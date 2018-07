TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

16h15 – Um acidente na Rodovia Anhanguera, sentido Cordeirópolis, bloqueia uma das faixas e causa lentidão entre os quilômetros 108 e 110, na região de Campinas.

15h00 – Túnel Max Feffer, que liga a Avenida 9 de Julho à Avenida Cidade Jardim, está interditado desde as 18h de sábado por falta de iluminação. Agentes da CET controlam o tráfego no local e motoristas utilizam vias paralelas ao túnel como alternativa.

14h39 – Sistema Ayrton Senna-Carvalho pinto e Via Dutra têm tráfego fluindo bem nos dois sentidos.

13h55 – Túnel Fernando Vieira de Mello está congestionado no sentido bairro.

13h02 – Rodovia Anchieta tem tráfego congestionado no sentido litoral, trecho de planalto, entre o Km 25 e Km 29 da pista marginal. Há excesso de veículos e a interligação no Km 39 está bloqueada bloqueada.

12h20 – Avenida Nove de Julho tem lentidão no sentido bairro, da Cidade Jardim até a Coração de Maria.