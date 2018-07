TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag

17h44 – Rodovia Raposo Tavares, pista expressa, vai devagar no sentido São Paulo entre o km 34 e o km 36, no trecho entre Cotia e Vargem Grande Paulista.

17h42 – Rodovia Raposo Tavares tem lentidão na pista expressa no trecho entre Barueri e Itapevi, na Grande São Paulo, sentido capital, entre o km 30 e o km 38, por excesso de veículos.

17h35 – Rodovia Fernão Dias, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 58 ao km 65, na região de Mairiporã, devido ao excesso de veículos.

16h51 – Acidente na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, pista central, ocupa uma faixa junto à Ponte das Bandeiras.

16h21 – Rodovia Presidente Dutra com tráego lento na pisa expressa sentido São Paulo na altua de Guarulhos, entre os Kms 165 e 166. Trecho está em obras. Em Jacareí, tráfego flui bem pela faixa da esquerda.

16h17 – Rodovia Presidente Dutra tem lentidão na pista expressa na altura de Taubaté, sentido Rio, entre os quilômetros 114 ao 116, por excesso de veículos.

15h32 – Marginal Tietê com lentidão no sentido Ayrton Senna na pista local entre a Ponte das Bandeiras e a Ponte da Casa Verde. Pela pista expresa, congestionamento da Ponte das Bandeiras até o Rio Tamanduatei.

15h29 – Avenida Professor Abraão de Morais, sentido Santos, com lentidão por aproximação na altura do Viaduto Matheus Torloni, no Jabaquara.

15h01 – Não há ocorrências nas estradas estaduais paulista, informa a Polícia Rodoviária Estadual.

14h35 – Moto em chamas após acidente interdita as duas faixas da pista central da Marginal do Tietê no sentido Ayrton Senna. Lentidão entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte das Bandeiras. Há duas vítimas e viaturas da CET estão no local.

14h26 – Marginal do Tietê tem 2,5 km de lentidão na pista local no setido Rodovia Ayrton Senna, da Ponte das Bandeiras até a Ponte da Casa Verde. Na pista expressa, no mesmo sentido, há congestionamento entre a Ponte das Bandeiras e o Rio Tamanduateí.

13h44 – Queda de árvore na Avenida Imperatriz Leopoldina, altura do 873, bloqueia as duas faixas no sentido centro. Foi montado desvio pelas ruas Dr. Seidel, Baumann e Froben.

13h34 – Obra na Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castelo Branco, pista expressa, ocupa uma faixa da esquerda na altura da Ponte Atílio Fontana. Congestionamento é de 5 km.

13h11 – Cidade não tem registro de lentidão no momento.

12h55 – Sistema Anhanguera-Bandeirantes vai bem nos dois sentidos, sem ocorrências no momento.

12h40 – Sistema Anchieta-Imigrantes tem boa visibilidade e boas condições de tráfego nos dois sentidos, informa a Ecovias.

12h15 – Avenida dos Bandeirantes tem lentidão no sentido da Rodovia dos Imigrantes entre o viadutos Aliomar Baleeiro e Dante Delmanto. Lentidão por aproximação.