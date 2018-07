TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP nesta terça

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

20h25 – A rodovia Fernão Dias registra trânsito normal nos dois sentidos.

20h15 – As rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto registram tráfego normal nos dois sentidos.

20h10 – Há lentidão na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, para quem trafega no sentido São Paulo, entre os km 260 e 270, por excesso de veículos na via.

19h15 – As rodovias Castello Branco, Raposo Tavares, Bandeirantes e Anhanguera apresentam trânsito bom, nos dois sentidos.

18h54 – Na capital, a CET registra apenas lentidão na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no sentido centro, desde a rua Américo Vespucci até rua Maria Daffre.

18h48 – Trânsito intenso, mas sem pontos de parada ou de alagamento nas Marginais Pinheiros e Tietê.

18h47 – Há lentidão na Rodovia Cônego Domenico Rangoni, para quem trafega no sentido São Paulo, entre os km 260 e 270, por excesso de veículos na via.

18h39 – Chegada tranquila a São Paulo pelas principais rodovias. Atenção apenas para as pistas molhadas por conta da chuva intensa desta tarde.

18h30 – Um manifestação contra a violência na Região Metropolitana de São Paulo causa uma lentidão de 1km na Rodovia Régis Bittencourt, que ficou bloqueada por completo, no sentido São Paulo. De acordo com a concessionária, a manifestação acontece no km 276, na região de Embu das Artes e o bloqueio foi retirado, mas ainda causa lentidão na região.

18h21 – Há lentidão na Estrada do M’Boi Mirim, no sentido bairro, por excesso de veículos e também como consequência da chuva que caiu na região, que fica na zona sul da capital paulista.

18h06 – Na cidade inteira, há apenas um ponto de alagamento, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. O ponto é transitável e se encontra entre a Avenida das Nações Unidas e a rua Flórida.

17h50 – Não há pontos de parada nas principais rodovias de São Paulo, mas é necessária atenção redobrada graças às pistas molhadas pela chuva.

17h45 – Há lentidão no corredor norte-sul nos dois sentidos, na região da Avenida do Estado.

17h44 – A CET registra a queda de uma árvore na faixa da direita da Avenida Rebouças, dificultando o trânsito na via.

17h42 – Há um ponto de alagamento na região da Ponte do Morumbi, na Marginal Pinheiros, no sentido Castelo Branco. O motorista encontra dificuldades no trecho.

17h40 – Rodovia Cônego Domenico Rangoni tem lentidão do km 267 ao km 270, sentido Cubatão, por excesso de veículos.

17h33 – A Rodovia dos Tamoios está com trânsito tranquilo.

17h29 – Corredor da Avenida Rebouças com a Avenida Eusébio Matoso, no sentido centro, está com lentidão desde a rua Prudente até a Capote Valente, totalizando 1,6 quilômetros de dificuldades para o motorista.

16h07 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da rodovia Régis Bittencourt, entre o km 528 e o km 510, nas regiões de Cajati e Barra do Turvo, devido ao tombamento de uma carreta no km 510 que restringe o tráfego na faixa da esquerda. Os veículos seguem pela faixa da direita e pelo acostamento. Na pista sentido Curitiba, há lentidão entre o km 349 e o km 351, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso.

16h05 – Também há lentidão no corredor norte-sul, no sentido Aeroporto, desde a rua Pedro de Toledo até a Onze de Junho.

16h02 – Com forte chuva na capital paulista, o trânsito na Marginal Pinheiros começou a ficar complicado para o motorista que trafega no sentido Castelo Branco, na via expressa, desde a ponto Cidade Jardim até a ponte Cidade Universitária. No sentido Interlagos, há trânsito na pista local, desde a ponte Cidade Jardim até 1,1 km depois da ponte Jornalista Roberto Marinho. Na pista expressa, também no sentido Interlagos, há lentidão desde a ponte Cidade Jardim até a ponte Ary Torres.

15h40 – Na Avenida do Estado, no sentido Ipiranga, há lentidão desde a rua Caetano até a Vinte e Cinco de Marco.

15h24 – Liberada a pista sul da Rodovia Anchieta, no sentido litoral. Há lentidão na Cônego Domenico Rangoni entre os km 263 e 262, no sentido Guarujá, por causa do excesso de veículos que acessam os terminais portuários. Na demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes há boas condições de tráfego e de visibilidade.

15h03 – Há mais de 1 quilômetro de lentidão na Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no sentido centro, desde a Rua Américo Vespucci até a rua Maria Daffre.

14h30 – Principais estradas de São Paulo apresentam tráfego normal e sem pontos de parada nesta tarde.

14h25 – No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, o trânsito está normal em ambos os sentidos das rodovias. Bom horário para o motorista que ainda precisa voltar para a capital, após o feriado prolongado.

14h10 – Pista sul da Rodovia Anchieta, no sentido litoral, está bloqueada no trecho de serra, para o resgate de uma vítima com ferimentos graves de uma queda de moto que aconteceu no km 42 por volta das 13h. A vítima será encaminhada para o Hospital Irmã Dulce em Praia Grande. A descida da serra acontece apenas pela pista norte da rodovia. Demais rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes seguem com boas condições de tráfego e visibilidade.

13h39 – A capital continua sem pontos de lentidão nesta terça-feira de feriado na cidade. Amanhã, quarta-feira, 21, o rodízio de veículos volta a entrar em rigor na capital. Desde quinta-feira até esta terça-feira, o rodízio está suspenso.

12h33 – Não há pontos de lentidão na capital.

12h28 – A Rodovia Manoel Hyppolito Rego tem tráfego intenso no sentido São Sebastião/Guarujá.

11h42 – A Rodovia Régis Bittencourt tem 3 km de lentidão no sentido São Paulo, na região de Barra do Turvo, próximo à divisa com o Paraná, entre os Km 514 e 511, por causa de um tombamento.

11h35 – A Rodovia Professor Cônego Domênico Rangoni tem três quilômetros de lentidão no sentido São Paulo, entre os Km 267 e 270 neste feriado. O tráfego é normal na Anchieta e na Imigrantes, em todas as pistas. Para quem faz a interligação litoral/planalto pela Rodovia dos Tamoios também não enfrenta pontos de parada.

10h23 – Lentidão na Rodovia Presidente Dutra, na Pista SP-Rio, na altura do KM 136, em São José dos Campos, por causa de um acidente.

09h06 – As condições de tráfego são boas para quem está voltando da Baixada Santista neste feriado. Não há pontos de lentidão em qualquer trecho do Sistema Anchieta/Imigrantes, que realiza operação 4×6, com as pistas da Anchieta destinadas à descida da Serra e as da Imigrantes para a subida.

08h24 – Não há pontos de lentidão em São Paulo nesta manhã.