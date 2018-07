TRÂNSITO AGORA: Acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h49 – Subida da serra pela Rodovia dos Imigrantes tem lentidão do km 58 ao km 50 pela pista norte e fluxo intenso pela sul.

17h48 – Tráfego normalizado na Rodovia Cônego D.Rangoni e na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega.

17h47 – O tráfego segue sem retenção em ambos os sentidos da BR-101/RJ (Espírito Santo e Niterói).

17h34 – Rodovia Cônego D.Rangoni mantém lentidão entre os quilômetros 265 e 270, sentido Cubatão e do km 270 ao km 274, sentido Praia Grande.

17h11 – A melhor opção para o motorista que vai a subida da serra é seguir pela a pista sul da Rodovia dos Imigrantes ou pela pista norte da Rodovia Anchieta.

16h55 – Pista norte da Rodovia Anchieta foi desbloqueada. Neste momento, a descida da serra é feita apenas pela pista sul da Anchieta, que registra tráfego intenso, com alguns pontos de lentidão entre o km 42 e o km 48, informou a Ecovias.

Já na chegada a São Paulo pela Imigrantes, o tráfego é lento do km 17 ao km 15, em função de um acidente envolvendo três veículos de passeio. Não houve feridos, e a faixa da esquerda está interditada.

16h28 – Tráfego intenso, segundo a Ecovias, na descida da serra pela Rodovia Anchieta, mas não há pontos de lentidão.

16h27 – Lentidão na Rodovia dos Imigrantes na pista norte, sentido capital, entre km 58 e km 50. A Pista sul, que também opera no sentido São Paulo, flui melhor no trecho de serra. A previsão é que 27 mil veículos passem pela rodovia neste domingo.

16h – A Rodovia Cônego D.Rangoni tem lentidão entre os o km 268 e o km 270, sentido Cubatão, e a Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, do km 270 ao km 274, sentido Praia Grande, por excesso de veículos.

15h59 – Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, tem tráfego lento do km 62 ao km 51, na subida da serra. A melhor opção, segundo a Ecovias, é acessar a pista sul da Imigrantes, que opera no sentido São Paulo, a partir do km 58, por conta da operação subida. Na Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, o tráfego já flui bem no sentido São Paulo.

15h55 – Avenida Washington Luis foi liberada, após acidente que interditou a ffaixa da direita na região da Rua Bourbon.

15h53 – A Rodovia Fernão Dias tem tráfego sem retenção tanto no sentido Belo Horizonte quanto no sentido São Paulo.

15h37 – A Rodovia Régis Bittencourt tem tráfego livre nesta tarde. O tempo é chuvoso em alguns pontos da via.

15h17 – Operação Subida implantada nas vias do Sistema Anchieta/Imigrantes. As pistas sul e norte da Imigrantes operam sentido São Paulo. A descida da serra é feita pela pista sul da Anchieta.

15h02 – A Rodovia Padre Manoel da Nóbrega também tem tráfego intenso em função do excesso de veículos, sentido São Paulo, do km 276 ao km 273 até o acesso à Rodovia dos Imigrantes.

15h – Tráfego lento na Rodovia dos Imigrantes entre o km 58 e o km 50, sentido São Paulo em função da interdição na Rodovia Anchieta.

14h55 – Faixa da direita da Avenida Washington Luis, sentido bairro, está bloqueada em função de colisão entre dois carros. Duas vítimas no local e o resgate já está sendo feito. Há lentidão na região.

14h53 – Pista norte da Rodovia Anchieta permanece bloqueada no trecho de serra, devido a queda de barreira. A pista sul já está liberada para a descida para o litoral.

13h55 – Pista sul da Rodovia Anchieta está liberada para tráfego de veículos. A pista norte mantém bloqueio em função de deslizamento de terra. Rodovia dos Imigrantes registra excesso de veículos em todo o trecho de serras.

13h32 – As duas pistas da Anchieta estão bloqueadas devido queda de barreira. Tráfego somente pelas pistas da Imigrantes.

13h02 – Pista norte da Rodovia Anchieta está bloqueada para inversão de sentido. O bloqueio ocorre devido à queda de barreira na pista sul, sentido litoral.

12h47 – Rodovia Anchieta com interdição de pista no km 43, sentido litoral, em função da queda de uma barreira. Não há informações sobre vítimas, segundo a Ecovias a limpeza está sendo efetuada no local.

12h03 – Rua Lopes Neto no Itaim Bibi está interditada desde às 8h, e continuará até às 14h para estacionamento de guindaste.

11h52 – Rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes tem tráfego tranquilo neste domingo. Há neblina no topo de serra, o motorista deve ficar atento à sinalização.