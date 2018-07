TRÂNSITO AGORA: acompanhe o trânsito em São Paulo e o tráfego nas estradas de SP neste domingo

Mande e receba informações sobre o trânsito na cidade de São Paulo pelo twitter do Estadão, usando a hashtag #transito_estadao e envie para @Estadão. Baixe o aplicativo do trânsito no iTunes.

15h39 – Avenida Nove de Julho tem 500 metros de lentidão no sentido centro, da Ponte Cidade Jardim até a Praça Coração de Maria.

15h06 – Marginal do Tietê com lentidão no sentido Ayrton Senna. O motorista reduz a velocidade entre a Ponte da Casa Verde e a Ponte do Limão.

14h39 – Avenida Nove de Julho tem tráfego intenso no sentido Bairro desde a Ponte Cidade Jardim até a Avenida Coração de Maria.

14h22 – São Paulo tem 7 km de filas nas principais vias da capital.

14h05 – Na Avenida Vinte e Três de Maio, em direção ao Aeroporto de Congonhas, 750 metros de congestionamentos são calculados desde a Rua Onze de Junho até o Viaduto República Árabe Síria.

12h20 – Estrada do M’Boi Mirim, na zona sul da capital paulista, apresenta lentidão no sentido Marginal Pinheiros, desde a rua Daniel Klein, até a rua Estêvão Fernandes.

11h52 – Avenida São Gabriel e Avenida Santo Amaro têm trânsito intenso no sentido centro, desde a rua Brás Cardoso até a avenida Nove de Julho.

10h07 – Rua da Mooca apresenta trânsito lento no sentido centro, no trecho entre a Rua da Ana Néri e a Avenida do Estado.

09h30 – Avenida Nove de Julho tem trânsito lento para o motorista que trafega no sentido bairro, desde o Viaduto Dr. Plínio de Queirós até a altura das Praça das Guianas.

08h30 – Rodovia Régis Bittencourt apresenta lentidão no sentido Taboão da Serra, desde a avenida São Paulo, até o final da via.

08h16 – Tráfego na Dutra está tranquilo nos dois sentidos, garante a concessionária Nova Dutra. No início desta manhã, um capotamento deixou uma pessoa levemente ferida, mas nenhuma das faixas teve de ser fechada. A vítima foi encaminhada à Policlínica Maria Dirce, em Guarulhos.

08h01 – Marginal Pinheiros, no sentido Interlagos apresenta lentidão próximo ao acesso da Avenida Guido Calói, desde a altura da estação Granja Julieta da CPTM, até a ponte João Dias.

07h39 – Neste domingo de elições, a CET fará um esquema especial. Desde às 6h e até às 20h deste domingo, o Elevado Costa e Silva foi liberado ao tráfego para melhorar as condições de acessibilidade entre as zonas Leste e Oeste da cidade. Além disso, as ciclofaixas de lazer, que costumam ser abertas aos domingos, não serão abertas hoje.

07h16 – Trânsito tranquilo nas principais vias da capital paulista nesta manhã de domingo.