredado. Mta fumaça e correria”, ele escreveu.

19h20 – Linha 9-Esmeralda suspensa por conta de vandalismo de alguns manifestantes desde as 18h50. PAESE(Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado para a locomoção de passageiros.

19h15 – Avenida dos Bandeirantes tem cerca de sete quilômetros de congestionamento no sentido Imigrantes, entre a Marginal Pinheiros e o Viaduto Ministro Aliomar Baleeiro. É a via monitorada pela CET de maior retenção no momento.

18h56 – Manifestação chega à Avenida Ipiranga e fecha a pista da direita, na esquina com a Avenida São João.

18h50 – CET registra 120 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas.

18h43 – Marginal Pinheiros tem cerca de cinco quilômetros de congestionamento no sentido Castelo Branco. Trecho crítico é entre a Ponte do Morumbi e a Ponte Eusébio Matoso, na pista local.

18h38 – Manifestantes fecham Raposo Tavares nos dois sentidos, à altura do quilômetro 33.

18h25 – O usuário do Instagram fabioalexandre21 postou foto da lentidão do tráfego na Marginal Tietê. Há engarrafamento nos dois sentidos da via, em diversos pontos.

18h20 – CET informa que vias do centro liberadas não apresentam pontos de lentidão.

18h13 – Multidão está no Viaduto do Chá, em frente à Prefeitura. Trânsito fechado no entorno.

18h03 – Vias de desvio da Praça da Sé: Rua Anita Garibaldi, Rua Roberto Simonsen, Rua Boa Vista, Rua Libero Badaró, Viaduto do Chá, Rua Xavier de Toledo, Praça Ramos de Azevedo, Avenida São João, Avenida Ipiranga e Avenida Rio Branco. A informação é da CET.

17h45 – Capital tem 124 quilômetros de congestionamento nas vias monitoradas pela CET.

17h38 – Acompanhe o protesto na Sé pelo link do Estadão. http://www.ustream.tv/recorded/34539121

17h32 – CET bloqueou a rua Bittencourt Rodrigues, na altura da Avenida Rangel Pestana, por conta da manifestação na Praça da Sé. Outras vias poderão ser bloqueadas conforme o trajeto da manifestação, segundo o órgão.

17h13 – A pista expressa da Marginal Tietê tem cerca de nove quilômetros de congestionamento no sentido Rodovia Ayrton Senna. O ponto crítico vai da Ponte Júlio de Mesquita Neto a Ponte Jânio Quadros.

17h01 – CETinforma que trânsito no entorno da Sé flui normalmente. Não há interdição de via.

10h16 – Acidente entre carro e ônibus deixa uma faixa da Avenida Jaguaré interditada, no sentido Jaguaré, na altura da Praça Cesar Washington de Proença.

10h08 – Tráfego lento na Rodovia Imigrantes, do km 20 ao km 16, no sentido São Paulo.

9h55 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Corredor Norte/Sul , sentido Aeroporto, da Praça da Bandeira até o Túnel Ayrton Senna (4,4 km)

, sentido Aeroporto, da até o (4,4 km) Avenida dos Bandeirantes , sentido Marginal, do Viaduto Jabaquara até o Viaduto Santo Amaro (4,0 km)

, sentido Marginal, do até o (4,0 km) Corredor Norte/Sul , sentido Santana, Viaduto João Julião da Costa Aguiar até o Complexo Viário João Jorge Saad (3,2 km)

, sentido Santana, até o (3,2 km) Corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato, sentido Centro, da Avenida Jorge João Saad até a Praça Lineu de Paula Machado (2,6 km)

Rota alternativa para motoristas na avenida Morumbi, onde manifestantes estão concentrados em frente à sede do Governo do Estado desde a noite de segunda-feira. Sexto protesto está marcado para esta terça-feira, na Praça da Sé.

9h53 – Tráfego complicado na Avenida 23 de Maio, sentido Aeroporto de Congonhas, entre a Rua Pedroso e o Viaduto Borges Lagoa.

9h44 – Trânsito segue ruim na Marginal de Pinheiros, entre Jaguaré e a Eusébio Matoso, no sentido Interlagos.

9h39 – Capital acumula 62km de lentidão em suas principais vias.

Agentes de tráfego orientam a circulação de veículos na Avenida Morumbi, onde manifestantes seguem acampados desde a noite de segunda-feira. Presença de policiais militares foi reforçada.

9h24 – Tráfego lento do km 20 ao km 16 na Rodovia Imigrantes, sentido São Paulo.

9h19 – Trânsito bastante intenso na Marginal de Pinheiros, entre a Cidade Universitária e a Eusébio Matoso.

9h04 – Circulação de trens normalizada na Linha Vermelha (3), do Metrô.

9h02 – Retenção de mais de 4km na Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal, entre Viaduto Jabaquara e Viaduto Santo Amaro.

8h58 – Vários trechos de retenção na Avenida Sumaré, no sentido da Avenida Paulista.

8h57 – Capital registra 57km de lentidão. Somente na zona sul, segundo a CET, 28km das principais vias estão congestionadas.

8h56 – Marginal Pinheiros continua congestionada, do trecho que vai da Eusébio Matoso até a Cidade Universitária.

8h53 – Pelo menos 20 manifestantes viraram a noite em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A Avenida Morumbi segue com pista parcialmente interditada por causa do protesto e agentes orientam o tráfego no local.

8h48 – Trens da Linha Vermelha (3) do Metrô circulam com velocidade reduzida devido a falha na estação Pedro II. Equipe de manutenção já atua no local.

8h42 – Colisão entre automóvel e moto na Avenida Rubem Berta, sob o viaduto Borges Lagoa, no sentido Santana.

8h37 – Tráfego lento na Rodovia Anchieta, sentido São Paulo, entre o km 57 e o km 55.

8h35 – Lentidão de 50km nas principais vias da capital.

8h21 – Colisão entre automóvel e motocicleta na Avenida das Nações Unidas, 22500, no sentido Jaguaré.

8h18 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Marginal Tietê , sentido Castelo Branco , pista local, da Ponte da Freguesia do Ó até a Rodovia Castelo Branco (5,2 km)

, sentido , pista local, da até a (5,2 km) Marginal Tietê , sentido Castelo , pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte dos Remédios (4,7 km)

, sentido , pista expressa, da até a (4,7 km) Corredor Eusébio Matoso/Francisco Morato , sentido centro, da Avenida Jorge João Saad até a Praça Lineu de Paula Machado (2,6 km)

, sentido centro, da até a (2,6 km) Avenida Vereador José Diniz, sentido centro, do Viaduto Ana Catharina Randi até a Avenida dos Bandeirantes (2,4 km)

8h16 – Retenção de 1,5km entre a Avenida 23 de Maio e a Avenida Antonio de Moura Andrade.

8h09 – Lentidão de 4,5km na Marginal do Tietê, do Tatuapé até Cruzeiro do Sul.

8h03 – Grupo de manifestantes continua acampado em frente à sede do Governo do Estado, no Palácio dos Bandeirantes. Avenida Morumbi segue parcialmente interditada. Sexto protesto está marcado para esta terça-feira, 18, na Praça da Sé.

7h57 – 49km de lentidão nas principais vias de São Paulo. Retenção de 17km na zona sul e 14km na zona oeste.

7h44 – Principais lentidões do momento, segundo a CET:

Marginal Tietê , sentido Castelo Branco , pista expressa, da Ponte do Piqueri até a Ponte dos Remédios (4,7 km)

, sentido , pista expressa, da até a (4,7 km) Marginal Tietê , sentido Castelo Branco , pista expressa, da Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte Janio Quadros (3,1 km)

, sentido , pista expressa, da até a (3,1 km) Marginal Tietê , sentido Castelo Branco , pista local, da Ponte Atílio Fontana até a Ponte Freguesia do Ó (2,5 km)

, sentido , pista local, da até a (2,5 km) Radial Leste, sentido Centro, do Viaduto Engenheiro Alberto Badra até a Estação de Metrô Vila Matilde (1,7 km)

7h42 – Total de 44km de lentidão na capital. Pior registro de tráfego é na zona sul, com 14km de congestionamento.

7h39 – Uma faixa segue interditada na Avenida Morumbi, sentido bairro, depois da manifestação desta segunda-feira, 17, em frente à sede do Palácio dos Bandeirantes. Alternativa para motoristas é ir pela Avenida Giovanni Gronchi, seguir pela Praça Roberto Gomes Pedrosa e depois para a Avenida Jules Rimet e Avenida Padre Lebret.

7h32 – Cônego Domênico Rangoni com trânsito ruim, no sentido Guarujá, do km 270 ao km 268. Circulação lenta também no sentido Cubatão, do km 268 ao km 270.

7h25 – Congestionamento de 38km nas principais vias da capital. Tráfego é pior na zona oeste, com 14km de lentidão.

7h21 – Congestionamento de carros na Radial Leste, sentido centro, na altura da estação de metrô Carrão.

7h17 – Acidente altera tráfego na Marginal de Pinheiros, sentido Castelo Branco, junto a Ponte João Dias.

7h16 – Pista sul da Rodovia Anchieta fechada para obras. Descida pela pista norte com tráfego normal. Para os veículos com destino a São Paulo, é obrigatório seguir pelo trecho de serra da Rodovia dos Imigrantes.

7h10 – Acesso difícil à Castelo Branco por causa de acidente na Marginal do Tietê. Lentidão começa na Ponte do Piqueri.

7h07 – Congestionamento na Avenida Francisco Morato atinge 3km, até a altura da Avenida Irineu de Paula Machado.

7h05 – Tempo segue encoberto e há grande número de veículos na Rodovia Raposo Tavares, do km 15 ao 10, no sentido São Paulo.

7h01 – Agentes de tráfego usam cones para interditar a Avenida Morumbi, perto do Palácio dos Bandeirantes. Há bloqueio parcial da pista no sentido centro e no sentido Ponte do Morumbi.

6h59 – Lentidão de 4,7km na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna.

6h53 – Acidente prejudica tráfego na alça de acesso da Marginal do Tietê para a pista, no sentido interior da Castelo.

6h49 – CET interdita a Rua Gabriel Piza, entre as ruas Doutor Zuquim e Jovita, das 7h desta terça-feira, 18, às 18h de quarta-feira, 19, para obras nas galerias pluviais. Os veículos que trafegam pela via, sentido único, deverão virar à esquerda na Rua Doutor Zuquim, à direita na Rua Duarte Azevedo, novamente à direita na Rua Jovita, retornando ao caminho original.

6h46 – Avenida Giovanni Gronchi é alternativa para motoristas que não podem seguir pela Avenida Morumbi, sentido centro, que está parcialmente interditada.

6h40 – Trânsito ruim na chegada a São Paulo pela Avenida Anchieta, no sentido norte, entre o km 10 e o km 14.

6h36 – Lentidão de 6km nas principais vias da capital.

6h33 – Trânsito congestionado na Avenida 23 de maio, no sentido Aeroporto de Congonhas.

6h31 – A SPTrans informa que as linhas de ônibus circulam normalmente em todas as regiões da cidade.

6h20 – Segundo a CET, cerca de 30 manifestantes permanecem em frente ao Palácio dos Bandeirantes. A interdição na Avenida Morumbi está na altura da Avenida Giovanni Gronchi, no sentido centro. O órgão informa que o desvio é feito pelo lado oposto, no sentido Santo Amaro. Houve tentativa de invasão da sede do Governo do Estado na segunda-feira, 17.

6h17 – Bom dia! Pista norte da Rodovia Anchieta bloqueada para inversão de mão de direção. Descida pela pista Sul com tráfego normal.