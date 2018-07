TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

17h54 – Motorista enfrenta congestionamento também na Marginal do Tietê, sentido Ayrton Senna, entre a Ponte da Freguesia do Ó e a Avenida dos Bandeirantes.

17h53 – Rodovia Fernão Dias tem retenção na pista Norte (sentido Belo Horizonte. A lentidão está entre o km 498,5 e o km 495, na região de Betim (MG), devido ao excesso de veículos.

17h51 – Há lentidão na pista sentido São Paulo da Rodovia Régis Bittencourt, do km 351 ao km 350 e do km 344 ao km 343, na região de Miracatu, devido ao tráfego intenso.

17h05 – Tráfego intenso nas rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes no sentido São Paulo. Há lentidão na Rodovia dos Imigrantes, do km 70 ao 65, e na Rodovia Cônego D. Rangoni, do km 267 ao 270.

16h52 – Avenida Radial Leste-Oeste liberada em relação ao acidente sob Praça Franklin Roosevelt, sentido Penha.

16h31 – Neblina prejudica visibilidade no topo de serra da Rodovia Anchieta.

16h17 – Lentidão na Avenida Paulista, sentido Consolação. O motorista reduz a velocidade entre a Rua Luis Antonio e a Rua Frei Caneca.

15h55 – Tráfego segue sem lentidão em ambos os sentidos da Rodovia Régis Bittencourt (São Paulo e Curitiba), na tarde de hoje.

15h46 – Acidente na Avenida Radial Leste-Oeste, ocupa duas faixas, sentido Penha. A colisão aconteceu nas proximidades da Praça Roosevelt.

15h07 – Rua próxima à Avenida Paulista é interditada por suspeita de bomba. Mais informações: http://migre.me/arUmQ

13h26 – Capital paulista sem lentidões na tarde deste domingo.

12h34 – Acidente na Marginal Tietê, sentido Castelo Branco. A colisão aconteceu na pista local e ocupa duas faixas, após Ponte da Vila Guilherme.

12h08 – Boas condições de tráfego tanto no sentido Litoral quanto em direção à Capital nas rodovias do Sistema Anchieta/Imigrantes.