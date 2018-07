TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h56 – Tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na tarde de hoje.

17h41 – Em virtude do feriado, o rodízio municipal estará suspenso para veículos de passeio e caminhões na próxima segunda-feira, 9.

17h27 – Tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da Rodovia Fernão Dias (Belo Horizonte e São Paulo), na tarde de hoje.

17h24 – A pista sentido Espírito Santo da BR-101/RJ está liberada no km 94, na região de Campos dos Goytacazes. No local, houve um acidente envolvendo quatro automóveis que restringiu o tráfego na via. Não há mais restrições. O tráfego segue sem retenção no local. Na pista sentido Niterói, o tráfego é intenso entre o km 293 (Itaboraí) e o km 320 (Av. do Contorno), devido ao excesso de veículos. O tempo é chuvoso em pontos ao longo do trecho concedido.

17h13 – Trânsito segue normal em todo o Sistema Anchieta/Imigrantes.

16h48 – São Paulo não tem registro de lentidão. Há 21 semáforos com falhas na capital.

16h29 – A pista sentido Espírito Santo da BR-101/RJ está bloqueada no km 94, na região de Campos dos Goytacazes, devido a um acidente envolvendo quatro automóveis. O tráfego está parado do km 95 ao km 94. Equipes da Concessionária trabalham no atendimento à ocorrência, na remoção dos veículos e liberação total da via.

15h57 – Rodovia dos Tamoios, assim como a Rodovia Mogi-Bertioga, apresentam tráfego normal nos dois sentidos. Mesmo com pouco fluxo de veículos, ambas as rodovias tem visibilidade reduzida em função do tempo instável em toda a extensão dos trechos de concessão.

15h41 – Faz boa viagem o motorista que utiliza as rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes.

15h40 – A Rodovia Carvalho Pinto foi desbloqueada por volta das 15h30 deste domingo, 8, após um acidente grave entre um ônibus e um carro ter bloqueado totalmente a via na altura do km 71, região de Jacareí. De acordo com o Corpo de Bombeiros de Jacareí, a colisão aconteceu por volta das 14h e o veículo chegou a ficar embaixo do ônibus. Houve um princípio de incêndio e viaturas dos bombeiros de Mogi das Cruzes e de Guararema auxiliam o resgate.

15h29 – Atropelamento na Rua Augusta, no Jardim Paulista. O motorista que trafegar pela região, deve evitar o trecho na altura do número 2.400.

14h32 – Rodovia Carvalho Pinto está totalmente bloqueada no km 71, sentido interior, devido a um acidente. Tráfego lento do km 70 ao 71.

14h01 – Segue operação normal com boas condições de tráfego em ambos os sentidos da Rodovia Anchieta e da Rodovia dos Imigrantes.

14h – Tráfego intenso na Avenida Vergueiro, sentido Centro, na região da Liberdade. De acordo com a CET a lentidão está entre a Rua São Joaquim e a Avenida Paraíso.

13h47 – Acidente com vítima no sentido centro, da Ponte da Casa Verde, na altura do número 118.

13h18 – Cruzamento da Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Irlandino Sandoval tem farol apagado.

13h16 – A capital paulista tem 10 faróis com problemas em cruzamentos. As falhas são registradas por conta da chuva que atingiu São Paulo durante a noite.

12h47 – Obra na Rua Itápolis, região da Consolação, interdita a via no sentido Centro, entre a Praça Schmuel Iosef Agnon e a Rua Itatiara.

12h04 – Há tráfego normal e boa visibilidade por todo o Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

12h03 – Seguem boas as condições de tráfego em todo o Sistema Anchieta/Imigrantes.